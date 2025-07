TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, BlackRock, Veritex

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont Airbnb, BlackRock et Veritex Holdings.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* 10X Genomics Inc TXG.O : TD Cowen relève le prix cible de 11 $ à 14 $

* Abbott ABT.N : Mizuho relève le cours cible de 130 à 140 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 130 à 175 dollars

* Advanced Micro Devices AMD.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 160$ contre 100

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 175$ contre 152

* Advanced Micro Devices AMD.O : Wells Fargo relève le prix cible de 120 à 185 dollars

* Advanced Micro Devices, Inc. AMD.O : Wells Fargo relève le prix cible à 185 $, contre 120 $ auparavant

* Aeva Technologies Inc AEVA.O : Oppenheimer relève l'objectif de cours à 33 $, contre 18 $

auparavant

* Agree Realty Corp ADC.N : UBS réduit le prix cible à 80 $ contre 84 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Jefferies augmente le prix cible à 165 $ contre 155 $

* Airbnb Inc ABNB.O : Barclays relève l'objectif de cours à 104 $ contre 103 $

* Albemarle ALB.N : Citigroup augmente le prix cible à 75 $ contre 65 $

* Allegro Microsystems, Inc. ALGM.O : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 42 $ contre 33 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays relève l'objectif de cours à 40$ contre 37

* Alnylam Pharmaceuticals Inc ALNY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 348 $ contre 338 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Needham relève l'objectif de cours à 210 $ contre 178 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : UBS relève le prix cible de 186 à 192 dollars

* Alpine Income Property Trust Inc PINE.N : UBS réduit l'objectif de cours à 15$ contre 16

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 265 $ contre 255 $ auparavant

* AngioDynamics Inc ANGO.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 15 $ à 17 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : BofA Global Research réduit le prix cible de 15,50 $ à 14,60 $

* Ardent Health Inc ARDT.N : BofA Global Research réduit le PO de neutre à sous-performance

* Ares Capital Corp ARCC.O : UBS augmente le prix cible de 22,50 $ à 22 $

* Atlas Energy Solutions Inc AESI.N : Stifel ramène l'objectif de cours de 15 à 14,5 dollars

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : BMO réduit le prix cible de 51 $ à 33 $

* Axalta Coating Systems Ltd AXTA.N : BMO ramène le cours de l'action de "surperformance" à "performance

marché"

* Axon Enterprise Inc AXON.O : UBS initie la couverture avec une note neutre et un PT de 820

* Baker Hughes Co BKR.O : Stifel réduit le prix cible de 50 $ à 49 $

* Bally'S Corp BALY.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 11 $ contre 15 $

* Bank of New York Mellon BK.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 108 $ contre 105 $

* Blackline Inc BL.O : Citigroup augmente le prix cible à 67 $ contre 58 $

* BlackRock BLK.N : Argus Research relève le cours cible de 1 090 $ à 1 165 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1224 $ contre 1214 $

* BlackRock BLK.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 1165 $ contre 1195 $

* BlackRock BLK.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 1196 $ contre 1210 $ auparavant

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible de 1018 à 1093 dollars

* BlackRock BLK.N : KBW réduit le prix cible à 1 215,00 $ contre 1 260,00 $

* BlackRock BLK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible à 1224 $ de 1247 $

* BlackRock BLK.N : TD Cowen réduit le prix cible de 1261 $ à 1252 $

* BlackRock Inc. BLK.N : Morgan Stanley réduit le prix cible de 1247,00 $ à 1224,00 $

* Blackrock, Inc. BLK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 1170 $ de 1180 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Jefferies augmente le prix cible de 19 à 24 $

* BNY BK.N : KBW relève le cours cible de 105 à 113 dollars

* BNY BK.N : Truist Securities relève son objectif de cours à 100 $, contre 97 $ auparavant

* BNY BK.N : Truist Securities relève le prix cible de 97 $ à 100 $

* BNY Mellon BK.N : Morgan Stanley relève le prix cible de 95,00 $ à 101,00 $

* Boeing BA.N : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 230 dollars

* Boeing BA.N : RBC relève l'objectif de cours à 250 dollars contre 230 dollars auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 5750 $ contre 5500 $

* Booking Holdings Inc. BKNG.O : Barclays relève le prix cible à 5700 $ contre 5600 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $, contre 42 $ auparavant

* Boyd Gaming Corp BYD.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 100 $ contre 85 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Mizuho relève le cours cible de 315 à 320 dollars

* Broadstone Net Lease Inc BNL.N : UBS réduit le prix cible à 16 $ contre 17 $

* Cable One Inc CABO.N : Moffettnathanson réduit le prix cible de 475 $ à 345 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Truist Securities réduit le prix cible à 38$ de 40

* Capital Southwest Corp CSWC.O : UBS augmente le prix cible de 21 $ à 22,50 $

* Carnival Corp CCL.N : Citigroup relève le cours cible à 37 $, contre 30 $ auparavant

* Carvana CVNA.N : Jefferies relève le cours cible de 325 à 350 dollars

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 30 $ contre 52 $ auparavant

* Centene Corp CNC.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de neutre à sous-performance

* Centene Corp CNC.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 84 $

* Churchill Downs Inc CHDN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 150 $ à 145 $

* Citigroup C.N : Barclays augmente le prix cible à 100 $ contre 95 $

* Citigroup C.N : BofA Global Research augmente l'objectif de prix de 105 à 107 dollars

* Citigroup C.N : HSBC relève l'objectif de cours à 104 $ contre 97 $

* Citigroup C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 107,00 $ de 103,00 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 84 $ à 104 $

* Citigroup C.N : TD Cowen augmente le prix cible de 85 $ à 95 $

* Citigroup C.N : Truist Securities augmente le prix cible de 93 $ à 99 $

* Citigroup Inc. C.N : Barclays relève le prix cible de 95 $ à 100 $

* Citigroup Inc. C.N : Morgan Stanley augmente le prix cible à 107,00 $ de 103,00 $

* Citigroup Inc. C.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 107 $ à 123 $

* Citigroup Inc. C.N : Wells Fargo augmente le prix cible à 115$ de 110

* Cloudflare NET.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 220 $ contre 155 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Mizuho réduit le prix cible à 90 $ de 105

* Core Laboratories Inc CLB.N : Stifel réduit le prix cible de 13 à 12 dollars

* Costar Group, Inc. CSGP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 65 $ à 70 $

* Datadog Inc DDOG.O : Mizuho augmente le prix cible de 125 $ à 145 $

* Datadog Inc DDOG.O : UBS relève le cours cible à 165 $, contre 140 $ auparavant

* Dexcom Inc DXCM.O : Mizuho relève le cours cible de 95 $ à 100 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : BMO relève le cours cible de sous-performance à performance du marché

* Draftkings Inc DKNG.O : Stifel réduit le prix cible de 53 $ à 51 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 55 $ contre 50 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Jefferies réduit le prix cible à 400 $ contre 500 $

* Edwards Lifesciences Corp EW.N : Mizuho relève le cours cible à 87 $ contre 85 $

* Elevance Health ELV.N : Truist Securities réduit le prix cible à 440 $ contre 500 $

* Ellington Credit Co EARN.N : UBS relève le cours cible à 5,75 $ contre 5,5

* EPR Properties EPR.N : UBS relève le cours cible de 56 à 62 dollars

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : UBS réduit le prix cible de 37 $ à 36 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : Jefferies augmente le prix cible à 185 $ de 160 $

* fair Isaac Corp FICO.N : Needham ramène le cours cible à 1950 $ contre 2575 $

* First Solar FSLR.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 216 $, contre 222 $ auparavant

* Ford Motor F.N : Barclays relève le cours cible à 11 $ contre 9 $

* Fortive Corp FTV.N : Mizuho abaisse le cours cible à 65 $ contre 85 $

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 97$ de 138

* GE Vernova Inc GEV.N : JP Morgan relève le cours cible de 460 à 620 dollars

* General Dynamics Corp GD.N : RBC relève le cours cible de 280 à 315 dollars

* General Motors GM.N : Barclays relève le cours cible de 45 $ à 55 $

* Getty Realty Corp GTY.N : UBS réduit le cours cible à 28 $ contre 29

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities ramène le cours de l'action de "buy" à

"hold"

* Golden Entertainment Inc GDEN.O : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 36

$

* Halliburton Co HAL.N : Stifel réduit le prix cible à 31 $ contre 32 $

* Hancock Whitney Corp HWC.O : Raymond James relève le cours cible de 62 à 68 dollars

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 394 $ contre 410 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : BofA Global Research réduit le PO à 394 $ de 410 $ HCA Healthcare Inc

* HCA Healthcare Inc HCA.N : Truist Securities augmente le prix cible de 390 $ à 415 $

* Hercules Capital Inc HTGC.N : UBS augmente le prix cible de 18,50 $ à 19 $

* Hershey HSY.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 161 $ contre 158 $

* Hexcel Corp HXL.N : RBC relève le cours cible de 62 $ à 65 $

* Hologic Inc HOLX.O : Mizuho relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Horizon Technology Finance Corp HRZN.O : UBS relève le cours cible de 7,50 $ à 8 $

* Humana HUM.N : Truist Securities abaisse le cours cible à 260 $ contre 280 $

* IBM IBM.N : Morgan Stanley augmente l'objectif de cours à 253,00 $ contre 233,00 $

* IBM IBM.N : Stifel augmente le prix cible à 310 $, contre 290 $ auparavant

* Illumina Inc ILMN.O : TD Cowen relève le cours cible de 89 $ à 106 $

* Intapp Inc INTA.O : Citigroup réduit le prix cible de 66 $ à 53 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays relève le cours cible de 15 à 17 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird augmente le prix cible de 169 $ à 171 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Citigroup réduit le prix cible de 175 $ à 170 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan relève le prix cible de 159 à 180 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stephens relève le PT de 170 à 172 dollars

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Stifel réduit le prix cible de 150 $ à 145 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Truist Securities augmente le prix cible de 140 $ à 145

$

* J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT.O : Wells Fargo augmente le PT à 163$ de 150

* J.P. Morgan Chase & Co. JPM.N : Wells Fargo relève le prix cible de 320 à 325 dollars

* Jamf Holding Corp JAMF.O : Mizuho réduit le prix cible à 13$ de 15

* JP Morgan JPM.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 340 $ contre 330 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : HSBC relève l'objectif de cours à 269 $ contre 259 $

* JP Morgan JPM.N : KBW relève l'objectif de cours à 330 $ contre 327 $ auparavant

* JP Morgan JPM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 320 dollars contre 295 dollars

* JP Morgan Chase & Co JPM.N : Morgan Stanley augmente le prix cible de 296,00 $ à 298,00 $

* Karyopharm Therapeutics, Inc. KPTI.O : H.C. Wainwright réduit la valeur à neutre à partir d'achat

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : UBS augmente le prix cible de 16 $ à 16,50 $

* Kenvue Inc KVUE.N : HSBC réduit le prix cible à 20$ de 22

* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 22 $ contre 23 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO réduit le prix cible de 36 $ à 35 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : BMO réduit le prix cible de "market perform" à "underperform"

* Kratos Defense and Security Solutions Inc KTOS.O : Benchmark augmente le PT à 60$ de 50

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : RBC relève le prix cible à 265 $, contre 240 $ auparavant

* Lear Corporation LEA.N : Barclays relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* Liberty Energy Inc LBRT.N : Stifel réduit le cours cible à 20 $ contre 22 $

* Light & Wonder Inc LNW.O : Truist Securities augmente l'objectif de cours à 130$ contre 110

* Lithia Motors Inc LAD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 335$ contre 345

* Loandepot Inc LDI.N : UBS relève le cours cible de 1,25 $ à 1,40 $

* Main Street Capital Corp MAIN.N : UBS relève le cours cible de 56 à 58 dollars

* Manhattan Associates Inc MANH.O : Citigroup relève le cours cible de 177 $ à 200 $

* Maxlinear, Inc. MXL.O : Wells Fargo relève le cours cible de 12 à 13 dollars

* Mbx Biosciences MBX.O : Oppenheimer initie une couverture avec une note de surperformance; PT 38

$

* Mercury Systems Inc MRCY.O : BofA Global Research relève le PO de 20 $ à 50 $

* Meta META.O : Canaccord Genuity relève le prix cible de 825 $ à 850 $

* MGM Resorts International MGM.N : Truist Securities relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Microsoft MSFT.O : Mizuho relève le cours cible à 540 $, contre 500 $ auparavant

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Truist Securities ramène le cours cible à 335 $, contre 400 $

auparavant

* Monarch Casino & Resort Inc MCRI.O : Truist Securities augmente le prix cible de 100 $ à 105 $

* Monolithic Power Systems, Inc. MPWR.O : Wells Fargo relève le prix cible à 730 $ contre 695 $

* Morgan Stanley Direct Lending Fund MSDL.N : UBS relève l'objectif de cours à 21$ contre 20,5

* Motorola Solutions Inc MSI.N : UBS initie une couverture avec une note d'achat et un PT de 490

* Mp Materials Corp MP.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 55 $ à 64 $

* Msa Safety Inc MSA.N : Stifel reprend la couverture avec une note de maintien; objectif de prix 182

* MSC Income Fund Inc MSIF.N : UBS augmente le prix cible de 15,5 $ à 16,5 $

* Netstreit Corp NTST.N : UBS relève le cours cible de 18 $ à 20 $

* Neumora Therapeutics Inc NMRA.O : Mizuho relève le cours cible de 4 à 5 dollars

* Newmont NEM.N : TD Cowen relève le cours cible de 59 $ à 64 $

* Nicolet Bankshares Inc NIC.N : Piper Sandler relève le cours cible de 122,5 $ à 140 $

* Nnn REIT Inc NNN.N : UBS réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 43 $

* Northrop Grumman NOC.N : RBC relève le cours cible de 550 à 600 dollars

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : Citigroup relève le cours cible de 25 à 30 dollars

* Nuveen Churchill Direct Lending Corp NCDL.N : UBS relève l'objectif de cours à 17,5 $ contre 16,5

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 220$ contre 180

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 200$ contre 185

* Nvidia Corp NVDA.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 192 $ contre 185 $ auparavant

* Nvidia Corp NVDA.O : Needham relève le prix cible de 160 à 200 dollars

* Omnicom Group Inc. OMC.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 78 $ contre 84 $

* ON Semiconductor Corporation ON.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Ouster, Inc. OUST.O : Oppenheimer relève le prix cible à 34 $ contre 16 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le prix cible à 135 $ contre 116 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho augmente le prix cible de sous-performance à neutre

* Palmer Square Capital BDC Inc PSBD.N : UBS relève le prix cible de 14,50 $ à 14 $

* PayPal PYPL.O : Jefferies relève le cours cible de 70 à 75 dollars

* Pennant Group Inc PNTG.O : Truist Securities réduit le cours cible à 28 $ contre 32 $

* Pennantpark Floating Rate Capital Ltd PFLT.N : UBS augmente le PT à 10,75 $ de 10,5

* Pinterest Inc PINS.N : UBS relève l'objectif de cours à 50$ contre 44

* Planet Fitness Inc PLNT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175$ contre 150

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Truist Securities relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : Truist Securities augmente le prix cible de 44 $ à 52 $

* Prudential Financial, Inc. PRU.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 113 $ contre 116 $

* PTC Inc. PTC.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 190 $ à 210 $

* Qxo Inc QXO.N : Citigroup initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 33

* Rapid7 Inc RPD.O : Mizuho réduit le prix cible de 30 $ à 27 $

* RBC Bearings Inc RBC.N : Deutsche Bank initie une couverture avec une note d'achat; PT 480

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities relève la cote d'achat de "hold" à "buy

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Truist Securities augmente le prix cible de 45 $ à 67 $

* Reddit RDDT.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 175 $ contre 170 $

* ResMed Inc RMD.N : Mizuho relève le cours cible de 250 à 270 dollars

* Roblox Corp (Pre-Reincorporation) RBLX.N : JP Morgan relève le prix cible à 125 $, contre 120 $

auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : BofA Global Research relève le prix d'exercice à 410 $ contre 360 $

auparavant

* Rockwell Automation Inc ROK.N : BofA Global Research augmente le prix d'achat de neutre à achat

* Royal Caribbean Group RCL.N : Citigroup relève le prix cible de 318 $ à 390 $

* Rtx Corp RTX.N : RBC relève le cours cible de 140 à 165 $

* Runway Growth Finance Corp RWAY.O : UBS relève le cours cible de 11,50 $ à 12,50 $

* Sherwin-Williams Co SHW.N : BMO ramène le cours cible de 410 à 405 dollars

* Sirius XM Radio Inc. SIRI.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 21,00 $ à 22,00 $

* Slb SLB.N : Stifel réduit le prix cible à 52 $ contre 54 $

* Snap Inc SNAP.N : UBS relève le cours cible à 10 dollars contre 9 dollars

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Stifel ramène le cours cible à 41 $ contre 45 $ auparavant

* State Street STT.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 105 $ contre 109 $

* State Street Corp STT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 116 $ contre 122 $

* Symbotic, Inc. SYM.O : Oppenheimer relève le cours cible de 35 à 54 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays relève le cours cible de 90 $ à 91 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : JP Morgan relève le prix cible de 90 $ à 98 $

* Teleflex Inc TFX.N : Mizuho abaisse le cours cible à 130 $, contre 150 $ auparavant

* Tenet Healthcare Corp THC.N : Truist Securities augmente le prix cible à 205 $ contre 190 $

* Texas Instruments TXN.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 170 à 190 dollars

* Texas Instruments Incorporated TXN.O : Wells Fargo relève le prix cible de 190 à 215 dollars

* The Bank of New York Mellon Corporation BK.N : Wells Fargo relève le PT à 100$ de 96

* e.W. Scripps Co. SSP.O : Wells Fargo augmente le prix cible de 2,8 $ à 4 $

* southern Company SO.N : Barclays relève le prix cible de 90 $ à 91 $

* Thermo Fisher Scientific Inc TMO.N : TD Cowen réduit le cours cible à 550 $ contre 570 $

* Tractor Supply Co TSCO.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 60 $ à 66 $

* Trade Desk Inc TTD.O : UBS relève le cours cible à 105 $, contre 80 $ auparavant

* Trinity Capital Inc TRIN.O : UBS relève le cours cible de 17 $ à 17,50 $

* Triplepoint Venture Growth BDC Corp TPVG.N : UBS relève le cours cible de 6,50 $ à 7 $

* Uber UBER.N : Jefferies relève le cours cible de 100 à 120 dollars

* UnitedHealth UNH.N : Truist Securities abaisse le cours cible de 360 à 345 dollars

* Unity Bancorp Inc UNTY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 53 à 60 dollars

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 29 $ auparavant

* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 185 $, contre 215 $

auparavant

* Universal Health Services UHS.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de neutre à

sous-performance

* Veritex Holdings Inc VBTX.O : Piper Sandler passe de surpondéré à neutre

* Veritex Holdings Inc VBTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 30 $ à 34 $

* Vertiv Holdings Co VRT.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 150 $ contre 125 $ auparavant

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève l'objectif de cours à 68$ contre 62

* Viking Holdings Ltd VIK.N : Citigroup relève le prix cible de 57 à 68 dollars

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays relève le prix cible de 150 à 190 dollars

* Visteon Corp. VC.O : Barclays relève le cours cible à 115 $ contre 95 $ auparavant

* Walt Disney Co DIS.N : UBS relève le cours cible de 120 à 138 dollars

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen ramène le cours cible de 375 $ à 333 $

* Wells Fargo WFC.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 83 $ à 87 $

* Wells Fargo WFC.N : TD Cowen réduit le prix cible à 82 $ contre 83 $

* Workiva Inc WK.N : Citigroup réduit le prix cible à 105 $ contre 108 $

* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 130$ contre 111