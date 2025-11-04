 Aller au contenu principal
IA: coentreprise entre la société américaine Palantir et le fonds d'investissement de Dubaï
information fournie par Boursorama avec AFP 04/11/2025 à 17:15

( AFP / FABRICE COFFRINI )

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La société informatique américaine Palantir et le fonds d'investissement du gouvernement de Dubaï ont annoncé mardi la création d'un coentreprise, au moment où les Emirats arabes unis affichent leurs ambitions dans le domaine de l'intelligence artificielle.

Cet accord intervient au lendemain de celui de Microsoft, qui a annoncé lundi des investissements de 15,2 milliards de dollars, essentiellement dans l'intelligence artificielle aux Emirats arabes unis d'ici à 2029, affirmant avoir obtenu une licence pour importer des puces avancées dans le pays du Golfe.

Palantir et Dubaï Holding coopèrent depuis 2024. Aither, leur coentreprise annoncée mardi, "servira de plateforme nationale pour accélérer l'adoption de l'IA dans les industries prioritaires de Dubaï", selon un communiqué, qui fournit peu de détails sur la nouvelle entité.

Palantir, est une société d'analyse de données à grande échelle et d'intelligence artificielle, fondée par Peter Thiel, milliardaire libertarien controversé qui a joué un rôle majeur dans le virage à droite de la Silicon Valley.

Elle compte parmi ses clients des banques, des hôpitaux, le gouvernement américain et l'armée israélienne.

En août, Palantir a remporté un contrat pour gérer des logiciels et des données de l'armée américaine d'une valeur pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

L'entreprise fournit aussi à l'Ukraine ses outils d'intelligence artificielle dans sa guerre contre la Russie.

Elle a une réputation sulfureuse car elle développe des outils d'aide à la décision grâce à l'analyse de données dans des domaines sensibles comme la sécurité,

Créée en 2003, grâce notamment à des fonds provenant de la branche de la CIA dédiée aux financements et liée à l'origine à des commandements militaires et services de renseignement, Palantir a collaboré avec le gouvernement américain pour identifier des immigrés sans-papiers ou encore des cibles potentielles en Afghanistan.

IA: Intelligence artificielle

Valeurs associées

PALANTIR TECHNOLOGIES
192,1000 USD NASDAQ -4,18%

