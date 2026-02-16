TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Albemarle, Moderna, Newmont

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Albemarle, Moderna et Newmont.
FAITS MARQUANTS
Voici un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 216 $
* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 45 $ à 65 $
* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 60 $
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 230 à 215 dollars
* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de neutre à sous-pondérer
* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies abaisse le cours cible à 240 $, contre 285 $ auparavant
* Maplebear Inc CART.O : Jefferies réduit le cours cible de 44 $ à 38 $
* Moderna MRNA.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 37 $
* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 30 $
* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 136 $ à 158 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 320 $ à 390 $
* Toast Inc TOST.N : Bernstein relève sa recommandation de "market-perform" à "outperform"
