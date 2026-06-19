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Elis renonce à l'acquisition d'OCL en Irlande
information fournie par Zonebourse 19/06/2026 à 18:05

Elis a annoncé retirer sa notification auprès de la Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) irlandaise et, par conséquent, renoncer à l'acquisition d'O.C.L. Laundry Services Limited (OCL), annoncée en août 2025.

Le spécialiste des services circulaires explique que cette décision intervient après plusieurs mois d'échanges avec l'autorité de concurrence dans le cadre de l'examen de l'opération. Compte tenu de l'évolution de la procédure et des délais associés, le groupe a estimé que les conditions n'étaient plus réunies pour finaliser l'acquisition dans des conditions satisfaisantes.

Elis souligne toutefois que cette opération ne représentait qu'une part marginale de son activité et qu'elle n'aura pas d'impact significatif sur sa trajectoire de croissance. Le groupe réaffirme par ailleurs sa volonté de poursuivre le développement de ses activités en Irlande.

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