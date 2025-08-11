 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, DoorDash, TransDigm Group
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 09:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, DoorDash et TransDigm Group.

FAITS MARQUANTS

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700

dollars

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Aflac Inc AFL.N : KBW relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 106 dollars

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 165 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $

* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 150

dollars

* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130

dollars contre 125 dollars auparavant

* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ de 18

* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le cours cible de 80 à 95 dollars

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies ramène le cours cible de 54 $ à 50 $

* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le prix cible de 57 $ à 50 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le prix cible à 62 $ contre

56 $

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de neutre à sous-performance

* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 13 $ de 25

* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible à 36 $ de 32

* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 135 $

* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 26 $ de 29

* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 250 $ auparavant

* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars

* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le prix cible de 95 $ à 125 $

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18

dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 70 $

auparavant

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 185 $

* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $

contre 22 $ auparavant

* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8

* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700

dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 88 à 95 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 102 à 105 dollars

* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 122 $ contre 125

$ auparavant

* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $, contre

160 $ auparavant

* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 16 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours cible à 55 $, contre 50 $ auparavant

* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 217 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625

$ à 700 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $

contre 580 $

* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $

* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $

auparavant

* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $

* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $

* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $

* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le cours cible de 65 $ à 76 $

* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 158 $, contre 170 $

auparavant

* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $

* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 287 $ contre 309 $

* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible de 9 $ à 6 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $

* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $

* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $

auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ de 29

* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $

* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars

* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100

* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève le prix cible à 125 $, contre

116 $ auparavant

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 77 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 133 $

* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 215 $ contre 210 $

Valeurs associées

AFLAC
103,500 USD NYSE +1,19%
AIRBNB RG-A
121,0200 USD NASDAQ +0,82%
AKAMAI TECHNOLOG
70,5300 USD NASDAQ -5,66%
ALLSTATE
206,780 USD NYSE +0,89%
ALPHA METALLURGL
150,610 USD NYSE +16,10%
AMERICAN FINCL G
129,320 USD NYSE +1,06%
ARCOSA
96,050 USD NYSE +12,76%
BLOCK RG-A
73,360 USD NYSE -4,49%
BRIGHTHS FINC
44,5200 USD NASDAQ -3,36%
C3.AI RG-A
22,145 USD NYSE -2,32%
CARETRUST-REIT
32,900 USD NYSE +1,11%
COREWEAVE
129,5500 USD NASDAQ +7,00%
DAY ONE BIOPHRM
6,1000 USD NASDAQ +1,16%
DOORDASH RG-A
259,1900 USD NASDAQ -4,35%
DOXIMITY RG-A
66,550 USD NYSE +13,41%
DXP ENTERPRISES
110,0100 USD NASDAQ +5,49%
ELANC ANIML HLTH
16,640 USD NYSE +1,00%
EXACT SCIENCES
40,9900 USD NASDAQ -5,03%
EXPEDIA GROUP
195,2600 USD NASDAQ +4,08%
EYEPOINT PHARMA
10,2300 USD NASDAQ +1,59%
FORD MOTOR
11,335 USD NYSE +0,44%
FRONTDOOR
54,8800 USD NASDAQ -2,56%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
IDEXX LABS
658,0600 USD NASDAQ +1,23%
INSTACART (MAPLEBEAR)
51,2100 USD NASDAQ +3,68%
JACKSN FINL RG-A
90,440 USD NYSE +1,77%
LAMARADVTSREIT RG-A
115,5000 USD NASDAQ -7,41%
LIVE NATION ENT
152,950 USD NYSE +3,07%
LYFT RG-A
13,4100 USD NASDAQ -5,63%
MARKETAXESS HOLD
187,0100 USD NASDAQ +1,40%
MARTIN MARIETTA
611,170 USD NYSE +1,81%
METLIFE
76,290 USD NYSE +3,33%
MONSTER BEVERAGE
64,6900 USD NASDAQ +6,40%
MOSAIC
31,995 USD NYSE +0,99%
NATERA
151,9500 USD NASDAQ +7,70%
NIKE -B-
74,180 USD NYSE -0,22%
NUSCALE POWER
39,345 USD NYSE -12,08%
PALOMAR HLDGS
120,3800 USD NASDAQ -2,04%
PRIMERICA
257,760 USD NYSE +0,84%
PROGRESSIVE (OHI
246,460 USD NYSE +0,42%
Pétrole Brent
66,19 USD Ice Europ -0,20%
Pétrole WTI
63,39 USD Ice Europ +0,05%
REPLIMUNE GRP
5,2900 USD NASDAQ -3,47%
ROOT RG-A
88,2600 USD NASDAQ -2,18%
SEMRUSH HLDG RG-A
7,130 USD NYSE -4,74%
SPECTR BRN HLDG
56,340 USD NYSE -0,90%
SPROUT SOCIAL RG-A
13,9400 USD NASDAQ -5,43%
SYLVAMO
40,415 USD NYSE -15,52%
TEXAS ROADHOUSE
172,8400 USD NASDAQ -6,58%
THE TRADE DESK RG-A
54,2300 USD NASDAQ -38,61%
TRANSDIGM
1 390,705 USD NYSE -2,71%
ULTRAGENYX PHARM
27,5400 USD NASDAQ -1,04%
VICTORY CP HLG-A
70,4800 USD NASDAQ +5,01%
VOYA FINANCIAL
71,060 USD NYSE +0,57%
WYNN RESORTS
106,4100 USD NASDAQ -0,76%
YELP
30,990 USD NYSE -9,52%
ZOETIS RG-A
147,375 USD NYSE -0,56%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2025 à 09:27:05.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

