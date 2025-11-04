information fournie par Reuters • 04/11/2025 à 13:05

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx SE, Cardinal Health Inc

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health Inc.

FAITS MARQUANTS

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 à 395 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 209$ contre 178

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le prix cible de 675 $ à 775 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 79 dollars contre 105 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $ contre 38 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen augmente le prix cible de 345 $ à 395 $

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène le cours cible de 95 $ à 65 $

* Altria MO.N : Jefferies abaisse le cours cible à 47 $, contre 50 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 300 $ contre 285 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 315 $, contre 300 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho relève le cours cible à 47 $, contre 45 $ auparavant

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible à 189 $ contre 188 $

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le prix cible à 930 $, contre 820 $ auparavant

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible de 202 $ à 197 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 193 $ de 215 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible à 177 $ de 169 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève le prix cible à 91 $ contre 64 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies (Pas TD Cowen) augmente le prix cible à 480 $ de 415 $ (corrige le nom de la

maison de courtage) (corrigé)

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le prix cible à 79$ de 92

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 75 $, contre 65 $ auparavant

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen augmente le prix cible de 40 $ à 42 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies ramène le cours cible à 79 $, contre 92 $ auparavant

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible à 78 $ contre 88 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 22 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 39 $ auparavant

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 126 $ à 115 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 178 $ à 209 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 210 $, contre 170 $ auparavant

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 à 38 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 149 $

* Cigna CI.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 375 $ contre 428 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible de 177 $ à 180 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 26 $

* Clorox CLX.N : Jefferies ramène le cours cible à 152 $, contre 155 $ auparavant

* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant

* Composecure Inc CMPO.N : Needham relève le cours cible à 25 $ contre 22 $ auparavant

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 192 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit l'objectif à 1 134 $ contre 1 140 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho augmente le prix cible à 11$ de 10

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 26 $ contre 24 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho ramène le cours cible de 75 à 68 dollars

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 27,5 $ à 26,75 $

* Equity Residential EQR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 73 $ à 66 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 294 $ à 284 $

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ contre 29

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85 $

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible de 74 $ à 90 $

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 129 $ à 142 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève l'objectif de cours de 120 à 121 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 162 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan relève le cours cible à 25 $, contre 23 $ auparavant

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève l'objectif de cours à 200 $ contre 198 $

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible de 8 à 10 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Hims & Hers Health Inc HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $

auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 675 $ à 775 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners relève le prix cible de 745 $ à 785 $

* Incyte INCY.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 90 $ contre 74 $ auparavant

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 102 $ contre 82 $

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit le prix cible à 81 $ de 85

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 150 à 135 dollars

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le cours cible de 30 $ à 19 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup relève le prix cible à 18 $ contre 17 $ auparavant

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le cours cible à 21 $ contre 22 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible à 100 $ contre 113 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible à 125 $ contre 144 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan augmente le prix cible à 340 $ contre 325 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève l'objectif de cours à 52 $ contre 36 $ auparavant

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : TD Cowen initie la couverture avec une note d'achat

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $ auparavant

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $

* MidAmerica Apartment Communities Inc MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 146 $ contre 162 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 365 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens relève le cours cible de 340 $ à 390 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève l'objectif de cours à 9$ contre 8

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 $ à 47 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible à 10$ de 13

* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant

* Onsemi ON.O : TD Cowen relève le cours cible à 60 $ contre 55 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève le cours cible de 170 à 215 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies augmente le prix cible à 70$ de 60

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 205 $ contre 155 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève l'objectif de cours à 50 $ contre 45 $

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 10

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 206 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 115 $ contre 113 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 110

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; PT de 92 $ à 105 $

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan augmente le prix cible de 200 $ à 210 $

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 $ à 61 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies relève le cours cible de "hold" à "buy"; réduit le cours cible de "$66"

à "$65

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible à 30$ de 35

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 198 $ à 192 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan relève le cours cible à 84 $, contre 73 $ auparavant

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; objectif de 50 $

contre 68 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Stephens initie la couverture avec une note de surpondération; PT 41

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* UDR Inc UDR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 46 $ à 37 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 92 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 20 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* V2X Inc VVX.N : RBC augmente le cours cible de 54 $ à 60 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Vertex Inc VERX.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $, contre 30 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein réduit le prix cible de 471 $ à 466 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible de 423 $ à 415 $

* Walmart WMT.N : Bernstein augmente le prix cible à 118 $ contre 117 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies relève le cours cible de 15 à 16 dollars