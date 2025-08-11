TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Allstate, DoorDash, TransDigm Group

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Allstate, DoorDash et TransDigm Group.
FAITS MARQUANTS
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 254 à 255 dollars
* DoorDash DASH.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 250 à 265 dollars
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 210 $ contre 185 $
auparavant
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 510 à 700
dollars
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Aflac Inc AFL.N : KBW relève l'objectif de cours à 108 dollars contre 106 dollars
* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies réduit le prix cible à 160 $ contre 165 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : HSBC relève le prix cible à 130 $ contre 119 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève le cours cible de 254 $ à 255 $
* Alpha Metallurgical Resources AMR.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 150
dollars
* American Financial Group Inc AFG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 130
dollars contre 125 dollars auparavant
* Arcosa Inc ACA.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 110 à 120 dollars
* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix cible à 15 $ de 18
* Block Inc XYZ.N : Stephens relève le cours cible de 80 à 95 dollars
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : Jefferies ramène le cours cible de 54 $ à 50 $
* Brighthouse Financial Inc BHF.O : KBW réduit le prix cible de 57 $ à 50 $
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan relève le prix cible à 62 $ contre
56 $
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit l'objectif de cours de neutre à sous-performance
* C3.ai Inc AI.N : D.A. Davidson réduit le prix cible à 13 $ de 25
* Caretrust REIT Inc CTRE.N : RBC augmente le prix cible à 36 $ de 32
* Coreweave Inc CRWV.O : JP Morgan relève le cours cible de 66 $ à 135 $
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : JP Morgan réduit le prix cible à 26 $ de 29
* DoorDash DASH.O : Jefferies relève le cours cible à 265 $, contre 250 $ auparavant
* Doximity Inc DOCS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 65 à 69 dollars
* DXP Enterprises Inc DXPE.O : Stephens relève le prix cible de 95 $ à 125 $
* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 12 à 18
dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 60 $ contre 70 $
auparavant
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies relève le cours cible à 210 $ contre 185 $
* Eyepoint Pharmaceuticals Inc EYPT.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 33 $
contre 22 $ auparavant
* Ford F.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 9 $ contre 8
* Frontdoor Inc FTDR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 57 $ contre 55 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 510 à 700
dollars
* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève le cours cible de 88 à 95 dollars
* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève le cours cible de 102 à 105 dollars
* Lamar Advertising Co LAMR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 122 $ contre 125
$ auparavant
* Live Nation Entertainment Inc LYV.N : Jefferies relève le cours cible à 177 $, contre
160 $ auparavant
* Lyft Inc LYFT.O : Jefferies ramène le cours cible à 15 $, contre 16 $ auparavant
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies relève le cours cible à 55 $, contre 50 $ auparavant
* Marketaxess Holdings Inc MKTX.O : Jefferies réduit le prix cible à 208 $ contre 217 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 625
$ à 700 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 600 $
contre 580 $
* Metlife Inc MET.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 100 $ à 103 $
* Metlife Inc MET.N : KBW réduit le cours cible à 92 $ contre 94 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : TD Cowen relève le cours cible à 68 $, contre 60 $
auparavant
* Mosaic Co MOS.N : JP Morgan relève le cours cible de 35 $ à 37 $
* Mosaic Co MOS.N : RBC réduit le prix cible de 45 $ à 40 $
* Natera Inc NTRA.O : Piper Sandler relève le cours cible de 210 $ à 220 $
* Nike Inc NKE.N : RBC augmente le cours cible de 65 $ à 76 $
* Nuscale Power Corp SMR.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $
* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan ramène le cours cible à 158 $, contre 170 $
auparavant
* Primerica Inc PRI.N : Jefferies réduit le prix cible à 283 $ contre 293 $
* Primerica Inc PRI.N : KBW augmente le prix cible à 320 $ contre 315 $
* Progressive Corp PGR.N : Jefferies réduit le prix cible à 287 $ contre 309 $
* Replimune Group Inc REPL.O : JP Morgan réduit le prix cible de 9 $ à 6 $
* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 138 $ contre 172 $
* Semrush Holdings Inc SEMR.N : Jefferies réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $
* Spectrum Brands Holdings Inc SPB.N : RBC ramène le cours cible à 75 $, contre 80 $
auparavant
* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 20 $ de 29
* Sylvamo Corp SLVM.N : RBC réduit le cours cible de 61 $ à 49 $
* Tempus AI Inc TEM.O : JP Morgan relève le cours cible de 55 à 60 dollars
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stephens relève le cours cible de 184 à 190 dollars
* Trade Desk Inc TTD.O : BTIG réduit le cours à neutre à partir d'achat
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies réduit le prix cible à 50 $ de 100
* TransDigm Group Inc TDG.N : Jefferies réduit le prix cible de 1 700 à 1 650 dollars
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : JP Morgan relève le prix cible à 125 $, contre
116 $ auparavant
* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : JP Morgan augmente le prix cible de 66 $ à 77 $
* Voya Financial Inc VOYA.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 78 $ contre 74 $
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 130 $ à 133 $
* Yelp Inc YELP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 38 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 215 $ contre 210 $
