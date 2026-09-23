TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Autozone, Vertex Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate, Autozone et Vertex Pharmaceuticals.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 231 à 260 dollars

* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son

cours-cible de 345 $ à 320 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink

Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Aevex Corp AVEX.N : Jefferies reprend la couverture du

titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:

26 dollars

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 231 $ à 260 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de

cours de 367 $ à 410 $

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : Leerink Partners abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Anixa Biosciences Inc ANIX.O : H.C. Wainwright abaisse

son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Autozone Inc. AZO.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 3 637 $ à 3 400 $

* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son

objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Exane BNP Paribas abaisse son

objectif de cours de 3 979 $ à 3 561 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Mizuho abaisse son objectif de

cours de 3 200 $ à 3 000 $

* Autozone, Inc. AZO.N : Roth MKM abaisse son objectif de

cours de 4 023 $ à 3 850 $

* Autozone, Inc. AZO.N : TD Cowen abaisse son objectif de

cours de 3 500 $ à 3 400 $

* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Truist Securities

attribue la recommandation « Achat »; objectif de cours de

285 $ contre 200 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève son objectif de cours de

56 $ à 62 $

* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Morgan

Stanley abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $

* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley relève son objectif

de cours de 44,00 $ à 47,00 $

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies abaisse son objectif de

cours de 35 $ à 33 $

* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Leerink Partners

relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Morgan Stanley

relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Guggenheim abaisse

son objectif de cours de 8 $ à 4 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush abaisse son

objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush passe de «

surperformance » à « neutre »

* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son

objectif de cours de 132 $ à 122 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 690 $ à 600 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies passe de « acheter » à «

conserver »; abaisse son cours cible de 8,25 $ à 7,10 $

* Driven Brands Holdings Inc. DRVN.O : Barclays rétablit

sa recommandation avec une note « neutre »; objectif de

cours: 14 $

* EQT Corporation EQT.N : Citigroup relève son objectif

de cours de 67 $ à 68 $

* Fastly FSLY.O : BofA Global Research relève son

objectif de cours de 20,00 $ à 22,00 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan

abaisse son objectif de cours de 12,5 $ à 11,5 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan

passe de « neutre » à « surpondérer »

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Keybanc initie

la couverture avec une recommandation « surpondérer »;

objectif de cours: 52 $

* KB Home KBH.N : Barclays abaisse son objectif de cours

de 57 $ à 49 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53

$ à 50 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif

de cours de 55 $ à 50 $

* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley

abaisse son objectif de cours de 2,50 $ à 2,00 $

* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 390 $ à 397 $

* Madrigal Pharmaceuticals, Inc. MDGL.O : Citigroup lance

sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 725 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies

abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Marvell Technology MRVL.O : Seaport Research Partners

lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 270 dollars

* Maze Therapeutics, Inc. MAZE.O : Citigroup lance sa

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 50 $

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen relève son objectif de

cours de 137 $ à 155 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Citigroup relève son

objectif de cours de 1 150 $ à 1 300 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo abaisse son

objectif de cours de 1 525 $ à 1 400 $

* Microsoft MSFT.O : Stifel passe de « conserver » à «

acheter »; relève son objectif de cours de 530 $ à 575 $

* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de

cours de 52 $ à 48 $

* Onsemi ON.O : Seaport Research Partners lance la

couverture du titre avec une recommandation « Achat »;

objectif de cours: 100 $

* Semtech Corp SMTC.O : Seaport Research Partners lance sa

couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de

cours: 200 dollars

* SiTime Corp SITM.O : Seaport Research Partners lance sa

couverture avec une recommandation « neutre »

* Tetra Technologies, Inc. TTI.N : Stifel abaisse son

objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Thor Industries, Inc. THO.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 90 $ à 82 $

* Trisalus Life Sciences, Inc. TLSI.O : H.C. Wainwright

relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $

* UiPath Inc PATH.N : RBC abaisse son objectif de cours de

17 $ à 15 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son

objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Oppenheimer relève

son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Truist Securities

relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son

objectif de cours de 345 $ à 320 $