TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-AGCO, Caterpillar, United Rentals

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont AGCO, Caterpillar et United Rentals.

FAITS MARQUANTS

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 135 $ à 125 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 645 $ à 575 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 825 $ à 975 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 480 $ à 425 $

Voici un résumé des notes d'analystes sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les entrées sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit l'objectif de cours de 40 $ à 34 $

* AECOM ACM.N : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance et un

objectif de cours de 151 $

* AGCO Corp AGCO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 135 $ à 125 $

* AGNC Investment Corp AGNC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 10 $ à 10,5 $

* Albertsons Companies Inc ACI.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 27 $ à 24 $

* Annaly Capital Management Inc NLY.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 21,5 $ à 22,5 $

* Arbor Realty Trust Inc ABR.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 11 $ à 11,5 $

* ArcBest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 85 $ à 87 $

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : RBC relève l'objectif de cours de 38 $ à 45 $

* Best buy Co Inc BBY.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 88 $ à 95 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : RBC relève l'objectif de cours de 13 $ à 14 $

* Biogen BIIB.O : RBC réduit l'objectif de cours de 219 $ à 217 $

* Biomea Fusion Inc BMEA.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours de 7 $ à 6 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 120 $ à 135 $

* BOK Financial Corp BOKF.O : Jefferies passe sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Carmax Inc KMX.N : Stephens réduit l'objectif de cours de 53 $ à 42 $

* Carmax Inc KMX.N : Stephens passe sa recommandation de "surpondérer" à "pondération neutre"

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 500 $ à 570 $

* Central Pacific Financial CPF.N : KBW initie une couverture avec une note de performance du marché et un

objectif de cours de 34 $

* CH Robinson Worldwide Inc CHRW.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 126 $ à 155 $

* Clearway Energy Inc CWENa.N : RBC initie une couverture avec une note de surperformance et un objectif de

cours de 36 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 167 $ à 170 $

* Constellation Brands Inc STZ.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 173 $ à 153 $

* CSX Corp CSX.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 41 $ à 40 $

* Cummins CMI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Deere & Co DE.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 510 $ à 440 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 60 $ à 70 $

* Fedex FDX.N : JP Morgan passe de "surpondérer" à "neutre" et réduit l'objectif de cours de 284 $ à

274 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours de 49 $ à 52 $

* Fifth Third Bancorp FITB.O : Stephens relève l'objectif de cours de 47 $ à 49 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 2000 $ à 1900 $

* Fulcrum Therapeutics Inc FULC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 12 $ à 16 $

* Gilead GILD.O : RBC relève l'objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Gulfport Energy Corp GPOR.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 240 $ à 226 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 65 $ à 66 $

* Hawaiian Electric Industries Inc HE.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 11,75 $ à 12,25 $

* Healthcare Realty Trust HR.N : RBC initie une couverture avec une note de performance du secteur et un

objectif de cours de 19 $

* Heartland Express Inc HTLD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 10 $ à 9 $

* Hub Group Inc HUBG.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 43 $ à 41 $

* Incyte INCY.O : Oppenheimer passe sa recommandation de "surperformer" à "performance en ligne"

* Insmed Inc INSM.O : RBC relève l'objectif de cours de 138 $ à 139 $

* Intel INTC.O : HSBC passe sa recommandation de "conserver" à "alléger" et relève l'objectif de cours de

21,25 $ à 24 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 180 $ à 170 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : JP Morgan réduit son objectif de cours de 52 $ à

48 $

* Landstar System Inc LSTR.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 147 $ à 138 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit l'objectif de cours de 77 $ à 75 $

* Lennox International Inc LII.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 645 $ à 575 $

* M&T Bank Corp MTB.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 240 $ à 235 $

* Matador Resources Co MTDR.N : RBC relève l'objectif de cours de 60 $ à 62 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 84 $ à 78 $

* McCormick & Company Inc MKC.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 82 $ à 79 $

* Neurocrine Biosciences Inc NBIX.O : RBC relève l'objectif de cours de 149 $ à 156 $

* Norfolk Southern Corp NSC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 288 $ à 303 $

* Northpointe Bancshares Inc NPB.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 17,5 $ à 19,5 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 155 $ à 143 $

* Owens & Minor Inc OMI.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 5 $ à 6 $

* Pennymac Financial Services Inc PFSI.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 121 $ à 136 $

* Pinnacle Financial Partners Inc PNFP.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 105 $ à 100 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 63 $ à 70 $

* Range Resources Corp RRC.N : RBC relève l'objectif de cours de 45 $ à 46 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : RBC relève l'objectif de cours de 695 $ à 704 $

* Rocket Companies Inc RKT.N : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 20 $

* RXO Inc RXO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 15 $ à 16 $

* Saia Inc SAIA.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 374 $ à 360 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : RBC relève l'objectif de cours de 14 $ à 16 $

* Schneider National Inc SNDR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 27 $ à 28 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : RBC relève l'objectif de cours de 16 $ à 20 $

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 $ à 68 $

* Synovus Financial Corp SNV.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 55 $ à 50 $

* Tesla Inc TSLA.O : Stifel relève l'objectif de cours de 440 $ à 483 $

* Tetra Tech TTEK.O : La Banque Nationale du Canada initie une couverture avec une note de surperformance et

un objectif de cours de 41 $

* Union Pacific Corp UNP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 267 $ à 265 $

* United Rentals Inc URI.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 825 $ à 975 $

* UPS UPS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 96 $ à 85 $

* Venture Global Inc VG.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 17 $ à 16 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 517 $ à 530 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC relève l'objectif de cours de 405 $ à 423 $

* Warner Music Group Corp WMG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 36 $ à 40 $

* Watsco Inc WSO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours de 480 $ à 425 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 29 $ à 24 $

* Wesco International Inc WCC.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 245 $ à 255 $

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 156 $ à 144 $