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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Albemarle, Carmax, Kroger
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 14:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Albemarle, Carmax et Kroger.

POINTS FORTS

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 à 160 dollars

* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe de “neutre” à “surpondérer”

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à

“performance sectorielle”

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* A10 Networks Inc ATEN.N : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $

* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 66 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe d’une recommandation “neutre” à “surpondérer”

* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $

* Kroger Co KR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $

* Kroger Co KR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $

* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $

* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à

“en ligne avec le secteur”

Valeurs associées

ALBEMARLE
160,300 USD NYSE -3,71%
CARMAX
53,595 USD NYSE +13,14%
ELI LILLY & CO
1 098,180 USD NYSE -1,21%
Gaz naturel
3,15 USD NYMEX 0,00%
KROGER
56,620 USD NYSE -8,38%
Pétrole Brent
79,64 USD Ice Europ +0,48%
Pétrole WTI
76,35 USD Ice Europ 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/06/2026 à 14:18:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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