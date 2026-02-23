 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Akamai Technologies, Albemarle, Nordson
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 14:00

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Akamai Technologies, Albemarle et Nordson.

FAITS MARQUANTS

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours de 135 $ à 153 $

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC augmente le prix cible de 142 $ à 153 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC augmente le prix cible de 252 $ à 257 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies augmente le prix cible à 300 $ contre 275 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : JP Morgan réduit son objectif de cours à 102 dollars contre 128 dollars

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : Mizuho augmente le prix cible de 29 $ à 35 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 290$ contre 400

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research retire le titre de sa liste us1

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO relève le cours cible de 80 $ à 86 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler relève le cours cible de 89 $ à 97 $

* Albemarle ALB.N : Berenberg relève l'objectif de cours à 153 $ contre 135 $

* Alliant Energy Corp LNT.O : BMO augmente le prix cible de 72 $ à 78 $

* Alliant Energy Corporation LNT.O : Wells Fargo relève le cours cible de 71 $ à 75 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à surpondérer de égal à égal

* Alphabet Inc GOOGL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 354 à 387 dollars

* Altria Group Inc. MO.N : Barclays relève le prix cible de 57 à 63 dollars

* Amazon.Com, Inc. AMZN.O : Wells Fargo réduit le prix cible de 305 $ à 304 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Leerink Partners augmente le prix cible à 17 $ contre 11 $

* Array Digital Infrastructure Inc AD.N : Citigroup réduit le prix cible à 57 $ contre 63 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 226 $ contre 249 $

* Asana Inc ASAN.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 8$ contre 15

* Autodesk ADSK.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 350,00 $ contre 385,00

* Autodesk Inc ADSK.O : Stifel réduit le prix cible de 375 $ à 285 $

* Avis Budget Group Inc CAR.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 112$ contre 175

* Barings Bdc, Inc. BBDC.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 9,5 $ à 10 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 71 $ contre 76 $

* Blue Owl Capital Corp OBDC.N : KBW réduit son objectif de cours à 12,5$ contre 13,5

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : KBW réduit le prix cible à 13 $ contre 16 $

* Blue Owl Technology Finance Corp OTF.N : RBC réduit le cours cible à 14 $ contre 15 $

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies ramène le cours cible à 4 500 $ contre 5 600 $

* Bristol-Myers Squibb Co BMY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 75 dollars contre 66 dollars

* Builders Firstsource BLDR.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 102 $ contre 117 $

* Burlington Stores Inc BURL.N : JP Morgan augmente le prix cible à 356 $ contre 316 $

* Bxp Inc. BXP.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 69 $ contre 74 $

* Carvana CVNA.N : Jefferies réduit le prix cible de 550 $ à 485 $

* Casella Waste CWST.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 102 à 103 $

* Casella Waste Systems CWST.O : Barclays augmente le prix cible de 95 $ à 101 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Truist Securities relève le cours cible de 78 $ à 80 $

* Celanese Corp CE.N : BofA Global Research augmente l'objectif de cours à 70,00 $ à partir de 60,00

* Centrus Energy Corp LEU.N : Needham réduit l'objectif de cours à 320 $ contre 357 $

* Chemours Co CC.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 17,00 $ à partir de 15,00 $

* Clean Harbors CLH.N : Barclays relève l'objectif de cours de 230 à 280 dollars

* CMS Energy Corporation CMS.N : Barclays relève l'objectif de cours à 79 $ contre 74 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : TD Cowen ramène le cours cible à 40 $, contre 52 $ auparavant

* Comfort Systems USA Inc FIX.N : D.A. Davidson relève le cours cible à 1 800 $ contre 1 200 $

* Consolidated Edison Inc ED.N : Jefferies relève le prix cible de 110 à 120 dollars

* Consolidated Edison Inc ED.N : Mizuho relève le cours cible de 112 à 118 dollars

* Copart Inc CPRT.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 34$ contre 45

* Copart Inc. CPRT.O : Barclays réduit le prix cible de 33 $ à 32 $

* Copt Defense Properties CDP.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 33 $ à 35 $

* Corning GLW.N : Mizuho relève le cours cible de 120 à 145 dollars

* Cousins Properties Inc. CUZ.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 28 $

* Crowdstrike CRWD.O : Stifel réduit le prix cible à 480$ contre 600

* Deere & Co DE.N : Citigroup relève le cours cible de 515 à 675 dollars

* Deere & Co DE.N : Jefferies passe de "hold" à "underperform"; augmente le prix cible de 475 $ à 550 $

* Dell Technologies DELL.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 150 $ à 135 $

* Devon Energy Corp DVN.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 45 $

* Devon Energy Corporation DVN.N : Barclays relève le prix cible à 52 $, contre 50 $ auparavant

* Docusign Inc DOCU.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; l'objectif de cours est ramené de 105

$ à 45 $

* Doordash DASH.O : Jefferies réduit le prix cible de 265 $ à 250 $

* Douglas Emmett, Inc. DEI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 15 à 13 dollars

* Draftkings Inc DKNG.O : Berenberg réduit le prix cible à 26,4 $ de 40,5

* DT Midstream, Inc. DTM.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 150 $ de 133 $

* Dycom Industries, Inc. DY.N : Wells Fargo relève le prix cible de 360 à 500 dollars

* Eastgroup Properties, Inc. EGP.N : Wells Fargo relève le prix cible de 196 $ à 213 $

* eBay EBAY.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 100 à 118 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 199 $ contre 228 $

* Epam Systems Inc EPAM.N : TD Cowen réduit le prix cible de 243 $ à 220 $

* EQT Corporation EQT.N : Barclays augmente le prix cible à 67 $ contre 64 $

* Esab Corp ESAB.N : Stifel relève le cours cible à 158 $ contre 144 $

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : BofA Global Research initie avec une note d'achat

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : BofA Global Research initie avec un objectif de prix de 15

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Citigroup initie la couverture avec une note d'achat; PT $15

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 23

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 13

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Ethos Technologies Inc LIFE.O : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 20

* Evergy Inc EVRG.O : BMO augmente le prix cible de 82 $ à 87 $

* Evergy Inc EVRG.O : Mizuho augmente le prix cible de 76 $ à 82 $

* Expand Energy EXE.O : Barclays ramène le cours cible de 126 à 125 dollars

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC augmente le cours cible à 153 $ contre 142 $

* Factset Research Systems FDS.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 210 dollars contre 300 dollars

* Federal Agricultural Mortgage Corp AGM.N : KBW réduit le prix cible à 215 $ contre 219 $

* Fidelity National Financial FNF.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 71 $ contre 77 $

* First Industrial Realty Trust, Inc. FR.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 63 $ contre 57 $

* First Solar Inc FSLR.O : Needham relève le prix cible de 286 $ à 303 $

* Five Below Inc FIVE.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 259 $ contre 246 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est ramené de 20 $ à 8 $

* Generac Holdings Inc GNRC.N : Needham augmente le prix cible de 211 à 277 dollars

* General Mills GIS.N : BofA Global Research ramène l'objectif à neutre au lieu d'acheter

* General Mills GIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix à 48 $ contre 55 $ auparavant

* General Mills GIS.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 52 $ auparavant

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 100 $ contre 140 $

* Goosehead Insurance Inc GSHD.O : JP Morgan réduit le prix cible à 68 $ de 80

* Harmony Biosciences HRMY.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold"

* Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de 47 $ à 31 $

* Harmony Biosciences Holdings Inc HRMY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif d'achat à 31 $ contre 47 $

auparavant

* HF Sinclair Corp DINO.N : BMO réduit le prix cible de 65 $ à 60 $

* Highwoods Properties, Inc. HIW.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 30 $ à 24 $

* Home Depot Inc HD.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 441 $ à 422 $

* Huntsman HUN.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 14 $ contre 11 $

* Intuit Inc INTU.O : Jefferies ramène l'objectif de cours de 850 $ à 650 $

* Iqvia Holdings Inc IQV.N : Mizuho réduit le prix cible de 266 $ à 215 $

* IRhythm Technologies, Inc. IRTC.O : Truist Securities ramène l'objectif à 200 $, contre 215 $ auparavant

* Iron Mountain Inc. IRM.N : Barclays augmente le prix cible de 126 $ à 127 $

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours de neutre à achat

* J M Smucker Co SJM.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix de 120 à 130 dollars

* Jackson Financial Inc JXN.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 110 à 120 dollars

* Jfrog Ltd FROG.O : Stifel réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 64 $

* Kilroy Realty Corporation KRC.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 41 $ à 31 $

* Lam Research LRCX.O : BofA Global Research ajoute le titre à sa liste us1

* Laureate Education Inc LAUR.O : BMO augmente le prix cible de 36 $ à 40 $

* Live Nation Entertainment LYV.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 180 $, contre 160 $ auparavant

* Lowe's Companies Inc LOW.N : RBC relève le cours cible à 257 $, contre 252 $ auparavant

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo relève le cours cible de 849 $ à 856 $

* Moderna MRNA.O : Piper Sandler relève le prix cible de 63 $ à 69 $

* Moody's Corp. MCO.N : Barclays réduit le prix cible de 580 $ à 550 $

* Nextera Energy NEE.N : HSBC augmente le prix cible de 96 $ à 103 $

* Nordson Corp NDSN.O : Jefferies relève le cours cible à 300 $ contre 275 $

* Nov Inc NOV.N : Zephirin Group réduit le cours de l'action de "buy" à "hold"; augmente l'objectif de prix

de 1$ à 18$

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : BMO augmente le prix cible de 48 $ à 60 $

* Occidental Petroleum Corporation OXY.N : Barclays augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Oceaneering International OII.N : Barclays relève le prix cible de 23 à 32 dollars

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Barclays relève le prix cible à 90 $ contre 82 $

* ONEOK Inc OKE.N : Mizuho relève le cours cible à 89 $ contre 82 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : JP Morgan relève le cours cible à 160 $ contre 155 $

* Philip Morris International Inc. PM.N : Barclays relève le cours cible de 180 à 205 dollars

* Pool Corp POOL.O : Stifel ramène le cours cible à 232 $, contre 240 $ auparavant

* Primoris Services Corp PRIM.N : Needham augmente le prix cible à 196 $ de 175

* Prologis, Inc. PLD.N : Wells Fargo relève le prix cible à 155 $ contre 139 $

* PTC Therapeutics PTCT.O : Barclays relève le prix cible de 119 à 120 dollars

* PTC Therapeutics PTCT.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 90,00 $ à 92,00 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Radian Group RDN.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40 $ contre 37 $

* Republic Services Inc RSG.N : Citigroup relève le cours cible à 253 $ contre 244 $

* Republic Services Inc. RSG.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 227 $, contre 236 $ auparavant

* Rexford Industrial Realty, Inc. REXR.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 47 $ à 45 $

* RingCentral Inc RNG.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 37$ de 28

* Ross Stores Inc ROST.O : Bernstein relève le cours cible de 170 à 180 dollars

* Ross Stores Inc ROST.O : JP Morgan relève le cours cible de 215 à 232 dollars

* S&P Global Inc SPGI.N : Barclays réduit le prix cible à 565 $ contre 620 $

* Salesforce Inc CRM.N : Jefferies ramène le cours cible à 250 $, contre 375 $ auparavant

* Salesforce Inc CRM.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 398,00 $ à 287,00 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : TD Cowen réduit le prix cible de 160 $ à 130 $

* Six Flags Entertainment Corp. FUN.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 22$ contre 25

* SL Green Realty Corp. SLG.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 54 $ à 40 $

* Snowflake Inc SNOW.N : BTIG réduit le prix cible à 235 $ de 312

* Snowflake Inc SNOW.N : Stifel réduit le prix cible à 225 $ contre 280 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays réduit le prix cible de 69 $ à 67 $

* Spyre Therapeutics SYRE.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 55$ contre 45

* Stag Industrial, Inc. STAG.N : Wells Fargo relève le cours cible de 38 à 41 dollars

* Talkspace TALK.O : Barclays relève le prix cible de 3,5 $ à 5,5 $

* Tandem Diabetes TNDM.O : Barclays augmente le prix cible de 55 $ à 56 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Truist Securities augmente le prix cible de 24 $ à 27 $

* Tango Therapeutics Inc TNGX.O : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 19 $

* Targa Resources Corp TRGP.N : TD Cowen augmente le prix cible de 192 $ à 220 $

* Target Corp TGT.N : Piper Sandler relève le cours cible de 85 $ à 102 $

* Telephone and Data Systems Inc TDS.N : Citigroup relève le cours cible à 56 $ contre 51 $

* Terreno Realty Corporation TRNO.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 63 $ à 68 $

* Texas Roadhouse TXRH.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 195 $ à 205 $

* TJX Companies Inc TJX.N : JP Morgan relève le cours cible de 154 à 173 dollars

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays relève l'objectif de cours à 116 $ contre 110 $

* Twfg Inc TWFG.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 32 $ à 22 $

* Vanda Pharmaceuticals Inc VNDA.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 22 $ à 24 $

* VF Corp VFC.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; l'objectif de cours est ramené de 19 $ à 18 $

* W.P. Carey Inc WPC.N : BMO augmente le prix cible de 78 $ à 82 $

* Workday Inc WDAY.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est

ramené de 325 $ à 150 $

* York Space Systems Inc YSS.N : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; PT $37

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* York Space Systems Inc YSS.N : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 39

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities initie une couverture avec une note de maintien

* York Space Systems Inc YSS.N : Truist Securities initie une couverture avec un prix cible de 30

* York Space Systems Inc YSS.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note de surpondération

* York Space Systems Inc YSS.N : Wells Fargo initie une couverture avec un prix cible de 35

* Zscaler Inc ZS.O : Jefferies réduit le prix cible de 325 $ à 250 $

* Zscaler Inc ZS.O : Stephens réduit le prix cible à 225 $ contre 340

