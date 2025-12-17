 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, Garrett Motion, Range Resources
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Airbnb, Garrett Motion et Range Resources.

FAITS MARQUANTS

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève sa note à "surperformance"

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg augmente le prix cible de 128 $ à 147 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Agilysys Inc AGYS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note neutre

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC augmente le prix cible de 145 $ à 170 $

* Airbnb Inc ABNB.O : RBC relève la note à surperformance

* Amplitude Inc AMPL.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 14 $

* Asana Inc ASAN.N : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Autodesk Inc ADSK.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 365

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies ramène la note de "hold" à "underperform" (sous-performance)

* Avantor Inc AVTR.N : Jefferies réduit le prix cible de 12 $ à 9 $

* Bank of America BAC.N : KBW relève son objectif de cours à 64 $ contre 58 $

* BD BDX.N : RBC relève le cours cible à 210 $, contre 202 $ auparavant

* BlackRock BLK.N : KBW ramène le cours cible de 1390 $ à 1322 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 130 $

* Braze Inc BRZE.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 45 $

* Carvana CVNA.N : RBC augmente le cours cible de 460 $ à 500 $

* Celsius Holdings Inc CELH.O : Piper Sandler réduit le cours cible de 69 $ à 61 $

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Church & Dwight Co Inc CHD.N : Jefferies augmente le prix cible de 97 $ à 102 $

* Citigroup C.N : KBW relève l'objectif de cours à 131 $ contre 118 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève l'objectif de cours à 68 $ contre 62 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC augmente le cours cible de 37 $ à 38 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : La Banque CIBC fait passer le cours cible de neutre à surperformant

* Colgate-Palmolive Co CL.N : Jefferies réduit le prix cible de 86 $ à 85 $

* Columbia Banking System Inc COLB.O : KBW relève l'objectif de cours à 33 $ contre 31 $ auparavant

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies ramène le cours de l'action d'achat à maintien

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 154 $ contre 170 $

* Danaher Corp DHR.N : Jefferies augmente le prix cible de 245 $ à 255 $

* Docusign Inc DOCU.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible de 88 $

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* East West Bancorp Inc EWBC.O : Deutsche Bank initie la couverture avec une note d'achat; prix cible: 133

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 89 $ à 87 $

* Enovis Corp ENOV.N : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec une note neutre

* Eos Energy Enterprises Inc EOSE.O : JP Morgan initie une couverture avec un prix cible de 16

* Evercore Inc EVR.N : KBW relève le cours cible de 345 $ à 396 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : RBC relève le cours cible de 260 $ à 290 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : KBW relève le cours cible de 50 $ à 53 $

* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat

* First Horizon Corp FHN.N : Deutsche Bank initie une couverture avec un objectif de prix de 28

* First Horizon Corp FHN.N : KBW relève le prix cible de 23 $ à 24 $

* First Interstate Bancsystem Inc FIBK.O : KBW relève le cours cible à 39 $, contre 37 $ auparavant

* Firstsun Capital Bancorp FSUN.O : KBW relève le cours cible à 44 $, contre 42 $ auparavant

* Freshworks Inc FRSH.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec une note de surpondération

* Garrett Motion Inc GTX.O : JP Morgan initie la couverture avec un prix cible de 23

* Genedx Holdings Corp WGS.O : Jefferies relève le cours cible de 150 à 180 dollars

* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec une note de maintien

* Globalstar Inc GSAT.O : Deutsche Bank initie une couverture avec un prix cible de 62

* Globus Medical Inc GMED.N : RBC augmente le prix cible de 92 $ à 100 $

* Goldman Sachs GS.N : KBW relève le cours cible à 971 $ contre 870 $

* Guidewire Software Inc GWRE.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 250

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 158 $ à 161 $

* Houlihan Lokey Inc HLI.N : KBW réduit son objectif de cours à 228$ contre 230

* Hubspot Inc HUBS.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 500 $

* Illumina Inc ILMN.O : Jefferies relève le cours cible de 108 à 125 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC relève le cours cible de 125 $ à 175 $

* Insulet Corp PODD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 432 à 450 $

* International Paper Co IP.N : Jefferies réduit le prix cible de 51 $ à 47 $

* Intuitive Surgical Inc ISRG.O : RBC relève le cours cible de 625 $ à 650 $

* J&J JNJ.N : RBC relève le prix cible de 230 $ à 240 $

* Jfrog Ltd FROG.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 83

* JP Morgan JPM.N : KBW relève le cours cible de 354 $ à 363 $

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies ramène la note de "buy" à "hold"

* Keurig DR Pepper Inc KDP.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 32 $

* Keycorp KEY.N : KBW relève l'objectif de cours à 24$ contre 21

* Koru Medical Systems Inc KRMD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Lazard Inc LAZ.N : KBW relève le cours cible de 58 à 60 dollars

* M&T Bank Corp MTB.N : KBW relève le cours cible de 220 $ à 230 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 93 $ à 99 $

* Moelis & Co MC.N : KBW ramène le cours de l'action de "surperformer" à "performer" sur le marché

* Moelis & Co MC.N : KBW augmente le prix cible de 78 $ à 80 $

* Monday.Com Ltd MNDY.O : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible 210

* Morgan Stanley MS.N : KBW relève l'objectif de cours à 202 $, contre 184 $ auparavant

* Ncino Inc NCNO.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Neogenomics Inc NEO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 15$ contre 13

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : KBW relève l'objectif de cours de 160 à 165 dollars

* Onestream Inc OS.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 25

* Outset Medical Inc OM.O : RBC réduit le prix cible de 17 $ à 7 $

* P&G PG.N : Jefferies relève la note d'achat de " hold " à " buy "; augmente le cours cible de 156 $ à

179 $

* Groupe Pacs Inc PACS.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Groupe Pacs Inc PACS.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 44

* Paycom Software Inc PAYC.N : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 195

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 180

* Penumbra Inc PEN.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 355 $ à 359 $

* Penumbra Inc PEN.N : RBC relève le cours cible de 325 $ à 355 $

* Perella Weinberg Partners PWP.O : KBW relève le cours cible de 19 $ à 20 $

* PJT Partners Inc PJT.N : KBW relève l'objectif de cours de 182 à 186 dollars

* PNC Financial Services PNC.N : KBW relève l'objectif de cours à 228 $, contre 215 $ auparavant

* Procore Technologies Inc PCOR.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; PT 88 $

* Range Resources Corp RRC.N : Gerdes Energy Research relève la note de neutre à achat

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 10 $ à 11 $

* Recursion Pharmaceuticals Inc RXRX.O : JP Morgan relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Reddit RDDT.N : RBC relève le cours cible de 245 $ à 250 $

* Regions Financial RF.N : KBW relève le cours cible de 30 $ à 31 $

* Salesforce Inc CRM.N : BTIG initie la couverture avec une note d'achat; prix cible de 335 $

* Samsara Inc IOT.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 55

* Sealed Air Corp SEE.N : Jefferies relève le prix cible de 40 à 42 dollars

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève la note de marché de "market perform" à "outperform

* SEI Investments Co SEIC.O : KBW relève l'objectif de cours de 93 $ à 97 $

* ServiceNow Inc NOW.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible 1000

* Servicetitan Inc TTAN.O : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 130

* SI-BONE Inc SIBN.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 26 $ à 27 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : KBW ramène le cours cible de 117 $ à 115 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 24 $ à 35 $

* Tandem Diabetes Care Inc TNDM.O : RBC augmente le prix cible de 25 $ à 30 $

* Teleflex Inc TFX.N : RBC relève le cours cible de 120 $ à 135 $

* Tenaris TS.N : Jefferies relève le cours cible à 50 $, contre 45 $ auparavant

* Truist Financial Corp TFC.N : KBW relève le cours cible de 49 $ à 53 $

* Twilio Inc TWLO.N : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; prix cible de 165 $

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG reprend la couverture avec une note d'achat

* Tyler Technologies Inc TYL.N : BTIG prend en charge la couverture avec un objectif de prix de 560

* Uber UBER.N : RBC réduit le prix cible de 110 $ à 105 $

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 24 $, contre 21 $ auparavant

* US Bancorp USB.N : KBW relève le cours cible de 53 $ à 58 $

* Waters Corp WAT.N : Jefferies relève le cours cible de 405 $ à 470 $

* Wells Fargo WFC.N : KBW relève le cours cible à 101 $, contre 92 $ auparavant

* Wheaton Precious Metals Corp WPM.N : Berenberg relève le cours cible à 147 $ contre 128 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le prix cible de 68 $ à 69 $

* Workday Inc WDAY.O : BTIG prend en charge la couverture avec une note d'achat; le prix cible est de 285

$

* Workiva Inc WK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; prix cible 105

* XPLR Infrastructure LP XIFR.N : CIBC réduit le prix cible de 11 $ à 11,5

* Zoom Communications Inc ZM.O : BTIG prend en charge la couverture avec une cote d'achat; prix cible de

105

* Zoominfo Technologies GTM.O : BTIG initie une couverture avec une cote d'achat; prix cible de 13 $

