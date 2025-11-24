 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 978,40
-0,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Alignment Healthcare, BJ's Wholesale Club Holdings, Hyatt Hotels
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Alignment Healthcare Inc, BJ's Wholesale Club Holdings et Hyatt Hotels.

FAITS MARQUANTS

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : J.P.Morgan passe de

neutre à surpondéré

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit

le prix cible de 115 $ à 108 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : J.P.Morgan initie la

couverture, prix cible 178,00

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec

un objectif de prix de 25

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies réduit le prix

cible de 345 $ à 330 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique. Voir le bas du tableau pour les changements de secteur.

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist

Securities initie une couverture avec une note d'achat

* Agios Pharmaceuticals Inc AGIO.O : Truist

Securities initie la couverture avec un objectif de prix

de 32

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le

prix cible de 18 $ à 20 $

* Alignment Healthcare Inc ALHC.O : JP Morgan relève le

prix cible de neutre à surpondéré

* Anaptysbio, Inc. ANAB.O : H.C. Wainwright

réduit le prix cible de 52 $ à 51 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : JP Morgan réduit le prix

cible à 12 $ de 15

* Astrana Health, Inc. ASTH.O : Barclays

réduit le prix cible de 36 $ à 26 $

* Azenta Inc AZTA.O : Needham augmente le prix cible de

40 $ à 42 $

* Belite Bio Inc BLTE.O : Leerink Partners augmente le

prix cible de 85 $ à 140 $

* Benitec Biopharma Inc. BNTC.O : H.C.

Wainwright réduit l'objectif de cours à 32 $, contre 35 $

auparavant

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N :

BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 115$ de

125

* BJ's Wholesale Club Holdings Inc BJ.N : TD Cowen réduit

l'objectif de prix à 108 $ de 115 $

* Brandywine Realty Trust BDN.N : JP Morgan ramène le

cours de l'action de neutre à sous-pondéré

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Leerink Partners relève

l'objectif de cours de 53 à 54 dollars

* Carvana CVNA.N : Deutsche Bank reprend la couverture

avec une note d'achat; prix cible de 395

* CF Industries Holdings CF.N : HSBC réduit le prix cible

de 95 $ à 91 $

* Cg Oncology Inc CGON.O : Truist Securities initie la

couverture avec une note d'achat; prix cible 62

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan augmente le prix

cible de 12 $ à 18 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : JP Morgan relève la note de

neutre à surpondérer

* Cleanspark Inc CLSK.O : JP Morgan relève l'objectif de

cours de neutre à surpondérer

* Codexis Inc CDXS.O : Piper Sandler réduit l'objectif de

cours à 9$ contre 10

* Cogent Biosciences Inc COGT.O : Piper Sandler réduit

l'objectif de cours à 39$ contre 40

* Columbia Financial Inc CLBK.O : Piper Sandler relève le

cours cible de 16 à 17 dollars

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de

cours à 45 $, contre 50 $ auparavant

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible à

335 $ contre 320 $

* Eli Lilly LLY.N : Bernstein relève le

cours cible de 1 100 $ à 1 300 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours

cible à 105 $ contre 90 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies ramène le cours

de l'action de "buy" à "hold"

* Fiserv Inc FISV.O : Jefferies réduit l'objectif de

cours à 60$ contre 70

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC augmente son

objectif de cours à 228 $ contre 265 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : HSBC relève

l'objectif de cours d'achat de "hold" à "buy

* Fulcrum Therapeutics, Inc. FULC.O : H.C.

Wainwright relève l'objectif à 18$ contre 12

* Gap Inc GAP.N : BTIG relève l'objectif de cours à 31$

contre 30

* Gatx Corp GATX.N : Citigroup relève

l'objectif de cours de 191 $ à 192 $

* Gilead GILD.O : Truist Securities prend en

charge la couverture avec une note d'achat; objectif de

140 $

* Global Payments Inc GPN.N : Jefferies ramène le cours

cible de 85 $ à 75 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture

avec un objectif de prix de 178,00

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan initie la couverture

avec une note de surpondération

* Immuneering Corp IMRX.O : Piper Sandler augmente le

prix cible de 12 $ à 13 $

* Incyte Corporation INCY.O : Barclays

relève l'objectif de cours de 101 à 115 dollars

* Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA.O :

Barclays relève le prix cible de 4 à 9 $

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS

ramène le cours à neutre, au lieu d'acheter

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : UBS

augmente le prix cible de 163 à 188 $

* Kimbell Royalty Partners LP KRP.N :

Keybanc réduit la pondération sectorielle de surpondérer à

surpondérer

* Kura Oncology Inc KURA.O : Barclays

augmente le prix cible de 11 $ à 28 $

* Landbridge Co Llc LB.N : Piper Sandler relève

l'objectif de cours de 55 à 65 dollars

* Lightspeed Commerce Inc LSPD.N : Jefferies réduit le

prix cible à 11 $ contre 14 $

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Needham

augmente le prix cible à 290 $ contre 235 $ auparavant

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo

relève le cours cible de 12 à 16 dollars

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo

relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Mannkind Corp MNKD.O : Truist Securities

initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 9

$

* Marathon Digital Holdings Inc MARA.O : JP Morgan réduit

l'objectif à 13 $, contre 20 $ auparavant

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : H.C.

Wainwright initie une couverture avec une note d'achat et

un objectif de 20 $

* Mosaic Co MOS.N : HSBC réduit le prix cible de 35 $ à

26 $

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie la couverture avec

une note d'achat

* Navan Inc NAVN.O : Jefferies initie une couverture avec

un objectif de prix de 25

* Ormat Technologies Inc ORA.N : Jefferies

relève le prix cible de 120 à 125 dollars

* Ovid Therapeutics Inc OVID.O : H.C.

Wainwright relève le cours cible de 1,5 $ à 2 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies réduit le prix cible à 60$

contre 75

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :

Truist Securities prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Perspective Therapeutics Inc CATX.A :

Truist Securities prend en charge la couverture avec un

prix cible de 12 $

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo

réduit le prix cible de 115 $ à 108 $

* PPG Industries Inc PPG.N : Bernstein réduit le prix

cible à 123 $ contre 129 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

augmente le prix cible de 111 $ à 124 $

* Rb Global Inc RBA.N : La Banque Nationale du Canada

relève le niveau de performance à "surperformer" de

"performer" à "performer" à "performer"

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Truist Securities prend en charge la couverture avec une

note d'achat

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O :

Truist Securities prend en charge la couverture avec un

objectif de 798 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Piper Sandler relève

le prix cible de 27 $ à 42 $

* Riot Platforms Inc RIOT.O : JP Morgan réduit l'objectif

de cours à 17 $ contre 19 $

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : UBS initie

une couverture avec une note neutre; objectif de 42

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture avec un objectif de prix de 10

* Stellantis NV STLA.N : Goldman Sachs initie la

couverture avec une note neutre

* Surgery Partners Inc SGRY.O : JP Morgan réduit

l'objectif de cours à 20$ contre 27

* Syndax Pharmaceuticals, Inc. SNDX.O :

Barclays relève l'objectif de cours à 35$ contre 22

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif

de cours à 64 $, contre 58 $ auparavant

* Tractor Supply Co TSCO.O : Jefferies relève l'objectif

de cours à acheter, au lieu de le maintenir

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O :

Barclays réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 81 $

* United Parks & Resorts Inc PRKS.N : UBS réduit le prix

cible à 37 $ de 49

* US Physical Therapy Inc USPH.N : JP Morgan ramène le

cours cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Veeva Systems Inc VEEV.N : Jefferies ramène le cours

cible de 345 à 330 dollars

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup

abaisse le cours cible à 9 $, contre 16 $ auparavant

* Vornado Realty Trust VNO.N : JP Morgan relève le prix

cible de sous-pondéré à neutre

* Warrior Met Coal Inc HCC.N : UBS relève

l'objectif de cours à 80 $ contre 75

* WEX Inc WEX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à

150$ contre 155

Valeurs associées

AGIOS PHARM
25,2400 USD NASDAQ +2,73%
ALIGNMENT HLTHC
16,7000 USD NASDAQ +3,92%
ANAPTYSBIO
39,6100 USD NASDAQ +5,18%
AZENTA
34,8900 USD NASDAQ +16,30%
BELITE BIO SP ADR
120,5600 USD NASDAQ +10,42%
BENITEC BIOPHRM
13,2600 USD NASDAQ +0,91%
BJ WHSL CL HLDG
91,540 USD NYSE +1,09%
BRANDYW REIT-SBI
3,465 USD NYSE +2,97%
BRISTOL-MYERSSQU
46,255 USD NYSE +0,69%
CARVANA-A
309,815 USD NYSE -1,18%
CF INDUSTRIES HL
78,520 USD NYSE +0,93%
CG ONCOLOGY
42,4400 USD NASDAQ +4,25%
CIPHER MINING
14,1500 USD NASDAQ -2,82%
CLEANSPARK
9,7300 USD NASDAQ -0,51%
CODEXIS
1,5400 USD NASDAQ -1,91%
COGENT BIOSCIS
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
COGENT BIOSCIS
36,7600 USD NASDAQ +5,94%
COLUMBIA FINL
15,4900 USD NASDAQ +3,20%
COPART
40,7300 USD NASDAQ -0,71%
CORPAY RG-B
288,825 USD NYSE +4,14%
ELI LILLY & CO
1 060,280 USD NYSE +1,66%
EXACT SCIENCES
100,9000 USD NASDAQ +0,23%
FISERV INC
60,8400 USD NASDAQ +1,79%
FLUTTER ENTMT
193,320 USD NYSE +0,35%
FULCRUM THERA
11,2900 USD NASDAQ +2,08%
GATX
156,960 USD NYSE +1,97%
GILEAD SCIENCES
126,6400 USD NASDAQ +1,32%
GLOBAL PAYMENTS
73,470 USD NYSE +2,80%
HYATT HOTELS RG-A
158,460 USD NYSE +6,04%
IMMUNEERING RG-A
7,3000 USD NASDAQ +4,43%
INCYTE
102,0600 USD NASDAQ +0,29%
IOVANCE BTHRPTCS
2,2400 USD NASDAQ +2,75%
JAZZ PHARMACEUTI
176,9300 USD NASDAQ +0,68%
KIMBELL ROYALTY
13,250 USD NYSE +0,45%
KURA ONCOLOGY
11,1700 USD NASDAQ +1,73%
LANDBRIDGE RG-A
57,320 USD NYSE -3,83%
LUMENTUM HLDNGS
255,5900 USD NASDAQ +9,58%
MANNKIND
5,0300 USD NASDAQ +1,21%
MARA HLDGS
10,0700 USD NASDAQ -1,66%
MEIRAGTX
7,4600 USD NASDAQ +0,40%
MOSAIC
24,175 USD NYSE +1,07%
NAVAN RG-A
14,9600 USD NASDAQ +5,13%
ORMAT TECHNOLOGI
108,540 USD NYSE +1,79%
OVID THERAPTCS
1,4000 USD NASDAQ +14,75%
PAYPAL HOLDINGS
60,5700 USD NASDAQ +4,24%
POST HOLDINGS
99,405 USD NYSE -7,31%
PPG INDUSTRIES
98,670 USD NYSE +3,64%
RB GLOBAL
96,200 USD NYSE +0,17%
REGENERON PHARMA
755,9000 USD NASDAQ +2,56%
RIGEL PHARM
46,2150 USD NASDAQ +5,42%
RIOT PLATFORMS
12,7100 USD NASDAQ -0,55%
SILGAN HLDGS
39,760 USD NYSE +3,33%
STELLANTIS
9,870 USD NYSE +7,05%
SURGERY PARTNERS
15,8400 USD NASDAQ +3,53%
SYNDAX PHARMACEU
17,4400 USD NASDAQ +2,29%
TRACTOR SUPPLY
52,9200 USD NASDAQ +0,53%
ULTRAGENYX PHARM
33,5900 USD NASDAQ +7,73%
UNITED PARKS
33,440 USD NYSE +10,04%
US PHYSICAL THER
71,720 USD NYSE +4,72%
VEEVA SYSTEMS RG-A
244,060 USD NYSE -9,85%
VOR RLT REIT-SBI
33,820 USD NYSE +2,45%
WARRIOR MET COAL
75,050 USD NYSE +2,70%
WEX
146,090 USD NYSE +4,44%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/11/2025 à 12:43:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    Ukraine : Kharkiv frappée par une attaque russe meurtrière
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:57 

    Une attaque russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième plus peuplée du pays avant l'invasion lancée par Moscou en février 2022, a fait quatre morts et 17 blessés, a annoncé le maire dimanche soir.

  • Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    Vietnam: le bilan des inondations monte à 90 morts
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:54 

    Les dernières inondations au Vietnam, frappé par des pluies diluviennes, ont fait au moins 90 morts en une semaine dont au moins 60 dans la province montagneuse de Dak Lak (centre).

  • Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    Rubio "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine
    information fournie par AFP Video 24.11.2025 12:52 

    Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio s'est dit dimanche "très optimiste" sur la possibilité de conclure un accord sur l'Ukraine, après une journée de pourparlers à Genève avec des responsables ukrainiens et européens.

  • BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    BENETEAU : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 24.11.2025 12:42 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank