TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Albemarle, Carmax, Kroger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Albemarle, Carmax et Kroger.

POINTS FORTS

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 à 160 dollars

* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe de “neutre” à “surpondérer”

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à

“performance sectorielle”

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A10 Networks Inc ATEN.N : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 66 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe d’une recommandation “neutre” à “surpondérer”

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $

* Kroger Co KR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à

“en ligne avec le secteur”