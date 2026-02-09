information fournie par Reuters • 09/02/2026 à 16:39

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Align Technology, Biogen, Citigroup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Align Technology, Biogen et Citigroup, lundi.

FAITS MARQUANTS

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève son opinion de "hold" à "buy"

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 220 à 230 dollars

* Citigroup C.N : JP Morgan relève le cours cible de 130 à 134 dollars

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible à 34 $ contre 48 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan augmente le prix cible de 99,5 $ à 99 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Advanced Drainage Systems WMS.N : Oppenheimer relève le cours cible de 180 à 200 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Stifel relève le cours cible de 270 $ à 310 $

* Affirm Holdings Inc AFRM.O : Mizuho réduit le prix cible à 95 $ contre 114 $

* AGCO Corp AGCO.N : Truist Securities augmente le prix cible à 152 $, contre 134 $ auparavant

* Agnico Eagle Mines Ltd AEM.N : Raymond James relève le cours cible de 225 à 250 $

* Alcoa Corp AA.N : Argus Research relève le cours cible de 45 à 67 dollars

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 200 $ contre 150

* Align Technology Inc ALGN.O : HSBC relève l'objectif de cours à 200 dollars contre 150 dollars

auparavant

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 281$ contre 255

* Analog Devices Inc ADI.O : UBS relève le cours cible de 320 à 400 dollars

* Applied Materials Inc AMAT.O : B. Riley relève le cours cible à 400 $ contre 365 $

auparavant

* Applied Materials Inc AMAT.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 390 dollars contre 325

dollars

* Aptargroup Inc ATR.N : Baird relève le cours cible de 145 à 156 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 155 $ de 182 $

* Ares Management Corp ARES.N : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)

* Ares Management Corp ARES.N : Raymond James relève le cours de l'action de "market perform" à

"strong buy

* Ares Management Corp ARES.N : RBC réduit le prix cible de 200 $ à 180 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 170 $ à 185 $

* Automatic Data Processing Inc ADP.O : Stifel ramène l'objectif de cours de 280 à 270 dollars

* Autonation, Inc. AN.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 230 $, contre 222 $ auparavant

* Avery Dennison Corp AVY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 195,00 $ à 205,00 $

* Bank of America BAC.N : JP Morgan relève le prix cible de 61,5 $ à 61 $

* Barrick Mining B.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 55 à 62 dollars

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 89 $ contre 94 $

* Beta Bionics Inc BBNX.O : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un prix cible

de 24

* Biogen BIIB.O : Bernstein relève le prix cible de 191 $ à 201 $

* Biogen BIIB.O : BMO augmente le prix cible de 165 $ à 196 $

* Biogen BIIB.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 220 $ à 230 $

* Biogen BIIB.O : Piper Sandler relève le prix cible de 157 $ à 177 $

* Biogen BIIB.O : RBC relève le cours cible de 217 à 233 dollars

* Biogen BIIB.O : Truist Securities relève le cours cible de 190 à 193 dollars

* Biogen BIIB.O : Wedbush augmente le prix cible de 178 $ à 187 $

* Biogen Inc BIIB.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 194 à 228 dollars

* Biogen Inc BIIB.O : Wells Fargo relève le prix cible de 190 à 200 dollars

* Bioventus Inc BVS.O : Barrington Research initie avec une note de surperformance; objectif 13

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho relève le prix cible de 89 $ à 110 $

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 85 $ à 84 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : Barclays augmente le prix cible à 317 $ contre 295 $

* CBOE Global Markets Inc CBOE.Z : UBS relève le prix cible de 280 à 290 dollars

* Central Garden & Pet Co CENT.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 28 à 33 dollars

* Cigna CI.N : Jefferies relève le cours cible de 310 à 333 dollars

* Cigna CI.N : TD Cowen relève le prix cible à 338 $, contre 333 $ auparavant

* Cigna Group CI.N : UBS relève le cours cible à 375 $, contre 340 $ auparavant

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Morgan Stanley initie avec une note de surpondération; objectif

de 38 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Citigroup C.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 130 à 134 dollars

* Citizens Financial CFG.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 71 $ contre 62,5 $

* Cleanspark Inc CLSK.O : KBW réduit le cours cible à 14 $ contre 18 $

* Cognizant CTSH.O : Jefferies réduit le prix cible à 90$ de 100

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 250 $ contre 230 $

* Compass Inc COMP.N : UBS relève l'objectif de cours à 17 $ contre 12 $ auparavant

* Conocophillips COP.N : UBS relève l'objectif de cours de 120 à 130 dollars

* Corteva Inc CTVA.N : UBS ramène le cours cible à 80 $, contre 81 $ auparavant

* Corteva Inc CTVA.N : UBS réduit le prix cible à neutre de "acheter

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein augmente le prix cible à 1155 $ de 1146 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan augmente le prix cible à 1 050 $ de 1 000 $

* Coty Inc COTY.N : Barclays réduit le prix cible à 2,5 dollars contre 3 dollars

* Coty Inc COTY.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 3,5 $ de 4,25

* Coty Inc COTY.N : RBC réduit le prix cible à 8$ de 10

* Crown Holdings Inc CCK.N : RBC augmente le prix cible de 120 à 140 dollars

* Crown Holdings Inc CCK.N : UBS ramène le cours à neutre de "acheter

* Cummins CMI.N : Raymond James augmente le prix cible de 585 $ à 675 $

* Cyberark Software Ltd CYBR.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 474 $ à 425 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit le cours cible de 175 $ à 150 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS réduit le prix cible de 225 $ à 195 $

* Dave Inc DAVE.O : William Blair initie une couverture avec une note de surperformance

* Doximity Inc DOCS.N : Canaccord Genuity relève la note d'achat de "hold" à "buy"; réduit le prix

cible de 48 $ à 34 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen réduit le prix cible de 110 $ à 100 $

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 1285$ de 1200

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Morgan Stanley relève le cours cible à 1 313 $ contre 1 290 $

* Eli Lilly & Co. LLY.N : Argus Research relève le cours cible de 930 $ à 1200 $

* Emerson EMR.N : Stephens relève le cours cible de 145 $ à 155 $

* Ensign Group Inc ENSG.O : RBC relève le cours cible de 206 $ à 222 $

* Esco Technologies Inc ESE.N : Stephens relève le cours cible de 275 $ à 300 $

* Estée Lauder EL.N : B. Riley relève le cours cible de 100 $ à 105 $

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen ramène le cours cible à 115 $, contre 130 $ auparavant

* Exponent Inc EXPO.O : UBS augmente le prix cible de 81 $ à 85 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 195 à 206 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : Mizuho relève le cours cible de 74 $ à 91 $

* Flowserve Corp FLS.N : RBC augmente le prix cible de 83 $ à 96 $

* Flowserve Corp FLS.N : Stifel relève le cours cible de 87 $ à 97 $

* Fortinet Inc FTNT.O : BMO relève le cours cible de 90 $ à 95 $

* Fortive Corporation FTV.N : Barclays relève le cours cible de 56 $ à 63 $

* Franco-Nevada Corp FNV.N : Raymond James relève le cours cible de 280 à 304 dollars

* Genedx Holdings Corp. WGS.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Green Plains Inc GPRE.O : Stephens relève le cours cible de 10 à 17 dollars

* Green Plains Inc GPRE.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Griffon Corp GFF.N : Stephens relève le cours cible de 92 $ à 115 $

* GSK GSK.N : TD Cowen relève le cours cible de 55 $ à 70 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 200 $ à 207 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Bernstein relève le cours cible à 541 $, contre 503 $ auparavant

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 40$ contre 35

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 21,00 $ contre

26,00 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Citigroup réduit l'objectif de prix à 16,5 $ de 30

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 20$ contre

24

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen réduit le prix cible à 20$ de 30

* Hubspot Inc HUBS.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 448 $ contre 602 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 21$ contre 20

* I3 Verticals Inc IIIV.O : Raymond James réduit le prix cible à 27 $ contre 36 $

* Illinois Tool Works Inc. ITW.N : Barclays augmente le prix cible de 244 $ à 275 $

* Immix Biopharma Inc IMMX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; objectif

de prix 14

* Intercontinental Exchange Inc ICE.N : UBS augmente le prix cible de 195 $ à 200 $

* Intuit Inc INTU.O : TD Cowen réduit le prix cible de 802 $ à 658 $

* ITT Inc ITT.N : Citigroup augmente le prix cible à 243 $ contre 225 $

* Kemper Corp KMPR.N : UBS réduit le prix cible à 56 $ contre 65 $

* Kennametal KMT.N : Barclays relève le cours cible à 40 $, contre 28 $ auparavant

* Keycorp KEY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 24,5 $ contre 22 $ auparavant

* Klaviyo Inc KVYO.N : Benchmark ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 46 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Citigroup ramène l'objectif de cours d'achat à

neutre

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan passe de surpondéré à sous-pondéré

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 16 $

* Lam Research LRCX.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 285 $ contre 275 $ auparavant

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 600 $ contre 520 $

auparavant

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Raymond James relève l'objectif de cours de "Surperformance" à

"Achat fort"

* M&T Bank Corp MTB.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 244,5 $ contre 217 $ auparavant

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 27 $ contre 23 $ auparavant

* Marathon Digital Holdings MARA.O : Morgan Stanley initie avec une note de

sous-pondération; PT $8

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : BMO augmente le prix cible de 200 $ à 225 $

* Marathon Petroleum Corp MPC.N : Citigroup relève le prix cible de 182 $ à 210 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le prix cible de 2210 à 2240 dollars

* Marketaxess Holdings, Inc. MKTX.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 178 $, contre 182 $

auparavant

* Metlife Inc MET.N : Jefferies réduit le prix cible à 96$ de 101

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 1413 $ contre 1450 $

* Microchip Technology MCHP.O : Argus Research relève le cours cible de 75 à 95 dollars

* Microsoft MSFT.O : Melius Research ramène la note à "hold" (conserver)

* Modine Manufacturing Co MOD.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 255 à 265 dollars

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Jefferies réduit le prix cible à 139$ de 160

* Molina Healthcare Inc MOH.N : TD Cowen réduit le prix cible à 144 $ de 175

* Molina Healthcare Inc MOH.N : UBS réduit le prix cible à 145 $ de 170

* Mondelez MDLZ.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 62 $ à 64 $

* Mueller Water Products, Inc. MWA.N : Oppenheimer relève le prix cible de 30 à 32 dollars

* Murphy USA Inc MUSA.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 405 $ à 350 $

* Newell Brands Inc NWL.O : UBS relève l'objectif de cours à 5$ contre 4,5

* Newmont NEM.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 142$ contre 130

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup ramène le cours de l'action d'achat à neutre

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : Citigroup augmente le prix cible de 196 $ à 216 $

* Opendoor Technologies Inc OPEN.O : UBS augmente le prix cible de 1,6 $ à 5 $

* Oracle Corp ORCL.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 313 $ contre 339 $

* Oracle Corp ORCL.N : D.A. Davidson augmente le prix cible de neutre à achat

* Palo Alto Networks PANW.O : Barclays réduit le prix cible de 230 $ à 200 $

* Park Ohio Holdings Corp PKOH.O : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 200 $ contre 185 $

auparavant

* Philip Morris PM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 200 $ contre 185 $ auparavant

* Philip Morris PM.N : Stifel relève l'objectif de cours de 180 à 200 dollars

* Philip Morris International Inc PM.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 205 $, contre

175 $ auparavant

* Philip Morris International Inc PM.N : UBS relève l'objectif de cours à 181,5 dollars

contre 158 dollars

* Phillips 66 PSX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 159 $ contre 146 $

* Plains All American Pipeline PAA.O : Barclays relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* Plains All American Pipeline, L.P. PAA.O : Wells Fargo relève le prix cible de 20 à 21 dollars

* Plains GP Holdings LP PAGP.O : Barclays relève le cours cible de 17 à 18 dollars

* Plains GP Holdings, L.P. PAGP.O : Wells Fargo relève le cours cible de 20 à 21 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 251 dollars contre 228,5

dollars

* Post Holdings Inc POST.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 133 $, contre 120 $ auparavant

* Post Holdings, Inc. POST.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 120$ de 108

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 329 $ à partir

de 334 $

* Proto Labs Inc PRLB.N : Benchmark relève l'objectif de cours à 70

* Prudential Financial Inc PRU.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 129 $, contre 144 $

auparavant

* Quanta Services Inc PWR.N : Bernstein relève le cours cible de 428 à 471 dollars

* Ralliant Corp. RAL.N : Barclays réduit le prix cible à 52 $ de 60

* Reddit RDDT.N : Citigroup réduit le prix cible à 245 $ contre 265 $

* Regal Rexnord Corporation RRX.N : Barclays relève l'objectif de cours à 237 $ contre 165 $

* Regions Financial RF.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 31,5 $ contre 29 $

* Reinsurance Group of America Inc RGA.N : Jefferies relève le prix cible de 281 $ à 295 $

* Roblox Corp RBLX.N : Barclays réduit le prix cible de 130 à 115 dollars

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM augmente le prix cible de 78 $ à 84 $

* Roblox Corp RBLX.N : Roth MKM augmente le prix cible de neutre à achat

* Royal Gold Inc RGLD.O : Raymond James relève le cours cible de 310 $ à 345 $

* RXO Inc RXO.N : Truist Securities relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Jefferies réduit le cours cible à 565 $ contre 600 $

* SAP SE SAPG.DE : Argus Research ramène le cours cible à 285 $, contre 320 $ auparavant

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup passe de neutre à vente

* Silgan Holdings Inc SLGN.N : JP Morgan augmente le prix cible de 44 $ à 53 $

* Siteone Landscape Supply Inc SITE.N : Stifel relève l'objectif de cours de 134 $ à 144 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Citizens relève l'objectif de performance de marché à surperformer

de marché à performer

* Staar Surgical Co STAA.O : Stifel réduit le prix cible à 19$ de 28

* Stepstone Group Inc. STEP.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 104 $ contre 105 $

* Tapestry Inc TPR.N : UBS relève le cours cible à 141 $ contre 125

* Terawulf Inc WULF.O : Morgan Stanley initie une couverture avec une note de surpondération; PT $37

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Leerink Partners initie la couverture avec une note de

surperformance; PT $58

* the Carlyle Group Inc. CG.O : Barclays augmente le prix cible de 65 $ à 71 $

* the Coca-Cola Company KO.N : Wells Fargo relève le prix cible de 79 $ à 87 $

* estée Lauder Companies EL.N : Barclays réduit le prix cible de 100 $ à 94 $

* hershey Company HSY.N : Barclays augmente le prix cible de 210 $ à 240 $

* Timken Co TKR.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 108 $ contre 86 $ auparavant

* Timken Co TKR.N : Keybanc relève le cours à surpondérer à partir d'une pondération sectorielle

* Truist Financial Corp TFC.N : JP Morgan relève le cours cible de 51,5 $ à 57 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG réduit le prix cible de 560 $ à 470 $

* Ubiquiti, Inc. UI.N : Barclays augmente le prix cible de 455 $ à 527 $

* under Armour Inc UAA.N : UBS augmente le prix cible à 11$ contre 8

* under Armour, Inc. UAA.N : Barclays relève le cours cible de 5 à 8 dollars

* US Bancorp USB.N : JP Morgan relève le cours cible de 55,5 $ à 62 $

* Valero Energy Corp VLO.N : Citigroup relève le cours cible à 212 $ contre 190 $

* Ventas Inc VTR.N : UBS relève le cours cible à 85 $ contre 82 $

* Veralto Corp VLTO.N : Argus Research réduit le prix cible à 110$ contre 120

* Verisign, Inc VRSN.O : Citigroup réduit le prix cible de 337 $ à 280 $

* Viasat Inc VSAT.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 36 $ à 48 $

* Viasat Inc VSAT.O : Deutsche Bank augmente l'objectif de cours à acheter à partir de maintenir

* Viatris Inc VTRS.O : UBS relève l'objectif de cours à 18$ contre 11

* Viatris Inc VTRS.O : UBS relève le cours à acheter de neutre

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 142 $ contre 166 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Piper Sandler réduit l'objectif de prix à 197 $ contre 206

$

* Walmart Inc WMT.O : Mizuho augmente le prix cible de 125 $ à 137 $

* Walmart Inc WMT.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 140 $ contre 125 $ auparavant

* Wells Fargo WFC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99,5 $ à 99 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup passe de neutre à vente

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 37 $ à 45 $

* Werner Enterprises Inc. WERN.O : Barclays relève l'objectif de cours de 33 à 36 dollars

* Western Digital WDC.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 345,00 à 375,00

* Westlake Corp WLK.N : Mizuho passe de surperformant à neutre

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Raymond James augmente le prix cible de 155 $ à 178 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 430 à 445 dollars

* Zillow Group Inc Z.O : KBW réduit son objectif de cours à 65$ contre 80