 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 011,09
-1,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx SE, Cardinal Health Inc
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 à 395 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 209$ contre 178

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le prix cible de 675 $ à 775 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 79 dollars contre 105 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 38 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 395 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 95 $ à 65 $

* Altria MO.N : Jefferies abaisse le cours cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 300 $ contre 285 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 315 $, contre 300 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho relève le cours cible à 47 $, contre 45 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible à 189 $ contre 188 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le prix cible à 930 $, contre 820 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible de 202 $ à 197 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 193 $ de 215 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible à 177 $ de 169 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève le prix cible à 91 $ contre 64 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies (Pas TD Cowen) augmente le prix cible à 480 $ de 415 $ (corrige le nom de la

maison de courtage) (corrigé)

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le prix cible à 79$ de 92

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 75 $, contre 65 $ auparavant

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies ramène le cours cible à 79 $, contre 92 $ auparavant

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible à 78 $ contre 88 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 22 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 39 $ auparavant

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 126 $ à 115 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 178 $ à 209 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 210 $, contre 170 $ auparavant

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 38 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 149 $

* Cigna CI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 $ contre 428 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 177 $ à 180 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 26 $

* Clorox CLX.N : Jefferies ramène le cours cible à 152 $, contre 155 $ auparavant

* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant

* Composecure Inc CMPO.N : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 192 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit l'objectif à 1 134 $ contre 1 140 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho augmente le prix cible à 11$ de 10

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho ramène le cours cible de 75 à 68 dollars

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 27,5 $ à 26,75 $

* Equity Residential EQR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 73 $ à 66 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 294 $ à 284 $

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ contre 29

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 90 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 129 $ à 142 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 120 à 121 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 162 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours à 200 $ contre 198 $

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 675 $ à 775 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 745 $ à 785 $

* Incyte INCY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $ contre 74 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $ contre 82 $

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 81 $ de 85

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 150 à 135 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le cours cible de 30 $ à 19 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup relève le prix cible à 18 $ contre 17 $ auparavant

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le cours cible à 21 $ contre 22 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible à 100 $ contre 113 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 125 $ contre 144 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 340 $ contre 325 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève l'objectif de cours à 52 $ contre 36 $ auparavant

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $ auparavant

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $

* MidAmerica Apartment Communities Inc MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 146 $ contre 162 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 365 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 340 $ à 390 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 $ à 47 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible à 10$ de 13

* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève le cours cible à 60 $ contre 55 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies augmente le prix cible à 70$ de 60

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 205 $ contre 155 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 10

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 206 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 110

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; PT de 92 $ à 105 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 61 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"; réduit le cours cible de "$66"

à "$65

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 35

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 198 $ à 192 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 84 $, contre 73 $ auparavant

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de 50 $

contre 68 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération; PT 41

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* UDR Inc UDR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 46 $ à 37 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 92 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 20 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* V2X Inc VVX.N : RBC augmente le cours cible de 54 $ à 60 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Vertex Inc VERX.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $, contre 30 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein réduit le prix cible de 471 $ à 466 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible de 423 $ à 415 $

* Walmart WMT.N : Bernstein augmente le prix cible à 118 $ contre 117 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 16 dollars

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
70,140 USD NYSE -3,33%
ACADIA HEALTHCAR
21,3100 USD NASDAQ -0,88%
AFFILIATED MANAG
256,575 USD NYSE +7,82%
ALEXANDRIA REIT
55,695 USD NYSE -4,35%
ALTRIA GROUP
56,690 USD NYSE +0,53%
AMAZON.COM
254,0000 USD NASDAQ +4,00%
AMERESCO RG-A
40,010 USD NYSE +1,24%
ARCUS BIOSCIENS
20,390 USD NYSE +3,40%
ARDELYX
5,9200 USD NASDAQ -2,31%
ARES MGT RG-A
155,520 USD NYSE +4,61%
ARGEN-X SPADR
826,2800 USD NASDAQ +0,95%
ARGENX
721,2000 EUR Euronext Bruxelles +1,61%
AVLONBY COM REIT
175,500 USD NYSE +0,90%
AXSOME THERAPEUT
135,7500 USD NASDAQ +0,56%
BATH&BODY WORKS
24,220 USD NYSE -1,10%
BIOCRYST PHARM
6,8600 USD NASDAQ -6,28%
BIOGEN
151,4400 USD NASDAQ -1,83%
BRIDGEBIO PHARMA
61,9800 USD NASDAQ -1,05%
BROADCOM
362,5500 USD NASDAQ -1,92%
BROWN & BROWN
77,840 USD NYSE -2,39%
BRUKER
38,7100 USD NASDAQ -0,59%
CABOT CORP
65,870 USD NYSE -2,38%
CAESR ENTMT
20,4500 USD NASDAQ +1,74%
CAMDEN REIT-SBI
100,070 USD NYSE +0,59%
CARDINAL HEALTH
190,160 USD NYSE -0,33%
CASTLE BIOSCI
25,9900 USD NASDAQ +1,92%
CENTENE
34,485 USD NYSE -2,47%
CHEVRON
154,130 USD NYSE -2,28%
CINCINNATI FINAN
153,6600 USD NASDAQ -0,60%
CIPHER MINING
22,7600 USD NASDAQ +22,04%
CLOROX CO.
109,075 USD NYSE -3,03%
COREWEAVE
126,3200 USD NASDAQ -5,53%
COSTCO WHSL
928,0400 USD NASDAQ +1,82%
CRESCENT ENRG RG-A
8,535 USD NYSE +1,25%
DENALI THERAPTCS
15,3600 USD NASDAQ -5,65%
EASTMAN CHEMICAL
57,875 USD NYSE -2,76%
EQTY RE REIT-SBI
59,065 USD NYSE -0,61%
ESSEX PROP REIT
254,310 USD NYSE +1,07%
EVERQUOTE-A
22,4100 USD NASDAQ +4,04%
EXACT SCIENCES
66,9800 USD NASDAQ +3,54%
EXXON MOBIL
113,830 USD NYSE -0,46%
FEDERATED HERM RG-B
49,050 USD NYSE +1,20%
FIVE BELOW
158,4400 USD NASDAQ +0,74%
FLOWSERVE
71,855 USD NYSE +5,31%
FORESTAR GROP
25,600 USD NYSE -1,80%
FORTUNE BRANDS
50,615 USD NYSE -0,38%
Gaz naturel
4,27 USD NYMEX +0,59%
HANOVER INSURANC
170,800 USD NYSE -0,04%
HARMONIC
10,6700 USD NASDAQ -0,28%
HARTFORD INS GRP
124,350 USD NYSE +0,12%
HIMS&HERS HLTH RG-A
44,380 USD NYSE -2,42%
IDEXX LABS
722,9400 USD NASDAQ +14,84%
INCYTE
101,5700 USD NASDAQ +8,65%
INSPIRE MED SYS
73,640 USD NYSE +2,27%
IONIS PHARMACEUT
73,6500 USD NASDAQ -0,87%
ITRON
106,8100 USD NASDAQ +6,46%
KARYOPHARM THER
6,0700 USD NASDAQ +4,66%
KENVUE
16,160 USD NYSE +12,42%
KIMBERLY-CLARK
102,2700 USD NASDAQ -14,57%
KINSALE CAPITAL
388,380 USD NYSE -2,76%
L3HARRIS TECH
288,830 USD NYSE -0,09%
LIQUIDIA
25,2200 USD NASDAQ +3,53%
MBX BIO
20,6100 USD NASDAQ -6,15%
MERITAGE HOMES
65,770 USD NYSE -2,65%
MID-AMER AP REIT
127,670 USD NYSE -0,43%
MONGODB-A
369,0500 USD NASDAQ +2,57%
MYRIAD GENETICS
8,1800 USD NASDAQ +1,74%
NAPCO SEC TECH
40,7600 USD NASDAQ -7,68%
NAVITAS SEMICOND
12,2500 USD NASDAQ -8,99%
NEWMONT
81,650 USD NYSE +0,83%
NOVAVAX
7,9100 USD NASDAQ -5,83%
NVIDIA
206,8800 USD NASDAQ +2,17%
ON HOLDING RG-A
36,470 USD NYSE -1,83%
ON SEMICONDUCTOR
50,4600 USD NASDAQ +0,76%
PALANTIR TECHNOLOGIES
207,1800 USD NASDAQ +3,35%
PARAMOUNT SKYD RG-B
15,4200 USD NASDAQ +0,19%
PATRICK INDUSTR.
102,8200 USD NASDAQ -1,49%
PENSKE AUTO GROU
158,970 USD NYSE -0,69%
PINNACLE WEST CA
89,445 USD NYSE +1,06%
Pétrole Brent
64,09 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
60,20 USD Ice Europ -1,38%
QORVO
93,5800 USD NASDAQ -1,41%
QUALCOMM
180,7200 USD NASDAQ -0,10%
REALTY INCOME REIT
58,195 USD NYSE +0,34%
RED ROCK RESOR RG-A
54,0700 USD NASDAQ +1,43%
SAREPTA
24,4500 USD NASDAQ +1,83%
SBA CMMNS REIT-A
193,5200 USD NASDAQ +1,07%
SMARTFINANCIAL
35,100 USD NYSE +0,29%
STEPSTONE GRP RG-A
60,5100 USD NASDAQ -0,61%
TACTILE SYSTMS T
15,7700 USD NASDAQ +4,64%
THE CIGNA
258,860 USD NYSE +5,89%
THE TRADE DESK RG-A
49,1200 USD NASDAQ -2,31%
TRAVERE THERAPET
34,5300 USD NASDAQ -1,79%
TWIST BIOSCIENCE
31,5700 USD NASDAQ -4,01%
UDR REIT
33,805 USD NYSE +0,36%
UNUM
72,930 USD NYSE -0,68%
UPWORK
15,6300 USD NASDAQ -1,94%
V2X
58,480 USD NYSE +2,45%
VERTEX PHARMACEU
426,0000 USD NASDAQ +0,10%
VERTEX RG-A
20,6900 USD NASDAQ -9,65%
WALMART
101,580 USD NYSE +0,39%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 04/11/2025 à 13:05:19.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / GABRIEL BOUYS )
    Primark pourrait quitter le giron de sa maison mère ABF
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:06 

    Associated British Foods (ABF), maison mère de Primark, a annoncé mardi étudier la possibilité de séparer la chaîne de vêtements à bas prix de son activité principale, l'alimentation, pour optimiser la gestion des deux divisions. "Notre activité alimentaire unique ... Lire la suite

  • ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )
    Spotify porté par la hausse de 12% de ses abonnés payants au 3T
    information fournie par Boursorama avec AFP 04.11.2025 14:04 

    Le géant suédois de la musique en ligne Spotify a atteint 281 millions d'abonnés payants au troisième trimestre, en forte hausse de 12% sur un an, et a franchi le cap des 700 millions d'utilisateurs actifs (713 millions), a-t-il annoncé mardi. Son chiffre d'affaires ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:57 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Pfizer, Uber, Spotify, Harley Davidson, Apollo, Marriott, Spotify, Marathon Petroleum, AMD) Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ... Lire la suite

  • Aryna Sabalenka soulève le trophée de l'U.S. Open
    Tennis-Sabalenka opposée à Kyrgios dans une nouvelle version de la "bataille des sexes"
    information fournie par Reuters 04.11.2025 13:53 

    La numéro un mondiale Aryna Sabalenka affrontera l'Australien Nick Kyrgios à Dubaï le 28 décembre dans une nouvelle version de la "bataille des sexes", ont annoncé mardi les organisateurs. Le match d'exhibition sera une édition moderne de l'affrontement entre l'icône ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires