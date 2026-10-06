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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Goldman Sachs, Vaxcyte
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 15:41

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mardi, les analystes financiers de Wall Street ont revu leurs notations et leurs objectifs de cours concernant plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Affiliated Managers Group, Goldman Sachs et Vaxcyte.

POINTS FORTS

* Affiliated Managers Group, Inc. AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441

$ à 456 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc. REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900

$ à 950 $

* The Charles Schwab Corp SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131

$

* Vaxcyte, Inc. PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

Voici un résumé des recommandations de recherche sur les entreprises américaines publiées mardi par Reuters. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : La Scotiabank relève son objectif de cours de 280 $ à 320 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 575 $ à 800 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Mizuho relève son objectif de cours de 580 $ à 705 $

* Affiliated Managers Group, Inc. AMG.N : Jefferies relève son objectif de cours de 441 $ à 456 $

* Aflac Incorporated AFL.N : UBS relève son objectif de cours de 124 $ à 125 $

* Alaska Air Group Inc ALK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 50 $

* Albemarle ALB.N : BMO abaisse son objectif de cours de 200 $ à 175 $

* Alector Inc ALEC.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 2,00 $ à 3,00 $

* Allegiant Travel Company ALGT.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 105 $ à 85 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 39 $ à 38 $

* Allstate Corp ALL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 310 $ à 292 $

* Ally Financial Inc ALLY.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 52 $

* Alphabet Inc. GOOGL.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 411 $ à 417 $

* American Airlines AAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 17 $ à 15 $

* American Airlines AAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 17 $ à 14 $

* American International Group, Inc. AIG.N : UBS relève son objectif de cours de 98 $ à 100 $

* Ameriprise Financial Inc AMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 560 $ à 520 $

* Antero Resources Corporation AR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 58 $ à 54 $

* Apollo APO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 138 $ à 127 $

* Applied Aerospace & Defense Inc AADX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 25 $ à 20 $

* Aptargroup, Inc. ATR.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 172 $ à 154 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 144 $ à 132 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 190 $ à 185 $

* Asbury Automotive Group Inc ABG.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 230 $ à 184 $

* Asbury Automotive Group Inc. ABG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 265 $ à 230 $

* Autonation AN.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 210 $ à 185 $

* Autonation AN.N : Morgan Stanley passe d'une recommandation « surpondérer » à « neutre »

* Autonation AN.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 250 $ à 175 $

* Autonation, Inc. AN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 260 $ à 230 $

* Avepoint, Inc. AVPT.O : BMO lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »; objectif de cours: 17 $

* Avery Dennison Corp AVY.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 212 $ à 190 $

* Ball Corp BALL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 75 $ à 68 $

* Bank of New York Mellon Corp BNY.N : BMO abaisse son objectif de cours de 184 $ à 160 $

* Bankunited, Inc. BKU.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Biorestorative Therapies Inc BRTX.O : Maxim Group passe de « acheter » à « conserver »

* BlackRock BLK.N : Jefferies relève son objectif de cours de 1 222 $ à 1 260 $

* Blackstone BX.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 166 $ à 139 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 2 $ à 0,40 $

* Blaize Holdings Inc BZAI.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »

* Booz Allen Hamilton Holding Corporation BAH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 75 $ à 77 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 71,00 $ à 95,00 $

* BorgWarner Inc. BWA.N : Morgan Stanley passe de « pondération neutre » à « surpondération »

* Boyd Gaming Corporation BYD.N : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 98 $ à 99 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 55 $ à 49 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 202 $ à 182 $

* C.H. Robinson Worldwide CHRW.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 226 $ à 203 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Camping World Holdings Inc CWH.N : Monness Crespi Hardt abaisse son objectif de cours de 15 $ à 10 $

* Cargurus Inc. CARG.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 38 $

* Carlyle Group Inc CG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 51 $ à 44 $

* Carvana CVNA.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 91,5 $ à 83 $

* Carvana Co. CVNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 93 $ à 80 $

* Chain Bridge Bancorp Inc CBNA.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* Cheesecake Factory Inc. CAKE.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 101 $ à 122 $

* Chord Energy Corporation CHRD.O : UBS relève son objectif de cours de 184 $ à 193 $

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Cleveland-Cliffs, Inc. CLF.N : Wells Fargo passe d'une recommandation « neutre » à « surpondérer »

* Cloudflare NET.N : BTIG relève son objectif de cours de 382 $ à 413 $

* Cms Energy Corporation CMS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 77 $ à 73 $

* Commercial Metals Company CMC.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 80 $ à 68 $

* Compass Group CPG.L : Bernstein relève son objectif de cours de 38,7 $ à 40,3 $

* Compass Minerals International, Inc. CMP.N : BMO abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Conocophillips COP.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 134 $ à 139 $

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : UBS relève son objectif de cours de 32 $ à 36 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan passe de « neutre » à « surpondérer »; abaisse son objectif de cours de 83 $ à 19 $

* Crescent Biopharma, Inc. CBIO.O : H.C. Wainwright passe de « neutre » à « acheter »

* Crowdstrike CRWD.O : Stonex relève son objectif de cours de 250 $ à 325 $

* Crown Holdings Inc CCK.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 148 $ à 132 $

* CVS Health CVS.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 120,00 $ à 110,00 $

* D.R. Horton Inc. DHI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 141 $ à 130 $

* Dell Technologies Inc (Avant la reconstitution) DELL.N : Mizuho relève son objectif de cours de 600 $ à 650 $

* Delta Air Lines DAL.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 100 $ à 95 $

* Delta Air Lines DAL.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 105 $ à 100 $

* Diodes Inc. DIOD.O : BofA Global Research lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat » et un objectif de cours de 135,00 $

* Dt Midstream Inc. DTM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 143 $ à 142 $

* Elmet Group Co ELMT.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 21 $ à 26 $

* Eos Energy Enterprises, Inc. EOSE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 4 $ à 3,50 $

* Equity Lifestyle Properties Inc ELS.N : UBS abaisse son objectif de cours de 76 $ à 67 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 145 $ à 138 $

* Expand Energy Corporation EXE.O : Stephens abaisse son objectif de cours de 157 $ à 156 $

* Federated Hermes Inc FHI.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 63 $ à 58 $

* First Bancorp FBNC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « surperformer »

* First Bancorp FBNC.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 72 $ à 71 $

* First Merchants Corporation FRME.O : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* FMC Corp FMC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 14 $ à 11 $

* Fortune Brands Innovations, Inc. FBIN.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 54 $ à 47 $

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 29 $ à 26 $

* Freeport-McMoRan Inc. FCX.N : Barclays relève son cours-cible de 82 $ à 83 $

* Fulton Financial Corporation FULT.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché »

* Goldman Sachs GS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 972 $ à 970 $

* Goldman Sachs GS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 1 299 $ à 1 124 $

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 72 $ à 48 $

* Goosehead Insurance, Inc. GSHD.O : Piper Sandler passe de « surpondérer » à « neutre »

* Greif Inc GEF.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 74 $ à 79 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 275 $ à 260 $

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley passe de « neutre » à « sous-pondérer »

* Group 1 Automotive Inc GPI.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 300 $ à 232 $

* Group 1 Automotive Inc. GPI.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 365 $ à 320 $

* Gulfport Energy Corporation GPOR.N : UBS abaisse son objectif de cours de 223 $ à 218 $

* Hallador Energy Company HNRG.O : Northland Capital abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Hilltop Holdings Inc. HTH.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « sous-performance »

* Hippo Holdings Inc. HIPO.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Houlihan Lokey, Inc. HLI.N : BMO relève son objectif de cours de 145 $ à 150 $

* Hub Group, Inc. HUBG.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Huntington Bancshares Inc HBAN.O : KBW abaisse son objectif de cours de 19,50 $ à 18 $

* Huntsman Corporation HUN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 11 $ à 9 $

* Intel INTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 92 $ à 114 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : BMO abaisse son objectif de cours de 110 $ à 105 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Jefferies relève son objectif de cours de 108 $ à 110 $

* Intercontinental Exchange, Inc. ICE.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 218 $ à 211 $

* Invesco Ltd IVZ.N : Jefferies relève son objectif de cours de 29 $ à 32 $

* IRhythm Holdings, Inc IRTC.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 168 $ à 150 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup passe de « vendre » à « neutre »; abaisse son objectif de cours de 5,3 $ à 4,5 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 300 $ à 297 $

* KKR KKR.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 129 $ à 112 $

* Kla Corporation KLAC.O : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 253 $ à 227 $

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 240 $ à 225 $

* Lazard, Inc. LAZ.N : BMO abaisse son objectif de cours de 45 $ à 38 $

* Leidos LDOS.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 135 $ à 130 $

* Lemonade Inc LMND.N : Jefferies relève son objectif de cours de 37 $ à 38 $

* Lincoln National Corp LNC.N : UBS relève son objectif de cours de 44 $ à 46 $

* Lithia & Driveway LAD.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 340 $ à 320 $

* Lithia & Driveway LAD.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 358 $ à 310 $

* Lithia Motors Inc. LAD.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 415 $ à 375 $

* Louisiana-Pacific Corp LPX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 92 $ à 88 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : BMO abaisse son objectif de cours de 390 $ à 370 $

* LPL Financial Holdings Inc. LPLA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 402 $ à 410 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 33 $ à 36 $

* Marsh & Mclennan Companies, Inc. MRSH.N : UBS relève son objectif de cours de 216 $ à 222 $

* MDU Resources Group, Inc. MDU.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 26 $ à 23 $

* Meta Platforms, Inc. META.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 796 $ à 1 000 $

* Metlife, Inc. MET.N : UBS relève son objectif de cours de 105 $ à 110 $

* Microsoft MSFT.O : BNP Paribas relève son objectif de cours de 549 $ à 604 $

* Millerknoll, Inc. MLKN.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »

* Moelis & Company MC.N : BMO abaisse son objectif de cours de 72 $ à 60 $

* Morgan Stanley MS.N : BMO abaisse son objectif de cours de 250 $ à 215 $

* Morgan Stanley MS.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 261 $ à 223 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Jefferies passe de « conserver » à « acheter »; abaisse son objectif de cours de 377 $ à 370 $

* Natera, Inc. NTRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 365 $ à 480 $

* Neighborhood Intelligence, Inc. NXH.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 5,5 $ à 2 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : BTIG relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Needham relève son objectif de cours de 19 $ à 22 $

* Neogenomics, Inc. NEO.O : Stonex relève son objectif de cours de 16 $ à 20 $

* NetApp Inc NTAP.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 250 $

* Netskope, Inc. NTSK.O : BTIG relève son objectif de cours de 18 $ à 22 $

* Nextera Energy, Inc. NEE.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 95 $ à 80 $

* Nike, Inc. NKE.N : Berenberg passe de « conserver » à « vendre »; abaisse son objectif de cours de 49 $ à 27,50 $

* Northern Trust Corporation NTRS.O : BMO abaisse son objectif de cours de 208 $ à 190 $

* O-I Glass Inc OI.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 9,00 $ à 7,00 $

* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Raymond James relève sa recommandation de « surperformer » à « achat fort »

* Old Second Bancorp, Inc OSBC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 27 $ à 30 $

* Omega Healthcare Investors, Inc. OHI.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 55 $ à 53 $

* Oneok, Inc. OKE.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 106 $ à 100 $

* Opus Genetics Inc IRD.O : Jonestrading relève son objectif de cours de 10 $ à 17 $

* Owens Corning Inc. OC.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 177 $ à 162 $

* Palomar Holdings, Inc. PLMR.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 160 $ à 153 $

* Parsons Corp PSN.N : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 72 $ à 62 $

* Pasqal Holding SA PSQL.O : Stonex lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 15 $

* PBF Energy Inc. PBF.N : Citigroup relève son objectif de cours de 74 $ à 91 $

* Penn Entertainment, Inc. PENN.O : la Deutsche Bank passe de « conserver » à « acheter »; relève son objectif de cours de 23 $ à 25 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 225 $ à 210 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 215 $ à 210 $

* Pershing Square Inc PS.N : Jefferies relève son objectif de cours de 38 $ à 58 $

* Personalis, Inc. PSNL.O : BTIG passe de « acheter » à « neutre »

* PJT Partners Inc. PJT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 194 $ à 160 $

* Praxis Precision Medicines, Inc. PRAX.O : BTIG relève son objectif de cours de 810 $ à 826 $

* Primis Financial Corp FRST.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 19 $ à 18 $

* Prosperity Bancshares, Inc. PB.N : Raymond James relève sa recommandation de « en ligne avec le marché » à « surperformer »

* PTC Inc. PTC.O : Barclays abaisse sa recommandation de « surpondérer » à « neutre »

* PTC Inc. PTC.O : Barclays relève son objectif de cours de 155 $ à 205 $

* PTC Inc. PTC.O : BMO abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »; relève son objectif de cours de 164 $ à 205

$

* PTC Inc. PTC.O : la Deutsche Bank passe de « acheter » à « conserver »; relève son objectif de cours de 180 $ à 205 $

* PTC Inc. PTC.O : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »; relève son objectif de cours de 145 $ à 205 $

* PTC Inc. PTC.O : Mizuho relève son objectif de cours de 160 $ à 205 $

* PTC Inc. PTC.O : Oppenheimer abaisse sa recommandation de « surperformer » à « en ligne avec le marché »

* PTC Inc. PTC.O : Rosenblatt Securities abaisse sa recommandation de « Achat » à « Neutre »; relève son objectif de cours de 190 $ à 205 $

* Pulse Biosciences Inc PLSE.O : Canaccord Genuity relève son objectif de cours de 43 $ à 58 $

* Pultegroup Inc. PHM.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 175 $ à 170 $

* Raymond James Financial, Inc. RJF.N : Jefferies abaisse son objectif de cours de 177 $ à 168 $

* Rayonier Inc. RYN.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Regeneron Pharmaceuticals, Inc. REGN.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 900 $ à 950 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : William Blair lance la couverture du titre avec une recommandation « surperformer »

* Rocket Companies Inc. RKT.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 15 $ à 13 $

* Root Inc ROOT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Rxo Inc RXO.N : BMO abaisse sa recommandation de « surperformance » à « en ligne avec le marché » et ramène son objectif de cours de 35 $ à

30,25 $

* Rxo Inc RXO.N : Citigroup relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Rxo Inc RXO.N : Jefferies passe de « acheter » à « conserver »

* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 22 $ à 30 $

* Rxo Inc RXO.N : JP Morgan passe de « sous-pondérer » à « neutre »

* Rxo Inc RXO.N : TD Cowen relève sa recommandation de « vendre » à « conserver »; relève son objectif de cours de 17,5 $ à 30,25 $

* Rxo, Inc RXO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 23 $ à 30 $

* Ryan Specialty Holdings, Inc. RYAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 48 $ à 40 $

* S&P Global Inc. SPGI.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 554 $ à 531 $

* Sandisk Corporation SNDK.O : Mizuho relève son objectif de cours de 1 875 $ à 2 050 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James relève son objectif de cours de 264 $ à 271 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : Stifel relève son objectif de cours de 120 $ à 160 $

* Servicenow, Inc. NOW.N : UBS relève son objectif de cours de 110 $ à 150 $

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse sa recommandation de « achat fort » à « surperformer »

* Servisfirst Bancshares Inc SFBS.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Shift4 Payments, Inc. FOUR.N : B. Riley abaisse son objectif de cours de 96 $ à 94 $

* Silgan Holdings SLGN.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 58 $ à 53 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : B. Riley relève son objectif de cours de 68 $ à 107 $

* Skyworks Solutions, Inc. SWKS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 64 $ à 90 $

* Snap-On Inc SNA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 435 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 72 $ à 64 $

* Sonic Automotive Inc SAH.N : Morgan Stanley abaisse son objectif de cours de 72 $ à 57 $

* Sonic Automotive Inc. SAH.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 87 $ à 75 $

* Sonoco Products Company SON.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 60 $ à 56 $

* Southern Copper Corporation SCCO.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 172 $ à 190 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 45 $ à 43 $

* Sphere Entertainment Co. SPHR.N : Stonex abaisse son objectif de cours de 175 $ à 125 $

* Sprouts Farmers Market Inc SFM.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Standard Nuclear Inc STDN.N : Needham lance la couverture du titre avec une recommandation « Achat »; objectif de cours: 18 $

* State Street Corporation STT.N : BMO abaisse son objectif de cours de 212 $ à 200 $

* State Street Corporation STT.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 191 $ à 190 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : BMO abaisse son objectif de cours de 85 $ à 75 $

* Stifel Financial Corp. SF.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 86 $ à 82 $

* Sun Communities Inc SUI.N : UBS abaisse son objectif de cours de 133 $ à 117 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Mizuho relève son objectif de cours de 35 $ à 43 $

* T. Rowe Price Group, Inc. TROW.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 124 $ à 110 $

* Tetra Technologies, Inc. TTI.N : Clear Street passe de « conserver » à « acheter »

* Texas Capital Bancshares, Inc. TCBI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 115 $ à 108 $

* Texas Roadhouse Inc TXRH.O : Stonex relève sa recommandation à « acheter »

* The Charles Schwab Corporation SCHW.N : Jefferies relève son objectif de cours de 126 $ à 131 $

* The Hartford Insurance Group, Inc. HIG.N : UBS abaisse son objectif de cours de 155 $ à 149 $

* The Progressive Corporation PGR.N : Jefferies relève son objectif de cours de 228 $ à 232 $

* Toll Brothers Inc. TOL.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 122 $ à 118 $

* TPG Inc TPG.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* U.S. Bancorp USB.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 74 $ à 72 $

* United Airlines UAL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 150 $ à 145 $

* United Airlines Holdings, Inc. UAL.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 165 $ à 160 $

* Valero Energy VLO.N : Barclays relève son objectif de cours de 323 $ à 441 $

* Valley National Bancorp VLY.O : KBW relève son objectif de cours de 16 $ à 17 $

* Valvoline Inc. VVV.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 41 $ à 39 $

* Vaxcyte, Inc. PCVX.O : Needham relève son objectif de cours de 110 $ à 122 $

* Voya Financial, Inc. VOYA.N : UBS relève son objectif de cours de 125 $ à 127 $

* Werner Enterprises, Inc. WERN.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 46 $ à 37 $

* Wesbanco, Inc. WSBC.O : Raymond James abaisse sa recommandation de « forte recommandation d'achat » à « en ligne avec le marché »

* Weyerhaeuser Company WY.N : Citigroup abaisse son objectif de cours de 29 $ à 21 $

* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 14 $

* Xeris Biopharma Holdings, Inc. XERS.O : Jefferies relève son objectif de cours de 10 $ à 12 $

Valeurs associées

ABBVIE
267,630 USD NYSE +0,70%
AFFILIATED MANAG
377,960 USD NYSE -0,78%
AFLAC
113,530 USD NYSE +1,03%
ALASKA AIR GROUP
40,765 USD NYSE +3,97%
ALBEMARLE
107,310 USD NYSE +2,85%
ALECTOR
1,9308 USD NASDAQ -2,97%
ALLEGIANT TRAVEL
79,7300 USD NASDAQ +6,11%
ALLIANCEBERNSTEIN
35,150 USD NYSE +0,37%
ALLSTATE
223,920 USD NYSE -0,38%
ALLY FINANCIAL
37,890 USD NYSE +0,66%
ALPHABET-A
348,4900 USD NASDAQ +0,58%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
655,3799 USD NASDAQ +3,74%
AMERICAN AIRLINE
13,1100 USD NASDAQ +2,18%
AMERICAN INTL GR
75,730 USD NYSE +0,80%
AMERIPRISE FINCL
492,025 USD NYSE -0,56%
ANTERO RESOURCES
34,945 USD NYSE +0,68%
APOLLO GLB MGMT
116,000 USD NYSE +0,58%
APTARGROUP
119,810 USD NYSE -0,69%
ARES MGT RG-A
118,885 USD NYSE +1,49%
ASBURY AUTOMOTIV
169,380 USD NYSE -1,56%
AUTONATION
157,110 USD NYSE -2,80%
AVEPOINT
14,8650 USD NASDAQ +1,40%
AVERY DENNISON
171,610 USD NYSE +0,95%
BALL
57,905 USD NYSE +1,39%
BANKUNITED
43,130 USD NYSE -0,23%
BIORESTORATIVE
2,2201 USD NASDAQ -0,89%
BLACKROCK
1 085,350 USD NYSE +1,71%
BLACKSTONE
113,680 USD NYSE +1,81%
BLAIZE HLDG
0,2900 USD NASDAQ -33,47%
BOOZ ALLEN HAM RG-A
68,393 USD NYSE -0,33%
BORGWARNER
63,620 USD NYSE +5,54%
BOYD GAMING
70,075 USD NYSE +1,96%
BWX TECHNOLOGIES
146,360 USD NYSE +8,09%
C.H.ROBINSON WLD
134,1500 USD NASDAQ -4,59%
CARGURUS-A
29,0450 USD NASDAQ -1,04%
CARVANA-A
64,055 USD NYSE +0,56%
CHARLES SCHWAB
97,195 USD NYSE -0,79%
CHEESECAKE FACTO
108,8200 USD NASDAQ -0,19%
CHESAPEAKE ENER
83,2400 USD NASDAQ +2,19%
CLEVELAND-CLIFFS
12,385 USD NYSE +1,35%
CLOUDFLARE RG-A
355,320 USD NYSE -1,21%
CMPNG WRLD HLD RG-A
4,675 USD NYSE +2,86%
CMS ENERGY CORP
64,660 USD NYSE +0,98%
COMMERCIAL METAL
65,560 USD NYSE +0,06%
COMPASS GROUP
30,135 USD LSE +1,70%
COMPASS MINERALS
22,780 USD NYSE +0,44%
CONOCOPHILLIPS
129,770 USD NYSE +1,07%
COREBRIDGE FINL
35,220 USD NYSE +1,09%
CORTEVA
13,915 USD NYSE +12,17%
CRESCENT BIOPHAR
14,0750 USD NASDAQ +0,97%
CROWDSTRIKE
278,9950 USD NASDAQ +2,32%
CROWN HOLDINGS
107,850 USD NYSE +1,17%
CVS HEALTH
85,995 USD NYSE -1,16%
D R HORTON
136,720 USD NYSE +2,63%
DELL TECHNOLOGIES
573,390 USD NYSE +3,84%
DELTA AIR LINES
84,560 USD NYSE +1,76%
DIODES
109,4900 USD NASDAQ +5,76%
DT MIDSTREAM
124,165 USD NYSE +1,64%
EOS ENERGY RG-A
3,3216 USD NASDAQ +1,58%
EQUITY LIFE REIT
59,050 USD NYSE +0,96%
EXPAND ENER
87,5200 USD NASDAQ +1,26%
FEDERATED HERM RG-B
56,100 USD NYSE -0,81%
FIRST MERCHANTS
39,9850 USD NASDAQ +0,54%
FMC CORP
9,201 USD NYSE +2,12%
FORTUNE BRANDS
39,155 USD NYSE +1,28%
FOUR CORN REIT
21,390 USD NYSE +0,66%
FREEPORT MCMORAN
72,635 USD NYSE 0,00%
FULTON FINANCIAL
22,5050 USD NASDAQ -0,82%
GOLDMAN SACHS GR
901,700 USD NYSE +0,91%
GOOSEHEAD INS-A
44,6150 USD NASDAQ -3,41%
GREIF-A
82,460 USD NYSE +0,51%
GROUP I AUTOMOTI
238,660 USD NYSE -1,23%
GULFPORT ENERGY
159,525 USD NYSE +1,03%
Gaz naturel
3,07 USD NYMEX 0,00%
HALLADOR ENERGY
14,3700 USD NASDAQ +3,01%
HARTFORD INS GRP
127,480 USD NYSE +1,01%
HILLTOP HOLDINGS
37,010 USD NYSE -3,04%
HIPPO HOLDINGS
32,725 USD NYSE +1,66%
HOULIHAN LOKEY RG-A
129,220 USD NYSE +1,79%
HUB GROUP-A
28,1400 USD NASDAQ -2,09%
HUNTINGTON BANCS
15,3550 USD NASDAQ +0,43%
HUNTSMAN
8,765 USD NYSE -0,85%
INTEL
113,3298 USD NASDAQ -2,46%
INTERACTIVE BR RG-A
91,4000 USD NASDAQ +2,64%
INTERCON EXCHANG
154,405 USD NYSE +1,48%
INVESCO
30,640 USD NYSE +0,48%
IRHYTHM HLDG
107,2300 USD NASDAQ -1,71%
JETBLUE AIRWAYS
4,1400 USD NASDAQ +1,97%
KINSALE CAPITAL
333,340 USD NYSE +0,30%
KKR & CO
91,490 USD NYSE +1,70%
KLA
199,0350 USD NASDAQ -3,78%
LANDSTAR SYSTEMS
170,3100 USD NASDAQ -0,53%
LAZARD
36,820 USD NYSE +4,37%
LEIDOS HOLDG
116,695 USD NYSE -2,31%
LEMONADE
46,575 USD NYSE -0,24%
LINCOLN NATL
42,110 USD NYSE +2,92%
LITHIA MOTORS
291,880 USD NYSE -3,68%
LOUISIANA-PAC
67,685 USD NYSE +3,68%
LPL FIN HLDG
332,8000 USD NASDAQ +0,25%
MAGNOLIA OIL RG-A
24,080 USD NYSE +0,25%
MDU RES GROUP
18,875 USD NYSE +1,02%
META PLATFORMS
742,2650 USD NASDAQ +0,05%
METLIFE
97,830 USD NYSE +0,98%
MICROSOFT
532,2650 USD NASDAQ +1,35%
MILLERKNOLL
20,9900 USD NASDAQ +1,70%
MOELIS & CO RG-A
56,210 USD NYSE +0,30%
MORGAN STANLEY
191,620 USD NYSE +0,74%
MYR GROUP
326,1400 USD NASDAQ +7,76%
NATERA
400,8900 USD NASDAQ -5,81%
NEIGHBORHOOD
1,8750 USD NASDAQ -8,98%
NEOGENOMICS
16,8100 USD NASDAQ -12,13%
NETAPP
228,3898 USD NASDAQ +2,06%
NETSKOPE RG-A
19,8900 USD NASDAQ +7,98%
NEXTERA ENERGY
77,255 USD NYSE +1,25%
NIKE
34,455 USD NYSE +1,46%
NORTHERN TRUST
169,7600 USD NASDAQ -0,53%
O-I GLASS
5,730 USD NYSE +2,87%
OCUPHIRE PHARMA
1,1300 USD NASDAQ -3,42%
OLD SECOND BANCO
25,0800 USD NASDAQ +0,84%
OMEGA HLTH REIT
45,200 USD NYSE -0,37%
ONEOK
89,870 USD NYSE +1,42%
OPUS GENETICS
4,4200 USD NASDAQ +0,91%
OWENS CORNING
119,800 USD NYSE +2,00%
PALOMAR HLDGS
126,7800 USD NASDAQ -0,44%
PARSONS
42,050 USD NYSE -0,21%
PASQAL HOLDING
6,3250 USD NASDAQ +2,18%
PBF ENER RG-A
81,165 USD NYSE -3,56%
PENN ENTMT
15,8800 USD NASDAQ +5,17%
PENSKE AUTO GROU
200,000 USD NYSE -0,32%
PERSONALIS
15,9450 USD NASDAQ -2,77%
PJT PARTNERS RG-A
140,890 USD NYSE +2,09%
PRAXIS PRECIS
278,6100 USD NASDAQ -1,75%
PRIMIS FINANCIAL
15,5600 USD NASDAQ +0,32%
PROGRESSIVE (OHI
212,840 USD NYSE +0,11%
PROSPERITY BANCS
67,435 USD NYSE +0,32%
PTC
193,3717 USD NASDAQ +0,58%
PULSE BIOSCIENCE
49,4700 USD NASDAQ -2,04%
PULTEGROUP
116,350 USD NYSE +2,07%
Pétrole Brent
99,78 USD Ice Europ -0,44%
Pétrole WTI
89,21 USD Ice Europ -0,12%
RAYMOND J FINANC
160,440 USD NYSE -0,22%
RAYONIER REIT
17,955 USD NYSE -0,42%
REGENERON PHARMACEUTICALS
736,1800 USD NASDAQ +1,34%
REVVITY
154,410 USD NYSE -1,91%
ROCKET COS RG-A
11,795 USD NYSE +0,98%
ROOT RG-A
47,3100 USD NASDAQ -0,23%
RXO
28,400 USD NYSE -0,87%
RYAN SPEC HLDG RG-A
38,960 USD NYSE +2,58%
S&P GLOBAL
398,000 USD NYSE +1,79%
SANDISK
1 670,2142 USD NASDAQ -1,99%
SBA CMMNS REIT-A
167,1900 USD NASDAQ +3,32%
SERVICENOW
138,080 USD NYSE +1,45%
SERVISFIRST BANC
39,600 USD NYSE +0,13%
SHIFT4 PAYMNTS RG-A
38,258 USD NYSE +1,83%
SILGAN HLDGS
35,510 USD NYSE +1,46%
SKYWORKS SOLUTIO
81,8700 USD NASDAQ -2,43%
SONIC AUTOMOTIVE-A
60,700 USD NYSE -3,14%
SONOCO PRODUCTS
48,380 USD NYSE +0,33%
SOUTHERN COPPER
204,620 USD NYSE -0,33%
SOUTHWEST AIRLIN
42,770 USD NYSE +2,20%
SPHERE ENTMT RG-A
103,820 USD NYSE -6,40%
SPROUTS FARMERS
64,1500 USD NASDAQ -1,19%
STATE STREET
175,410 USD NYSE -0,53%
STIFEL FINANCIAL
70,645 USD NYSE 0,00%
SUN COMMUN REIT
112,880 USD NYSE +0,96%
SUPER MICRO
43,1014 USD NASDAQ -0,21%
T ROWE PRICE GRP
103,6800 USD NASDAQ -0,24%
TETRA TECHNOLOGI
6,185 USD NYSE +2,49%
TEXAS CAP BANC
93,8150 USD NASDAQ +0,13%
TEXAS ROADHOUSE
162,7398 USD NASDAQ +2,37%
THE CARLYLE GRP
39,3800 USD NASDAQ +0,15%
THE ELMET GRP
23,5500 USD NASDAQ +10,62%
TOLL BROTHERS IN
138,590 USD NYSE +2,36%
TPG RG-A
45,3150 USD NASDAQ +1,83%
UNITED AIRLINES
112,8400 USD NASDAQ +2,58%
US BANCORP
57,420 USD NYSE +0,24%
VALERO ENERGY
417,320 USD NYSE -0,49%
VALLEY NATL BANC
12,7550 USD NASDAQ -0,04%
VALVOLINE
31,189 USD NYSE +2,73%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2026 à 15:41:02.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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