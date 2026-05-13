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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Aecom, Humana, Mosaic
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 13:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mercredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Aecom, Humana et Mosaic.

POINTS FORTS

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Mosaic MOS.N : RBC relève sa note de « sector perform » à « outperform »; abaisse son

objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein initie la couverture avec une note «

surperformer »

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

Voici un résumé des actions de recherche concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters mercredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Advance Auto Parts Inc AAP.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 57 $ à 55 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 450 $ à 500 $

* Aecom ACM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 142 $ à 111 $

* Aecom ACM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 116 $ à 109 $

* Agree Realty Corp ADC.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 86 $ à 80 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 130 $ à 175 $

* Akamai AKAM.O : BofA Global Research relève sa recommandation de « neutre » à « acheter »

* Ambiq Micro Inc AMBQ.N : Needham relève son objectif de cours de 48 $ à 70 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 28 $

* Amentum Holdings Inc AMTM.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 42 $ à 35 $

* Analog Devices Inc ADI.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 410 $ à 470 $

* Anaptysbio ANAB.O : Barclays relève son objectif de cours de 63 $ à 75 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 30 $ à 41 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 32 $ à 42 $

* Andersen Group Inc ANDG.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 25 $ à 38 $

* Aramark ARMK.N : la Deutsche Bank relève son objectif de cours de 48 $ à 54 $

* Aramark ARMK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 49 $ à 55 $

* Aramark ARMK.N : Stifel relève son objectif de cours de 47 $ à 54 $

* Aramark ARMK.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 50 $ à 58 $

* Arrow Electronics ARW.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 122 $ à 233 $

* Arrow Electronics ARW.N : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Arrowhead Pharmaceuticals ARWR.O : Bernstein relève son objectif de cours de 35 $ à 46 $

* Arteris Inc AIP.O : Rosenblatt Securities relève son objectif de cours de 20 $ à 38 $

* Arvinas ARVN.O : Barclays relève son objectif de cours de 18 $ à 20 $

* Assurant Inc AIZ.N : KBW relève son objectif de cours de 258 $ à 270 $

* Aura Biosciences Inc AURA.O : Leerink Partners abaisse son objectif de cours de 26 $ à 17 $

* Autodesk Inc ADSK.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 96 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 66 $ à 96 $

* Avnet Inc AVT.O : BofA Global Research relève sa note de « sous-performance » à « neutre »

* Billiontoone Inc BLLN.O : Guggenheim relève son objectif de cours de 100 $ à 120 $

* Black Rock Coffee Bar Inc BRCB.O : Stifel abaisse son objectif de cours de 27 $ à 18 $

* Block Inc XYZ.N : Macquarie relève son objectif de cours de 65 $ à 75 $

* Bloom Energy Corp BE.N : Clear Street relève son objectif de cours de 180 $ à 250 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens abaisse son objectif de cours de 237 $ à 196 $

* Bxp BXP.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 81 $

* Bxp Inc BXP.N : Jefferies relève son objectif de cours de 59 $ à 66 $

* Cardinal Infrastructure Group Inc CDNL.O : Stifel relève son objectif de cours de 41 $ à 63 $

* Carlyle Secured Lending Inc CGBD.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 13 $ à 12 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Jefferies relève son objectif de cours de 780 $ à 1 000 $

* Castle Biosciences Inc CSTL.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 50 $ à 40 $

* Celldex Therapeutics Inc CLDX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 38 $ à 54 $

* Coherent Corp COHR.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 365 $ à 400 $

* Corebridge Financial CRBG.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 40 $ à 41 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Argus Research relève son objectif de cours de 130 $ à 150 $

* CVS Health Corp CVS.N : Bernstein relève son objectif de cours de 94 $ à 106 $

* Dow Inc DOW.N : Argus Research passe de « conserver » à « acheter »

* Ducommun Inc DCO.N : RBC relève son objectif de cours de 150 $ à 155 $

* EOG Resources Inc EOG.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 199 $ à 196 $

* Equinix Inc EQIX.O : Argus Research relève son objectif de cours de 990 $ à 1 170 $

* Essential Properties Realty Trust Inc EPRT.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 37 $ à 34 $

* Ferguson Enterprises Inc FERG.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 280 $ à 290 $

* General Mills GIS.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 41 $

* Ha Sustainable Infrastructure Capital HASI.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 49 $

* Home Depot Inc HD.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 424 $ à 394 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 182 $ à 254 $

* Installed Building Products Inc IBP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 284 $ à 195 $

* Intellia Therapeutics Inc NTLA.O : H.C. Wainwright abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève son objectif de cours de 252 $ à 265 $

* J&J JNJ.N : Leerink Partners relève sa recommandation de « market perform » à « outperform »

* Jackson Financial Inc JXN.N : KBW relève son objectif de cours de 120 $ à 125 $

* Janus Living Inc JAN.N : Barclays relève son objectif de cours de 26 $ à 30 $

* Jones Lang LaSalle Inc JLL.N : Barclays relève son objectif de cours de 348 $ à 366 $

* Kayne Anderson Bdc Inc KBDC.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 14 $ à 15 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 21 $ à 29 $

* Lowe's Companies Inc LOW.N : Truist Securities abaisse son objectif de cours de 293 $ à 280 $

* Madison Air Solutions MAIR.N : Jefferies lance la couverture avec une recommandation « neutre »; objectif de cours: 45 $

* Madison Air Solutions Corp MAIR.N : Barclays relève son objectif de cours de 45 $ à 47 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 640 $ à 709 $

* Magnolia Oil & Gas Corp MGY.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 32 $ à 31 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 125 $ à 200 $

* Mastec Inc MTZ.N : Clear Street relève son objectif de cours de 440 $ à 500 $

* Mastec Inc MTZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 471 $ à 491 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research relève son objectif de cours de 1 $ à 69 $

* Matador Resources Co MTDR.N : Gerdes Energy Research passe de « neutre » à « acheter »

* Metlife Inc MET.N : KBW relève son objectif de cours de 87 $ à 98 $

* Micron Technology Inc MU.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 500 $ à 950 $

* Mosaic MOS.N : RBC passe de « performance sectorielle » à « surperformance »; abaisse son objectif de cours de 28 $ à 27 $

* Myr Group Inc MYRG.O : Clear Street relève son objectif de cours de 400 $ à 500 $

* National Energy Services Reunited Corp NESR.O : Barclays relève son objectif de cours de 34 $ à 35 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Raymond James relève son objectif de cours de 45 $ à 53 $

* Natural Gas Services Group Inc NGS.N : Stifel relève son objectif de cours de 44 $ à 47 $

* Nextdecade Corp NEXT.O : Citigroup lance la couverture avec une recommandation « Achat »; objectif de cours de 11 $

* Nextpower Inc NXT.O : BMO relève son objectif de cours de 113 $ à 125 $

* Nextpower Inc NXT.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 125 $ à 155 $

* Nextpower Inc NXT.O : RBC relève son objectif de cours de 120 $ à 146 $

* Nextpower Inc NXT.O : Susquehanna relève son objectif de cours de 136 $ à 161 $

* Nvidia Corp NVDA.O : BofA Global Research relève son objectif de cours de 300 $ à 320 $

* Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc OLLI.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 130 $ à 115 $

* Oracle Corp ORCL.N : Wedbush relève son objectif de cours de 225 $ à 275 $

* Orchestra Biomed Holdings Inc OBIO.O : Barclays relève son objectif de cours de 12 $ à 13 $

* Pacs Group Inc PACS.N : Stephens relève son objectif de cours de 43 $ à 49 $

* Palomar Holdings Inc PLMR.O : KBW abaisse son objectif de cours de 186 $ à 159 $

* Praxis Precision Medicines Inc PRAX.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 700 $ à 715 $

* Primerica Inc PRI.N : KBW relève son objectif de cours de 290 $ à 305 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : KBW relève son objectif de cours de 100 $ à 106 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : BMO relève son objectif de cours de 175 $ à 180 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 170 $ à 180 $

* Qnity Electronics Inc Q.N : Mizuho relève son objectif de cours de 150 $ à 170 $

* Ralliant Corp RAL.N : BofA Global Research relève son objectif de cours de 42 $ à 50 $

* Ralliant Corp RAL.N : Barclays relève son objectif de cours de 52 $ à 67 $

* Ralliant Corp RAL.N : RBC relève son objectif de cours de 47 $ à 64 $

* Ralliant Corp RAL.N : Truist Securities relève son objectif de cours de 53 $ à 68 $

* Realty Income Corp O.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 68 $ à 66 $

* Rockwell Automation Inc ROK.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 400 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho abaisse son objectif de cours de 17 $ à 16,50 $

* Select Medical Holdings Corp SEM.N : Mizuho passe de « surperformer » à « neutre »

* Solv Energy Inc MWH.O : CIBC relève son objectif de cours de 38 $ à 49 $

* Solv Energy Inc MWH.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 35 $ à 51 $

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec une note « surperformer »

* Sunbelt Rentals Holdings SUNB.N : Bernstein lance la couverture avec un objectif de cours de 86 $

* Synopsys Inc SNPS.O : Citigroup relève son objectif de cours de 580 $ à 600 $

* Under Armour Inc UAA.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Under Armour Inc UAA.N : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 8 $ à 6,40 $

* Under Armour Inc UAA.N : Stifel passe de « acheter » à « conserver »; abaisse son objectif de cours de 9 $ à 6 $

* US Physical Therapy Inc USPH.N : Barrington Research abaisse son objectif de cours de 103 $ à 90 $

* Venture Global Inc VG.N : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »; relève son objectif de cours de 12 $ à 17 $

* Vestis Corp VSTS.N : William Blair relève sa note à « surperformer »

* Via Transportation Inc VIA.N : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 30 $ à 25 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Raymond James abaisse son objectif de cours de 23 $ à 19 $

* Via Transportation Inc VIA.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 30 $

* Voya Financial Inc VOYA.N : RBC relève son objectif de cours de 87 $ à 91 $

* Wendy's Co WEN.O : Argus Research relève sa recommandation de « conserver » à « acheter »

* Western Midstream Partners LP WES.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 41 $ à 43 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Barclays relève son objectif de cours de 330 $ à 345 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Citigroup relève son objectif de cours de 274 $ à 284 $

* Zebra Technologies ZBRA.O : Keybanc passe de « pondération sectorielle » à « surpondération »

* Zebra Technologies ZBRA.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 256 $ à 267 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 8 $ à 5 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 10 $ à 3 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Mizuho passe de « neutre » à « sous-performer »

Valeurs associées

ADVANCE AUTO PAR
52,650 USD NYSE +1,58%
AECOM
69,900 USD NYSE -12,08%
AGREE RLTY REIT
76,540 USD NYSE +0,18%
AKAMAI TECHNOLOG
149,5600 USD NASDAQ -2,31%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
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ANALOG DEVICES
419,6500 USD NASDAQ -0,73%
ANAPTYSBIO
65,5800 USD NASDAQ -3,37%
ARAMARK
48,400 USD NYSE +8,67%
ARROWHEAD PHRMCT
79,0400 USD NASDAQ +1,66%
ARTERIS
32,4300 USD NASDAQ -2,11%
ARVINAS
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ASSURANT
243,420 USD NYSE -0,31%
AURA BIOSCIS
7,9300 USD NASDAQ -3,17%
AUTODESK INC
234,8700 USD NASDAQ -0,58%
AVNET
82,1100 USD NASDAQ -0,91%
BILLIONTOONE RG-A
94,2300 USD NASDAQ -11,05%
BLACK ROCK CB RG-A
10,9700 USD NASDAQ -0,18%
BLOCK RG-A
72,150 USD NYSE -1,39%
BLOOM ENERGY-A
281,110 USD NYSE -1,04%
BOOT BARN HLDGS
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BXP
59,010 USD NYSE +0,12%
CARDINAL INFRA RG-A
57,0900 USD NASDAQ -5,43%
CARLYLE SCRD LND
11,2500 USD NASDAQ -1,14%
CASEY'S GEN STOR
867,1900 USD NASDAQ -1,13%
CASTLE BIOSCI
18,6300 USD NASDAQ -2,20%
CELLDEX THERAPTC
32,0000 USD NASDAQ -0,87%
COHERENT
374,050 USD NYSE -1,49%
COREBRIDGE FINL
26,100 USD NYSE -0,87%
COREWEAVE
107,7500 USD NASDAQ -6,06%
CVS HEALTH
95,180 USD NYSE +3,20%
DOW
39,430 USD NYSE +1,74%
DUCOMMUN
144,880 USD NYSE +2,85%
EOG RESOURCES
134,105 USD NYSE +0,58%
EQUINIX REIT
1 080,6300 USD NASDAQ -0,51%
ESSEN PROP REIT
31,260 USD NYSE -0,26%
FERGUSON ENTER
238,090 USD NYSE -2,47%
GENERAL MILLS
34,125 USD NYSE +0,96%
HA SUSTAIN REIT
40,965 USD NYSE -0,09%
HOME DEPOT
310,550 USD NYSE -0,29%
HUMANA
295,345 USD NYSE +7,69%
INSTALLED BLDN P
202,550 USD NYSE -1,73%
INTELLIA THERAPE
13,9900 USD NASDAQ -2,98%
JACKSN FINL RG-A
109,060 USD NYSE -0,50%
JOHNSON&JOHNSON
224,360 USD NYSE +1,31%
JONES LANG LASAL
315,770 USD NYSE -2,22%
LEGEND BIOTC SP ADS
28,2510 USD NASDAQ +10,44%
LOWE'S COM
224,510 USD NYSE -0,70%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
510,2600 USD NASDAQ +2,66%
MAGNOLIA OIL RG-A
28,635 USD NYSE +1,52%
MARVELL TECH
164,4900 USD NASDAQ -3,72%
MASTEC
420,650 USD NYSE -0,18%
MATADOR RES
56,650 USD NYSE +0,59%
METLIFE
78,670 USD NYSE +0,88%
MICRON TECHNOLOGY
766,5800 USD NASDAQ -3,61%
MOSAIC
22,380 USD NYSE +2,68%
MYR GROUP
455,2700 USD NASDAQ -0,69%
NATL ENERGY SVC
26,8400 USD NASDAQ +5,54%
NATURAL GAS SRVC
42,380 USD NYSE +5,73%
NEXTDECADE
8,5000 USD NASDAQ +5,20%
NEXTPOWER RG-A
125,3700 USD NASDAQ -0,70%
NVIDIA
220,7800 USD NASDAQ +0,61%
OLLIE'S BARGAIN
75,1800 USD NASDAQ -0,73%
ORACLE
186,790 USD NYSE -3,62%
ORCHESTRA
4,0600 USD NASDAQ +3,84%
PACS GROUP
41,030 USD NYSE +28,62%
PALOMAR HLDGS
108,6300 USD NASDAQ -0,54%
PRAXIS PRECIS
343,2000 USD NASDAQ +3,43%
PRIMERICA
273,780 USD NYSE +0,71%
PRUDENTIAL FINAN
102,600 USD NYSE +1,47%
REALTY INCOME REIT
62,530 USD NYSE +0,28%
ROCKWELL AUTOMAT
455,140 USD NYSE -0,37%
SELCT MED HLDGS
16,460 USD NYSE +0,15%
SOLV ENERGY RG-A
45,8400 USD NASDAQ +2,25%
SYNOPSYS
513,2100 USD NASDAQ -0,58%
UNDER ARMOUR RG-A
5,020 USD NYSE -17,16%
US PHYSICAL THER
61,010 USD NYSE +2,78%
VESTIS
11,960 USD NYSE +28,88%
VOYA FINANCIAL
80,930 USD NYSE +1,00%
WENDY'S
7,9000 USD NASDAQ +16,78%
WEST MIDSTREAM PTR
44,550 USD NYSE +1,41%
ZEBRA TECH -A-
241,7900 USD NASDAQ +11,44%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/05/2026 à 13:51:56.

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