TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.

FAITS MARQUANTS

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 40 $ à 34 $

* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT $151

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $, contre 88 $ auparavant

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève l'objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Biogen BIIB.O : RBC ramène l'objectif de cours de 219 $ à 217 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 53 $ à 42 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $

* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 34 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de cours

de 36 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 167 $ à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 173 $ à 153 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 450 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 510 $ à 440 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 47 $ à 49 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 2000 $ à 1900 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16 $ contre 12 $

* Gilead GILD.O : RBC relève l'objectif de cours à 100 $, contre 98 $ auparavant

* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 19 $

* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève l'objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Intel INTC.O : HSBC passe de "conserver" à "réduire"; relève l'objectif de cours de 21,25 $ à 24 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 645 $ à 575 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 240 $

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève l'objectif de cours de 60 $ à 62 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 84 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 82 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève l'objectif de cours à 156 $, contre 149 $ auparavant

* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 $ à 100 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 695 $ à 704 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 $ à 68 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT

41 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 825 $ à 975 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 530 $ contre 517 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours de 405 $ à 423 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 480 $ à 425 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 245 $ à 255 $