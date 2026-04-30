TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Alphabet, Amazon, Meta

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Jeudi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Alphabet, Amazon et Meta.

POINTS FORTS

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Amazon AMZN.O : la Banque Scotia relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters ce jeudi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 262 $ à 265 $

* Aflac Inc AFL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 101 $ à 99 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Align Technology Inc ALGN.O : Mizuho relève son objectif de cours de 215 $ à 220 $

* Alphabet GOOGL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 370,00 $ à 430,00 $

* Alphabet Inc GOOG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 395 $ à 460 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 360 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOG.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOG.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Bernstein relève son objectif de cours de 345 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : BMO relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 415 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 405 $ à 447 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 310 $ à 375 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Evercore ISI relève son objectif de cours de 400 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : HSBC relève son objectif de cours de 385 $ à 435 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Melius Research relève son objectif de cours de 365 $ à 400 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 70 $ à 390 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève son objectif de cours de 400 $ à 450 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 395 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : RBC relève son objectif de cours de 400 $ à 425 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 357 $ à 393 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Stifel relève son objectif de cours de 387 $ à 420 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 400 $ à 460 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 385 $ à 415 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Barclays relève son objectif de cours de 360 $ à 405 $

* Amazon AMZN.O : Baird relève son objectif de cours de 285 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : Benchmark relève son objectif de cours de 275 $ à 370 $

* Amazon AMZN.O : Bernstein relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : BMO relève son objectif de cours de 315 $ à 355 $

* Amazon AMZN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 285 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 175 $ à 250 $

* Amazon AMZN.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 290 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours de 280 $ à 310 $

* Amazon AMZN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 280 $ à 330 $

* Amazon AMZN.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 288 $ à 314 $

* Amazon AMZN.O : Monness Crespi Hardt relève son objectif de cours de 280 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : Needham relève son objectif de cours de 265 $ à 300 $

* Amazon AMZN.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 275 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 260 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : RBC relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Amazon AMZN.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 296 $ à 332 $

* Amazon AMZN.O : Scotiabank relève son objectif de cours de 275 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : Stifel relève son objectif de cours de 294 $ à 319 $

* Amazon AMZN.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 300 $ à 325 $

* Amazon AMZN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 350 $

* Amazon AMZN.O : Telsey Advisory Group relève son objectif de cours de 300 $ à 315 $

* Amazon AMZN.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 285 $ à 310 $

* Amazon.Com AMZN.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 298,00 $ à 310,00 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Barclays relève son objectif de cours de 300 $ à 330 $

* Amazon.Com Inc AMZN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 307 $ à 313 $

* Ameriprise Financial, Inc. AMP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 452,00 $ à 467,00 $

* Amphenol Corp APH.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 165 $ à 180 $

* Amphenol Corp APH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Amphenol Corp APH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 165 $ à 190 $

* Amphenol Corp APH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 190 $ à 200 $

* Amphenol Corp APH.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 182 $ à 200 $

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 41,00 $ à 25,00 $

* Appian Corp APPN.O : Morgan Stanley passe de « surpondérer » à « neutre »

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 254 $ à 242 $

* Ashland Inc ASH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Ashland Inc ASH.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 230 $ à 190 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 332 $ à 305 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 270 $ à 240 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 208 $ à 216 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 185 $ à 175 $

* Avnet Inc AVT.O : Raymond James relève son objectif de cours de 69 $ à 95 $

* Avnet Inc AVT.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 80 $ à 95 $

* Avnet Inc AVT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Benchmark Electronics Inc BHE.N : Needham relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 200 $ à 203 $

* Blackbaud Inc BLKB.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Bloom Energy Corp BE.N : BMO relève son objectif de cours de 188 $ à 279 $

* Brinker International EAT.N : Barclays relève son objectif de cours de 170 $ à 175 $

* Brinker International Inc EAT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 175 $ à 168 $

* Brinker International Inc EAT.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 84 $ à 74 $

* Brown-Forman Corp BFb.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Bunge BG.N : Barclays relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Bunge BG.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 142 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* C.H. Robinson Worldwide, Inc. CHRW.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 210 $ à 215 $

* Carpenter Technology CRS.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 495 $ à 500 $

* Carpenter Technology Corp CRS.N : BTIG relève son objectif de cours de 375 $ à 450 $

* Carvana CVNA.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 410,00 $ à 440,00 $

* Carvana CVNA.N : BTIG relève son objectif de cours de 455 $ à 485 $

* Carvana CVNA.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 519 $ à 537 $

* Carvana CVNA.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 455 $ à 465 $

* Carvana CVNA.N : Needham relève son objectif de cours de 500 $ à 600 $

* Carvana CVNA.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 425 $ à 475 $

* Carvana CVNA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 450,00 $ à 510,00 $

* Carvana CVNA.N : Barclays relève son objectif de cours de 430 $ à 475 $

* CBIZ Inc CBZ.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 40 $ à 42 $

* Celsius Holdings CELH.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 44 $ à 41 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 180 $ à 196 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 210 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : Stifel relève son objectif de cours de 202 $ à 207 $

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Stephens relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $

* Chefs' Warehouse Inc CHEF.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 76,00 $ à 83,00 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 44 $ à 42 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Stephens relève son objectif de cours de 38 $ à 39 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 40 $ à 38 $

* Cinemark Holdings, Inc. CNK.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 28,00 $ à 30,00 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 131 $ à 135,5 $

* Coastal Financial Corp (Everett) CCB.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 145 $ à 120 $

* Cognizant CTSH.O : BMO abaisse son objectif de cours de 83 $ à 63 $

* Cognizant Technology Solutions Corp. CTSH.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 98 $ à 83 $

* Costar Group Inc CSGP.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 55 $ à 44 $

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 40 $ à 33 $

* Dana Incorporated DAN.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 35 $ à 36 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Needham relève son objectif de cours de 28 $ à 38 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 54 $ à 59 $

* Delek US Holdings Inc DK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 44 $ à 50 $

* eBay EBAY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* eBay EBAY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 87 $ à 100 $

* eBay EBAY.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 97 $ à 105 $

* eBay EBAY.O : Stifel relève son objectif de cours de 94 $ à 98 $

* eBay Inc EBAY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 117,00 $ à 121,00 $

* eBay Inc. EBAY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 100 $ à 104 $

* eBay Inc. EBAY.O : Barclays relève son objectif de cours de 104 $ à 114 $

* Ecolab Inc ECL.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 330 $ à 325 $

* Element Solutions Inc ESI.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 38 $ à 47 $

* Emcor Group Inc EME.N : Stifel relève son objectif de cours de 901 $ à 918 $

* Enphase Energy ENPH.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 39 $ à 40 $

* Enphase Energy Inc ENPH.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 36 $ à 32 $

* Entergy ETR.N : Mizuho relève son objectif de cours de 120 $ à 126 $

* Entergy ETR.N : Scotiabank relève son objectif de cours de 114 $ à 129 $

* Entergy Corp. ETR.N : Barclays relève son objectif de cours de 119 $ à 124 $

* Entergy Corp. ETR.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 123 $ à 128 $

* Equinix Inc EQIX.O : Citigroup relève son objectif de cours de 1 200 $ à 1 240 $

* Equinix Inc EQIX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 220 $ à 1 280 $

* Equinix Inc EQIX.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 100 $ à 1 200 $

* Equinix Inc EQIX.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 123 $ à 1 143 $

* ETSY ETSY.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 74 $ à 75 $

* ETSY Inc ETSY.N : Barclays relève son objectif de cours de 72 $ à 82 $

* ETSY Inc ETSY.N : BTIG relève son objectif de cours de 65 $ à 78 $

* ETSY Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 58 $ à 75 $

* ETSY Inc ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 65 $ à 85 $

* ETSY Inc ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 60 $ à 70 $

* ETSY Inc ETSY.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* ETSY Inc ETSY.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 65,00 $ à 77,00 $

* ETSY Inc ETSY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 47 $ à 61 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : KBW relève son objectif de cours de 75 $ à 85 $

* Euronet Worldwide Inc EEFT.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève son objectif de cours de 365 $ à 375 $

* Extreme Networks Inc EXTR.O : Needham relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 1 325 $ à 1 225 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : Mizuho relève son objectif de cours de 1 416 $ à 1 494 $

* Fair Isaac Corporation FICO.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 1 650 $ à 1 400 $

* Flowserve FLS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 90,00 $ à 85,00 $

* Ford F.N : RBC relève son objectif de cours de 11 $ à 13 $

* Formfactor Inc FORM.O : Stifel relève son objectif de cours de 75 $ à 135 $

* GE Healthcare GEHC.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 85 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 105 $ à 90 $

* GE Healthcare GEHC.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 90 $ à 80 $

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 88 $ à 74 $

* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 78 $

* GE Healthcare Technologies Inc. GEHC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 97 $ à 75 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Argus Research relève son objectif de cours de 255 $ à 290 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 229 $ à 267 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Stifel relève son objectif de cours de 235 $ à 275 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 255 $ à 285 $

* General Dynamics Corp GD.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 385 $ à 400 $

* General Dynamics Corp GD.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 410 $ à 435 $

* Glaukos Corp GKOS.N : BTIG relève son objectif de cours de 131 $ à 141 $

* Glaukos Corp GKOS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 120 $ à 140 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Mizuho relève son objectif de cours de 130 $ à 160 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Needham relève son objectif de cours de 127 $ à 136 $

* Glaukos Corp GKOS.N : Stifel relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Glaukos Corp. GKOS.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 135 $ à 138 $

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 160 $ à 150 $

* Hilton Worldwide HLT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 383 $ à 381 $

* Humana HUM.N : Barclays relève son objectif de cours de 176 $ à 180 $

* Humana HUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 180 $ à 235 $

* Humana HUM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 235 $ à 290 $

* Humana HUM.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 185 $ à 255 $

* Humana HUM.N : Mizuho relève son objectif de cours de 258 $ à 290 $

* Humana HUM.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Humana HUM.N : RBC relève son objectif de cours de 189 $ à 246 $

* Humana HUM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 220 $ à 270 $

* Humana Inc HUM.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 240,00 $ à 267,00 $

* Idex Corp IEX.N : BMO relève son objectif de cours de 214 $ à 230 $

* Idex Corp IEX.N : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 195 $ à 230 $

* Idex Corp IEX.N : Mizuho relève son objectif de cours de 170 $ à 210 $

* Idex Corp IEX.N : Stifel relève son objectif de cours de 241 $ à 250 $

* Idex Corp IEX.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 250 $ à 260 $

* Immunic, Inc. IMUX.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 5 $ à 22 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 113 $ à 109 $

* Ingersoll Rand Inc IR.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 90 $ à 85 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Ingersoll Rand Inc. IR.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Invesco IVZ.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 26,00 $ à 28,00 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Barclays relève son objectif de cours de 106 $ à 115 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Leerink Partners relève son objectif de 111 $ à 114 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Stifel relève son objectif de cours de 83 $ à 86 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Kaiser Aluminum Corp KALU.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 142 $

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Jonestrading abaisse sa note à « Hold »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne

avec le marché »

* Kalvista Pharmaceuticals Inc KALV.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 22 $ à 27 $

* Kla Corp KLAC.O : Berenberg relève son objectif de cours de 1 770 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 1 835 $ à 1 875 $

* Kla Corp KLAC.O : Jefferies relève son objectif de cours de 1 700 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 950 $ à 2 000 $

* Kla Corp KLAC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 1 809,00 $ à 1 900,00 $

* Kla Corp KLAC.O : Needham relève son objectif de cours de 1 800,00 $ à 2 000,00 $

* Kla Corp KLAC.O : RBC relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : Stifel relève son objectif de cours de 1 700 $ à 1 910 $

* Kla Corp KLAC.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 1 600 $ à 1 700 $

* Kla Corp KLAC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 1 800 $ à 2 000 $

* Kla Corporation KLAC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 1 630 $ à 1 750 $

* Kla Corporation KLAC.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 1 900 $ à 2 100 $

* Lattice Semiconductor LSCC.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 115 $ à 135 $

* Lemonade Inc LMND.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 98 $ à 70 $

* Lennox International Inc LII.N : RBC relève son objectif de cours de 485 $ à 579 $

* Lennox International Inc. LII.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 597 $

* Lennox International Inc. LII.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 480 $ à 555 $

* Ligand Pharmaceuticals, Inc. LGND.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 243 $ à 289 $

* Lithia Motors, Inc. LAD.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 293 $ à 305 $

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 231,5 $ à 227 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 2 160 $ à 1 990 $

* Markel Group Inc MKL.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours à 1 950 $ contre 2 100 $

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 79 $ à 92 $

* Mattel MAT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 27,00 $ à 22,00 $

* Mattel Inc MAT.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13 $

* Mattel, Inc. MAT.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Meta META.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 900 $ à 850 $

* Meta META.O : BMO abaisse son objectif de cours de 730 $ à 720 $

* Meta META.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »; abaisse son objectif de 825 $ à 725 $

* Meta META.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 20 $ à 800 $

* Meta META.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 880 $ à 800 $

* Meta META.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 805 $ à 780 $

* Meta META.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 820 $ à 800 $

* Meta META.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 900 $ à 840 $

* Meta Platforms Inc META.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 820 $ à 835 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Barclays relève son objectif de cours de 800 $ à 830 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 765 $ à 770 $

* MGM Resorts International MGM.N : Barclays relève son objectif de cours de 37 $ à 39 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 39 $ à 42 $

* MGM Resorts International MGM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Microsoft MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 545 $

* Microsoft MSFT.O : Benchmark relève son objectif de cours de 450 $ à 525 $

* Microsoft MSFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 641 $ à 646 $

* Microsoft MSFT.O : BMO relève son objectif de cours de 505 $ à 515 $

* Microsoft MSFT.O : Citigroup relève son objectif de cours de 600 $ à 620 $

* Microsoft MSFT.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 650 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 575 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 500 $ à 540 $

* Microsoft MSFT.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 600 $ à 550 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel relève son objectif de cours de 392 $ à 415 $

* Microsoft MSFT.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 675 $ à 575 $

* Microsoft Corp. MSFT.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 600 $ à 545 $

* Microsoft Corporation MSFT.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 615 $ à 625 $

* Moelis & Co MC.N : BMO relève son objectif de cours de 61 $ à 65 $

* Moelis & Co MC.N : KBW relève son objectif de cours de 64 $ à 69 $

* Monster Beverage Corp. MNST.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 90 $ à 88 $

* Murphy USA Inc MUSA.N : RBC relève son objectif de cours de 510 $ à 517 $

* MVB Financial Corp MVBF.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec

le marché »

* Navient Corp. NAVI.O : Barclays relève son objectif de cours de 7 $ à 8 $

* Oge Energy Corp. OGE.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 47 $ à 48 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 18 $ à 13 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 183 $ à 197 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Raymond James relève son objectif de cours de 213 $ à 224 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stephens relève son objectif de cours de 232 $ à 240 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Stifel relève son objectif de cours de 228 $ à 232 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 194 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays relève son objectif de cours de 185 $ à 210 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* ONEOK Inc OKE.N : la Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 92 $ à 89 $

* ONEOK Inc OKE.N : la Banque Scotia abaisse sa recommandation de « surperformer le secteur » à « en ligne

avec le secteur »

* ONEOK Inc OKE.N : Stifel relève son objectif de cours de 91 $ à 99 $

* ONEOK Inc. OKE.N : Barclays relève son objectif de cours de 82 $ à 90 $

* Oneok, Inc. OKE.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 100 $ à 98 $

* O'Reilly Automotive Inc ORLY.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 108,00 $ à 112,00 $

* O'Reilly Automotive, Inc. ORLY.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 109 $ à 120 $

* Paccar Inc PCAR.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 130 $ à 125 $

* Parsons Corp PSN.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 89 $ à 79 $

* Phillips 66 PSX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 188 $ à 202 $

* Phillips 66 PSX.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 174,00 $ à 180,00 $

* Phillips 66 PSX.N : Raymond James relève son objectif de cours de 205 $ à 215 $

* Pinnacle Financial Partners Inc (Tennessee) PNFP.N : Stephens relève son objectif de cours de 95 $ à 109 $

* Pinterest PINS.N : Benchmark relève son objectif de cours de 34 $ à 33 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 28 $ à 35 $

* Prog Holdings Inc PRG.N : Stephens relève son objectif de cours de 40 $ à 47,5 $

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 80 $ à 75 $

* Qualcomm QCOM.O : Benchmark relève son objectif de cours de 200 $ à 225 $

* Qualcomm QCOM.O : Citigroup relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : HSBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : Melius Research relève son objectif de cours de 155 $ à 170 $

* Qualcomm QCOM.O : Mizuho relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132 $ à 146 $

* Qualcomm QCOM.O : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 175 $

* Qualcomm QCOM.O : Summit Insights Group relève sa recommandation à « acheter »

* Qualcomm QCOM.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 140 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 150 $ à 200 $

* Qualcomm QCOM.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 132,00 $ à 146,00 $

* Qualcomm QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 150 $ à 160 $

* Qualcomm QCOM.O : Barclays relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 77 $ à 72 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Benchmark abaisse son objectif de cours de 67 $ à 63 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 75 $ à 72 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 59 $ à 55 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 873 $ à 792 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 910 $ à 902 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC abaisse son objectif de cours de 779 $ à 762 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 801 $ à 796 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 923 $ à 917 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 825 $ à 800 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Argus Research abaisse son objectif de cours de 102 $ à 90 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Rush Enterprises Inc RUSHA.O : Stephens relève son objectif de cours de 80 $ à 85 $

* ServiceNow Inc NOW.N : Citigroup relève son objectif de cours de 154 $ à 158 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 53 $ à 47 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 55 $ à 56 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 150 $ à 148 $

* Sofi Technologies SOFI.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 26 $ à 18 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 18,00 $ à 16,00 $

* Solaris Energy Infrastructure SEI.N : Barclays relève son objectif de cours de 74 $ à 86 $

* Stanley Black & Decker, Inc. SWK.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 75 $ à 80 $

* Starbucks SBUX.O : Mizuho relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Stride Inc LRN.N : BMO relève son objectif de cours de 99 $ à 102 $

* Sutro Biopharma Inc STRO.O : Mizuho lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif de cours

de 50 $

* TD Synnex SNX.N : RBC relève son objectif de cours de 210 $ à 250 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Barclays relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Tenable Holdings Inc TENB.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 30,00 $ à 27,00 $

* Tenable Holdings, Inc. TENB.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 19 $ à 20 $

* Teradyne Inc TER.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $

* Teradyne Inc TER.O : Citigroup relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* Teradyne Inc TER.O : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Teradyne Inc TER.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 400 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 188 $ à 170 $

* The Cheesecake Factory CAKE.O : Barclays relève son objectif de cours de 58 $ à 60 $

* The Cheesecake Factory CAKE.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 67 $ à 68 $

* The Cheesecake Factory Incorporated CAKE.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 65 $

* The Coca-Cola Company KO.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 85 $

* The Vita Coco Company, Inc. COCO.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 60 $ à 75 $

* T-Mobile US TMUS.O : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 300 $ à 285 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Jefferies relève son objectif de cours de 116 $ à 126 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Raymond James relève son objectif de cours de 147 $ à 156 $

* Tradeweb Markets Inc TW.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 121 $ à 118 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Needham relève son objectif de cours de 125 $ à 160 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Stifel relève son objectif de cours de 135 $ à 175 $

* TTM Technologies Inc TTMI.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 115 $ à 180 $

* UMB Financial Corp UMBF.O : KBW relève son objectif de cours de 141 $ à 150 $

* UMB Financial Corporation UMBF.O : Barclays relève son objectif de cours de 160 $ à 170 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 278 $ à 215 $

* Unum Group UNM.N : KBW relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Unum Group UNM.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 88 $ à 96 $

* Veralto VLTO.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 102 $ à 103 $

* Veralto Corp. VLTO.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 117 $ à 113 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : BMO relève son objectif de cours de 200 $ à 215 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 220 $ à 230 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Needham relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 42 $ à 70 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Stifel relève son objectif de cours de 35 $ à 60 $

* Viavi Solutions Inc VIAV.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 25 $ à 65 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 99,00 $ à 95,00 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : Jefferies relève son objectif de cours de 53 $ à 58 $

* Virtu Financial Inc VIRT.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Vistra Corp VST.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 240 $ à 231 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 57,00 $ à 65,00 $

* Vita Coco Company Inc COCO.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 59 $ à 70 $

* Vulcan Materials VMC.N : Barclays relève son objectif de cours de 296 $ à 340 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Raymond James relève son objectif de cours de 320 $ à 325 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stephens relève son objectif de cours de 330 $ à 340 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 337 $ à 333 $

* Waste Management Inc WM.N : RBC relève son objectif de cours de 235 $ à 240 $

* Waste Management Inc WM.N : Barclays relève son objectif de cours de 266 $ à 270 $

* Waste Management Inc WM.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 273 $ à 268 $

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 91 $ à 86,5 $

* Wingstop Inc WING.O : BMO abaisse son objectif de cours de 280 $ à 200 $

* Wingstop Inc WING.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 250 $ à 230 $

* Wingstop Inc WING.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 275 $

* Wingstop Inc WING.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 310 $ à 280 $

* Wingstop Inc WING.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 265,00 $ à 255,00 $

* Wingstop Inc WING.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 190 $ à 193 $

* Wingstop Inc WING.O : RBC abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Wingstop Inc WING.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 300 $ à 225 $

* Wingstop Inc WING.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 330 $ à 235 $

* Wingstop Inc WING.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : Stifel relève son objectif de cours de 93 $ à 98 $

* Xylem Inc XYL.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 138 $ à 124 $

* Yum Brands YUM.N : Citigroup relève son objectif de cours de 174 $ à 175 $

* Yum Brands YUM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 180 $ à 186 $

* Yum! Brands YUM.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 171 $ à 177 $

* Yum! Brands YUM.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 165 $

* Zimmer Biomet Holdings, Inc ZBH.N : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 101 $ à 90 $