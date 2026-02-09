Databricks lève 5 milliards de dollars dans le cadre de son dernier financement, alors que l'on s'attend à une introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société prévoit d'utiliser les fonds pour accélérer la base de données d'IA et l'assistant Genie

JPMorgan Chase dirige un financement par emprunt de 2 milliards de dollars

Les produits d'IA de Databricks dépassent les 1,4 milliard de dollars de chiffre d'affaires annualisé

(Réécriture de l'ensemble du texte pour modifier la source, ajouter des détails, le contexte et le commentaire de l'analyste au paragraphe 10) par Jaspreet Singh et Pritam Biswas

Databricks a déclaré lundi avoir levé environ 5 milliards de dollars de financement à une valorisation de 134 milliards de dollars, alors que la startup de logiciels d'analyse de données renforce son bilan tout en gardant des options ouvertes pour un début de marché boursier américain plus tard dans l'année.

La société privée, qui a également annoncé une nouvelle capacité d'endettement d'environ 2 milliards de dollars, a déclaré que son chiffre d'affaires annualisé avait augmenté de 65 % pour atteindre 5,4 milliards de dollars au quatrième trimestre.

Databricks propose une plateforme conçue pour aider les utilisateurs à ingérer, analyser et construire des applications d'IA en utilisant des données complexes provenant de diverses sources.

Elle est en concurrence avec Snowflake SNOW.N et les analystes la considèrent généralement comme un candidat à l'introduction en bourse, au même titre que des noms prestigieux tels que SpaceX, OpenAI et Anthropic .

Une éventuelle introduction en bourse de Databricks en 2026 viendrait s'ajouter aux signes d'un dégel du marché des nouvelles émissions, avec des entreprises hautement valorisées qui testent l'appétit des investisseurs à mesure que les marchés boursiers se redressent et que les taux d'intérêt baissent.

La société a déclaré qu'elle utiliserait ce nouveau capital pour accélérer le développement de Lakebase, sa base de données axée sur l'IA, et de Genie, son assistant conversationnel.

"Avec ce nouveau capital, nous allons doubler le développement de Lakebase afin que les développeurs puissent créer des bases de données opérationnelles conçues pour les agents d'intelligence artificielle. Parallèlement, nous investissons dans Genie pour permettre à chaque employé de dialoguer avec ses données et d'obtenir des informations précises et exploitables", a déclaré Ali Ghodsi, cofondateur et directeur général de Databricks, dans un communiqué.

Databricks a déclaré que ses produits d'IA rapportent actuellement 1,4 milliard de dollars en revenus annualisés.

Ali Ghodsi a déclaré lundi à CNBC que Databricks s'introduirait en bourse "au moment opportun", ce qui fait écho aux commentaires qu'il avait faits en décembre à Reuters, selon lesquels la société n'excluait pas une introduction en bourse en 2026.

Tous les observateurs du marché ne sont pas d'accord pour dire qu'une introduction en bourse est la meilleure solution à court terme. Si le capital privé à un stade avancé vous évalue à 134 milliards de dollars et vous permet de continuer à construire sans théâtre trimestriel, "vous restez privé et vous conservez le contrôle", a déclaré Michael Ashley Schulman, partenaire et directeur de l'information chez Running Point Capital Advisors.

JPMorgan Chase a dirigé le financement de la dette. Goldman Sachs, Glade Brook Capital, Morgan Stanley, Neuberger Berman et l'Autorité d'investissement du Qatar figuraient parmi les investisseurs du nouveau tour de table.