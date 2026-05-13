TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aecom, Humana, Mosaic

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aecom, Humana et Mosaic.

POINTS FORTS

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Mosaic MOS.N : RBC relève sa note de « sector perform » à « outperform »; abaisse son

objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein initie la couverture avec une note «

surperformer »

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 116 $ à 109 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 410 $ à 470 $

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 75 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 41 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 42 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 38 $

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Aramark ARMK.N : Stifel relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Aramark ARMK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Arrow Electronics ARW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 122 $ à 233 $

* Arrow Electronics ARW.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 35 $ à 46 $

* Arteris Inc AIP.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 38 $

* Arvinas ARVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $

* Aura Biosciences Inc AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 17 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 96 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 96 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Billiontoone Inc BLLN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Block Inc XYZ.N : Macquarie relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Clear Street relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 237 $ à 196 $

* Bxp BXP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 81 $

* Bxp Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel relève son objectif de cours de 41 $ à 63 $

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 780 $ à 1 000 $

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 54 $

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365 $ à 400 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Argus Research relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 94 $ à 106 $

* Dow Inc DOW.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Ducommun Inc DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 199 $ à 196 $

* Equinix Inc EQIX.O : Argus Research relève son objectif de cours de 990 $ à 1 170 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 424 $ à 394 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 284 $ à 195 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 252 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Janus Living Inc JAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : Barclays relève son objectif de cours de 348 $ à 366 $

* Kayne Anderson Bdc Inc KBDC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 21 $ à 29 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 293 $ à 280 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 45 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 640 $ à 709 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 125 $ à 200 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 471 $ à 491 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 69 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 950 $

* Mosaic MOS.N : RBC passe de « performance sectorielle » à « surperformance »; abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Clear Street relève son objectif de cours de 400 $ à 500 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 11 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO relève son objectif de cours de 113 $ à 125 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* Nextpower Inc NXT.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 146 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 136 $ à 161 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Pacs Group Inc PACS.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 186 $ à 159 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 700 $ à 715 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 106 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Ralliant Corp RAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Ralliant Corp RAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16,50 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 51 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 86 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 580 $ à 600 $

* Under Armour Inc UAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,40 $

* Under Armour Inc UAA.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 12 $ à 17 $

* Vestis Corp VSTS.N : William Blair relève sa note à « surperformer »

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 91 $

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Western Midstream Partners LP WES.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 274 $ à 284 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 256 $ à 267 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 10 $ à 3 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho passe de « neutre » à « sous-performer »