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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Allstate, Autozone, Vertex Pharmaceuticals
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 19:57
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Allstate, Autozone et Vertex Pharmaceuticals.

POINTS FORTS

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 $ à 260 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à

670 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mercredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 30 $ à 33 $

* Allstate Corp ALL.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 231 $ à 260 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 51 $ à 50 $

* American Express Company AXP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 375 $ à 370 $

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies relève son objectif de cours de 367 $ à 410 $

* Amneal Pharma AMRX.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 27 dollars

* Amrize AMRZ.N : la Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 64 $ à 56 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 90 $ à 81 $

* Anixa Biosciences Inc ANIX.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 7 $ à 6 $

* Applied Digital Corp APLD.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et

un objectif de 38 dollars

* Ardent Health Inc ARDT.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le marché

»; objectif de cours: 11 dollars

* Autozone Inc AZO.N : BMO abaisse son objectif de cours de 4 000 $ à 3 500 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 3 750 $ à 3 500 $

* Autozone Inc AZO.N : Exane BNP Paribas abaisse son objectif de cours de 3 979 $ à 3 561 $

* Autozone Inc AZO.N : Roth MKM abaisse son objectif de cours de 4 023 $ à 3 850 $

* Autozone Inc AZO.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 3 500 $ à 3 400 $

* Autozone Inc AZO.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 3 817 $ à 3 648 $

* Bank7 Corp BSVN.O : KBW relève son objectif de cours de 56 $ à 62 $

* Belden Inc BDC.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif

de cours: 140 dollars

* Carnival Corp CCL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 35 $ à 33 $

* CBIZ Inc CBZ.N : William Blair abaisse sa recommandation à « en ligne avec le marché »

* Celldex Therapeutics Inc. CLDX.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 70 $ à 88 $

* Cipher Digital Inc CIFR.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

cours cible de 23 dollars

* Citizens Financial CFG.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 80 $ à 77 $

* Collegium Pharmaceutical COLL.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 50 $

* Community Health Systems CYH.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »; objectif de cours: 3 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 8 $ à 4 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 8 $ à 3 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 5 $ à 1 $

* Compass Therapeutics Inc CMPX.O : Wedbush passe de « surperformer » à « neutre »

* Constellation Brands Inc STZ.N : UBS abaisse son objectif de cours de 168 $ à 145 $

* Core Scientific Inc CORZ.O : UBS lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un

cours cible de 24 dollars

* Coreweave Inc CRWV.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 120 dollars

* Cormedix Inc CRMD.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surperformer » et un

objectif de cours de 15 $

* Cummins CMI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 690 $ à 600 $

* Dauch Corp DCH.N : Jefferies abaisse sa recommandation de « Achat » à « Ne pas acheter »; le cours

cible passe de 8,25 $ à 7,10 $

* Fifth Third Bancorp FITB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 64 $ à 63 $

* Fox Corp FOXA.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 5 dollars, à 70 dollars

* GE Aerospace GE.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 455 $ à 435 $

* General Dynamics Corp GD.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 421 $ à 407 $

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 12,50 $ à 11,50

$

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à «

surpondérer »

* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Keybanc lance la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 52 $

* HCA Healthcare, Inc. HCA.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « surperformer »;

objectif de cours à 495 $

* HII HII.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 341 $ à 327 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 20 $ à 19 $

* Hut 8 Corp HUT.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours

de 143 $

* Innoviva Inc INVA.O : Oppenheimer lance la couverture avec une recommandation « surperformer » et un

objectif de 35 dollars

* KB Home KBH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 57 $ à 49 $

* KB Home KBH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 53 $ à 50 $

* KB Home KBH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Keycorp KEY.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 24 $ à 23 $

* L3Harris Technologies, Inc. LHX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 365 $ à 346 $

* M&T Bank Corporation MTB.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 268 $ à 250 $

* Martin Marietta Materials, Inc. MLM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 720 $ à 670 $

* Marvell Technology MRVL.O : Seaport Research Partners attribue pour la première fois la

recommandation « Achat »; objectif de cours: 270 dollars

* Merck & Co Inc MRK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 137 $ à 155 $

* Nektar Therapeutics NKTR.O : Wedbush abaisse son objectif de cours de 80 $ à 50 $

* Nike Inc NKE.N : Oppenheimer abaisse son objectif de cours de 60 $ à 52 $

* Northrop Grumman NOC.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 653 $ à 620 $

* Onsemi ON.O : Seaport Research Partners lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 100 $

* Pacira Biosciences Inc PCRX.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation «

surperformer »; objectif de cours: 32 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 14 $

* PG&E Corp PCG.N : UBS abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève son objectif de cours de 182 $ à 193 $

* Regions Financial RF.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 34 $ à 31 $

* Roku Inc ROKU.O : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 7 $, le portant à 160 $

* RTX Corporation RTX.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 232 $ à 223 $

* Semtech Corp SMTC.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « Achat

»; objectif de cours: 200 dollars

* SiTime Corp SITM.O : Seaport Research Partners lance sa couverture avec une recommandation « neutre »

* Tenet Healthcare Corp THC.N : BMO lance sa couverture avec une recommandation « en ligne avec le

marché »; objectif de cours à 265 dollars

* Terawulf Inc WULF.O : UBS lance sa couverture avec une recommandation « Achat » et un objectif de

cours de 24 $

* The Baldwin Insurance Group BWIN.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte

recommandation d’achat » à « sous-performance »

* The Toro Company TTC.N : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 120 $

* Thor Industries Inc THO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 90 $ à 82 $

* UiPath Inc PATH.N : RBC abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* UiPath Inc PATH.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* UiPath Inc PATH.N : UBS abaisse son objectif de cours de 19 $ à 15 $

* Vanda Pharmaceuticals VNDA.O : Oppenheimer lance sa couverture avec une note « surperformer »;

objectif de cours à 10 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Jefferies relève son objectif de cours de 633 $ à 640 $

* Viatris Inc VTRS.O : Oppenheimer initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif de

cours: 25 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Viking Therapeutics Inc VKTX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 83 $ à 87 $

* Vulcan Materials Co VMC.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 345 $ à 320 $

* Weatherford International Plc WFRD.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 116 $

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
28,5100 USD NASDAQ -2,93%
ALLSTATE
225,620 USD NYSE -1,66%
ALLY FINANCIAL
38,570 USD NYSE -1,28%
AMERICAN EXPRESS
302,030 USD NYSE -1,04%
AMGEN
406,0900 USD NASDAQ -1,01%
AMNEAL PHRMCTL RG-A
19,3300 USD NASDAQ -0,87%
ANAPTYSBIO
50,7700 USD NASDAQ -5,84%
ANIXA BIOSCINCS
2,7600 USD NASDAQ -1,08%
APPLIED DIGITAL
27,2300 USD NASDAQ -4,59%
AUTOZONE
2 843,530 USD NYSE -1,61%
BANK7
55,1000 USD NASDAQ +1,03%
BELDEN
114,130 USD NYSE +1,01%
CARNIVAL CORP
21,805 USD NYSE -2,13%
CELLDEX THERAPTC
31,1200 USD NASDAQ -7,13%
CIPHER DIGITAL
18,3500 USD NASDAQ -3,88%
CITIZENS FINL GR
64,620 USD NYSE -1,31%
COLLEGIUM PHARMA
22,4500 USD NASDAQ -1,45%
COMM HEALTH SYST
3,010 USD NYSE -0,17%
COMPASS THERAPTC
1,1700 USD NASDAQ -5,65%
CONSTELLATION BRD-A
116,590 USD NYSE -0,84%
CORE SCIENTIFIC
18,1000 USD NASDAQ -3,67%
COREWEAVE
86,9000 USD NASDAQ +0,16%
CORMEDIX
7,6900 USD NASDAQ -1,16%
CUMMINS
524,770 USD NYSE -0,26%
FOX RG-A
63,9600 USD NASDAQ -0,45%
GE AEROSPACE
319,930 USD NYSE +0,21%
GENL DYNAMICS CO
343,340 USD NYSE -0,02%
GRAPHIC PACKGNG
9,670 USD NYSE +1,10%
GUARDIAN RG-A
43,280 USD NYSE -3,14%
Gaz naturel
2,97 USD NYMEX 0,00%
HCA HEALTHCARE
436,590 USD NYSE -0,36%
HUNTGTN INGLS IN
269,820 USD NYSE -0,43%
HUNTINGTON BANCS
15,3800 USD NASDAQ -1,98%
HUT 8
102,4600 USD NASDAQ -3,89%
INNOVIVA
20,2400 USD NASDAQ -3,53%
KB HOME
47,160 USD NYSE -2,94%
KEYCORP
20,240 USD NYSE -1,17%
L3HARRIS TECH
239,270 USD NYSE -0,25%
M&T BANK
219,645 USD NYSE -1,72%
MARTIN MARIETTA
490,460 USD NYSE -1,83%
MARVELL TECH
260,9000 USD NASDAQ -0,56%
MERCK
148,100 USD NYSE -1,86%
NEKTAR THERAPEUT
57,6600 USD NASDAQ -5,43%
NIKE
36,055 USD NYSE -0,12%
NORTHROP GRUMMAN
514,420 USD NYSE +0,87%
ON SEMICONDUCTOR
74,1000 USD NASDAQ +0,68%
PACIRA BIOSCIENC
24,6300 USD NASDAQ -0,28%
PG&E
12,430 USD NYSE -3,57%
PHILIP MORRIS
190,745 USD NYSE +0,28%
Pétrole Brent
103,55 USD Ice Europ +5,07%
Pétrole WTI
92,63 USD Ice Europ +3,09%
REGIONS FINANCIA
27,390 USD NYSE -1,86%
ROKU-A
153,4900 USD NASDAQ -0,49%
RTX
192,280 USD NYSE +0,68%
SEMTECH
169,3300 USD NASDAQ -2,87%
SITIME
608,9100 USD NASDAQ -3,91%
TENET HEALTHCARE
256,250 USD NYSE -2,17%
TERAWULF
16,3500 USD NASDAQ -5,65%
THOR INDUSTRIES
72,280 USD NYSE -2,14%
TORO CO
96,570 USD NYSE +2,18%
UIPATH RG-A
13,050 USD NYSE -1,55%
VANDA PHARMA
5,0400 USD NASDAQ -3,26%
VERTEX PHARMA
516,3400 USD NASDAQ +0,26%
VIATRIS
17,1200 USD NASDAQ -0,35%
VIKING THERAPEUTICS
41,6500 USD NASDAQ +1,96%
VULCAN MATERIALS
244,380 USD NYSE -1,40%
WEATHERFORD INT
71,840 EUR Tradegate 0,00%
WEATHERFORD INT
84,6600 USD NASDAQ +0,79%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/09/2026 à 19:57:12.

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