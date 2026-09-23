TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Autozone, Vertex Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate, Autozone et Vertex Pharmaceuticals.
POINTS FORTS
* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 231 à 260 dollars
* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 633 $ à 640 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son
cours-cible de 345 $ à 320 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Healthcare Company, Inc. ACHC.O : Leerink
Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $
* Aevex Corp AVEX.N : Jefferies reprend la couverture du
titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours:
26 dollars
* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 231 $ à 260 $
* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de
cours de 367 $ à 410 $
* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : Leerink Partners abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 81 $
* Anixa Biosciences Inc ANIX.O : H.C. Wainwright abaisse
son objectif de cours de 7 $ à 6 $
* Autozone Inc. AZO.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 3 637 $ à 3 400 $
* Autozone, Inc. AZO.N : D.A. Davidson abaisse son
objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $
* Autozone, Inc. AZO.N : Exane BNP Paribas abaisse son
objectif de cours de 3 979 $ à 3 561 $
* Autozone, Inc. AZO.N : Mizuho abaisse son objectif de
cours de 3 200 $ à 3 000 $
* Autozone, Inc. AZO.N : Roth MKM abaisse son objectif de
cours de 4 023 $ à 3 850 $
* Autozone, Inc. AZO.N : TD Cowen abaisse son objectif de
cours de 3 500 $ à 3 400 $
* Axsome Therapeutics, Inc. AXSM.O : Truist Securities
attribue la recommandation « Achat »; objectif de cours de
285 $ contre 200 $
* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève son objectif de cours de
56 $ à 62 $
* Bright Horizons Family Solutions Inc BFAM.N : Morgan
Stanley abaisse son objectif de cours de 68,00 $ à 66,00 $
* Carmax Inc KMX.N : Morgan Stanley relève son objectif
de cours de 44,00 $ à 47,00 $
* Carnival Corp CCL.N : Jefferies abaisse son objectif de
cours de 35 $ à 33 $
* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Leerink Partners
relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $
* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Morgan Stanley
relève son objectif de cours de 50 $ à 57 $
* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Guggenheim abaisse
son objectif de cours de 8 $ à 4 $
* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 8 $ à 3 $
* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush abaisse son
objectif de cours de 5 $ à 1 $
* Compass Therapeutics Inc. CMPX.O : Wedbush passe de «
surperformance » à « neutre »
* Constellation Brands STZ.N : Barclays abaisse son
objectif de cours de 132 $ à 122 $
* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 690 $ à 600 $
* Dauch Corp DCH.N : Jefferies passe de « acheter » à «
conserver »; abaisse son cours cible de 8,25 $ à 7,10 $
* Driven Brands Holdings Inc. DRVN.O : Barclays rétablit
sa recommandation avec une note « neutre »; objectif de
cours: 14 $
* EQT Corporation EQT.N : Citigroup relève son objectif
de cours de 67 $ à 68 $
* Fastly FSLY.O : BofA Global Research relève son
objectif de cours de 20,00 $ à 22,00 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan
abaisse son objectif de cours de 12,5 $ à 11,5 $
* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan
passe de « neutre » à « surpondérer »
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Keybanc initie
la couverture avec une recommandation « surpondérer »;
objectif de cours: 52 $
* KB Home KBH.N : Barclays abaisse son objectif de cours
de 57 $ à 49 $
* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53
$ à 50 $
* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif
de cours de 55 $ à 50 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Morgan Stanley
abaisse son objectif de cours de 2,50 $ à 2,00 $
* Ligand Pharmaceuticals Inc LGND.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 390 $ à 397 $
* Madrigal Pharmaceuticals, Inc. MDGL.O : Citigroup lance
sa couverture avec une recommandation « Achat »; objectif
de cours: 725 $
* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies
abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $
* Marvell Technology MRVL.O : Seaport Research Partners
lance sa couverture avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 270 dollars
* Maze Therapeutics, Inc. MAZE.O : Citigroup lance sa
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 50 $
* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen relève son objectif de
cours de 137 $ à 155 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Citigroup relève son
objectif de cours de 1 150 $ à 1 300 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Wells Fargo abaisse son
objectif de cours de 1 525 $ à 1 400 $
* Microsoft MSFT.O : Stifel passe de « conserver » à «
acheter »; relève son objectif de cours de 530 $ à 575 $
* Nike, Inc. NKE.N : Barclays abaisse son objectif de
cours de 52 $ à 48 $
* Onsemi ON.O : Seaport Research Partners lance la
couverture du titre avec une recommandation « Achat »;
objectif de cours: 100 $
* Semtech Corp SMTC.O : Seaport Research Partners lance sa
couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de
cours: 200 dollars
* SiTime Corp SITM.O : Seaport Research Partners lance sa
couverture avec une recommandation « neutre »
* Tetra Technologies, Inc. TTI.N : Stifel abaisse son
objectif de cours de 13 $ à 12 $
* Thor Industries, Inc. THO.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 90 $ à 82 $
* Trisalus Life Sciences, Inc. TLSI.O : H.C. Wainwright
relève son objectif de cours de 11 $ à 12 $
* UiPath Inc PATH.N : RBC abaisse son objectif de cours de
17 $ à 15 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son
objectif de cours de 633 $ à 640 $
* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Oppenheimer relève
son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Viking Therapeutics, Inc. VKTX.O : Truist Securities
relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $
* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son
objectif de cours de 345 $ à 320 $
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