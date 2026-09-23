TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Autozone, Vertex Pharmaceuticals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate, Autozone et Vertex Pharmaceuticals.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 $ à 260 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à

670 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 $ à 260 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* American Express Company AXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 375 $ à 370 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 367 $ à 410 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 27 dollars

* Amrize AMRZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Anixa Biosciences Inc ANIX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Applied Digital Corp APLD.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et

un objectif de 38 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché

»; objectif de cours: 11 dollars

* Autozone Inc AZO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 500 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Autozone Inc AZO.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 3 979 $ à 3 561 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 4 023 $ à 3 850 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 3 500 $ à 3 400 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 3 817 $ à 3 648 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Belden Inc BDC.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 140 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* CBIZ Inc CBZ.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

cours cible de 23 dollars

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 50 $

* Community Health Systems CYH.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 3 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 168 $ à 145 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

cours cible de 24 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 120 dollars

* Cormedix Inc CRMD.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un

objectif de cours de 15 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 690 $ à 600 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; le cours

cible passe de 8,25 $ à 7,10 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Fox Corp FOXA.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 5 dollars, à 70 dollars

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 435 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 407 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12,50 $ à 11,50

$

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 52 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 495 $

* HII HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 341 $ à 327 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Hut 8 Corp HUT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 143 $

* Innoviva Inc INVA.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer » et un

objectif de 35 dollars

* KB Home KBH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 268 $ à 250 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Marvell Technology MRVL.O : Seaport Research Partners attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 270 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 137 $ à 155 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 80 $ à 50 $

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 653 $ à 620 $

* Onsemi ON.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 100 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 32 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève son objectif de cours de 182 $ à 193 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* Roku Inc ROKU.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 7 $, le portant à 160 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* Semtech Corp SMTC.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 200 dollars

* SiTime Corp SITM.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Tenet Healthcare Corp THC.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »; objectif de cours à 265 dollars

* Terawulf Inc WULF.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 24 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte

recommandation d’achat » à « sous-performance »

* The Toro Company TTC.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 120 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $

* UiPath Inc PATH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* UiPath Inc PATH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* UiPath Inc PATH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Vanda Pharmaceuticals VNDA.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours à 10 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Viatris Inc VTRS.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 25 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $