Alcool: Diageo vend sa filiale kényane à Asahi

Diageo, propriétaire de la bière brune Guinness et de la vodka Smirnoff, a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le géant japonais de la bière Asahi pour céder sa filiale kényane de spiritueux.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MIKE PONT )

Le groupe va vendre à Asahi l'intégralité de sa filiale basée au Kenya qui détient 65% des actions d'East African Breweries Limited (EABL), producteur notamment de bière et de spiritueux qui opère en Afrique de l'Est, a annoncé Diageo dans un communiqué.

L'opération, estimée à 2,3 milliards de dollars, intervient alors que l'entreprise britannique de boissons cherche à réduire son endettement via des cessions.

"Nous restons déterminés à ramener le groupe nettement au sein de notre fourchette cible de ratio d'endettement (...) grâce à des cessions d'actifs non stratégiques et non essentiels", a précisé Nik Jhangiani, directeur général par intérim de Diageo.

L'entreprise japonaise a quant à elle justifié son acquisition par l'attente d'une "croissance durable grâce à l'augmentation de la population et à l'expansion économique" au Kenya et sur le marché est-africain.

La réaction du marché restait modérée vers 12H25 GMT, (13H25 à Paris), l'action de Diageo gagnait 0,62% à la Bourse de Londres.

Début novembre, le groupe avait publié un avertissement sur ses résultats, évoquant un affaiblissement de la demande des consommateurs en Chine et aux États-Unis, qui avait pesé sur son cours, déjà en nette baisse cette année.

Diageo doit accueillir un nouveau directeur général en janvier, Dave Lewis, actuellement président du groupe de santé grand public Haleon, succédant à Debra Crew après sa démission en juillet.