Nvidia ne peut pas vendre sa puce d'IA la plus avancée à la Chine, selon la Maison Blanche
(Des détails sont ajoutés tout au long de l'article) par Nandita Bose et Alexandra Alper

L'administration Trump n'a pas l'intention d'autoriser Nvidia NVDA.O à vendre à la Chine sa puce d'IA la plus avancée, connue sous le nom de Blackwell, dans l'immédiat, a déclaré mardi la Maison Blanche.

"En ce qui concerne les puces les plus avancées, la puce Blackwell, ce n'est pas quelque chose que nous souhaitons vendre à la Chine pour le moment", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche.

Ces remarques font écho aux propos tenus par le président Donald Trump le dimanche , lorsqu'il a déclaré que les puces les plus avancées fabriquées par l'entreprise la plus valorisée du monde seraient réservées aux entreprises américaines et ne seraient pas vendues à la Chine et à d'autres pays.

Des questions s'étaient posées quant à la possibilité pour Donald Trump d'autoriser l'expédition d'une version réduite de la puce Blackwell en Chine depuis le mois d'août, date à laquelle il avait laissé entendre qu'il pourrait autoriser de telles ventes .

M. Trump avait laissé entendre qu'il pourrait discuter de ces puces avec le président chinois Xi Jinping lors de leur sommet en Corée du Sud la semaine dernière, mais il a finalement déclaré que le sujet n'avait pas été abordé .

