TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx, Cardinal Health

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health.

FAITS MARQUANTS

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 à 395 dollars

* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars

* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 209$ contre 178

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le prix cible de 675 $ à 775 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 79 dollars contre 105 dollars

* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 38 $ auparavant

* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 74 $

* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 111 à 117 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 294 $ contre 286 $

* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève l'objectif de cours à 295 dollars contre 285 dollars

dollars

* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 44 $, contre 40 $ auparavant

* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 95 $

* Altria MO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 300 $ contre 285 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 315 $, contre 300 $ auparavant

* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $

* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies augmente le prix cible de 39 $ à 45 $

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 11,5 $ contre 15 $ auparavant

* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre"

* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho augmente le prix cible de 45 $ à 47 $

* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Ares Management ARES.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 163 $ contre 155 $

* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève le cours cible de 183 à 186 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible de 188 à 189 dollars

* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $

* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours cible de 180 à 190 dollars

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 197 $ de 202 $

* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 193 $ de 215 $

* Avantor Inc AVTR.N : Raymond James réduit l'objectif de surperformance à performance du marché

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley augmente le prix cible de 179 $ à 184 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 185$ de 180

* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit le prix cible à 35$ de 40

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20

* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit le prix cible de 20 à 18 dollars

* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : Barclays réduit son objectif de cours à 9$ contre 11

* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible à 177 $ de 169 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève le prix cible de 64 $ à 91 $

* BristolMyers Squibb BMY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51 $

* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à 480 $ contre 415 $

* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le cours cible à 79 $ contre 92 $

* Bruker BRKR.O : Barclays relève le cours cible de 40 à 45 dollars

* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners augmente le cours cible de 65 $ à 75 $

* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 42 $, contre 40 $ auparavant

* Bruker Corp BRKR.O : UBS relève le cours cible à 43 $, contre 40 $ auparavant

* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 180 à 184 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Northland Capital relève le cours cible de 205 $ à 225 $

* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 173 $ à 200 $

* Cabot Corp CBT.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 79 $

* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible à 78 $ contre 88 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 22 $

* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 39 $ auparavant

* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 126 $ à 115 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Argus Research augmente le prix cible de 189 $ à 211 $

* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 210 $, contre 170 $ auparavant

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars

* Caterpillar Inc CAT.N : UBS relève le prix cible à 581 $ contre 506 $

* Centene CNC.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 44 dollars

* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 $ à 38 $

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève le cours cible de 28 $ à 37 $

* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"

* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 149 $ auparavant

* Children's Place Inc PLCE.O : UBS relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars

* Church & Dwight Co. Inc CHD.N : Barclays ramène le cours cible de 84 $ à 82 $

* Cigna CI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 375 $ contre 428 $

* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible à 180 $, contre 177 $ auparavant

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 26 $

* Cipher Mining Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 25 $ à 33 $

* Clorox CLX.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 128 $ à 121 $

* Clorox CLX.N : Jefferies réduit le prix cible à 152 $ contre 155 $

* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant

* Clorox CLX.N : UBS ramène le cours cible à 119 $, contre 128 $ auparavant

* ColgatePalmolive CL.N : Barclays abaisse le cours cible à 80 $ contre 82 $

* Comcast CMCSA.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"

* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark augmente le prix cible de 24 $ à 32 $

* Composecure Inc CMPO.N : Needham relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22

* Comstock Inc LODE.A : Noble Capital relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"

* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO relève le cours cible de 375 $ à 418 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 192 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit l'objectif à 1 134 $ contre 1 140 $

* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho augmente le prix cible de 10 $ à 11 $

* Crowdstrike CRWD.O : BTIG augmente le prix cible de 489 $ à 640 $

* CVS Health Corp CVS.N : Argus Research relève le cours cible à 91 $ contre 80 $ auparavant

* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $ auparavant

* Denny's Corp DENN.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver

* Denny'S Corp. DENN.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer

* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible de 315 $ à 320 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BMO ramène le cours cible de 65 $ à 63 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BofA Global Research ramène le prix cible d'achat à neutre

* Draftkings Inc DKNG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 48 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 75 $

* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 332 $ contre 370 $

* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ contre 420

* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 27,5 $ à 26,75 $

* Equity Residential EQR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 73 $ à 66 $

* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 294 $ à 284 $

* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ de 29

* Everquote Inc EVER.O : Needham relève le cours cible de 38 à 40 dollars

* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 77 $ contre 65 $ auparavant

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Benchmark relève le cours cible de 60 à 75 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG relève le cours cible de 75 à 85 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 85 $ contre 70

* Exact Sciences Corp EXAS.O : Stifel relève le cours cible de 67 à 80 dollars

* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $, contre 74 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 129 $ à 142 $

* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 1 $ à 129 $

* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho augmente le prix cible de 123 à 129 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 120 à 121 dollars

* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $

* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 162 dollars

* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Flowserve Corp FLS.N : UBS relève le cours cible à 82 $, contre 65 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research ramène le cours à neutre au lieu d'acheter

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 325 $ à 250 $

* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 23

* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars

* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 65 $ à 70 $

* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 60 à 62 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 101 à 83 dollars

* Freshpet Inc FRPT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 70 $ à 50 $

* Gilead GILD.O : Argus Research augmente le cours cible à 135 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 75

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 70 $ à 72 $

* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 198 à 200 dollars

* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible à 10 $, contre 8 $ auparavant

* Harmonic Inc HLIT.O : Needham relève le cours cible de 12 à 15 dollars

* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $

* Hershey HSY.N : Mizuho réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $

* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève le cours cible de 63 à 65 dollars

* Hims & Hers HIMS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 48 $

* Hims & Hers HIMS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 51 $

* Hims & Hers HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 35 à 30 dollars

* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible est ramené de 23 $ à 21 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 745 $ à 785 $

* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : UBS relève le prix cible de 710 $ à 750 $

* Incyte INCY.O : Mizuho relève le cours cible de 74 à 90 dollars

* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 82 $ à 102 $

* Information Services Group Inc III.O : Barrington Research relève l'objectif de cours de 5,5 $ à 7 $

* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $

* Insperity Inc NSP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 35 $, contre 50 $ auparavant

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 85 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible à 110 $ de 135

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 135 $ de 150

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $

* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant

* Invitation Homes INVH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 38 $ contre 41 $

* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 70 $ à 77 $

* Itron Inc ITRI.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"

* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Jefferies ajuste le prix cible de 4,5 $ à 15 $ pour refléter le regroupement d'actions

d'actions

* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 19 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup relève le prix cible à 18 $ contre 17 $ auparavant

* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $

* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $

* KimberlyClark KMB.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 109 $, contre 125 $ auparavant

* KimberlyClark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible à 100 $ contre 113 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 120$ de 150

* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible de surperformance à en ligne

* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 144 $ à 125 $

* KimberlyClark Corp KMB.O : TD Cowen réduit le prix cible à 112 $ de 130

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible de 73 $ à 75 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : UBS augmente le prix cible de 114 $ à 118 $

* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible de 91 $ à 94 $

* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève le cours cible de 25 à 27 dollars

* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 à 340 dollars

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark relève le prix cible à 82 $, contre 75 $ auparavant

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James augmente le prix cible de 64 $ à 80 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 72 $ à 80 $

* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel augmente le prix cible de 60 $ à 80 $

* Liquidia Corp LQDA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 50 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève le prix cible de 36 $ à 52 $

* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève le prix cible de 41 $ à 47 $

* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le cours cible de 2200 $ à 2220 $

* Mastercard MA.N : Truist Securities ramène le cours cible de 638 $ à 630 $

* Mbx Biosciences Inc MBX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat

* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $ auparavant

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $

* MidAmerica Apartment Communities Inc MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 146 $ contre 162 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 200 $ contre 228 $

* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible à 415 $ de 365 $

* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 365 $ à 415 $

* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $

* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 305 $ à 385 $

* Mongodb Inc MDB.O : Stephens augmente le prix cible de 340 $ à 390 $

* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities relève le cours cible de 375 à 400 dollars

* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 79 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* Myriad Genetics Inc MYGN.O : UBS relève le prix cible de 6 à 8 dollars

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 à 47 dollars

* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : TD Cowen relève le prix d'achat de " hold " à " buy "; augmente l'objectif de prix de 43 $ à 50 $

prix de 43 $ à 50 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible de 13 $ à 10 $

* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $

* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $

* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25

* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $

* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant

* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant

* Onsemi ON.O : B. Riley réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $

* Onsemi ON.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 60 $ à 65 $

* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 62$ de 68

* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $

* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 51 $ contre 49 $

* Ooma Inc OOMA.N : Alliance Global Partners relève le cours cible à 18 $ contre 16 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 215 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 215 $ contre 170 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 200$ de 160

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 70 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le cours cible à 205 $, contre 165 $ auparavant

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 205 $ contre 155 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 201 à 225 dollars

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 50 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : UBS relève le cours cible à 205 $, contre 165 $ auparavant

* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 10

* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark relève le cours cible de 110 à 115 dollars

* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève le cours cible à 41 $ contre 38 $

* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève le cours cible à 66 $ contre 65 $

* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève le cours cible de 26 à 31 $

* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley réduit le prix cible à 38 $ de 40

* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 21$ de 13

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 206 $

* Phillips 66 PSX.N : Mizuho augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant

* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 60 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 96 $

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies augmente l'objectif de 115 $ à partir de 113

* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 96 $ contre 90 $ auparavant

* PRA Group Inc PRAA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 33 $ à 26 $

* Pseg PEG.N : BMO ramène le cours cible de 85 $ à 83 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 110

* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; PT de 92 $ à 105 $

* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 150 à 160 dollars

* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 210 dollars

* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 à 61 dollars

* Realty Income Corp O.N : Stifel réduit le cours cible de 68 $ à 67,5 $

* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies augmente le prix d'achat de "hold" à "buy"; réduit le prix cible de "$66" à "$65"

* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham augmente le prix cible de 95 $ à 122 $

* Ryanair RYAAY.O : Raymond James relève le cours cible à 85 $ contre 76 $

* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho relève le cours cible de 643 $ à 657 $

* Sable Offshore Corp SOC.N : Benchmark réduit le prix cible à 20$ de 47

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $

* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible de 35 $ à 30 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 210 $

* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James réduit le prix cible à 243 $ contre 265 $

* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève l'objectif de cours de 179 à 184 dollars

* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 28$ contre 30

* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse le cours cible à 21 $ contre 24 $

* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 40 $, contre 38 $ auparavant

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève le cours cible de 29 à 31 dollars

* Solid Biosciences SLDB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 10 à 9 dollars

* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre

* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS augmente le prix cible de 158 $ à 165 $

* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 73 $ à 84 $

* Summit Hotel Properties Inc INN.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à sous-performance

sous-performance

* Summit Hotel Properties Inc INN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 5,75 $ à 4,5 $

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : UBS augmente l'objectif de cours à 38$ contre 35

* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 22 $

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B. Riley augmente le prix cible de 13 $ à 16 $

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat

* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14

* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27$ contre 14

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 22 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le cours cible de neutre à achat; augmente le cours cible de 7 $ à 20 $

7 $ à 20 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho augmente le prix cible de 9 $ à 32 $

augmente le prix cible de 7 $ à 20 $

* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars

* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 12 $ de 10

* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; cible 50 $ contre 68 $

* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 26 $ à 35 $

* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : BTIG ramène le prix cible d'achat à neutre

* Twilio Inc TWLO.N : Argus Research relève le cours cible à 170 $ contre 145 $ auparavant

* Twist Bioscience Corp TWST.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération; PT 41

* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $

* UDR Inc UDR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 46 $ à 37 $

* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 92 $

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 20 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19

* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $ à 17 $

* Upwork Inc UPWK.O : UBS augmente le prix cible de 21 $ à 23 $

* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible à 60 $, contre 54 $ auparavant

* V2X Inc VVX.N : Stifel relève le cours cible de 63 $ à 65 $

* Ventas Inc VTR.N : Argus Research relève le cours cible de 75 $ à 80 $

* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 83 $

* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities initie une couverture avec la note equalweight

* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities relève le prix cible à 11 $

* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 30 $ à 24 $

* Vertex Inc VERX.O : Needham réduit le prix cible à 30 $ de 40

* Vertex Inc VERX.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $ de 30

* Vertex Inc VERX.O : Stifel réduit le prix cible à 23$ de 28

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le cours cible à 414 $, contre 408 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein réduit le prix cible de 471 $ à 466 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible à 415 $ de 423 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel réduit le prix cible de 455 $ à 445 $

* Walmart WMT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars

* Welltower Inc WELL.N : RBC relève le cours cible de 183 $ à 203 $

* Westlake Corp WLK.N : BMO ramène le cours cible de 91 $ à 83 $

* WEX Inc WEX.N : Mizuho réduit le prix cible de 185 $ à 180 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies augmente le prix cible à 16$ de 15

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho relève le cours cible de 11 $ à 12 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS relève le prix cible de 12 à 13 dollars

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars