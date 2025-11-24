information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 12:43

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe de

neutre à surpondéré

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit

le prix cible de 115 $ à 108 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la

couverture, prix cible 178,00

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec

un objectif de prix de 25

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix

cible de 345 $ à 330 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist

Securities initie la couverture avec un objectif de prix

de 32

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le

prix cible de 18 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le

prix cible de neutre à surpondéré

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright

réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix

cible à 12 $ de 15

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays

réduit le prix cible de 36 $ à 26 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de

40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners augmente le

prix cible de 85 $ à 140 $

* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C.

Wainwright réduit l'objectif de cours à 32 $, contre 35 $

auparavant

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :

BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ de

125

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit

l'objectif de prix à 108 $ de 115 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan ramène le

cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève

l'objectif de cours de 53 à 54 dollars

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture

avec une note d'achat; prix cible de 395

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible

de 95 $ à 91 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; prix cible 62

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan augmente le prix

cible de 12 $ à 18 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève la note de

neutre à surpondérer

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours de neutre à surpondérer

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de

cours à 9$ contre 10

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours à 39$ contre 40

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le

cours cible de 16 à 17 dollars

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de

cours à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible à

335 $ contre 320 $

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le

cours cible de 1 100 $ à 1 300 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours

cible à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies ramène le cours

de l'action de "buy" à "hold"

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours à 60$ contre 70

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC augmente son

objectif de cours à 228 $ contre 265 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève

l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C.

Wainwright relève l'objectif à 18$ contre 12

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$

contre 30

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 191 $ à 192 $

* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en

charge la couverture avec une note d'achat; objectif de

140 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours

cible de 85 $ à 75 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture

avec un objectif de prix de 178,00

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture

avec une note de surpondération

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler augmente le

prix cible de 12 $ à 13 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays

relève l'objectif de cours de 101 à 115 dollars

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O :

Barclays relève le prix cible de 4 à 9 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS

ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS

augmente le prix cible de 163 à 188 $

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N :

Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondérer à

surpondérer

* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays

augmente le prix cible de 11 $ à 28 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le

prix cible à 11 $ contre 14 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham

augmente le prix cible à 290 $ contre 235 $ auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo

relève le cours cible de 12 à 16 dollars

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo

relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 9

$

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan réduit

l'objectif à 13 $, contre 20 $ auparavant

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C.

Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et

un objectif de 20 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible de 35 $ à

26 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec

une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec

un objectif de prix de 25

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies

relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C.

Wainwright relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 60$

contre 75

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :

Truist Securities prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :

Truist Securities prend en charge la couverture avec un

prix cible de 12 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo

réduit le prix cible de 115 $ à 108 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix

cible à 123 $ contre 129 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

augmente le prix cible de 111 $ à 124 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

relève le niveau de performance à "surperformer" de

"performer" à "performer" à "performer"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Truist Securities prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Truist Securities prend en charge la couverture avec un

objectif de 798 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève

le prix cible de 27 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan réduit l'objectif

de cours à 17 $ contre 19 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie

une couverture avec une note neutre; objectif de 42

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture avec un objectif de prix de 10

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 20$ contre 27

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O :

Barclays relève l'objectif de cours à 35$ contre 22

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif

de cours à 64 $, contre 58 $ auparavant

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif

de cours à acheter, au lieu de le maintenir

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 81 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix

cible à 37 $ de 49

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan ramène le

cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène le cours

cible de 345 à 330 dollars

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup

abaisse le cours cible à 9 $, contre 16 $ auparavant

* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan relève le prix

cible de sous-pondéré à neutre

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève

l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à

150$ contre 155