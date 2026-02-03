TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés américaines cotées en bourse, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif de cours de 100 $

de cours de 100 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformer'

'surperformer'

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 235 $ à 200 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe de 'surpondérer' à 'neutre'; abaisse son objectif de cours de 470 $ à 330 $

* Aktis Oncology AKTS.O : Leerink Partners entame le suivi avec une note de surperformance; objectif de cours de 31 $

* Aktis Oncology AKTS.O : BofA Global Research entame le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de 34 $

* Aktis Oncology AKTS.O : JP Morgan entame le suivi avec une note de surpondération; objectif de cours de 30 $

* Aktis Oncology AKTS.O : TD Cowen entame le suivi avec une note d'achat

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève son objectif de cours à 400 $, contre 365 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : UBS relève l'objectif de cours à 311 $ contre 310 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 14 $ contre 19 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours à 245 $ contre 200 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours à 191 $, contre 197 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 189 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS réduit l'objectif de cours à 6608 $ contre 6806 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens relève l'objectif de cours de 185 $ à 196 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 124 $ contre 136 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 30 $ contre 50 $

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève son objectif de cours à 18 $ contre 15 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 645,00 $ à 700,00 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James relève son objectif de cours à 25 $, contre 22 $ auparavant

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 37 $ à 64 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 235 $ contre 275 $

* Chevron Corp CVX.N : Argus Research relève son objectif de cours à 203 $ contre 183 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 177 $ à 179 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 102 $ contre 95 $ auparavant

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley entame le suivi avec une note de pondération égale

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley entame le suivi avec un objectif de cours de 66 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 100 $ à 99 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho relève son objectif de cours à 1065 $ contre 1000 $

* Coterra Energy CTRA.N : Roth MKM abaisse sa recommandation d'achat à neutre; et abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28 $

$

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 158 $ contre 143 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 43 $

* Disney DIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 140 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 132 $ contre 136 $

* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 130 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 123 $ contre 120 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Elevance Health ELV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 392 $ à 358 $

* Elevance Health ELV.N : RBC abaisse sa recommandation de 'surperformance' à 'performance sectorielle'

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 76 $ contre 74 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : BofA Global Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat'

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 130,00 $ contre 138,00 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : UBS relève son objectif de cours à 270 $, contre 257 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 145 $ contre 142 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève son objectif de cours à 427 $ contre 306 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformer'

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 380 $, contre 295 $ auparavant

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève sa recommandation de 'pondération égale' à 'surpondérer'

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 70 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 43 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de 'neutre' à 'sous-performance'

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners entame le suivi avec une note d'achat

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners entame le suivi avec un objectif de cours de 68 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 660 $ à 714 $

* Green Plains Inc GPRE.O : UBS relève son objectif de cours à 12 $, contre 7 $ auparavant

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève son objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 318 $ contre 288 $

* Honeywell HON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 240 $, contre 220 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 590 $ à 400 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 800 $, contre 830 $ auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 830 $ à 820 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 750 $ à 730 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours à 696 $ contre 868 $

* J&J JNJ.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup relève sa recommandation de 'vendre' à 'neutre'; relève son objectif de cours de 4 $ à 6 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $

* Lam Research LRCX.O : Argus Research relève son objectif de cours de 175 $ à 280 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif de cours de 100 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 53 $ à 38 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 595 $ à 570 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Argus Research relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 323 $ contre 294 $ auparavant

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 121 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève son objectif de cours à 98 $ contre 82 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif de cours de 200 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Oracle Corp ORCL.N : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 260 $ à 220 $

* Oshkosh Corp OSK.N : BofA Global Research relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'neutre'

* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens entame le suivi avec une note de pondération égale; objectif de cours de 44 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 215 $ à 180 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève sa recommandation à 'surperformer'

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 90 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 980 $ à 1100 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours à 35 $ contre 45 $

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 156 $ contre 141 $ auparavant

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat'

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 131 $, contre 149 $ auparavant

* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 72 $ contre 74 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Revvity Inc RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 132 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 124 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 111 $, contre 113 $ auparavant

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Guggenheim entame le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de 27 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 315 $ à 280 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'conserver'; et abaisse son objectif de cours de 32 $ à 26 $

$ à 26 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours à 9 $ contre 10 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 15 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève son objectif de cours à 44 $ contre 33 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformer'

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen abaisse sa recommandation d''acheter' à 'conserver'; et abaisse son objectif de cours de 21 $ à 18 $

$ à 18 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours à 150 $ contre 152 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 50 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 69 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63,00 $ à 67,00 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Tyson Foods, Inc. TSN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 75 $ à 78 $

* United Airlines UAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $

* Verizon VZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 49 $ contre 47 $ auparavant

* Verizon VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O : Piper Sandler passe de 'surpondérer' à 'neutre'; et abaisse son objectif de cours de 32 $ à 20 $

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Vista Gold Corp. VGZ.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 3 $ à 5 $

* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Western Digital Corp WDC.O : Argus Research relève son objectif de cours de 180 $ à 300 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 366 $ à 404 $

* Woodward Inc WWD.O : UBS relève son objectif de cours de 378 $ à 417 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 16 $