 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Databricks lève 5 milliards de dollars dans le cadre de son dernier financement, alors que l'on s'attend à une introduction en bourse
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 18:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La société prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer la base de données d'IA et l'assistant Genie

*

JPMorgan Chase dirige un financement par emprunt de 2 milliards de dollars

*

Les produits d'IA de Databricks dépassent les 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé

(Réécriture de l'ensemble du texte pour modifier la source, ajouter des détails, le contexte et le commentaire de l'analyste au paragraphe 10) par Jaspreet Singh et Pritam Biswas

Databricks a déclaré lundi avoir levé environ 5 milliards de dollars de financement à une valorisation de 134 milliards de dollars, alors que la startup de logiciels d'analyse de données renforce son bilan tout en gardant des options ouvertes pour un début de marché boursier américain plus tard dans l'année.

La société privée, qui a également annoncé une nouvelle capacité d'endettement d'environ 2 milliards de dollars, a déclaré que son chiffre d'affaires annualisé avait augmenté de 65 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Databricks propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et construire des applications d'IA en utilisant des données complexes provenant de diverses sources.

Elle est en concurrence avec Snowflake SNOW.N et les analystes la considèrent généralement comme un candidat à l'introduction en bourse, au même titre que des noms prestigieux tels que SpaceX, OpenAI et Anthropic .

Une éventuelle introduction en bourse de Databricks en 2026 viendrait s'ajouter aux signes d'un dégel du marché des nouvelles émissions, avec des entreprises hautement valorisées qui testent l'appétit des investisseurs à mesure que les marchés boursiers se redressent et que les taux d'intérêt baissent.

La société a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau capital pour accélérer le développement de Lakebase, sa base de données axée sur l'IA, et de Genie, son assistant conversationnel.

"Avec ce nouveau capital, nous allons doubler le développement de Lakebase afin que les développeurs puissent créer des bases de données opérationnelles conçues pour les agents d'intelligence artificielle. Parallèlement, nous investissons dans Genie pour permettre à chaque employé de dialoguer avec ses données et d'obtenir des informations précises et exploitables", a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et directeur général de Databricks, dans un communiqué.

Databricks a déclaré que ses produits d'IA rapportent actuellement 1,4 milliard de dollars en revenus annualisés.

Ali Ghodsi a déclaré lundi à CNBC que Databricks s'introduirait en bourse "au moment opportun", ce qui fait écho aux commentaires qu'il avait faits en décembre à Reuters, selon lesquels la société n'excluait pas une introduction en bourse en 2026.

Tous les observateurs du marché ne sont pas d'accord pour dire qu'une introduction en bourse est la meilleure solution à court terme. Si le capital privé à un stade avancé vous évalue à 134 milliards de dollars et vous permet de continuer à construire sans théâtre trimestriel, "vous restez privé et vous conservez le contrôle", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur de l'information chez Running Point Capital Advisors.

JPMorgan Chase a dirigé le financement de la dette. Goldman Sachs, Glade Brook Capital, Morgan Stanley, Neuberger Berman et l'Autorité d'investissement du Qatar figuraient parmi les investisseurs du nouveau tour de table.

Valeurs associées

SNOWFLAKE
174,030 USD NYSE +3,32%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les Français Laurence Fournier Beaudry et Guillaume Cizeron lors des Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan, le 6 février 2026 ( AFP / WANG Zhao )
    JO: Cizeron et Fournier Beaudry attendus sur la glace
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:40 

    Quatre ans après l'or décroché à Pékin, Guillaume Cizeron se lance à l'assaut d'un nouveau titre olympique en danse sur glace, avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier Beaudry, lundi aux JO de Milan Cortina. En attendant, Clément Noël associé à Nils Allègre ... Lire la suite

  • ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Deux nouvelles entrées au comex de LVMH, dont Antoine Arnault
    information fournie par Boursorama avec AFP 09.02.2026 19:35 

    LVMH a annoncé lundi deux nouvelles entrées au comité exécutif (comex) du groupe: Antoine Arnault, 48 ans, fils de Bernard Arnault, et Véronique Courtois promue au poste de PDG des Parfums Christian Dior et de la Division Beauté du groupe. Antoine Arnault, qui ... Lire la suite

  • Le président républicain de la commission des enquêtes de la Chambre des représentants, James Comer (D) et Andy Biggs (G), autre élu républicain de cette commission, à l'issue d'une audition à huis clos en visioconférence avec Ghislaine Maxwell, à Washington le 9 février 2026 ( AFP / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS )
    Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, exige une grâce de Trump pour répondre aux questions du Congrès
    information fournie par AFP 09.02.2026 19:27 

    La complice de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, a sans surprise refusé lundi de répondre aux questions d'une commission de la Chambre des représentants américaine mais s'est dite prête à le faire en échange d'une grâce du président Donald Trump. "Comme prévu, ... Lire la suite

  • Antoine Arnault assiste au défilé de la collection automne-hiver 2019-2020 de la maison de couture Berluti lors de la Semaine de la mode masculine à Paris
    Antoine Arnault promu au comité exécutif de LVMH
    information fournie par Reuters 09.02.2026 19:03 

    Antoine Arnault, fils du PDG Bernard ‍Arnault, a été promu lundi au comité exécutif de LVMH, où ‌siège déjà sa soeur Delphine Arnault. Bernard Arnault, âgé de ​76 ans, a cinq enfants ⁠tous impliqués dans la gestion de son empire du ⁠luxe, ‍qu'il dirige depuis près ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank