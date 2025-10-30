information fournie par Reuters • 30/10/2025 à 13:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alphabet, Boeing, KLA

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Alphabet, Boeing et KLA, jeudi.

FAITS MARQUANTS

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 270 à 330 dollars

* Boeing BA.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 240 dollars, contre 251 dollars

auparavant

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan relève le cours cible à 730 $, contre 650 $ auparavant

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 940 $ à 950 $

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible de 1 010 $ à 1 460 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 275 à 300

dollars

* AEP AEP.O : BMO fait passer l'action de "surperformance" à "performance du marché"

* AEP AEP.O : Mizuho relève le cours cible de 113 $ à 123 $

* AEP AEP.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 139 $ contre 132 $

* Akebia Therapeutics, Inc. AKBA.O : H.C. Wainwright réduit l'objectif de cours à 6$ contre 8

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours à 189 $ contre

172 $ auparavant

* Align Technology Inc ALGN.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 181 dollars, contre

199 dollars auparavant

* Allison Transmission Holdings ALSN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de

prix à 77$ contre 80

* Allison Transmission Holdings Inc ALSN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 87 $ contre

90 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève le cours cible de 300 à 340 dollars

* Alphabet Inc GOOG.O : La Banque Scotia relève le cours cible de 310 à 336 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève le prix cible de 250 à 315 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève le prix cible de 260 à 305 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève le prix cible de 294 $ à 340 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 335 $ contre 280 $

auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 330 $ contre 270 $

auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève le prix cible de 280 à 343 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève le prix cible de 190 à 300 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève le prix cible de 300 à 325 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève le prix cible de 295 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 320 $ contre 285

* Alphabet Inc GOOGL.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 340 $ contre 300

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève le cours cible de 280 à 305 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 325 dollars, contre 295

dollars auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève le prix cible de 10 $ à 305 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève le prix cible de 260 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Oppenheimer relève le cours cible de 300 $ à 345 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève le prix cible de 285 $ à 330 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Pivotal Research relève le prix cible de 300 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 224 à 279

dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève le prix cible de 292 $ à 333 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Susquehanna relève le prix cible de 225 à 350 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : TD Cowen relève le prix cible de 280 à 335 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève le prix cible de 285 $ à 320 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wedbush relève le prix cible de 245 à 320 dollars

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève le prix cible de 236 à 268 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Amrize AG AMRZ.N : RBC augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Amrize AG AMRZ.N : Wells Fargo relève le cours cible à 58 $ contre 57 $

* Antero Resources AR.N : Barclays réduit le cours cible à 40 $ contre 42 $

* Archrock Inc AROC.N : Stifel relève le cours cible de 30 à 31 dollars

* Arvinas Inc ARVN.O : BTIG relève le cours cible de 10 à 14 dollars

* Atricure Inc ATRC.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 53 $ à 64 $

* Atricure Inc ATRC.O : Stifel augmente le prix cible de 48 $ à 50 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : BMO ramène le cours cible de 315 $ à 301 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies réduit le prix cible de 315 $ à 245 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 295$ contre

340

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel réduit le prix cible à 290 $ contre 318

$

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 288 $ à

272 $

* Avantor AVTR.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 13 $ contre 14 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible à 12 $ contre 14 $

* Avantor Inc AVTR.N : JP Morgan réduit le prix cible à neutre de surpondéré

* Avantor Inc AVTR.N : TD Cowen réduit le prix cible à 14$ de 15

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities augmente le prix cible à 55 $ contre 54 $

* Axogen Inc AXGN.O : Jefferies relève le cours cible de 25 à 29 dollars

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 28 $ contre 22

* Axogen Inc AXGN.O : Raymond James relève le cours cible à 27 $ contre 20 $

auparavant

* Azenta Inc AZTA.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 30 $ à 38 $ et le fait passer de

" hold " à " buy "

* Bellring Brands BRBR.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 44 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Citigroup augmente le prix cible de 350 $ à 375 $

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Jefferies relève le prix cible de 280 à 325 dollars

* Bio Rad Laboratories Inc BIO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours à 340 $,

contre 265 $ auparavant

* BKV Corp BKV.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 30 à 33 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 155 $ contre 85

$ auparavant

* Boeing BA.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 240 $ contre 255 $

auparavant

* Boeing BA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Boeing BA.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 240 $ contre 251 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : BTIG augmente l'objectif de cours à 226$ contre 218

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 276 $ contre 264 $

auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Keybanc relève l'objectif de cours à 220 $ contre

210 $ auparavant

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Piper Sandler relève le prix cible de 218 à 220 dollars

* Boyd Gaming Corp BYD.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 90 $ contre 95 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 75 $

contre 68 $ auparavant

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 93 $ à 98 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Raymond James augmente le prix cible de 69 $ à 71 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : TD Cowen augmente le prix cible de 60 $ à 95 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Truist Securities augmente le prix cible de 66 $ à 80

$

* Brinker International EAT.N : Barclays ramène l'objectif de cours de 145 $ à 135 $

* Brinker International Inc EAT.N : BMO réduit le prix cible à 140 $ de 170

* Brinker International Inc EAT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 192 $ à

182 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies réduit l'objectif de prix à 125 $ contre

144 $

* Brinker International Inc EAT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 155 $ contre 175

$ auparavant

* Brinker International Inc EAT.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 140$ de 168

* Brinker International Inc EAT.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 160$ de 175

* Brown & Brown Inc BRO.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 112 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 24 $

contre 30 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : BMO réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 25 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Keybanc réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Raymond James réduit le prix cible à 15 $ contre

18 $

* Capital Bancorp Inc CBNK.O : Stephens réduit le prix cible de 40 à 37 dollars

* Carlisle Companies Inc CSL.N : Truist Securities ramène le cours cible de 350 à 340

dollars

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research abaisse l'objectif de cours à 385 $ contre 405 $

* Carvana CVNA.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de prix à 360 $ contre 380 $

* Caterpillar CAT.N : Barclays augmente le prix cible à 555$ de 485

* Caterpillar Inc CAT.N : Bernstein augmente le prix cible à 557 $ de 502 $

* Caterpillar Inc CAT.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 650 $ contre 594 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Daiwa Capital Markets relève l'objectif de cours à 595 $ contre 430 $

* Caterpillar Inc CAT.N : JP Morgan augmente le prix cible de 650,00 $ à 730,00 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Truist Securities augmente le prix cible à 729 $ à partir de

582 $

* Cencora COR.N : Mizuho augmente le prix cible de 334 $ à 340 $

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities augmente le prix cible de 42 $ à 45 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Bernstein relève le prix cible à 135 $ contre 108

$

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BMO augmente le prix cible de 135 $ à 140 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : BofA Global Research augmente l'objectif de prix

à 167$ de 151

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James augmente l'objectif de prix à 161 $

de 158 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 150 $

à 165 $

* Ch Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Wells Fargo augmente le prix cible à 170 $ contre

155 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 57 $

* Chipotle CMG.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 48 $ contre 58 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Bernstein réduit le prix cible à 40 $, contre 60

$ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BMO réduit le prix cible de 65 $ à 55 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 55 $ de

61

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 44 $ contre 54 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Evercore ISI réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Jefferies réduit le prix cible à 36 $ de 44 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : JP Morgan réduit le prix cible à 40 $, contre 44 $

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho réduit le prix cible à 34 $ contre 40 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 50 $ contre 59 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Raymond James réduit le prix cible à 40 $, contre

52 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stifel réduit le prix cible à 50 $ de 60

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Truist Securities réduit le prix cible à 45 $,

contre 53 $ auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 45 $ contre 55

$

* Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG.N : Barclays réduit le prix cible à 38 $ contre 43 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 120$ de 125

* Clean Harbors CLH.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 230 $ contre 253 $ auparavant

* Clean Harbors Inc CLH.N : BMO réduit le prix cible de 268 $ à 264 $

* Clean Harbors Inc CLH.N : Raymond James réduit le prix cible de 277 $ à 270 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : BMO augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* Coeur Mining Inc CDE.N : Raymond James réduit le prix cible de 22 $ à 21 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies relève le cours cible de 83 $ à 85 $

* Cognizant CTSH.O : JP Morgan relève le cours cible à 92 $ contre 89 $

* Cognizant CTSH.O : Mizuho relève le cours cible de 84 à 85 dollars

* Cognizant CTSH.O : RBC ramène le cours cible à 82 $, contre 93 $ auparavant

* Cognizant CTSH.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 82 $ à 87 $

* Coinbase Global, Inc. COIN.O : H.C. Wainwright relève le prix cible de 300 à 425 dollars

* Constellium SE CSTM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 16 à 17 dollars

* Costar Group Inc CSGP.O : BMO ramène le cours cible de 79 $ à 77 $

* Crane CR.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 235 $, contre 230 $ auparavant

* Crexendo Inc CXDO.O : Needham relève le cours cible de 8 $ à 9 $

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC fait passer le cours de l'action de "surperformer"

à "performer" dans le secteur

* CSG Systems International Inc CSGS.O : RBC augmente le prix cible de 72 $ à 80,7 $

* CSG Systems International Inc CSGS.O : William Blair ramène le cours de l'action de

"surperformance" à "performance du marché"

* CVS Health Corp CVS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 88$ de 76

* CVS Health Corp CVS.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 98 $ contre 92 $ auparavant

* CVS Health Corp CVS.N : RBC augmente le prix cible de 81 $ à 93 $

* CVS Health Corp CVS.N : Truist Securities relève le cours cible de 92 $ à 95 $

* Dana Incorporated DAN.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26

$

* Davita Inc. DVA.N : Barclays réduit le prix cible à 143 $ contre 149 $

* Davita Inc. DVA.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 126$ de 137

* DR Horton Inc DHI.N : JP Morgan relève le cours cible à 130 $ contre 123 $ auparavant

* eBay EBAY.O : Benchmark relève le cours cible de 100 à 110 dollars

* eBay EBAY.O : BMO relève le cours cible de 102 à 107 dollars

* eBay EBAY.O : Citigroup relève le cours cible de 100 à 107 dollars

* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 96 à 100 dollars

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève l'objectif de cours à 93 $ contre 88 $

* eBay EBAY.O : Stifel réduit son objectif de cours à 88 $ contre 89 $

* ebay EBAY.O : Barclays relève son objectif de cours à 105 $ contre 92 $

* Ecolab Inc ECL.N : BMO réduit le prix cible de 310 $ à 307 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève le cours cible de 28 à 30

dollars

* Encompass Health EHC.N : Barclays relève le cours cible à 150 $, contre 141 $ auparavant

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank réduit le cours cible à 36 $ contre 42 $

* EPR Properties EPR.N : Stifel réduit le cours cible à 62,75 $ contre 65,5 $

* Equinix Inc EQIX.O : BMO augmente le prix cible de 850 $ à 900 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 940,00 $ à 950,00 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen augmente le prix cible à 995 $ contre 993 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 70 $ à

68 $

* Equity Residential EQR.N : RBC réduit le prix cible de 72 $ à 70 $

* ESAB Corp ESAB.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 147 $ contre

140 $

* ESAB Corp ESAB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 140 $ contre 138 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : Stifel ramène l'objectif de cours à 290,75 $ contre

305,5 $ auparavant

* Ethan Allen Interiors Inc ETD.N : Telsey Advisory Group réduit l'objectif de cours à 28 $

contre 30 $

* Etsy ETSY.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 63 $ contre 72 $

* Etsy Inc ETSY.N : Barclays augmente l'objectif de cours à 62$ contre 60

* Etsy Inc ETSY.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 65$ de 61

* Etsy Inc ETSY.N : Needham relève le cours cible à 76 $, contre 72 $ auparavant

* Etsy Inc ETSY.N : Raymond James réduit le prix cible à 78$ de 80

* Etsy Inc ETSY.N : Truist Securities augmente le prix cible de 75 $ à 80 $

* Etsy Inc ETSY.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 58 $ à 52 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW réduit le prix cible de 358 $ à 345 $

* First Busey Corp BUSE.O : Raymond James réduit le cours cible à 26 $ contre 28 $

* Fiserv FI.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 78 $ contre 122 $

* Fiserv Inc FI.N : Bernstein réduit le prix cible de "surperformance" à "performance

du marché"

* Fiserv Inc FI.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 78 dollars contre 122

dollars auparavant: Bernstein réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 205 $

* Fiserv Inc FI.N : BTIG ramène la note d'achat à neutre

* Fiserv Inc FI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 70 $, alors qu'il était

jusqu'à présent de 20 $: Jefferies réduit le prix cible à 70 $ de 125

* Fiserv Inc FI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $: JP Morgan réduit le prix cible à 85

$ de 155

* Fiserv Inc FI.N : KBW réduit son objectif de cours à 92 $, contre 170 $ auparavant

* Fiserv Inc FI.N : Mizuho réduit le prix cible à 92 $ de 170 $: Mizuho réduit le prix

cible à 110 $ de 145

* Fiserv Inc FI.N : Morgan Stanley réduit le cours à égalité de pondération de

surpondération

* Fiserv Inc FI.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 179 $ à 81 $

* Fiserv Inc FI.N : Raymond James réduit le prix cible de 167 $ à 91 $

* Fiserv Inc FI.N : RBC réduit le prix cible de 178 $ à 85 $

* Fiserv Inc FI.N : TD Cowen ramène le cours de l'action d'acheter à conserver; le cours cible

est ramené de 177 $ à 80

* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver"

* Fiserv Inc FI.N : Truist Securities réduit le prix cible de 143 $ à 75 $

* Fiserv Inc FI.N : William Blair ramène le cours de l'action de "surperformer" à

"performer sur le marché"

* Five Star Bancorp FSBC.O : KBW relève le cours cible de 35 $ à 40 $

* Flex Ltd FLEX.O : Barclays relève l'objectif de cours de 60 à 78 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : Citigroup relève le cours cible de 68 à 82 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : RBC augmente le prix cible de 66 $ à 76 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel augmente le prix cible de 66 $ à 84 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible de 324 $ à 321 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup augmente le prix cible de 31 $ à 62 $

* Formfactor Inc FORM.O : Citigroup relève le prix cible de neutre à achat

* Formfactor Inc FORM.O : Stifel relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $

auparavant

* Fortive Corp FTV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 55$ contre 53

* Fortive Corp FTV.N : Truist Securities relève le prix cible de 55 à 58 dollars

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays augmente le prix cible de 54 $ à 56 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 12,50 $ à 16 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : RBC augmente le prix cible de 5 $ à 7 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : Citigroup réduit le prix cible de 31 $ à

28 $

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 33 $ contre

35 $ auparavant

* Gates Industrial Corporation Plc GTES.N : RBC réduit le prix cible de 29 $ à 26 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler augmente le cours cible à 91 $ contre 88 $

* GE Healthcare GEHC.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 87 $ de 89

* GE Vernova Inc GEV.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 710 $ contre 690 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 200 $ contre 196 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève le prix cible de 104 à 116 dollars

* Glaukos Corp GKOS.N : Citigroup augmente le prix cible de 110 à 113 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Jefferies réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan augmente le prix cible de 110 $ à 120 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham augmente le prix cible de 115 à 117 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 120 $ à 122 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Citigroup réduit le prix cible à 490 $ contre 530 $

* Guardant Health GH.O : Barclays augmente le prix cible à 85 $ de 70

* Guardant Health Inc GH.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Leerink Partners relève le cours cible de 85 $ à 100 $

* Guardant Health Inc GH.O : Mizuho relève le cours cible de 75 $ à 100 $

* H2O America HTO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 58 $ à 59 $

* Hayward Holdings Inc HAYW.N : Stifel relève l'objectif de cours à 19$ contre 18

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 486 $ contre 417 $

* Hubspot Inc HUBS.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 658 $ contre 650 $

auparavant

* Idex Corp IEX.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 195 $

* Impinj Inc PI.O : Jefferies relève le cours cible de 175 $ à 265 $

* Impinj Inc PI.O : Susquehanna relève le cours cible de 235 $ à 255 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève le prix cible de 80 $ à 95 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Bernstein relève le prix cible de 50 à 65 dollars

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève l'objectif à 72,00 $ contre 68,00

$

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Raymond James augmente le prix cible de 85 $ à 89

$

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : RBC augmente le prix cible de 80 $ à 82 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : TD Cowen relève le cours cible de 59 $ à 99 $

* ITT Inc ITT.N : Citigroup relève le cours cible de 207 à 225 dollars

* ITT Inc ITT.N : Stifel relève le prix cible de 203 à 225 dollars

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Mizuho ramène le cours de l'action de surperformance à

neutre

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Mizuho augmente le prix cible de 12 $ à 13 $

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Needham passe de "acheter" à "conserver

* Jamf Holding Corp JAMF.O : William Blair ramène le cours de l'action de

"surperformer" à "performer" sur le marché

* KLA Corp KLAC.O : Barclays augmente le prix cible de 1200 $ à 1300 $

* KLA Corp KLAC.O : Berenberg relève le cours cible à 1460 $ contre 1010 $

* KLA Corp KLAC.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 070 $ à 1 485 $

* KLA Corp KLAC.O : Needham relève le cours cible de 1 100 $ à 1 350 $

* KLA Corp KLAC.O : Stifel augmente le prix cible à 1260 $ de 1050 $

* KLA Corp KLAC.O : TD Cowen augmente le prix cible de 900 $ à 1300 $

* KLA Corp KLAC.O : Wells Fargo relève le cours cible de 1115 $ à 1250 $

* KLA Corporation KLAC.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 1070 à 1200 dollars

* Kraft Heinz KHC.O : Bernstein réduit le cours cible à 24 $ contre 27 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 26 $, contre 27 $

auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : JP Morgan réduit le cours cible à 25 $ contre 27 $

* Kraft Heinz KHC.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 25$ contre 30

* Kraft Heinz KHC.O : Stifel ramène le cours cible à 26 $, contre 28 $ auparavant

* Kraft Heinz KHC.O : Wells Fargo ramène l'objectif de cours à 25 $, contre 27 $

auparavant

* Kyverna Therapeutics Inc KYTX.O : Wells Fargo relève le prix cible de 27 à 31

dollars

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 135 $ à 130 $

* Leonardo DRS Inc DRS.O : Truist Securities réduit le prix cible de 49 $ à 47 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Mizuho augmente le prix cible de 25 $ à 26 $

* Masco MAS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 70 $ contre 69 $ auparavant

* Masco Corp MAS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 76 $ contre 78 $

* Masco Corp MAS.N : RBC réduit le prix cible de 71 $ à 69 $

* Masco Corp MAS.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 70 $, au lieu de 80

* Materion Corp MTRN.N : Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondération à

surpondération

* Materion Corporation MTRN.N : Keybanc réduit la pondération du secteur de

surpondération à surpondération

* Mediaalpha Inc MAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14 à 15 dollars

* Merchants Bancorp MBIN.O : Piper Sandler relève le cours cible de 41 $ à 42 $

* Meta META.O : Benchmark ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Meta META.O : Bernstein réduit le prix cible de 900 $ à 870 $

* Meta META.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 870 $ contre 900 $

auparavant: BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 810 $ contre 900 $

* Meta META.O : Citigroup réduit l'objectif de prix à 850 $ contre 915 $

* Meta META.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 875 $ de 930 $

* Meta META.O : Jefferies réduit le prix cible à 910 $ contre 950 $

* Meta META.O : JP Morgan réduit le prix cible de 875,00 $ à 800,00 $

* Meta META.O : Mizuho réduit le prix cible à 815 $ de 925 $

* Meta META.O : Moffettnathanson réduit le prix cible de 15 $ à 875 $

* Meta META.O : Monness Crespi Hardt réduit le prix cible de 860 $ à 808 $

* Meta META.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer

* Meta META.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 880 $ à 840 $

* Meta META.O : Raymond James réduit le prix cible à 840 $ contre 880 $ auparavant:

Raymond James réduit le prix cible de 900 $ à 825 $

* Meta META.O : RBC réduit le prix cible de 840 $ à 810 $

* Meta META.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 1086 à 1117 $

* Meta META.O : Stifel réduit le prix cible à 875 $ de 900

* Meta META.O : TD Cowen réduit le prix cible de 875 $ à 810 $

* Meta META.O : Truist Securities réduit le prix cible de 900 $ à 875 $

* Meta META.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 802 $ contre 837 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays réduit le prix cible de 810 $ à 770 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays réduit le prix cible à 42 $ contre 43 $

* MGM Resorts International MGM.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 35$ de 43

* MGM Resorts International MGM.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 47,50 $ de

51

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 41 $ à 38 $

* MGM Resorts International MGM.N : Mizuho augmente le prix cible à 62 $ de 58 $

* MGM Resorts International MGM.N : Stifel réduit le prix cible à 45$ de 47

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities réduit le prix cible à 47 $

contre 48 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein augmente le prix cible de 637 $ à 645 $

* Microsoft MSFT.O : BMO ramène le cours cible à 625 $, au lieu de 650 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève le prix cible à 690 $, contre 682 $ auparavant

* Microsoft MSFT.O : JP Morgan relève le cours cible à 575 $ contre 565 $

* Microsoft MSFT.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 650 dollars contre 625 dollars

* Microsoft MSFT.O : Raymond James ramène le cours cible à 600 $ contre 630 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel abaisse son objectif de cours à 640 $, contre 650 $

auparavant

* Microsoft MSFT.O : TD Cowen augmente le prix cible à 655 $ contre 640 $

* Microsoft MSFT.O : Wells Fargo relève le prix cible de 675 $ à 700 $

* Mineralys Therapeutics, Inc. MLYS.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours à 52 $

contre 42 $ auparavant

* Mirion Technologies Inc MIR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 34 $ contre 28 $

* Moelis & Co MC.N : BMO ramène l'objectif de cours de 74 $ à 70 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan relève le cours cible à 79 $, contre 78 $ auparavant

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène l'objectif de cours à 78 $, contre 80 $ auparavant

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg ramène le cours cible à 67 $, contre 70 $ auparavant

* Mondelez International MDLZ.O : Barclays réduit le prix cible à 67 $ contre 71 $

* Monro Inc MNRO.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 16 $ contre 18 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 75 $ contre

71 $

* Navient Corp NAVI.O : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 13 $ contre 17 $

* Navient Corp NAVI.O : Jefferies réduit le prix cible à 13$ de 14

* Navient Corp NAVI.O : JP Morgan réduit le prix cible à 12,5 $ contre 14 $

* Netgear Inc NTGR.O : Raymond James relève le cours cible de 29 à 37 dollars

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 172 $

contre 165 $

* NiSource Inc NI.N : BMO augmente le prix cible de 48 $ à 49 $

* Northeast Bank NBN.O : KBW ramène le cours cible à 102 $ contre 107 $

* Nov Inc. NOV.N : Barclays relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* NRX Pharmaceuticals Inc NRXP.O : Ascendiant Capital Markets relève le prix cible de 46 $ à 47

$

* Nurix Therapeutics Inc NRIX.O : Truist Securities réduit le prix cible de 36 $ à 23

$

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho augmente le prix cible de 225 $ à 235 $

* OGE Energy Corp OGE.N : Mizuho relève le cours cible à 47 $ contre 45 $ auparavant

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup réduit le prix cible à 168 $ contre

173 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Jefferies réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 143 $ à 144 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James réduit le prix cible de 160 à 155

dollars

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens réduit le prix cible à 156 $ de 162 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel réduit le prix cible à 160$ de 162

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen réduit le prix cible de 159 $ à 154 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 145 $ à

138 $

* ONEOK Inc OKE.N : Stifel réduit le prix cible de 97 $ à 94 $

* ONEOK Inc OKE.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 90 $ à 82 $

* Oshkosh Corp OSK.N : Citigroup réduit le prix cible de 160 $ à 150 $

* Oshkosh Corp OSK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 132 $ de 140

* Oshkosh Corp OSK.N : Truist Securities réduit le prix cible à 158 $ contre 171 $

* Otis Worldwide OTIS.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 100 $ à 102 $

* Otis Worldwide Corp. OTIS.N : Barclays relève le cours cible de 90 $ à 92 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan réduit le cours cible à 154 $ contre 166 $

* Phillips 66 PSX.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 159 $ contre 155 $

* Phillips 66 PSX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 162 dollars contre 154

dollars

* PPG Industries PPG.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 120 $ contre 128 $

* PPG Industries Inc PPG.N : BMO ramène le cours cible de 126 $ à 120 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 130 $ de 132

* Primo Brands Corp PRMB.N : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ contre 37 $

* Propetro Holding Corp PUMP.N : Stifel augmente le prix cible à 20$ de 7

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Raymond James augmente le prix cible de 75 $ à 77 $

* Prosperity Bancshares Inc PB.N : Stephens relève le prix cible de 77 $ à 81 $

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 100 $

contre 73 $

* Qnity Electronics Inc Q_w.N : RBC initie la couverture avec une note de surperformance;

objectif 120

* Quantumscape QS.N : TD Cowen augmente le prix cible de 5 $ à 16 $

* Realreal Inc REAL.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

de 17,50

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 65 $ à 60 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 800 $ contre 780

$

* Renasant Corp RNST.N : Raymond James relève le cours cible de 44 $ à 45 $

* Reynolds Consumer Products Inc REYN.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 28 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup réduit le prix cible de 399 $ à 336 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 290 $, au lieu de 300

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Piper Sandler relève le cours cible de 15 à 16 dollars

* Servicenow Inc NOW.N : Barclays relève l'objectif de cours à 1225 $ contre 1210 $ auparavant

* ServiceNow Inc NOW.N : Bernstein relève le prix cible à 1093 $ contre 1042 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BMO réduit le prix cible à 1150 $ contre 1160 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup augmente le prix cible de 1243 $ à 1253 $

* ServiceNow Inc NOW.N : JP Morgan relève le prix cible de 1020 à 1075 dollars

* ServiceNow Inc NOW.N : Mizuho relève le cours cible à 1150 $ contre 1100 $

auparavant

* ServiceNow Inc NOW.N : Morgan Stanley relève le prix cible à 1315 $ contre 1250 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Stifel réduit le prix cible à 1150 $ contre 1200 $

* ServiceNow Inc NOW.N : TD Cowen augmente le prix cible à 1250 $ à partir de 1200

* ServiceNow Inc NOW.N : Wells Fargo relève le prix cible de 1225 à 1275 dollars

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO relève le cours cible de 380 à 405 dollars

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Baird réduit le prix cible de 62 $ à 48 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Jefferies réduit le prix cible de 67 $ à 51 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours à 53 $,

contre 62 $ auparavant

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 52 $ contre 55 $

* Siteone SITE.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 140 à 143 dollars

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : RBC augmente le prix cible de 143 $ à 151 $

* Siteone Landscape Supply, Inc. SITE.N : Barclays relève le prix cible à 120 $, contre 106 $

auparavant

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Truist Securities réduit le prix cible à 50$ de 55

* Smurfit Westrock Plc SW.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 50 $ contre 52 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Mizuho relève le cours cible à 38 $ contre 31 $

* Southern Copper Corp SCCO.N : Wells Fargo relève le cours cible à 137 $ contre 121 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : Barclays réduit le prix cible à 122 $ contre 185 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : BMO réduit le prix cible de 120 $ à 90 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : JP Morgan réduit le prix cible de 124 $ à 91 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : RBC réduit le prix cible de 148 $ à 140 $

* Sprouts Farmers market Inc SFM.O : Wells Fargo réduit le prix cible à 135 $ de 180

* Starbucks SBUX.O : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 106 $ contre 117 $

* Starbucks SBUX.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 100 $ contre 105

* Starbucks SBUX.O : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Stem Inc STEM.N : BMO réduit le cours cible de 20 $ à 18 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le cours cible de 26 $ à 43 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Telsey Advisory Group augmente le prix cible de "market perform" à

"outperform";

* Talen Energy Corp TLN.O : Jefferies relève le prix cible de 448 $ à 481 $; Talen

Energy Corp. TLN.O : Jefferies relève le prix cible de 448 $ à 481

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Needham réduit le prix cible de 42 $ à 38 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : La Banque Scotia réduit le prix cible de 37 $ à 31 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : RBC augmente le prix cible de 230 $ à 252 $

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève le cours cible de 145 $ à 200 $

* Thredup Inc TDUP.O : Roth MKM initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix

11

* Timken Co TKR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 85 $ contre 82 $

auparavant

* Groupe Transmedics Inc TMDX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 142 $ à 147 $

* Trinet Group Inc TNET.N : JP Morgan réduit le prix cible de 75 $ à 65 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities augmente le prix cible à 78 $ à

partir de 60 $

* Uber UBER.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 105

dollars

* Udemy Inc UDMY.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 8 $ contre 9 $

* Udemy Inc UDMY.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de prix à 8,5 $ contre 9 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 145$ contre 148

* UMB Financial Corp UMBF.O : Raymond James réduit le prix cible de 138 $ à 135 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Jefferies augmente le prix cible de 564 $ à 575 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 447 $

contre 435 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : RBC augmente le prix cible de 569 $ à 587 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 500 $ à 525 $

* United Therapeutics Corp UTHR.O : Wells Fargo relève le cours cible de 414 à 423

dollars

* UnitedHealth UNH.N : Bernstein relève le prix cible de 433 à 440 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 275 à 333 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 395 $ à 411 $

* UnitedHealth UNH.N : TD Cowen relève le cours cible à 338 $, contre 335 $ auparavant

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC augmente le prix cible de 206 $ à 231 $

* Veralto VLTO.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 116 $ contre 119 $

* Veralto Corp VLTO.N : Barclays augmente le prix cible à 121 $ contre 119 $

* Veralto Corp VLTO.N : RBC augmente le prix cible à 111 $ contre 108 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays réduit le prix cible à 275 $ contre 310 $

* Verisk Analytics VRSK.O : Barclays relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Deutsche Bank réduit le prix cible à 237 $, contre 275

$ auparavant

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO réduit le prix cible de 257 $ à 222 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies réduit le prix cible de 255 $ à 220 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : RBC réduit le prix cible de 314 $ à 250 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 334 $ à 300 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49,00 $ à 47,00 $

* Verizon VZ.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 44 $

* Verizon VZ.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 50,50 $ à 51 $

* Verizon VZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 56 $ à 51 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 24 $ contre

23 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève l'objectif de cours à 20 $ contre 16 $

auparavant

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 15 à 19

dollars

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel augmente le prix cible de 15 à 18 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 43$ contre 49

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Piper Sandler relève le cours cible à 51 $, contre 48 $

auparavant

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 45 à 53 dollars

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 39 $ à 47 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 47 $ à 50 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : Bernstein relève l'objectif de cours de 35 à 38

dollars

* Waste Management Inc WM.N : Jefferies relève le cours cible de 244 $ à 250 $

* Watsco Inc WSO.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 400 $ à 360 $

* Wayfair Inc W.N : Citigroup augmente le prix cible à 135$ contre 105

* Wayfair Inc W.N : RBC augmente le prix cible de 51 $ à 86 $

* Waystar Holding Corp WAY.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 52 $ contre 49

$ auparavant

* Waystar Holding Corp WAY.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours à 54 $ contre 53 $

auparavant

* Waystar Holding Corp WAY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 50 $ contre 48 $

auparavant

* WP Carey Inc WPC.N : RBC relève le cours cible de 67 $ à 69 $

* Zurn Elkay Water Solutions ZWS.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 50 $ à 51

$

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Mizuho augmente le prix cible à 49$ de 43

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : Stifel relève le cours cible à 54 $, contre

53 $ auparavant