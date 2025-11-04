TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Affiliated Managers Group, Argenx, Cardinal Health

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Affiliated Managers Group, Argenx SE et Cardinal Health.
FAITS MARQUANTS
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : TD Cowen relève le cours cible de 345 à 395 dollars
* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 209$ contre 178
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : JP Morgan relève le prix cible de 675 $ à 775 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies ramène le cours cible de 198 $ à 192 $
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 79 dollars contre 105 dollars
* Acadia Healthcare Company Inc ACHC.O : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 25 $, contre 38 $ auparavant
* Acushnet Holdings Corp GOLF.N : Truist Securities augmente le prix cible de 65 $ à 74 $
* Addus Homecare Corp. ADUS.O : Barclays relève l'objectif de cours de 111 à 117 $
* Affiliated Managers Group AMG.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 294 $ contre 286 $
* Affiliated Managers Group AMG.N : Barrington Research relève l'objectif de cours à 295 dollars contre 285
dollars
* Affiliated Managers Group AMG.N : TD Cowen relève le prix cible de 345 à 395 dollars
* Alaska Air Group Inc ALK.N : JP Morgan réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $
* Alcoa Corp AA.N : B. Riley relève le cours cible à 44 $, contre 40 $ auparavant
* Alexandria Real Estate Equities Inc ARE.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 65 $ contre 95 $
* Altria MO.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $
* Amazon AMZN.O : HSBC relève son objectif de cours à 300 $ contre 285 $ auparavant
* Amazon AMZN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 315 $, contre 300 $ auparavant
* Ameresco Inc AMRC.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 36 $ à 44 $
* Ameresco Inc AMRC.N : Jefferies augmente le prix cible de 39 $ à 45 $
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 11,5 $ contre 15 $ auparavant
* Apple Hospitality REIT Inc APLE.N : BofA Global Research ramène l'objectif de cours de "acheter" à "neutre"
* Arcus Biosciences Inc RCUS.N : Mizuho augmente le prix cible de 45 $ à 47 $
* Ardelyx Inc ARDX.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10$ contre 9
* Ares Management ARES.N : Deutsche Bank relève le cours cible à 163 $ contre 155 $
* Ares Management Corp ARES.N : JP Morgan relève le cours cible de 183 à 186 dollars
* Ares Management Corp ARES.N : KBW relève le cours cible de 188 à 189 dollars
* Ares Management Corp ARES.N : TD Cowen relève le cours cible de 175 $ à 197 $
* Ares Management Corporation ARES.N : Oppenheimer relève le cours cible de 180 à 190 dollars
* Argenx SE ARGX.O : Piper Sandler relève le cours cible de 820 à 930 dollars
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : RBC réduit le prix cible à 197 $ de 202 $
* Avalonbay Communities Inc AVB.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 193 $ de 215 $
* Avantor Inc AVTR.N : Raymond James réduit l'objectif de surperformance à performance du marché
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : B. Riley augmente le prix cible de 179 $ à 184 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : RBC augmente le prix cible de 189 $ à 198 $
* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible à 185$ de 180
* Bath & Body Works Inc BBWI.N : Citigroup réduit le prix cible à 35$ de 40
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit l'objectif de cours à 18$ contre 20
* Biocryst Pharmaceuticals Inc BCRX.O : Needham réduit le prix cible de 20 à 18 dollars
* Biocryst Pharmaceuticals, Inc. BCRX.O : Barclays réduit son objectif de cours à 9$ contre 11
* Biogen BIIB.O : Mizuho augmente le prix cible à 177 $ de 169 $
* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : Mizuho relève le prix cible de 64 $ à 91 $
* BristolMyers Squibb BMY.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 52 $ contre 51 $
* Broadcom Inc AVGO.O : Jefferies relève le cours cible à 480 $ contre 415 $
* Brown & Brown Inc BRO.N : KBW réduit le cours cible à 79 $ contre 92 $
* Bruker BRKR.O : Barclays relève le cours cible de 40 à 45 dollars
* Bruker Corp BRKR.O : Leerink Partners augmente le cours cible de 65 $ à 75 $
* Bruker Corp BRKR.O : TD Cowen relève le cours cible à 42 $, contre 40 $ auparavant
* Bruker Corp BRKR.O : UBS relève le cours cible à 43 $, contre 40 $ auparavant
* BWX Technologies BWXT.N : Deutsche Bank relève le cours cible de 180 à 184 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Northland Capital relève le cours cible de 205 $ à 225 $
* BWX Technologies Inc BWXT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 173 $ à 200 $
* Cabot Corp CBT.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 79 $
* Cabot Corp CBT.N : Mizuho réduit le prix cible à 78 $ contre 88 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible de 39 $ à 22 $
* Caesars Entertainment Inc CZR.O : Jefferies réduit le prix cible à 22 $ contre 39 $ auparavant
* Camden Property Trust CPT.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 126 $ à 115 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : Argus Research augmente le prix cible de 189 $ à 211 $
* Cardinal Health Inc CAH.N : JP Morgan relève le cours cible à 209 dollars, contre 178 dollars auparavant
* Cardinal Health Inc CAH.N : Mizuho relève le cours cible à 210 $, contre 170 $ auparavant
* Castle Biosciences Inc CSTL.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 35 à 40 dollars
* Caterpillar Inc CAT.N : UBS relève le prix cible à 581 $ contre 506 $
* Centene CNC.N : Barclays relève le cours cible de 35 à 44 dollars
* Centene Corp CNC.N : JP Morgan relève le cours cible de 30 $ à 38 $
* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève le cours cible de 28 $ à 37 $
* Charter Communications, Inc. CHTR.O : Oppenheimer passe de "surperform" à "perform"
* Chevron Corp CVX.N : Bernstein relève l'objectif de cours à 170 $ contre 149 $ auparavant
* Children's Place Inc PLCE.O : UBS relève l'objectif de cours de 7 à 8 dollars
* Church & Dwight Co. Inc CHD.N : Barclays ramène le cours cible de 84 $ à 82 $
* Cigna CI.N : JP Morgan réduit le prix cible à 375 $ contre 428 $
* Cincinnati Financial Corp CINF.O : KBW relève le cours cible à 180 $, contre 177 $ auparavant
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 16 $ à 27 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Needham augmente le prix cible de 15 $ à 26 $
* Cipher Mining Inc CIFR.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 25 $ à 33 $
* Clorox CLX.N : Deutsche Bank ramène le cours cible de 128 $ à 121 $
* Clorox CLX.N : Jefferies réduit le prix cible à 152 $ contre 155 $
* Clorox CLX.N : JP Morgan ramène le cours cible à 120 $, contre 127 $ auparavant
* Clorox CLX.N : UBS ramène le cours cible à 119 $, contre 128 $ auparavant
* ColgatePalmolive CL.N : Barclays abaisse le cours cible à 80 $ contre 82 $
* Comcast CMCSA.O : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"
* Composecure Inc CMPO.N : Benchmark augmente le prix cible de 24 $ à 32 $
* Composecure Inc CMPO.N : Needham relève l'objectif de cours à 25 $ contre 22
* Comstock Inc LODE.A : Noble Capital relève le cours de l'action de "market perform" à "outperform"
* Constellation Energy Corp CEG.O : BMO relève le cours cible de 375 $ à 418 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Citigroup augmente le prix cible de 164 $ à 192 $
* Costco Wholesale Corp COST.O : Bernstein réduit l'objectif à 1 134 $ contre 1 140 $
* Crescent Energy Co CRGY.N : Mizuho augmente le prix cible de 10 $ à 11 $
* Crowdstrike CRWD.O : BTIG augmente le prix cible de 489 $ à 640 $
* CVS Health Corp CVS.N : Argus Research relève le cours cible à 91 $ contre 80 $ auparavant
* Denali Therapeutics Inc DNLI.O : JP Morgan relève le cours cible à 26 $ contre 24 $ auparavant
* Denny's Corp DENN.O : Truist Securities passe de "acheter" à "conserver
* Denny'S Corp. DENN.O : Oppenheimer réduit le cours à performer de surperformer
* Doordash DASH.O : Benchmark augmente le prix cible de 315 $ à 320 $
* Draftkings Inc DKNG.O : BMO ramène le cours cible de 65 $ à 63 $
* Draftkings Inc DKNG.O : BofA Global Research ramène le prix cible d'achat à neutre
* Draftkings Inc DKNG.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 35 $ contre 48 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Mizuho réduit l'objectif de cours à 68 $ contre 75 $
* Elevance Health ELV.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 332 $ contre 370 $
* Elevance Health ELV.N : Mizuho réduit le prix cible à 400 $ contre 420
* Energy Fuels Inc. UUUU.A : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 27,5 $ à 26,75 $
* Equity Residential EQR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 73 $ à 66 $
* Essex Property Trust Inc ESS.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 294 $ à 284 $
* Everquote Inc EVER.O : JP Morgan augmente le prix cible à 30$ de 29
* Everquote Inc EVER.O : Needham relève le cours cible de 38 à 40 dollars
* Exact Sciences EXAS.O : Barclays relève l'objectif de cours à 77 $ contre 65 $ auparavant
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Benchmark relève le cours cible de 60 à 75 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : BTIG relève le cours cible de 75 à 85 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 75 $ à 85
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Jefferies relève le cours cible de 80 à 90 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 85 $ contre 70
* Exact Sciences Corp EXAS.O : Stifel relève le cours cible de 67 à 80 dollars
* Exact Sciences Corp EXAS.O : TD Cowen relève le cours cible à 90 $, contre 74 $ auparavant
* Exxon Mobil XOM.N : Bernstein relève le cours cible de 129 $ à 142 $
* Exxon Mobil XOM.N : Gerdes Energy Research relève le prix cible de 1 $ à 129 $
* Exxon Mobil XOM.N : Mizuho augmente le prix cible de 123 à 129 $
* Exxon Mobil Corporation XOM.N : HSBC relève le cours cible de 120 à 121 dollars
* Federated Hermes Inc FHI.N : TD Cowen relève le cours cible de 51 $ à 53 $
* Five Below Inc FIVE.O : Bernstein relève le cours cible de 160 à 162 dollars
* Flowserve Corp FLS.N : TD Cowen relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Flowserve Corp FLS.N : UBS relève le cours cible à 82 $, contre 65 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research ramène le cours à neutre au lieu d'acheter
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 325 $ à 250 $
* Forestar Group Inc FOR.N : JP Morgan augmente l'objectif de cours à 25$ contre 23
* Fortune Brands Innovations Inc FBIN.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 60 à 61 dollars
* Fox FOXA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 65 $ à 70 $
* Freshpet FRPT.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 60 à 62 dollars
* Freshpet Inc FRPT.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 101 à 83 dollars
* Freshpet Inc FRPT.O : Truist Securities réduit le prix cible de 70 $ à 50 $
* Gilead GILD.O : Argus Research augmente le cours cible à 135 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Benchmark ramène l'objectif de cours à 75
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 70 $ à 72 $
* Hanover Insurance Group Inc THG.N : KBW relève le cours cible de 198 à 200 dollars
* Harmonic Inc HLIT.O : Jefferies relève le cours cible à 10 $, contre 8 $ auparavant
* Harmonic Inc HLIT.O : Needham relève le cours cible de 12 à 15 dollars
* Hartford Insurance Group Inc HIG.N : KBW relève le cours cible de 144 $ à 145 $
* Hershey HSY.N : Mizuho réduit le cours cible à 165 $ contre 170 $
* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève le cours cible de 63 à 65 dollars
* Hims & Hers HIMS.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 48 $
* Hims & Hers HIMS.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 48 $ contre 51 $
* Hims & Hers HIMS.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 46 $ contre 43 $
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : B. Riley réduit l'objectif de cours à 19$ contre 22
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : D.A. Davidson réduit le prix cible de 35 à 30 dollars
* Ichor Holdings Ltd ICHR.O : Stifel passe de "acheter" à "conserver"; le prix cible est ramené de 23 $ à 21 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG augmente le prix cible de 785 $ à 830 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies augmente le prix cible de 785 $ à 830 $
* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : JP Morgan augmente le prix cible de 675 $ à 775 $
* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Leerink Partners augmente le prix cible de 745 $ à 785 $
* Laboratoires Idexx Inc IDXX.O : UBS relève le prix cible de 710 $ à 750 $
* Incyte INCY.O : Mizuho relève le cours cible de 74 à 90 dollars
* Incyte INCY.O : Piper Sandler relève le cours cible de 82 $ à 102 $
* Information Services Group Inc III.O : Barrington Research relève l'objectif de cours de 5,5 $ à 7 $
* Insperity Inc NSP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 34 $ contre 51 $
* Insperity Inc NSP.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 35 $, contre 50 $ auparavant
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 81 $ contre 85 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : JP Morgan réduit le prix cible à 82 $ de 110
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Leerink Partners réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Mizuho réduit le prix cible à 110 $ de 135
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 135 $ de 150
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : RBC réduit le prix cible de 150 $ à 125 $
* Inspire Medical Systems Inc INSP.N : Truist Securities réduit le cours cible à 84 $, contre 90 $ auparavant
* Invitation Homes INVH.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 38 $ contre 41 $
* Ionis Pharmaceuticals Inc IONS.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 70 $ à 77 $
* Itron Inc ITRI.O : Argus Research ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"
* Itron Inc ITRI.O : Stephens relève le cours à surpondérer de égal à égal
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : Jefferies ajuste le prix cible de 4,5 $ à 15 $ pour refléter le regroupement
d'actions
* Karyopharm Therapeutics Inc KPTI.O : RBC réduit le prix cible de 30 $ à 19 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 15 $ à 17 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Citigroup relève le prix cible à 18 $ contre 17 $ auparavant
* Kenvue Inc KVUE.N : RBC réduit le prix cible à 21 $ contre 22 $
* Kenvue Inc KVUE.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 19 $ contre 18 $
* KimberlyClark KMB.O : Deutsche Bank ramène le cours cible à 109 $, contre 125 $ auparavant
* KimberlyClark Corp KMB.O : Citigroup réduit le prix cible à 100 $ contre 113 $
* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible à 120$ de 150
* KimberlyClark Corp KMB.O : Evercore ISI réduit le prix cible de surperformance à en ligne
* KimberlyClark Corp KMB.O : Morgan Stanley réduit le prix cible de 144 $ à 125 $
* KimberlyClark Corp KMB.O : TD Cowen réduit le prix cible à 112 $ de 130
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : TD Cowen réduit le prix cible de 448 $ à 442 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Stifel augmente le prix cible de 73 $ à 75 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : UBS augmente le prix cible de 114 $ à 118 $
* Kontoor Brands Inc KTB.N : Barclays relève le prix cible de 91 $ à 94 $
* L B Foster Co FSTR.O : B. Riley relève le cours cible de 25 à 27 dollars
* L3Harris Technologies Inc LHX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 à 340 dollars
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Benchmark relève le prix cible à 82 $, contre 75 $ auparavant
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Raymond James augmente le prix cible de 64 $ à 80 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Rosenblatt Securities relève le prix cible de 72 $ à 80 $
* Lattice Semiconductor Corp LSCC.O : Stifel augmente le prix cible de 60 $ à 80 $
* Liquidia Corp LQDA.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 50 $
* Liquidia Corp LQDA.O : Needham relève le prix cible de 36 $ à 52 $
* Liquidia Corp LQDA.O : Raymond James relève le prix cible de 41 $ à 47 $
* Markel Group Inc MKL.N : Jefferies relève le cours cible de 2200 $ à 2220 $
* Mastercard MA.N : Truist Securities ramène le cours cible de 638 $ à 630 $
* Mbx Biosciences Inc MBX.O : TD Cowen initie une couverture avec une note d'achat
* Meritage Homes Corp MTH.N : JP Morgan relève le cours cible de 60 à 69 dollars
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 37 $ contre 32 $ auparavant
* Miami International Holdings Inc MIAX.N : Piper Sandler relève l'objectif de 48 $ à 52 $
* MidAmerica Apartment Communities Inc MAA.N : La Banque Scotia réduit l'objectif à 146 $ contre 162 $
* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit l'objectif de prix à 200 $ contre 228 $
* Mongodb Inc MDB.O : BMO augmente le prix cible à 415 $ de 365 $
* Mongodb Inc MDB.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 365 $ à 415 $
* Mongodb Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 350 $ à 405 $
* Mongodb Inc MDB.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 305 $ à 385 $
* Mongodb Inc MDB.O : Stephens augmente le prix cible de 340 $ à 390 $
* Mongodb Inc MDB.O : Truist Securities relève le cours cible de 375 à 400 dollars
* Monster Beverage Corp MNST.O : Jefferies relève le cours cible de 75 $ à 79 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Jefferies relève le prix cible de 3,5 $ à 4,2 $
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 10$ contre 9
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : TD Cowen relève le prix cible de 8 à 9 dollars
* Myriad Genetics Inc MYGN.O : UBS relève le prix cible de 6 à 8 dollars
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : Needham relève le cours cible de 36 à 47 dollars
* Napco Security Technologies Inc NSSC.O : TD Cowen relève le prix d'achat de " hold " à " buy "; augmente l'objectif de
prix de 43 $ à 50 $
* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Jefferies réduit le prix cible de 13 $ à 10 $
* Navitas Semiconductor Corp NVTS.O : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 12 $
* Newmont NEM.N : Bernstein réduit le prix cible à 94 $ contre 96 $
* Nexpoint Real Estate Finance Inc NREF.N : KBW réduit le cours cible à 13,25 $ contre 14,25
* Novavax Inc NVAX.O : TD Cowen réduit le prix cible à 7 $ contre 8 $
* Nvidia Corp NVDA.O : Jefferies relève le cours cible à 240 $, contre 220 $ auparavant
* ON Holding AG ONON.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 31 $, contre 40 $ auparavant
* Onsemi ON.O : B. Riley réduit le prix cible à 54 $ contre 58 $
* Onsemi ON.O : Deutsche Bank augmente le prix cible de 60 $ à 65 $
* Onsemi ON.O : Mizuho réduit le prix cible à 62$ de 68
* Onsemi ON.O : TD Cowen augmente le prix cible de 55 $ à 60 $
* Onsemi ON.O : Truist Securities augmente le prix cible à 51 $ contre 49 $
* Ooma Inc OOMA.N : Alliance Global Partners relève le cours cible à 18 $ contre 16 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 255 $ contre 215 $ auparavant
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson relève l'objectif de cours à 215 $ contre 170 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 200$ de 160
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Jefferies relève le cours cible de 60 à 70 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho relève le cours cible à 205 $, contre 165 $ auparavant
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Morgan Stanley relève l'objectif à 205 $ contre 155 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 201 à 225 dollars
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC augmente le prix cible de 45 $ à 50 $
* Palantir Technologies Inc PLTR.O : UBS relève le cours cible à 205 $, contre 165 $ auparavant
* Paramount Skydance Corp PSKY.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 14$ contre 10
* Patrick Industries Inc PATK.O : Benchmark relève le cours cible de 110 à 115 dollars
* Paymentus Holdings Inc PAY.N : Raymond James relève le cours cible à 41 $ contre 38 $
* PayPal PYPL.O : Truist Securities relève le cours cible à 66 $ contre 65 $
* PBF Energy Inc PBF.N : Mizuho relève le cours cible de 26 à 31 $
* Peabody Energy Corp BTU.N : B. Riley réduit le prix cible à 38 $ de 40
* Pediatrix Medical Group MD.N : Deutsche Bank augmente le prix cible à 21$ de 13
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 17 $ à 21 $
* Penske Automotive Group Inc PAG.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 200 $ contre 206 $
* Phillips 66 PSX.N : Mizuho augmente le prix cible à 145 $, contre 142 $ auparavant
* Phoenix Education Partners Inc PXED.N : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de 60 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : BMO réduit le prix cible de 100 $ à 96 $
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Jefferies augmente l'objectif de 115 $ à partir de 113
* Pinnacle West Capital Corp PNW.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 96 $ contre 90 $ auparavant
* PRA Group Inc PRAA.O : Truist Securities réduit le prix cible de 33 $ à 26 $
* Pseg PEG.N : BMO ramène le cours cible de 85 $ à 83 $
* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho initie une couverture avec une note de surperformance; PT 110
* Qorvo QRVO.O : JP Morgan passe de la sous-pondération à la neutralité; PT de 92 $ à 105 $
* Quaker Houghton KWR.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 150 à 160 dollars
* Qualcomm QCOM.O : JP Morgan relève le cours cible de 200 à 210 dollars
* Realty Income Corp O.N : RBC relève le cours cible de 60 à 61 dollars
* Realty Income Corp O.N : Stifel réduit le cours cible de 68 $ à 67,5 $
* Red Rock Resorts Inc RRR.O : Jefferies augmente le prix d'achat de "hold" à "buy"; réduit le prix cible de "$66" à "$65
* Rhythm Pharmaceuticals Inc RYTM.O : Needham augmente le prix cible de 95 $ à 122 $
* Ryanair RYAAY.O : Raymond James relève le cours cible à 85 $ contre 76 $
* S&P Global Inc SPGI.N : Mizuho relève le cours cible de 643 $ à 657 $
* Sable Offshore Corp SOC.N : Benchmark réduit le prix cible à 20$ de 47
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Baird réduit le prix cible de 21 $ à 15 $
* Sarepta Therapeutics Inc SRPT.O : Jefferies réduit le prix cible de 35 $ à 30 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : BMO ramène le cours cible de 215 $ à 210 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Jefferies réduit le prix cible de 198 $ à 192 $
* SBA Communications Corp SBAC.O : Raymond James réduit le prix cible à 243 $ contre 265 $
* Simon Property Group Inc SPG.N : Stifel relève l'objectif de cours de 179 à 184 dollars
* Six Flags Entertainment Corp FUN.N : Mizuho ramène l'objectif de cours à 28$ contre 30
* SM Energy Co SM.N : Susquehanna abaisse le cours cible à 21 $ contre 24 $
* Smartfinancial Inc SMBK.N : KBW relève l'objectif de cours à 40 $, contre 38 $ auparavant
* Sofi Technologies Inc SOFI.O : Truist Securities relève le cours cible de 29 à 31 dollars
* Solid Biosciences SLDB.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 10 à 9 dollars
* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS ramène le cours de l'action de "acheter" à "neutre
* Steel Dynamics Inc STLD.O : UBS augmente le prix cible de 158 $ à 165 $
* Stepstone Group Inc STEP.O : JP Morgan augmente le prix cible de 73 $ à 84 $
* Summit Hotel Properties Inc INN.N : BofA Global Research ramène le cours de l'action de neutre à
sous-performance
* Summit Hotel Properties Inc INN.N : BofA Global Research réduit l'objectif de prix de 5,75 $ à 4,5 $
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : UBS augmente l'objectif de cours à 38$ contre 35
* Syndax Pharmaceuticals Inc SNDX.O : Barclays augmente le prix cible de 19 $ à 22 $
* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : B. Riley augmente le prix cible de 13 $ à 16 $
* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : BTIG augmente le prix cible de neutre à achat
* Tactile Systems Technology Inc TCMD.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 20$ contre 14
* Terns Pharmaceuticals TERN.O : Barclays relève l'objectif de cours à 27$ contre 14
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : BMO augmente le prix cible de 15 $ à 22 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : H.C. Wainwright augmente le cours cible de neutre à achat; augmente le cours cible de
7 $ à 20 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho augmente le prix cible de 9 $ à 32 $; augmente le prix cible de 7 $ à 20 $;
augmente le prix cible de 7 $ à 20 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Truist Securities relève l'objectif de cours de 20 à 28 dollars
* Topgolf Callaway Brands Corp MODG.N : Truist Securities augmente le prix cible à 12 $ de 10
* Trade Desk Inc TTD.O : Wedbush prend en charge la couverture avec une note neutre; cible 50 $ contre 68 $
* Travere Therapeutics Inc TVTX.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 26 $ à 35 $
* Tscan Therapeutics Inc TCRX.O : BTIG ramène le prix cible d'achat à neutre
* Twilio Inc TWLO.N : Argus Research relève le cours cible à 170 $ contre 145 $ auparavant
* Twist Bioscience Corp TWST.O : Stephens initie une couverture avec une note de surpondération; PT 41
* UDR Inc UDR.N : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 38 $
* UDR Inc UDR.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 46 $ à 37 $
* Unum Group UNM.N : JP Morgan réduit le prix cible de 94 $ à 92 $
* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible à 22 $, contre 20 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Needham augmente le prix cible à 25 $ de 19
* Upwork Inc UPWK.O : RBC relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : La Banque Scotia augmente le prix cible de 15 $ à 17 $
* Upwork Inc UPWK.O : UBS augmente le prix cible de 21 $ à 23 $
* V2X Inc VVX.N : RBC relève le cours cible à 60 $, contre 54 $ auparavant
* V2X Inc VVX.N : Stifel relève le cours cible de 63 $ à 65 $
* Ventas Inc VTR.N : Argus Research relève le cours cible de 75 $ à 80 $
* Ventas Inc VTR.N : RBC augmente le prix cible de 77 $ à 83 $
* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities initie une couverture avec la note equalweight
* Venture Global Inc VG.N : Capital One Securities relève le prix cible à 11 $
* Vertex Inc VERX.O : BMO réduit le prix cible de 30 $ à 24 $
* Vertex Inc VERX.O : Needham réduit le prix cible à 30 $ de 40
* Vertex Inc VERX.O : Stephens réduit le prix cible à 26 $ de 30
* Vertex Inc VERX.O : Stifel réduit le prix cible à 23$ de 28
* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Barclays relève le cours cible à 414 $, contre 408 $ auparavant
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Bernstein réduit le prix cible de 471 $ à 466 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : RBC réduit le prix cible à 415 $ de 423 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Stifel réduit le prix cible de 455 $ à 445 $
* Walmart WMT.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 117 à 118 dollars
* Welltower Inc WELL.N : RBC relève le cours cible de 183 $ à 203 $
* Westlake Corp WLK.N : BMO ramène le cours cible de 91 $ à 83 $
* WEX Inc WEX.N : Mizuho réduit le prix cible de 185 $ à 180 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : D.A. Davidson augmente le prix cible de 11 $ à 13 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies augmente le prix cible à 16$ de 15
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho relève le cours cible de 11 $ à 12 $
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : UBS relève le prix cible de 12 à 13 dollars
* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Barclays relève l'objectif de cours de 13 à 14 dollars