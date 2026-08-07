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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Expedia Group, Parker-Hannifin
information fournie par Reuters 07/08/2026 à 12:45
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Expedia Group et Parker-Hannifin.

POINTS FORTS

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 180 à 200 dollars

* Applovin Corporation APP.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 730 $ à 620 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : HSBC relève son objectif de cours de 409 $ à 417 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 655 $ à 633 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 000,00 $ à 1 075,00 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $

* ADI Global Distribution Inc. ADIG.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note «

neutre »; objectif de cours: 25 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 162 $ à 175 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 173 $ à 195 $

* Airbnb, Inc. ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 132 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $

à 140 $

* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 282 $ à 310 $

* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 405 $

* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 220 $ à

190 $

* Applovin Corporation APP.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 730 $ à 620 $

* Arcosa, Inc. ACA.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre

»

* Arcosa, Inc. ACA.N : Stephens relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $

* Arlo Technologies, Inc. ARLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à

18 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 310 $ à 325 $

* Bd BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 198 $ à 204 $

* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 175 $

* Blink Charging Co. BLNK.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 5 $ à 2,5 $

* Block, Inc. XYZ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* BP BP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $

* Bumble Inc. BMBL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $

* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 645 $ à 715

$

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $

* Cargurus, Inc. CARG.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« en ligne avec le marché »

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 44 $ à 26 $

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 44 $

* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $

* Cencora COR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 382 $ à 390 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 5 $, le

portant à 198 $

* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 164 $

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 314 $ à 382 $

* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 350 $

* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 280 $ à 380 $

* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 250 $ à 333 $

* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 290 $ à 346 $

* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $

* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 355 $

* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 56 $ à

46 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 134 $

* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146 $ à 147 $

* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 768 $ à 700

$

* CVRX, Inc. CVRX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $

* CVRX, Inc. CVRX.O : Piper Sandler passe d'une recommandation « surpondérer » à «

neutre »

* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 226 $ à 237 $

* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $

* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 305 $

* Datadog Inc DDOG.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $

* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 220 $ à 280 $

* Doordash DASH.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de

16 $ à 13,60 $

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de «

acheter » à « conserver »

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à

« en ligne avec le secteur »

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13,6 $

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de

15 $ à 13,60 $

* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de «

surperformance sectorielle » à « en ligne avec le secteur »

* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25,00 $ à

40,00 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $

* Doximity, Inc. DOCS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 23 $ à 38 $

* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $

* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $

* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 156 $ à 182 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 83 $ à 94 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 120 $

* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »

* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $

* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à

52,00 $

* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à

« en ligne avec le marché »

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 253 $ à 310 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : HSBC relève son objectif de cours de 409 $ à 417 $

* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $

* First Advantage Corporation FA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 28 $

* First Advantage Corporation FA.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »

* Fiserv Inc FISV.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 76 $ à 60 $

* Fiserv Inc FISV.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $

* Fiserv Inc FISV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $

* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 63 $ à 55 $

* Five9, Inc. FIVN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $

* Five9, Inc. FIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93,26 $

à 93 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »

* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG relève son objectif de cours de 84 $ à 96 $

* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $

à 115 $

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «

neutre »

* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens relève son objectif de cours de 249 $ à 251 $

* ICU Medical, Inc. ICUI.O : Needham relève son objectif de cours de 165 $ à 187 $

* ICU Medical, Inc. ICUI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 163 $ à 195 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 75

$ à 140 $

* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 160

$

* Insmed Inc INSM.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 207 $ à 205 $

* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 205,00 $ à 210,00

$

* Insulet Corporation PODD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $

à 196 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 255 $ à 192 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,6 $ à 5,3 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $

* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $

* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 90 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $

* Lifemd, Inc. LFMD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 614 $ à 629 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $

* Lyft, Inc. LYFT.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de

400 $ à 410 $

* Maplebear Inc. CART.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $

* Maplebear Inc. CART.O : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $

* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 113 $ à 95 $

* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $

* Micron Technology, Inc. MU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 150

$

* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 380 $

* MKS Incorporated MKSI.O : Needham relève son objectif de cours de 360 $ à 390 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 94 $ à

101 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $

* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 655 $ à 633 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $

* Natera, Inc. NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 290 $ à 320 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $

* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $

* Natera, Inc. NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $

* Natera, Inc. NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 68 $ à 69 $

* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 160

$

* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $

à 26 $

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse sa recommandation de «

surpondérer » à « neutre »

* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 38 $ à

24 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 141 $ à 1 232 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 060 $ à 1 140 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 000,00 $ à 1

075,00 $

* Pfizer PFE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Baird relève son objectif de cours de 400 $

à 514 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 449 $ à

462 $

* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 107 $ à

100 $

* Priority Technology Holdings PRTH.O : Alliance Global Partners abaisse sa

recommandation à « neutre »

* Pubmatic, Inc. PUBM.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le

secteur » à « surperformance par rapport au secteur »

* Pubmatic, Inc. PUBM.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 8 $ à 21 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : BTIG relève son objectif de cours de 450 $ à 460 $

* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 435 $ à 450

$

* Ralph Lauren Corporation RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 452 $ à 463

$

* ResMed Inc. RMD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 233 $ à 225 $

* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours de 234 $ à 244 $

* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de

cours de 85 $ à 81 $

* Sezzle Inc SEZL.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 155 $

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $

* SpaceX SPCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 239 $ à 248 $

* Sunoco LP SUN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 73 $ à 81 $

* Sunococorp LLC (Avant la reconstitution) SUNC.N : Citigroup relève son objectif de cours

de 73 $ à 81 $

* Target Corp TGT.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 157 $ contre 129 $

* TechTarget Inc TTGT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $

* Terawulf Inc. WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 186 $

* Texas Roadhouse Inc. TXRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna passe d'une recommandation « positive » à « neutre »

* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 34 $ à 14 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 183 $ à 199 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $

* Twilio Inc. TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $

* Twilio Inc. TWLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 247 $

* Unity Software Inc. U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $

* US Foods Holding Corp. USFD.N : BTIG relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $

* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 350 $ à 417

$

* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 590 $ à 770 $

* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 800 $ à 740 $

* Zillow Group, Inc. Z.O : KBW abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Zoetis Inc ZTS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 103 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/08/2026 à 12:45:14.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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