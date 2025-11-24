TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.
FAITS MARQUANTS
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe de
neutre à surpondéré
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit
le prix cible de 115 $ à 108 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la
couverture, prix cible 178,00
* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec
un objectif de prix de 25
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix
cible de 345 $ à 330 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist
Securities initie une couverture avec une note d'achat
* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist
Securities initie la couverture avec un objectif de prix
de 32
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le
prix cible de 18 $ à 20 $
* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le
prix cible de neutre à surpondéré
* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright
réduit le prix cible de 52 $ à 51 $
* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix
cible à 12 $ de 15
* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays
réduit le prix cible de 36 $ à 26 $
* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de
40 $ à 42 $
* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners augmente le
prix cible de 85 $ à 140 $
* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C.
Wainwright réduit l'objectif de cours à 32 $, contre 35 $
auparavant
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :
BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ de
125
* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit
l'objectif de prix à 108 $ de 115 $
* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan ramène le
cours de l'action de neutre à sous-pondéré
* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève
l'objectif de cours de 53 à 54 dollars
* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture
avec une note d'achat; prix cible de 395
* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible
de 95 $ à 91 $
* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie la
couverture avec une note d'achat; prix cible 62
* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan augmente le prix
cible de 12 $ à 18 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève la note de
neutre à surpondérer
* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan relève l'objectif de
cours de neutre à surpondérer
* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de
cours à 9$ contre 10
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit
l'objectif de cours à 39$ contre 40
* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le
cours cible de 16 à 17 dollars
* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de
cours à 45 $, contre 50 $ auparavant
* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible à
335 $ contre 320 $
* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le
cours cible de 1 100 $ à 1 300 $
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours
cible à 105 $ contre 90 $ auparavant
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies ramène le cours
de l'action de "buy" à "hold"
* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies réduit l'objectif de
cours à 60$ contre 70
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC augmente son
objectif de cours à 228 $ contre 265 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève
l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy
* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C.
Wainwright relève l'objectif à 18$ contre 12
* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$
contre 30
* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève
l'objectif de cours de 191 $ à 192 $
* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en
charge la couverture avec une note d'achat; objectif de
140 $
* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours
cible de 85 $ à 75 $
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture
avec un objectif de prix de 178,00
* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture
avec une note de surpondération
* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler augmente le
prix cible de 12 $ à 13 $
* Incyte Corporation INCY.O : Barclays
relève l'objectif de cours de 101 à 115 dollars
* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O :
Barclays relève le prix cible de 4 à 9 $
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS
ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter
* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS
augmente le prix cible de 163 à 188 $
* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N :
Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondérer à
surpondérer
* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays
augmente le prix cible de 11 $ à 28 $
* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève
l'objectif de cours de 55 à 65 dollars
* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le
prix cible à 11 $ contre 14 $
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham
augmente le prix cible à 290 $ contre 235 $ auparavant
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo
relève le cours cible de 12 à 16 dollars
* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo
relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities
initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 9
$
* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan réduit
l'objectif à 13 $, contre 20 $ auparavant
* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C.
Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et
un objectif de 20 $
* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible de 35 $ à
26 $
* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec
une note d'achat
* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec
un objectif de prix de 25
* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies
relève le prix cible de 120 à 125 dollars
* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C.
Wainwright relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $
* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 60$
contre 75
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :
Truist Securities prend en charge la couverture avec une
note d'achat
* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :
Truist Securities prend en charge la couverture avec un
prix cible de 12 $
* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo
réduit le prix cible de 115 $ à 108 $
* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix
cible à 123 $ contre 129 $
* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada
augmente le prix cible de 111 $ à 124 $
* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada
relève le niveau de performance à "surperformer" de
"performer" à "performer" à "performer"
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
Truist Securities prend en charge la couverture avec une
note d'achat
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :
Truist Securities prend en charge la couverture avec un
objectif de 798 $
* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève
le prix cible de 27 $ à 42 $
* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan réduit l'objectif
de cours à 17 $ contre 19 $
* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie
une couverture avec une note neutre; objectif de 42
* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la
couverture avec un objectif de prix de 10
* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la
couverture avec une note neutre
* Surgery Partners Inc SGRY.O : JP Morgan réduit
l'objectif de cours à 20$ contre 27
* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O :
Barclays relève l'objectif de cours à 35$ contre 22
* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif
de cours à 64 $, contre 58 $ auparavant
* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif
de cours à acheter, au lieu de le maintenir
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :
Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 81 $
* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix
cible à 37 $ de 49
* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan ramène le
cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant
* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène le cours
cible de 345 à 330 dollars
* Venture Global Inc VG.N : Citigroup
abaisse le cours cible à 9 $, contre 16 $ auparavant
* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan relève le prix
cible de sous-pondéré à neutre
* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève
l'objectif de cours à 80 $ contre 75
* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à
150$ contre 155
