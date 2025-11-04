New York élit son maire: Mamdani, farouche opposant à Trump, net favori

Le candidat démocrate à la mairie de New York Zohran Mamdani et son épouse l'illustratrice Rama Duwaji, juste après leur vote à Astoria, dans le Queens, le 4 novembre 2025 ( AFP / Leonardo Munoz )

New York élit son maire et le favori est Zohran Mamdani, élu de 34 ans issu de la gauche du Parti démocrate, dans le plus suivi des scrutins locaux qui se tiennent mardi aux Etats-Unis et constituent un premier test électoral pour Donald Trump.

Le président américain a pris régulièrement position au cours de la campagne et appelé lundi à voter pour le principal adversaire du jeune élu du Queens, l'ex-gouverneur démocrate de l'Etat Andrew Cuomo, 67 ans, qui se présente comme indépendant.

"Que vous aimiez personnellement Andrew Cuomo ou non, vous n'avez vraiment pas le choix. Vous devez voter pour lui et espérer qu'il fasse un travail fantastique. Il en est capable, Mamdani ne l'est pas!", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.

Depuis des mois, les sondages donnent l'avantage à Zohran Mamdani, vainqueur surprise de la primaire démocrate en juin, avec récemment de 4,5 à 16 points d'avance sur Andrew Cuomo. Ce dernier se présente en indépendant après avoir été battu à la primaire.

Le troisième homme, le républicain Curtis Sliwa, 71 ans, a obstinément refusé de se désister en faveur d'Andrew Cuomo, aux positions pro-entreprises et sécuritaires proches des siennes.

Dès l'ouverture des bureaux de vote à 6H00 (11H00 GMT), Denise Gibbs, 46 ans, docteure en kinésithérapie, s'est rendue dans une école primaire de Bedford-Stuyvesant, quartier du centre de Brooklyn, vêtue de sa blouse verte de travail.

"J'espère vraiment que (ce vote) améliorera la ville", dit-elle à l'AFP, citant en priorité "une amélioration des conditions de vie des familles des classes populaires, ainsi que des services pour les enfants".

Zohran Mamdani, musulman né en Ouganda dans une famille indienne, membre du mouvement des Socialistes démocrates d'Amérique (DSA), a fait de la lutte contre la vie chère le coeur de sa campagne. Caricaturé en "communiste" par Donald Trump, ses propositions (encadrement des loyers, bus et crèches gratuits) relèvent plutôt de la social-démocratie.

Sous un ciel ensoleillé, l'élu, accompagné de son épouse l'illustratrice Rama Duwaji, a voté en début de matinée dans une salle municipale du quartier populaire d'Astoria, dans le Queens.

"Nous sommes sur le point d'écrire l’histoire (...) de dire adieu à la politique du passé", a-t-il lancé.

- "Ennemis politiques" -

Avant mardi, quelque 735.300 électeurs ont voté par anticipation, quatre fois plus que lors de la dernière élection municipale en 2021 qui avait mobilisé au total 1,15 million de personnes (soit un taux de participation de 23,3%).

Le candidat indépendant à la mairie de New York Andrew Cuomo en campagne à Manhattan le 3 novembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A.CLARY )

L'élection de son 111e maire, qui prendra ses fonctions le 1er janvier, mobilise au-delà des cinq millions d'électeurs de la plus grande ville des Etats-Unis.

Alors que le président républicain a déployé l'armée dans plusieurs bastions démocrates (Portland, Chicago, Washington, Memphis et Los Angeles), Zohran Mamdani a promis de s'opposer "farouchement" à sa politique anti-immigration et à sa guerre judiciaire contre ses "ennemis politiques".

Le président Donald Trump face à la presse à l'aéroport international de Palm Beach, en Floride, le 31 octobre 2025 ( AFP / ROBERTO SCHMIDT )

Au sein même de son parti, le candidat ne fait pas l'unanimité. Plusieurs figures, notamment le chef des sénateurs démocrates, le New-Yorkais Chuck Schumer, ne le soutiennent pas publiquement.

Et s'il s'est pour sa part tardivement prononcé pour Zohran Mamdani, le leader des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, ne pense pas qu'il soit "l'avenir" de leur camp, malgré l'engouement qu'il génère à New York.

Les experts interrogés par l'AFP le rejoignent, pointant la spécificité de la vie politique new-yorkaise par rapport au reste du pays.

- Compliments d'Obama -

L'ancien président démocrate Barack Obama, pour sa part, a "salué la campagne" du jeune socialiste.

Le New Jersey voisin choisit également son prochain gouverneur, entre l'homme d'affaires républicain Jack Ciattarelli et la démocrate, considérée comme plus modérée, Mikie Sherrill.

L'Etat a été considéré comme un bastion démocrate lors de la décennie passée. Mais à la dernière présidentielle, Donald Trump a considérablement réduit l'écart.

La police du New Jersey a rapporté que plusieurs bureaux de vote avaient fait l'objet mardi matin d'alertes à la bombe, obligeant les autorités à rediriger certains électeurs vers des bureaux voisins.

La Virginie, elle, va élire la première femme à sa tête. Les sondages donnent une avance favorable à la démocrate Abigail Spanberger face à la républicaine Winsome Earle-Sears. Mais là aussi, l'écart et la participation seront scrutés.

A l'autre bout du pays, les Californiens votent eux sur l'autorisation d'un redécoupage de la carte électorale de l'Etat qui favorisera le Parti démocrate, en réponse à une initiative trumpiste similaire au Texas.