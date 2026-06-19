TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Albemarle, Carmax, Kroger

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Albemarle, Carmax et Kroger.
POINTS FORTS
* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 à 160 dollars
* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe de “neutre” à “surpondérer”
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $
* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à
“performance sectorielle”
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* A10 Networks Inc ATEN.N : BTIG relève son objectif de cours de 30 $ à 37 $
* Albemarle ALB.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 160 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 66 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe d’une recommandation “neutre” à “surpondérer”
* Eli Lilly LLY.N : Berenberg relève son objectif de cours de 1.050 $ à 1.135 $
* Kroger Co KR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 70 $ à 60 $
* Kroger Co KR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 80 $ à 74 $
* Kroger Co KR.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 70 $ à 63 $
* Kroger Co KR.N : Telsey Advisory Group abaisse son objectif de cours de 82 $ à 78 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève son objectif de cours de 62 $ à 80 $
* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : RBC relève sa recommandation de “sous-performance” à
“en ligne avec le secteur”
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