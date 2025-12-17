Le moral des entrepreneurs allemands baisse en décembre, au plus bas depuis sept mois

Le moral des chefs d'entreprise allemands s'est une nouvelle fois dégradé en décembre, retombant à son niveau d'il y a sept mois, un signal négatif envoyé au gouvernement dont la politique de relance peine encore à rassurer.

( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Le baromètre Ifo, qui mesure le climat des affaires en Allemagne, s'est établi à 87,6 points en décembre, en baisse de 0,4 point par rapport à novembre, qui marquait un inversement de tendance, selon un communiqué publié mercredi.

Les attentes des entrepreneurs au cours des six mois à venir chutent sensiblement, tandis que le jugement sur la situation actuelle reste inchangé.

"L'année se termine sans élan de reprise" pour l'économie allemande, qui a subi deux années de récession en 2023 et 2024 et devrait quasiment stagner cette année, a commenté Clemens Füst, président de l'IFO, dans un communiqué.

Les anticipations sont plus pessimistes aussi bien dans l'industrie manufacturière, qui va connaître une quatrième année de recul consécutif, que dans les services et le commerce.

"Les signaux venus de Berlin jouent probablement un rôle important dans ce constat. La politique ne tient pas ses promesses, et agit parfois en décalage avec la réalité", commente Jens-Oliver Niklasch, économiste chez LBBW.

Les milieux économiques, surtout le lobby industriel, restent mécontents de la politique du gouvernement de coalition de Friedrich Merz dont les débuts remontent au mois de mai.

L'accent a été mis sur les investissements publics dans les infrastructures et la défense, en relâchant le frein de la dette, et les réformes fiscales et sociales.

Berlin attend en outre le feu vert de Bruxelles sur une baisse des prix de l'électricité en 2026 dont bénéficieront les industries les plus énergivores.

L'ensemble de ces mesures devrait stimuler l'activité économique dans les mois à venir.

"La majorité des prévisions pour 2026 anticipent une reprise de la croissance, légèrement embellie par un effet de calendrier positif", selon M.Niklasch.

La Banque fédérale d'Allemagne publiera vendredi une nouvelle prévision économique pour 2026, tablant pour l'heure sur un rebond de 0,7%,contre 0,9% selon le FMI et autour d'1% selon des instituts allemands.