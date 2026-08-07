TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Airbnb, Expedia Group, Parker-Hannifin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Airbnb, Expedia Group et Parker-Hannifin.
POINTS FORTS
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 180 à 200 dollars
* Applovin Corporation APP.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 730 $ à 620 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : HSBC relève son objectif de cours de 409 $ à 417 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 655 $ à 633 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 000,00 $ à 1 075,00 $
Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées vendredi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* 10X Genomics, Inc. TXG.O : Jefferies relève son objectif de cours de 40 $ à 53 $
* ADI Global Distribution Inc. ADIG.N : JP Morgan lance sa couverture avec une note «
neutre »; objectif de cours: 25 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 180 $ à 200 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 162 $ à 175 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 140 $ à 170 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 145 $ à 170 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : RBC relève son objectif de cours de 173 $ à 195 $
* Airbnb, Inc. ABNB.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 170 $ à 200 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 132 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 156 $
à 140 $
* Allient Inc ALNT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 95 $ à 120 $
* Allstate Corp ALL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 282 $ à 310 $
* Amgen Inc AMGN.O : Citigroup relève son objectif de cours de 345 $ à 405 $
* Applied Optoelectronics, Inc. AAOI.O : Needham abaisse son objectif de cours de 220 $ à
190 $
* Applovin Corporation APP.O : Macquarie abaisse son objectif de cours de 730 $ à 620 $
* Arcosa, Inc. ACA.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre
»
* Arcosa, Inc. ACA.N : Stephens relève son objectif de cours de 142 $ à 150 $
* Arlo Technologies, Inc. ARLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 17 $ à
18 $
* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 310 $ à 325 $
* Bd BDX.N : Citigroup relève son objectif de cours de 198 $ à 204 $
* BD BDX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 161 $ à 175 $
* Blink Charging Co. BLNK.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 5 $ à 2,5 $
* Block, Inc. XYZ.N : Bernstein relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $
* BP BP.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 43 $
* Bumble Inc. BMBL.O : RBC abaisse son objectif de cours de 5 $ à 4 $
* CACI International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 645 $ à 715
$
* Cadre Holdings Inc CDRE.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 40 $ à 45 $
* Cargurus, Inc. CARG.O : RBC relève son objectif de cours de 35 $ à 42 $
* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Bernstein abaisse sa recommandation de « surperformer » à
« en ligne avec le marché »
* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 44 $ à 26 $
* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 70 $ à 44 $
* Celsius Holdings, Inc. CELH.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 56 $ à 52 $
* Cencora COR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 382 $ à 390 $
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 5 $, le
portant à 198 $
* Cloudflare NET.N : Bernstein relève son objectif de cours de 136 $ à 164 $
* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 314 $ à 382 $
* Cloudflare NET.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 145 $ à 350 $
* Cloudflare NET.N : Needham relève son objectif de cours de 280 $ à 380 $
* Cloudflare NET.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 250 $ à 333 $
* Cloudflare NET.N : RBC relève son objectif de cours de 290 $ à 346 $
* Cloudflare NET.N : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 300 $ à 390 $
* Cloudflare NET.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 300 $ à 355 $
* Collegium Pharmaceutical Inc COLL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 56 $ à
46 $
* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 124 $ à 134 $
* Conocophillips COP.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 146 $ à 147 $
* Curtiss-Wright Corporation CW.N : Stifel abaisse son objectif de cours de 768 $ à 700
$
* CVRX, Inc. CVRX.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 12 $ à 4 $
* CVRX, Inc. CVRX.O : Piper Sandler passe d'une recommandation « surpondérer » à «
neutre »
* Datadog Inc DDOG.O : Bernstein relève son objectif de cours de 226 $ à 237 $
* Datadog Inc DDOG.O : Citigroup relève son objectif de cours de 300 $ à 305 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 280 $ à 260 $
* Datadog Inc DDOG.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 320 $ à 305 $
* Datadog Inc DDOG.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 300 $
* Datadog Inc DDOG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 220 $ à 280 $
* Doordash DASH.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 225 $ à 250 $
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de
16 $ à 13,60 $
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : Canaccord Genuity abaisse sa recommandation de «
acheter » à « conserver »
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : RBC abaisse sa recommandation de « surperformance » à
« en ligne avec le secteur »
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 14 $ à 13,6 $
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de
15 $ à 13,60 $
* Doubleverify Holdings, Inc. DV.N : La Banque Scotia abaisse sa recommandation de «
surperformance sectorielle » à « en ligne avec le secteur »
* Doximity, Inc. DOCS.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 30 $ à 36 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 26 $ à 31 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 25,00 $ à
40,00 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 42 $ à 47 $
* Doximity, Inc. DOCS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 23 $ à 38 $
* Ducommun Incorporated DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 175 $ à 200 $
* D-Wave Quantum Inc. QBTS.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 45 $ à 40 $
* Emerson EMR.N : Daiwa Capital Markets relève son objectif de cours de 156 $ à 182 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 225 $ à 200 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Jefferies relève son objectif de cours de 83 $ à 94 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 142 $ à 120 $
* Epam Systems, Inc. EPAM.N : Needham abaisse son objectif de cours de 135 $ à 120 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Bernstein relève son objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 80 $ à 92 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »
* Etsy, Inc. ETSY.N : Moffettnathanson relève son objectif de cours de 81 $ à 90 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Needham relève son objectif de cours de 85 $ à 100 $
* Etsy, Inc. ETSY.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 70 $ à 80 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 55,00 $ à
52,00 $
* Exelixis Inc EXEL.O : Leerink Partners abaisse sa recommandation de « surperformer » à
« en ligne avec le marché »
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Bernstein relève son objectif de cours de 253 $ à 310 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : HSBC relève son objectif de cours de 409 $ à 417 $
* Expedia Group, Inc. EXPE.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 250 $ à 315 $
* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 155 $ à 168 $
* First Advantage Corporation FA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 28 $
* First Advantage Corporation FA.O : Needham passe de « conserver » à « acheter »
* Fiserv Inc FISV.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 76 $ à 60 $
* Fiserv Inc FISV.O : KBW abaisse son objectif de cours de 70 $ à 65 $
* Fiserv Inc FISV.O : RBC abaisse son objectif de cours de 75 $ à 65 $
* Fiserv Inc FISV.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 63 $ à 55 $
* Five9, Inc. FIVN.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 24 $ à 30 $
* Five9, Inc. FIVN.O : RBC relève son objectif de cours de 25 $ à 35 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 93,26 $
à 93 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »
* Haemonetics Corp HAE.N : BTIG relève son objectif de cours de 84 $ à 96 $
* Halozyme Therapeutics, Inc. HALO.O : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 95 $
à 115 $
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens abaisse sa recommandation de « surpondérer » à «
neutre »
* Hubspot, Inc. HUBS.N : Stephens relève son objectif de cours de 249 $ à 251 $
* ICU Medical, Inc. ICUI.O : Needham relève son objectif de cours de 165 $ à 187 $
* ICU Medical, Inc. ICUI.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 163 $ à 195 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 75
$ à 140 $
* Insight Enterprises Inc NSIT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 135 $ à 160
$
* Insmed Inc INSM.O : Guggenheim abaisse son objectif de cours de 207 $ à 205 $
* Insmed Inc INSM.O : Leerink Partners relève son objectif de cours de 205,00 $ à 210,00
$
* Insulet Corporation PODD.O : Bernstein abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 152 $
à 196 $
* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Needham abaisse son objectif de cours de 255 $ à 192 $
* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup passe de « neutre » à « vendre »
* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 6,6 $ à 5,3 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Benchmark relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 95 $ à 105 $
* Jfrog Ltd FROG.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 90 $ à 115 $
* Jfrog Ltd FROG.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Needham relève son objectif de cours de 80 $ à 115 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 65 $ à 90 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Raymond James relève son objectif de cours de 80 $ à 120 $
* Lifemd, Inc. LFMD.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 10 $ à 9 $
* Lockheed Martin Corp LMT.N : Bernstein relève son objectif de cours de 614 $ à 629 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Bernstein relève son objectif de cours de 16 $ à 18 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 18 $ à 19 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 21 $
* Lyft, Inc. LYFT.O : RBC relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $
* Macom Technology Solutions Holdings MTSI.O : Needham relève son objectif de cours de
400 $ à 410 $
* Maplebear Inc. CART.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 55 $ à 62 $
* Maplebear Inc. CART.O : Needham relève son objectif de cours de 55 $ à 63 $
* Microchip Technology MCHP.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 113 $ à 95 $
* Microchip Technology MCHP.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 120 $ à 100 $
* Micron Technology, Inc. MU.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 1 400 $ à 1 150
$
* MKS Incorporated MKSI.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 365 $ à 380 $
* MKS Incorporated MKSI.O : Needham relève son objectif de cours de 360 $ à 390 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 94 $ à
101 $
* Monster Beverage Corp MNST.O : RBC relève son objectif de cours de 97 $ à 100 $
* Murphy USA Inc. MUSA.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 655 $ à 633 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Bernstein relève son objectif de cours de 310 $ à 365 $
* Natera, Inc. NTRA.O : BTIG relève son objectif de cours de 290 $ à 320 $
* Natera, Inc. NTRA.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 330 $ à 375 $
* Natera, Inc. NTRA.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 315 $ à 360 $
* Natera, Inc. NTRA.O : RBC relève son objectif de cours de 275 $ à 350 $
* Natera, Inc. NTRA.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 325 $ à 340 $
* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC relève son objectif de cours de 68 $ à 69 $
* Onto Innovation Inc. ONTO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $
* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 160
$
* Papa John's International Inc PZZA.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 34 $
à 26 $
* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse sa recommandation de «
surpondérer » à « neutre »
* Papa John's International Inc PZZA.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 38 $ à
24 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Citigroup relève son objectif de cours de 1 141 $ à 1 232 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 1 060 $ à 1 140 $
* Parker-Hannifin Corp PH.N : Stifel relève son objectif de cours de 1 000,00 $ à 1
075,00 $
* Pfizer PFE.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : Baird relève son objectif de cours de 400 $
à 514 $
* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : RBC relève son objectif de cours de 449 $ à
462 $
* Primoris Services Corporation PRIM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 107 $ à
100 $
* Priority Technology Holdings PRTH.O : Alliance Global Partners abaisse sa
recommandation à « neutre »
* Pubmatic, Inc. PUBM.O : La Banque Scotia relève sa recommandation de « en ligne avec le
secteur » à « surperformance par rapport au secteur »
* Pubmatic, Inc. PUBM.O : La Banque Scotia relève son objectif de cours de 8 $ à 21 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : BTIG relève son objectif de cours de 450 $ à 460 $
* Ralph Lauren Corporation RL.N : Jefferies relève son objectif de cours de 435 $ à 450
$
* Ralph Lauren Corporation RL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 452 $ à 463
$
* ResMed Inc. RMD.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 233 $ à 225 $
* ResMed Inc. RMD.N : RBC relève son objectif de cours de 234 $ à 244 $
* Restaurant Brands International Inc. QSR.N : Piper Sandler abaisse son objectif de
cours de 85 $ à 81 $
* Sezzle Inc SEZL.O : KBW abaisse son objectif de cours de 190 $ à 155 $
* SM Energy Co SM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 36 $ à 41 $
* SpaceX SPCX.O : Bernstein relève son objectif de cours de 239 $ à 248 $
* Sunoco LP SUN.N : Citigroup relève son objectif de cours de 73 $ à 81 $
* Sunococorp LLC (Avant la reconstitution) SUNC.N : Citigroup relève son objectif de cours
de 73 $ à 81 $
* Target Corp TGT.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 157 $ contre 129 $
* TechTarget Inc TTGT.O : Needham abaisse son objectif de cours de 15 $ à 8 $
* Terawulf Inc. WULF.O : KBW abaisse son objectif de cours de 30 $ à 29 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Jefferies relève son objectif de cours de 168 $ à 186 $
* Texas Roadhouse Inc. TXRH.O : Stephens relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $
* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 205 $ à 230 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $
* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna passe d'une recommandation « positive » à « neutre »
* Trade Desk Inc TTD.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 34 $ à 14 $
* Twilio Inc. TWLO.N : Bernstein relève son objectif de cours de 183 $ à 199 $
* Twilio Inc. TWLO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 195 $ à 240 $
* Twilio Inc. TWLO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 260 $
* Twilio Inc. TWLO.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 192 $ à 247 $
* Unity Software Inc. U.N : Jefferies relève son objectif de cours de 35 $ à 50 $
* US Foods Holding Corp. USFD.N : BTIG relève son objectif de cours de 105 $ à 120 $
* Watts Water Technologies, Inc. WTS.N : RBC relève son objectif de cours de 350 $ à 417
$
* Western Digital Corp WDC.O : Bernstein relève son objectif de cours de 590 $ à 770 $
* Western Digital Corp WDC.O : Citigroup abaisse son objectif de cours de 800 $ à 740 $
* Zillow Group, Inc. Z.O : KBW abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $
* Zoetis Inc ZTS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 117 $ à 103 $
* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $
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