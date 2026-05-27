information fournie par Reuters • 27/05/2026 à 10:07

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Agilent Technologies, Fedex, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Agilent Technologies, Fedex et Synopsys.

POINTS FORTS

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa note de « neutre » à « surpondérer »

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $

à 633 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation

de « acheter » à « conserver »

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «

surperformer »

* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours

de 153 $

* Altria MO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $

* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 4.300 $ à

3.750 $

* Autozone Inc AZO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4.400 $ à 4.000 $

* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4.300 $ à 3.850 $

* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 400

$ à 440 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 92 $

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à «

acheter »

* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de

cours de 1 $ et le fixe à 16 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à «

acheter »

* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »

* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 460 $

* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance la couverture avec une

recommandation « acheter »

* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un

objectif de cours de 375 $

* Insulet Corp PODD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $

* L'italien Prysmian PRY.MI : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 à 172

euros

* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Deutsche Bank relève son objectif de

cours de 75 $ à 88 $

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec une note «

neutre »

* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de

cours de 46 $

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note «

surpondérer »

* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif

de cours de 9 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 215 $ à

290 $

* PTC Inc PTC.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $

* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $

à 9 $

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8

$

* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 350 $

* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 275 $ à 210

$

* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 160 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 200 $

* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175

$