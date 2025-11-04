Pays-Bas: le centriste Jetten lance les négociations de coalition, Wilders concède sa défaite

Le leader du parti centriste D66, Rob Jetten, le 30 octobre 2025 à La Haye ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Rob Jetten, le vainqueur des élections législatives néerlandaises, a franchi mardi la première étape de la formation d'un gouvernement, en nommant un négociateur chargé de servir de médiateur entre les partis politiques.

Le centriste de 38 ans a remporté une victoire électorale surprise la semaine dernière, devançant de justesse le dirigeant d'extrême droite Geert Wilders.

Cette victoire très serrée, avec moins de 30.000 voix d'avance, place M. Jetten en position de devenir le plus jeune chef de gouvernement, et le premier Premier ministre ouvertement gay de la cinquième économie de l'Union européenne.

Mardi, M. Wilders a reconnu sa défaite pour la première fois. Auparavant, il avait partagé sur les réseaux sociaux des allégations infondées d'irrégularités électorales.

Le dirigeant d'extrême droite a reconnu que son rival centriste était largement en tête du dépouillement, en attendant l'annonce des résultats officiels vendredi.

"Il y a peu de chances que cela change. J'ai donc félicité M. Jetten pour sa victoire", a déclaré M. Wilders devant les journalistes.

M. Jetten doit désormais former une coalition, une tâche toujours délicate aux Pays-Bas. La fragmentation de la vie politique fait qu'aucun parti n'a remporté suffisamment de sièges au Parlement, qui en compte 150, pour former une majorité absolue.

Pour atteindre 76 sièges, une large coalition couvrant tout le spectre politique est l'option la plus viable. C'est également ce que souhaite M. Jetten.

Cela est possible avec une coalition de quatre partis réunissant le D66 de Rob Jetten (26 sièges), le CDA de centre droit (18), le VVD libéral (22) et l'alliance de gauche Verts/Travaillistes (20).

Cependant, persuader le VVD et les Verts/Travaillistes de collaborer s'annonce délicat.

La dirigeante des libéraux, Dilan Yesilgoz, a déclaré aux journalistes qu'il n'y avait "aucune chance" que les deux partis travaillent ensemble.

- "Stable et ambitieux" -

Aux Pays-Bas, le chef du parti ayant remporté les élections nomme un "éclaireur" pour sonder les différents partis et déterminer qui est prêt à discuter avec qui.

M. Jetten a nommé Wouter Koolmees, actuellement directeur de la société nationale de chemins de fer NS, et qui a déjà un rôle similaire auparavant pour le D66.

"M. Koolmees possède une vaste expérience à La Haye, en tant que député et ministre", a déclaré M. Jetten aux journalistes. "Il a également participé à la formation de précédents gouvernements et sait rassembler la gauche et la droite".

Ce n'est que lorsque l'"éclaireur" aura terminé le travail nécessaire pour présenter des coalitions potentielles que les véritables négociations commenceront.

M. Koolmees devrait présenter son rapport le 11 novembre, après quoi le Parlement se réunira avec les nouveaux députés pour débattre des prochaines étapes.

"Je pense qu'il est important d'avoir un gouvernement stable et ambitieux", a déclaré M. Jetten.

Jusqu'à la formation d'une nouvelle coalition, le gouvernement démissionnaire de Dick Schoof continue de gérer les affaires courantes. M. Schoof a déclaré qu'il s'attendait à rester Premier ministre jusqu'à Noël, mais Rob Jetten a affirmé qu'il n'y avait pas de temps à perdre pour former un gouvernement.

M. Koolmees a reconnu avoir une tâche complexe à accomplir.

"Parallèlement, je constate une volonté, tant au niveau politique que dans la société, de former rapidement un gouvernement stable", a-t-il déclaré aux journalistes.

"C’est pourquoi je ne veux pas perdre de temps et je commencerai dès demain", a-t-il ajouté, précisant qu’il s’entretiendrait d’abord avec tous les chefs de parti.