TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Agilent Technologies, Fedex, Synopsys

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Agilent Technologies, Fedex et Synopsys.
POINTS FORTS
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «
surperformer »
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa note de « neutre » à « surpondérer »
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $
à 633 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank abaisse sa recommandation
de « acheter » à « conserver »
Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance la couverture avec une note «
surperformer »
* Agilent Technologies Inc A.N : RBC lance sa couverture avec un objectif de cours
de 153 $
* Altria MO.N : Jefferies relève son objectif de cours de 50 $ à 60 $
* Autozone Inc AZO.N : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 4.300 $ à
3.750 $
* Autozone Inc AZO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4.400 $ à 4.000 $
* Autozone Inc AZO.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 4.300 $ à 3.850 $
* Cadence Design Systems Inc CDNS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 400
$ à 440 $
* Champion Homes Inc SKY.N : RBC abaisse son objectif de cours de 101 $ à 92 $
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à «
acheter »
* Comstock Resources Inc CRK.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de
cours de 1 $ et le fixe à 16 $
* Elf Beauty Inc ELF.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève sa recommandation de « conserver » à «
acheter »
* Energy Transfer LP ET.N : Jefferies relève son objectif de cours de 21 $ à 23 $
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève sa recommandation de « neutre » à « surpondérer »
* Fedex FDX.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 432 $ à 460 $
* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance la couverture avec une
recommandation « acheter »
* GE Aerospace GE.N : Seaport Research Partners lance sa couverture avec un
objectif de cours de 375 $
* Insulet Corp PODD.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 260 $ à 235 $
* L'italien Prysmian PRY.MI : JP Morgan relève son objectif de cours de 138 à 172
euros
* Knight-Swift Transportation Holdings KNX.N : Deutsche Bank relève son objectif de
cours de 75 $ à 88 $
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec une note «
neutre »
* Lamb Weston Holdings Inc LW.N : Stephens lance la couverture avec un objectif de
cours de 46 $
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance la couverture avec une note «
surpondérer »
* Larimar Therapeutics Inc LRMR.O : JP Morgan lance sa couverture avec un objectif
de cours de 9 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Berenberg relève son objectif de cours de 215 $ à
290 $
* PTC Inc PTC.O : Berenberg abaisse son objectif de cours de 192 $ à 170 $
* Semtech Corp SMTC.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 165 $ à 210 $
* Synopsys Inc SNPS.O : Berenberg relève son objectif de cours de 540 $ à 633 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »
* Verra Mobility Corp VRRM.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 22 $
à 9 $
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan passe de « neutre » à « sous-pondérer »
* Verra Mobility Corp VRRM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 17 $ à 8
$
* Vicor Corp VICR.O : Needham relève son objectif de cours de 260 $ à 350 $
* Zscaler Inc ZS.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 275 $ à 210
$
* Zscaler Inc ZS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 250 $ à 205 $
* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 185 $ à 160 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC abaisse son objectif de cours de 205 $ à 200 $
* Zscaler Inc ZS.O : La Banque Scotia abaisse son objectif de cours de 190 $ à 175
$
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