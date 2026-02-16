 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Albemarle, Moderna, Newmont
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 15:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Albemarle, Moderna et Newmont.

FAITS MARQUANTS

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 216 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 136 $ à 158 $

Voici un résumé des recommandations d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Albemarle ALB.N : RBC relève le cours cible de 200 $ à 216 $

* Cognex Corp CGNX.O : Daiwa Capital Markets relève le cours cible de 45 $ à 65 $

* Dupont DD.N : RBC relève le cours cible de 51 $ à 60 $

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan ramène le cours cible de 230 à 215 dollars

* Eagle Materials Inc EXP.N : JP Morgan abaisse sa recommandation de neutre à sous-pondérer

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies abaisse le cours cible à 240 $, contre 285 $ auparavant

* Maplebear Inc CART.O : Jefferies réduit le cours cible de 44 $ à 38 $

* Moderna MRNA.O : Jefferies relève le cours cible de 30 à 37 $

* Moderna MRNA.O : RBC relève le cours cible de 25 $ à 30 $

* Newmont NEM.N : Jefferies relève le cours cible de 136 $ à 158 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Jefferies relève le cours cible de 320 $ à 390 $

* Toast Inc TOST.N : Bernstein relève sa recommandation de "market-perform" à "outperform"

