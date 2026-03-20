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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Air Products, Chevron, FedEx
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Air Products, Chevron et FedEx.

FAITS MARQUANTS

* Air Products APD.N : JP Morgan relève son opinion de neutre à surpondérer

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'action à "acheter" contre "conserver" auparavant

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 424 à 432 dollars

* German American Bancorp Inc GABC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à

surpondérer

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 41 à 48 dollars

* Advanced Energy Industries Inc AEIS.O : Citigroup relève le cours cible de 330 à 385 dollars

* Air Products APD.N : JP Morgan relève le cours cible à 310 $, contre 280 $ auparavant

* Air Products APD.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Allstate Corp ALL.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 265 $ contre 281 $

* Alumis Inc ALMS.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours de 33 à 38 dollars

* American Homes 4 Rent AMH.N : Deutsche Bank ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 34 $

* APA Corporation APA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 29 $ auparavant

* Aptargroup Inc ATR.N : Wells Fargo relève le cours cible de 133 à 144 dollars

* Aptargroup Inc ATR.N : Wells Fargo relève le prix cible à surpondérer de égal à égal

* Boston Scientific Corp BSX.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 89 $ contre 95 $

auparavant

* Boston Scientific Corp BSX.N : Stifel réduit le prix cible à 90 $ contre 110 $

* Braze Inc BRZE.O : BTIG réduit le prix cible à 25$ de 45

* Braze Inc BRZE.O : TD Cowen réduit le prix cible de 43 $ à 30 $

* California Resources Corp CRC.N : JP Morgan relève le cours cible à 86 $, contre 72 $

auparavant

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel relève le cours cible de 31 à 38 dollars

* CEVA Inc CEVA.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat; objectif de prix 22

* Cheesecake Factory Inc CAKE.O : Argus Research augmente le prix cible de 55 $ à 65 $

* Cheniere Energy Inc LNG.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 322 $ contre 296 $

* Cheniere Energy Partners LP CQP.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 57 $ contre 51 $

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de 180 à 215 dollars

* Chevron CVX.N : HSBC relève l'objectif de cours de "hold" à "buy"

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 40 dollars, contre 37 dollars

auparavant

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Mizuho relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* CNX Resources Corp CNX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 39 $ contre 36 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 325 à 350 dollars

* Conagra Brands Inc CAG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17$ contre 19

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 103 à 135 dollars

* Crescent Energy Co CRGY.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* Crescent Energy Co CRGY.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 19

* Crown Holdings Inc CCK.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours de 120 à 111 dollars

* Darden Restaurants DRI.N : Barclays augmente le prix cible de 227 $ à 232 $

* Darden Restaurants DRI.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 230 $, contre 222 $ auparavant

* Darden Restaurants Inc DRI.N : Wells Fargo augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Dariohealth Corp DRIO.O : Stifel réduit le prix cible à 10 $ contre 16 $

* Diamondback Energy Inc FANG.O : JP Morgan relève le cours cible de 180 à 225 dollars

* EOG Resources Inc EOG.N : JP Morgan relève le cours cible de 125 à 145 dollars

* Estée Lauder EL.N : TD Cowen ramène le cours cible à 95 $, contre 115 $ auparavant

* Eton Pharmaceuticals Inc ETON.O : B. Riley relève le cours cible de 26 à 31 dollars

* Expand Energy Corp EXE.O : JP Morgan relève le cours cible à 131 $, contre 127 $ auparavant

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève l'objectif de cours à 158 dollars contre 135 dollars

* Fedex FDX.N : Bernstein relève le cours cible de 457 à 466 dollars

* Fedex FDX.N : BMO relève le cours cible de 400 à 410 dollars

* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 440 $ contre 431 $

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 432 $ contre 424 $

* Fedex FDX.N : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 230 $ contre 220 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Raymond James relève le cours cible de 410 à 415 dollars

* Fedex FDX.N : Stephens relève le cours cible à 435 dollars contre 405 dollars

* Fedex FDX.N : Stifel relève l'objectif de cours à 425 dollars contre 412 dollars

* Fedex FDX.N : TD Cowen relève le cours cible à 426 $, contre 383 $ auparavant

* Fedex FDX.N : Truist Securities relève le cours cible de 400 à 425 dollars

* Fedex FDX.N : UBS relève le cours cible de 412 à 446 dollars

* Fedex FDX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours de 430 à 450 dollars

* Figs Inc FIGS.N : Oppenheimer relève le cours de l'action de "performer" à "surperformer"

* Firstcash Holdings Inc FCFS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 217 $ à 240 $

* Five Below Inc FIVE.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 240 $ contre 205 $

* Fluence Energy Inc FLNC.O : Needham initie une couverture avec une note de maintien

* Freshpet Inc FRPT.O : Oppenheimer relève la note de "perform" à "surperformer" de "performer

* Gap Inc GAP.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 35$ contre 33

* Genelux Corp GNLX.O : Benchmark réduit l'objectif de cours à 20$ contre 23

* General Mills GIS.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 41 $ contre 43 $

* German American Bancorp Inc GABC.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Graphic Packaging Holding Company GPK.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 9$ de 11

* Greif Inc GEF.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 70$ contre 76

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 250 $, contre 229 $

auparavant

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : TD Cowen relève le cours cible de 17 $ à 25 $

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein initie une couverture avec une note de performance du marché

* Immunovant Inc IMVT.O : Bernstein initie une couverture avec un objectif de prix de 28

* Infinity Natural Resources Inc INR.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 18 à 24 $

* International Paper Company IP.N : Wells Fargo réduit l'objectif de cours à 38$ contre 40

* Intuitive Machines LUNR.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 18 à 22 dollars

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : BofA Global Research ramène l'objectif de cours à 225 $, contre

228 $ auparavant

* Lincoln Educational Services LINC.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 39 à 45

dollars

* Lincoln Educational Services Corp LINC.O : B. Riley augmente le prix cible de 38 $ à 46 $

* LTC Properties Inc LTC.N : RBC relève le cours cible de 38 à 41 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève le cours cible de 800 $ à 900 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo réduit le cours cible à 12 $ contre 19 $

* Magnera Corporation MAGN.N : Wells Fargo ramène le cours de l'action de surpondération à égalité de

pondération

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan augmente le prix cible de 27 $ à 32 $

* Matador Resources Co MTDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 54 à 67 dollars

* McCormick & Company Inc MKC.N : UBS réduit le prix cible de 67 à 59 dollars

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix cible de 1 400 $ à 1 450 $

* Mettler-Toledo International Inc MTD.N : Jefferies relève le prix d'achat de "hold" à "buy

* Micron Technology Inc MU.O : Argus Research relève l'objectif de cours de 320 à 540 dollars

* Micron Technology Inc MU.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 510$ contre 430

* MKS Incorporated MKSI.O : Citigroup réduit le prix cible à 290 $ contre 295 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : JP Morgan relève le cours cible de 32 à 44 dollars

* National Fuel Gas Co NFG.N : JP Morgan relève le cours cible de 95 $ à 97 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève le cours cible de 39 $ à 44 $

* Nucor Corporation NUE.N : Wells Fargo relève le cours cible de 194 à 197 dollars

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : HSBC augmente le prix cible de 59 $ à 68 $

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à neutre

* Occidental Petroleum Corp OXY.N : JP Morgan relève le cours cible de 49 $ à 63 $

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* OGE Energy Corp OGE.N : JP Morgan initie une couverture avec un objectif de prix de 52

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 18 $ à 13 $

* O-I Glass Inc OI.N : Wells Fargo réduit le prix cible à 13 $ contre 18 $ O-I Glass Inc

* Omnicom Group Inc OMC.N : UBS relève le cours cible de 108 à 114 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies relève le cours cible de 85 à 98 dollars

* ONEOK Inc OKE.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Ovintiv Inc OVV.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 68$ contre 58

* Paychex Inc PAYX.O : Stifel réduit le prix cible de 126 $ à 105 $

* Pelthos Therapeutics Inc. PTHS.A : Oppenheimer relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Permian Resources Corp PR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26$ contre 22

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève le cours cible de 30 à 40 dollars

* Progressive Corp PGR.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 223 $ contre 235 $

* Progyny PGNY.O : Barclays réduit le cours cible à 23 $ contre 29 $

* Range Resources Corp RRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 41 à 46 dollars

* Relmada Therapeutics Inc RLMD.O : Mizuho relève le cours cible de 10 à 19 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Citigroup relève le prix cible de 131 à 142 dollars

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Leerink Partners relève le prix cible de 136 $ à 142 $

* Rigetti Computing Inc RGTI.O : Benchmark réduit le prix cible de 35 $ à 25 $

* Rubrik Inc RBRK.N : BTIG initie une couverture avec une note d'achat; objectif de prix 64

* Sandisk Corp SNDK.O : Citigroup relève le prix cible de 750 $ à 875 $

* Scholar Rock Holding Corp SRRK.O : Leerink Partners relève le cours à 61 $, contre 50 $ auparavant

* Scholastic Corp SCHL.O : B. Riley relève le cours cible à 40 $, contre 37 $ auparavant

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec une note de surpondération

* SM Energy Co SM.N : JP Morgan reprend la couverture avec un objectif de prix de 40

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Wells Fargo initie une couverture avec une note d'égalité de

poids

* Solaris Energy Infrastructure Inc SEI.N : Wells Fargo initie une couverture avec un objectif de prix

de 71

* Sonoco Products Company SON.N : Wells Fargo réduit le prix cible de 60 $ à 56 $

* Stoke Therapeutics Inc STOK.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 60 $

* Talos Energy Inc TALO.N : JP Morgan relève le cours cible à 16 $, contre 13 $ auparavant

* target Corp TGT.N : TD Cowen réduit le cours cible à 130 $ de 135

* TD Synnex Corporation SNX.N : Morgan Stanley augmente le cours cible de 172 $ à 174 $

* Tesla Inc TSLA.O : HSBC abaisse le cours cible à 119 $, contre 133 $ auparavant

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Piper Sandler relève le cours cible à 56 $ contre 42 $

* Ulta Beauty Inc ULTA.O : TD Cowen réduit le prix cible de 750 $ à 700 $

* Verizon VZ.N : Citigroup augmente le prix cible de 50 $ à 55 $

* Victoria's Secret & Co VSCO.N : TD Cowen réduit le prix cible de 58 $ à 50 $

* Viper Energy Inc VNOM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 47 $ à 52 $

* Williams-Sonoma Inc WSM.N : Barclays relève le cours cible de 180 à 186 dollars

* Zura Bio Limited ZURA.O : Oppenheimer réduit le prix cible à 15 $ contre 16 $

Véhicules électriques

Valeurs associées

ADVANCED ENERGY
318,1600 USD NASDAQ -2,94%
AIR PROD&CHEMICA
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ALLSTATE
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BOSTON SCIENTIFI
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CHEVRON
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OMNICOM GROUP IN
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PERMIAN RES RG-A
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PROGRESSIVE (OHI
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PROGYNY
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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RANGE RESOURCES
45,680 USD NYSE +0,87%
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6,2500 USD NASDAQ 0,00%
RHYTHM PHARM
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RIGETTI COMPUTING
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RUBRIK RG-A
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SANDISK
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SCHOLAR RCK HLDG
46,2600 USD NASDAQ +1,67%
SCHOLASTIC
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SM ENERGY
29,630 USD NYSE +6,77%
SONOCO PRODUCTS
51,210 USD NYSE -1,22%
STOKE THERAP
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TALOS ENERGY
15,200 USD NYSE +3,83%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 20/03/2026 à 14:48:00.

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