 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 025,75
+0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 09:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.

FAITS MARQUANTS

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit son objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 575 $ contre

645 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 975 $, contre 825 $

auparavant

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 480 $ à 425 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 40 $ à 34 $

* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT $151

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 27 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 95 $, contre 88 $ auparavant

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève l'objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Biogen BIIB.O : RBC ramène l'objectif de cours de 219 $ à 217 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies passe de "conserver" à "acheter"

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 135 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit la pondération de surpondération à égale pondération

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 53 $ à 42 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $

* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 34 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance: objectif de cours

de 36 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 167 $ à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 173 $ à 153 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 500 $ contre 450 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 510 $ à 440 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 47 $ à 49 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 2000 $ à 1900 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 16 $ contre 12 $

* Gilead GILD.O : RBC relève l'objectif de cours à 100 $, contre 98 $ auparavant

* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie la couverture avec une note de performance sectorielle; PT 19 $

* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève l'objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Intel INTC.O : HSBC passe de "conserver" à "réduire"; relève l'objectif de cours de 21,25 $ à 24 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 645 $ à 575 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 235 $ contre 240 $

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève l'objectif de cours de 60 $ à 62 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 78 $ contre 84 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 79 $ contre 82 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève l'objectif de cours à 156 $, contre 149 $ auparavant

* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 $ à 100 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 695 $ à 704 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 20 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 $ à 68 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 50 $ contre 55 $

* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance; PT

41 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 825 $ à 975 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 530 $ contre 517 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours de 405 $ à 423 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 480 $ à 425 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 245 $ à 255 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
21,5400 USD NASDAQ -0,23%
AECOM
129,410 USD NYSE -0,14%
AGCO
110,250 USD NYSE +0,46%
ALBERTSONS CO RG-A
17,195 USD NYSE +2,32%
ARROWHEAD PHRMCT
36,5400 USD NASDAQ -2,56%
BEST BUY
75,215 USD NYSE -0,52%
BIOCRYST PHARM
6,9500 USD NASDAQ -1,00%
BIOGEN
152,2100 USD NASDAQ -1,19%
BIOMEA FUSION
1,8450 USD NASDAQ -30,90%
BOK FINL
114,0500 USD NASDAQ -0,28%
CARMAX
44,860 USD NYSE -4,19%
CATERPILLAR
486,920 USD NYSE -1,72%
CENTRAL PACIFIC
30,240 USD NYSE -1,08%
CONSTELLATION BRD-A
140,070 USD NYSE +0,96%
CUMMINS
434,230 USD NYSE -1,11%
DEERE & CO
461,580 USD NYSE +0,96%
FIFTH THIRD BANC
43,6800 USD NASDAQ -0,25%
FIRST CITIZENS RG-A
1 768,4300 USD NASDAQ +0,50%
FULCRUM THERA
9,2400 USD NASDAQ -2,74%
GILEAD SCIENCES
116,7800 USD NASDAQ +2,82%
Gaz naturel
3,50 USD NYMEX -0,60%
HEALTHCARE REIT-A
17,975 USD NYSE +1,35%
INCYTE
87,1700 USD NASDAQ -0,07%
INSMED
162,3200 USD NASDAQ +2,55%
INTEL
37,1700 USD NASDAQ +1,59%
LEGEND BIOTC SP ADS
31,4100 USD NASDAQ -0,10%
LENNOX INTL
541,940 USD NYSE -2,19%
M&T BANK
189,570 USD NYSE -0,22%
MATADOR RES
44,270 USD NYSE -1,24%
MCCORMIC NON VTG
65,630 USD NYSE -3,94%
NEUROCRINE BIOSCIENCES
137,0000 USD NASDAQ -1,74%
OWENS & MINOR
4,755 USD NYSE +2,26%
PINNACLE FINL PR
91,9200 USD NASDAQ -1,79%
PTC THERAPEUTICS
63,9050 USD NASDAQ -1,38%
Pétrole Brent
66,00 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
62,30 USD Ice Europ +0,40%
RANGE RESOURCES
39,365 USD NYSE +1,47%
REGENERON PHARMA
583,2400 USD NASDAQ -0,38%
ROCKET COS RG-A
16,295 USD NYSE -3,78%
SAREPTA
23,1200 USD NASDAQ -0,60%
SELCT MED HLDGS
13,045 USD NYSE +0,19%
SPHERE ENTMT RG-A
59,650 USD NYSE -5,90%
SYNOVUS FINANCIA
47,670 USD NYSE -1,67%
TETRA TECH
34,2500 USD NASDAQ +1,12%
UNITED RENTALS
989,030 USD NYSE +0,17%
VERTEX PHARMACEU
410,2800 USD NASDAQ +1,83%
WARNER MUSIC RG-A
32,7200 USD NASDAQ -2,76%
WATSCO INC
396,300 USD NYSE -3,34%
WESCO INTL
213,960 USD NYSE -2,58%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2025 à 09:11:06.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank