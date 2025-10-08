TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.
FAITS MARQUANTS
* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 125 $ contre 135 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 575 $ contre
645 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 975 $, contre 825 $
auparavant
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 480 $ à 425 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 40 $ à 34 $
* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT $151
* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 135 $ à 125 $
* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $
* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 45 $
* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $, contre 88 $ auparavant
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève l'objectif de cours de 13 $ à 14 $
* Biogen BIIB.O : RBC ramène l'objectif de cours de 219 $ à 217 $
* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"
* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 135 $
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit la pondération de surpondération à égale pondération
* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 53 $ à 42 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $
* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 34 $
* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de cours
de 36 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 167 $ à 170 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 173 $ à 153 $
* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 450 $
* Deere & Co DE.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 510 $ à 440 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $
* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 47 $ à 49 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 2000 $ à 1900 $
* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16 $ contre 12 $
* Gilead GILD.O : RBC relève l'objectif de cours à 100 $, contre 98 $ auparavant
* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 19 $
* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"
* Insmed Inc INSM.O : RBC relève l'objectif de cours de 138 $ à 139 $
* Intel INTC.O : HSBC passe de "conserver" à "réduire"; relève l'objectif de cours de 21,25 $ à 24 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 77 $ à 75 $
* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 645 $ à 575 $
* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 240 $
* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève l'objectif de cours de 60 $ à 62 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 84 $
* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 82 $
* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève l'objectif de cours à 156 $, contre 149 $ auparavant
* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $
* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 $ à 100 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $
* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 46 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 695 $ à 704 $
* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 20 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $
* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 $ à 68 $
* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $
* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT
41 $
* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 825 $ à 975 $
* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 530 $ contre 517 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours de 405 $ à 423 $
* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $
* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 480 $ à 425 $
* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 245 $ à 255 $
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer