11/08/2025

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, DoorDash, TransDigm Group

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, DoorDash et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700

dollars

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 106 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 150

dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130

dollars contre 125 dollars auparavant

* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ de 18

* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le cours cible de 80 à 95 dollars

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies ramène le cours cible de 54 $ à 50 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le prix cible de 57 $ à 50 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le prix cible à 62 $ contre

56 $

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 13 $ de 25

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible à 36 $ de 32

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 135 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 26 $ de 29

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 250 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars

* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le prix cible de 95 $ à 125 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18

dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 70 $

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 185 $

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $

contre 22 $ auparavant

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700

dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 88 à 95 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 102 à 105 dollars

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 122 $ contre 125

$ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $, contre

160 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 16 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours cible à 55 $, contre 50 $ auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 217 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625

$ à 700 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $

contre 580 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $

auparavant

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le cours cible de 65 $ à 76 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 158 $, contre 170 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 287 $ contre 309 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible de 9 $ à 6 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $

auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ de 29

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $

* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève le prix cible à 125 $, contre

116 $ auparavant

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 77 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 133 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 215 $ contre 210 $