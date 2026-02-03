 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Exxon Mobil, Stellar Bancorp
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 18:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé mardi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés américaines cotées en bourse, dont Adobe, Exxon Mobil et Stellar Bancorp.

FAITS MARQUANTS

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif

de cours de 100 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de 'performance de marché' à

'surperformer'

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 235 $ à 200 $

Voici un résumé des analyses de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC abaisse son objectif de cours de 35 $ à 31 $

* Acadia Pharmaceuticals Inc. ACAD.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours de 33 $ à 32 $

* Adobe ADBE.O : Piper Sandler passe de 'surpondérer' à 'neutre'; abaisse son objectif de cours de 470 $ à 330 $

* Aktis Oncology AKTS.O : Leerink Partners entame le suivi avec une note de surperformance; objectif de cours de 31 $

* Aktis Oncology AKTS.O : BofA Global Research entame le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de 34 $

* Aktis Oncology AKTS.O : JP Morgan entame le suivi avec une note de surpondération; objectif de cours de 30 $

* Aktis Oncology AKTS.O : TD Cowen entame le suivi avec une note d'achat

* Alphabet Inc GOOGL.O : Mizuho relève son objectif de cours à 400 $, contre 365 $ auparavant

* Amazon AMZN.O : UBS relève l'objectif de cours à 311 $ contre 310 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 16 $

* Asana Inc ASAN.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 14 $ contre 19 $

* Axsome Therapeutics Inc AXSM.O : Jefferies relève son objectif de cours à 245 $ contre 200 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : Bernstein abaisse son objectif de cours à 191 $, contre 197 $ auparavant

* Biogen BIIB.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 187 $ contre 189 $ auparavant

* Booking Holdings Inc BKNG.O : UBS réduit l'objectif de cours à 6608 $ contre 6806 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : Stephens relève l'objectif de cours de 185 $ à 196 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays abaisse son objectif de cours à 124 $ contre 136 $

* Braze Inc BRZE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 30 $ contre 50 $

* Brookdale Senior Living Inc. BKD.N : Barclays relève son objectif de cours à 18 $ contre 15 $

* Caci International Inc CACI.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 645,00 $ à 700,00 $

* Carter Bankshares Inc CARE.O : Raymond James relève son objectif de cours à 25 $, contre 22 $ auparavant

* Century Aluminum Co CENX.O : B. Riley relève son objectif de cours de 37 $ à 64 $

* Charter Communications Inc CHTR.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 235 $ contre 275 $

* Chevron Corp CVX.N : Argus Research relève son objectif de cours à 203 $ contre 183 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler relève son objectif de cours de 177 $ à 179 $

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 102 $ contre 95 $ auparavant

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley entame le suivi avec une note de pondération égale

* Circle Internet Group CRCL.N : Morgan Stanley entame le suivi avec un objectif de cours de 66 $

* Colgate-Palmolive CL.N : Barclays relève son objectif de cours de 83 $ à 88 $

* Cooper Companies Inc COO.O : Needham abaisse son objectif de cours de 100 $ à 99 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : Mizuho relève son objectif de cours à 1065 $ contre 1000 $

* Coterra Energy CTRA.N : Roth MKM abaisse sa recommandation d'achat à neutre; et abaisse son objectif de cours de 30 $ à 28

$

* Cytokinetics Inc CYTK.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 84 $ à 92 $

* Davita Inc. DVA.N : Barclays relève l'objectif de cours à 158 $ contre 143 $

* Devon Energy Corp DVN.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 51 $ contre 43 $

* Disney DIS.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 140 $

* Disney DIS.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 132 $ contre 136 $

* Disney DIS.N : Rosenblatt Securities réduit l'objectif de cours à 121 $ contre 130 $

* Donaldson Company Inc DCI.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 123 $ contre 120 $ auparavant

* Draftkings Inc DKNG.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 54 $ à 50 $

* Elevance Health ELV.N : RBC abaisse son objectif de cours de 392 $ à 358 $

* Elevance Health ELV.N : RBC abaisse sa recommandation de 'surperformance' à 'performance sectorielle'

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : BofA Global Research relève son objectif de cours à 76 $ contre 74 $

* Equity Lifestyle Properties ELS.N : BofA Global Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat'

* Esab Corp ESAB.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 130,00 $ contre 138,00 $

* Expedia Group Inc EXPE.O : UBS relève son objectif de cours à 270 $, contre 257 $ auparavant

* Exxon Mobil XOM.N : HSBC relève son objectif de cours de 125 $ à 135 $

* Exxon Mobil XOM.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 145 $ contre 142 $

* Exxon Mobil XOM.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 135 $ à 145 $

* Exxon Mobil Corporation XOM.N : Barclays relève son objectif de cours de 140 $ à 145 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève son objectif de cours à 427 $ contre 306 $

* Fedex FDX.N : Bernstein relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformer'

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève l'objectif de cours à 380 $, contre 295 $ auparavant

* Fedex Corporation FDX.N : Wells Fargo relève sa recommandation de 'pondération égale' à 'surpondérer'

* Figma Inc FIG.N : Piper Sandler abaisse l'objectif de cours à 35 $ contre 70 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours à 42 $ contre 43 $

* Figure Technology Solutions FIGR.O : BofA Global Research abaisse sa recommandation de 'neutre' à 'sous-performance'

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 300 $ à 270 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 20 $ à 12 $

* Freshworks Inc FRSH.O : Piper Sandler abaisse sa recommandation de 'surpondérer' à 'neutre'

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners entame le suivi avec une note d'achat

* GCI Liberty Inc GLIBA.O : Seaport Research Partners entame le suivi avec un objectif de cours de 68 $

* GE Vernova Inc GEV.N : Mizuho relève son objectif de cours de 660 $ à 714 $

* Green Plains Inc GPRE.O : UBS relève son objectif de cours à 12 $, contre 7 $ auparavant

* Hexcel Corporation HXL.N : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 68 $ à 71 $

* Hilltop Holdings Inc HTH.N : KBW relève son objectif de cours à 39 $ contre 34 $

* Hilton Worldwide HLT.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 318 $ contre 288 $

* Honeywell HON.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 240 $, contre 220 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 590 $ à 400 $

* Hyatt Hotels Corp H.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 179 $ contre 178 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : BTIG ramène l'objectif de cours à 800 $, contre 830 $ auparavant

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 830 $ à 820 $

* Idexx Laboratories Inc IDXX.O : UBS abaisse son objectif de cours de 750 $ à 730 $

* Intuit, Inc. INTU.O : Oppenheimer abaisse son objectif de cours à 696 $ contre 868 $

* J&J JNJ.N : RBC relève son objectif de cours de 240 $ à 255 $

* JetBlue Airways JBLU.O : Citigroup relève sa recommandation de 'vendre' à 'neutre'; relève son objectif de cours de 4 $ à 6 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 45 $ à 30 $

* Lam Research LRCX.O : Argus Research relève son objectif de cours de 175 $ à 280 $

* Liberty Energy LBRT.N : Barclays relève son objectif de cours de 17 $ à 23 $

* Limbach Holdings Inc LMB.O : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif de cours de 100 $

* Liveramp Holdings Inc RAMP.N : Benchmark abaisse son objectif de cours de 53 $ à 38 $

* Madrigal Pharmaceuticals Inc MDGL.O : BofA Global Research abaisse son objectif de cours de 595 $ à 570 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : Argus Research relève sa recommandation de 'conserver' à 'acheter'

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 323 $ contre 294 $ auparavant

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 200 $ à 210 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Needham abaisse son objectif de cours de 120 $ à 118 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 125 $ à 121 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : Rosenblatt Securities abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Marvell Technology Inc MRVL.O : UBS abaisse son objectif de cours de 120 $ à 115 $

* Monster Beverage Corp MNST.O : HSBC relève son objectif de cours à 98 $ contre 82 $

* Msa Safety Inc MSA.N : JP Morgan entame le suivi avec une note neutre; objectif de cours de 200 $

* Murphy Oil Corp MUR.N : BMO abaisse son objectif de cours de 37 $ à 35 $

* Oracle Corp ORCL.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 290 $ à 240 $

* Oracle Corp ORCL.N : Scotiabank abaisse son objectif de cours de 260 $ à 220 $

* Oshkosh Corp OSK.N : BofA Global Research relève sa recommandation de 'sous-performance' à 'neutre'

* Oshkosh Corp OSK.N : Raymond James relève son objectif de cours de 155 $ à 175 $

* Ovintiv Inc OVV.N : Stephens entame le suivi avec une note de pondération égale; objectif de cours de 44 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Citigroup relève son objectif de cours de 235 $ à 260 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 215 $ à 180 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 205 $ à 195 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève son objectif de cours de 185 $ à 190 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Northland Capital relève sa recommandation à 'surperformer'

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 225 $ à 230 $

* Palantir Technologies Inc PLTR.O : RBC relève son objectif de cours de 50 $ à 90 $

* Park Hotels & Resorts Inc PK.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 10 $ à 11 $

* Parker-Hannifin Corp PH.N : Raymond James relève son objectif de cours de 980 $ à 1100 $

* Penn Entertainment Inc PENN.O : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 26 $ à 21 $

* Pinterest PINS.N : Bernstein abaisse son objectif de cours de 40 $ à 32 $

* Pinterest PINS.N : Mizuho abaisse son objectif de cours à 35 $ contre 45 $

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 156 $ contre 141 $ auparavant

* Popular Inc BPOP.O : BofA Global Research relève sa recommandation de 'neutre' à 'achat'

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 80 $ contre 90 $

* Pultegroup Inc PHM.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 131 $, contre 149 $ auparavant

* Rambus Inc RMBS.O : Susquehanna abaisse son objectif de cours de 100 $ à 90 $

* Restaurant Brands International Inc QSR.N : Citigroup abaisse son objectif de cours à 72 $ contre 74 $

* Revvity RVTY.N : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 118 $

* Revvity Inc RVTY.N : Jefferies relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 100 $ à 105 $

* Revvity Inc RVTY.N : Raymond James relève son objectif de cours de 115 $ à 132 $

* Revvity Inc RVTY.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 120 $ à 124 $

* Revvity, Inc. RVTY.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 107 $ à 110 $

* Roblox Corp RBLX.N : Canaccord Genuity abaisse son objectif de cours de 160 $ à 140 $

* Royal Caribbean Group RCL.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 290 $ à 330 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : JP Morgan abaisse son objectif de cours à 111 $, contre 113 $ auparavant

* Sagimet Biosciences Inc SGMT.O : Guggenheim entame le suivi avec une note d'achat; objectif de cours de 27 $

* Salesforce Inc CRM.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 315 $ à 280 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Stifel abaisse sa recommandation de 'acheter' à 'conserver'; et abaisse son objectif de cours de 32

$ à 26 $

* Sempra SRE.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 97 $ à 95 $

* Servicetitan Inc TTAN.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 120 $ contre 140 $

* Sierra Bancorp BSRR.O : D.A. Davidson relève son objectif de cours de 39 $ à 44 $

* Snap Inc SNAP.N : Bernstein abaisse son objectif de cours à 9 $ contre 10 $

* Sofi Technologies SOFI.O : Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 26 $ contre 27 $

* Sofi Technologies Inc SOFI.O : JP Morgan relève sa recommandation de 'neutre' à 'surpondérer'

* Southwest Airlines Co LUV.N : Citigroup relève son objectif de cours de 44 $ à 54 $

* Sprout Social Inc SPT.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 15 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève son objectif de cours à 44 $ contre 33 $

* Stellar Bancorp Inc STEL.N : KBW relève sa recommandation de 'performance de marché' à 'surperformer'

* Sun Country Airlines SNCY.O : TD Cowen abaisse sa recommandation d''acheter' à 'conserver'; et abaisse son objectif de cours de 21

$ à 18 $

* Target Corp TGT.N : TD Cowen relève son objectif de cours de 90 $ à 100 $

* The Walt Disney Company DIS.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours à 150 $ contre 152 $

* Twist Bioscience TWST.O : Barclays relève son objectif de cours de 39 $ à 50 $

* Tyra Biosciences Inc TYRA.O : Jefferies relève son objectif de cours de 32 $ à 43 $

* Tyra Biosciences Inc. TYRA.O : Oppenheimer relève son objectif de cours de 36 $ à 50 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Bernstein relève son objectif de cours de 60 $ à 69 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : BMO relève son objectif de cours de 67 $ à 73 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 63,00 $ à 67,00 $

* Tyson Foods Inc TSN.N : Stephens relève son objectif de cours de 55 $ à 65 $

* Tyson Foods, Inc. TSN.N : Barclays relève l'objectif de cours de 75 $ à 78 $

* United Airlines UAL.O : Citigroup relève son objectif de cours de 153 $ à 155 $

* Verizon VZ.N : Citigroup relève son objectif de cours de 48 $ à 50 $

* Verizon VZ.N : JP Morgan relève son objectif de cours à 49 $ contre 47 $ auparavant

* Verizon VZ.N : RBC relève son objectif de cours de 44 $ à 48 $

* Vertex VERX.O : Piper Sandler passe de 'surpondérer' à 'neutre'; et abaisse son objectif de cours de 32 $ à 20 $

* Viridian Therapeutics, Inc. VRDN.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 26 $ à 29 $

* Vishay Precision Group Inc VPG.N : B. Riley relève son objectif de cours de 45 $ à 63 $

* Vista Gold Corp. VGZ.A : H.C. Wainwright relève son objectif de cours de 3 $ à 5 $

* Walmart Inc WMT.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 123 $ à 130 $

* Western Digital Corp WDC.O : Argus Research relève son objectif de cours de 180 $ à 300 $

* Williams Companies Inc WMB.N : Jefferies relève son objectif de cours de 71 $ à 76 $

* Wisdomtree, Inc. WT.N : Oppenheimer relève son objectif de cours de 17 $ à 21 $

* Woodward WWD.O : Deutsche Bank relève son objectif de cours de 400 $ à 430 $

* Woodward Inc WWD.O : TD Cowen relève son objectif de cours de 350 $ à 390 $

* Woodward Inc WWD.O : Truist Securities relève son objectif de cours de 366 $ à 404 $

* Woodward Inc WWD.O : UBS relève son objectif de cours de 378 $ à 417 $

* Workday Inc WDAY.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 200 $, contre 235 $ auparavant

* Wyndham Hotels & Resorts Inc WH.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 91 $ contre 95 $

* Zoominfo Technologies Inc GTM.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 12 $ contre 16 $

Valeurs associées

ACADIA PHARMA
24,5400 USD NASDAQ -6,08%
ADOBE
273,2950 USD NASDAQ -6,85%
AKTIS ONCOLOGY
20,7850 USD NASDAQ -5,44%
ALPHABET-A
340,0900 USD NASDAQ -1,05%
AMAZON.COM
236,9199 USD NASDAQ -2,49%
AMPLITUDE RG-A
8,1400 USD NASDAQ -10,15%
ASANA RG-A
9,075 USD NYSE -8,47%
AXSOME THERAPEUT
186,3800 USD NASDAQ +0,27%
BIOGEN
177,4550 USD NASDAQ -0,91%
BOOKING HLDG
4 670,8900 USD NASDAQ -8,81%
BOOT BARN HLDGS
182,815 USD NYSE -0,25%
BOSTON SCIENTIFI
91,450 USD NYSE -0,47%
BRAZE RG-A
18,6185 USD NASDAQ -10,23%
BROOKDALE SR LIV
15,625 USD NYSE -0,19%
CACI INTL RG-A
618,560 USD NYSE +1,35%
CARTER BANKSHS
21,7700 USD NASDAQ -0,37%
CENTURY ALUMINUM
48,6050 USD NASDAQ +2,72%
CHARTER COMM RG-A
211,4900 USD NASDAQ -0,99%
CHEVRON
176,725 USD NYSE +1,50%
CHOICE HOTELS
101,010 USD NYSE -0,78%
COLGATE-PALMOLIV
93,065 USD NYSE +1,28%
COOPER CO
79,5500 USD NASDAQ -1,36%
COSTCO WHSL
988,5000 USD NASDAQ +2,08%
COTERRA ENERGY
28,455 USD NYSE +2,28%
CYTOKINETICS
64,1900 USD NASDAQ -1,49%
DAVITA
133,245 USD NYSE +19,91%
DEVON ENERGY
40,720 USD NYSE +1,43%
DONALDSON
103,060 USD NYSE +1,86%
DRAFTKINGS RG-A
26,0000 USD NASDAQ -5,18%
ELEVANCE HEALTH
338,610 USD NYSE -0,98%
EQUITY LIFE REIT
63,860 USD NYSE +1,06%
ESAB
114,235 USD NYSE -0,19%
EXPEDIA GROUP
240,0300 USD NASDAQ -13,24%
EXXON MOBIL
143,290 USD NYSE +3,56%
FEDEX
352,285 USD NYSE +5,09%
FIGURE TECH RG-A
44,2450 USD NASDAQ -15,42%
FLUTTER ENTMT
152,550 USD NYSE -6,12%
FRESHWORKS RG-A
9,5700 USD NASDAQ -10,23%
GE VERNOVA
768,960 USD NYSE +1,80%
GREEN PLAINS
12,3600 USD NASDAQ +6,19%
Gaz naturel
3,24 USD NYMEX 0,00%
HEXCEL
82,010 USD NYSE +0,66%
HILLTOP HOLDINGS
38,440 USD NYSE +1,25%
HILTN WRLD HLDGS
302,030 USD NYSE -0,32%
HONEYWELL INTL
230,7500 USD NASDAQ +1,40%
HUBSPOT
238,130 USD NYSE -13,07%
HYATT HOTELS RG-A
154,095 USD NYSE -0,46%
IDEXX LABS
635,0000 USD NASDAQ -0,72%
INTUIT
432,6300 USD NASDAQ -11,19%
JETBLUE AIRWAYS
5,5065 USD NASDAQ +4,49%
JOHNSON&JOHNSON
234,400 USD NYSE +1,58%
KLAVIYO RG-A
20,205 USD NYSE -10,48%
LAM RESEARCH
230,8600 USD NASDAQ -2,80%
LIBERTY ENER RG-A
25,475 USD NYSE -2,32%
LIMBACH HLDGS
88,5000 USD NASDAQ +2,99%
LIVERAMP HLDG
22,820 USD NYSE -6,91%
MADRIGAL PHARMACEUTICALS
468,6000 USD NASDAQ -4,31%
MANPOWERGROUP
34,875 USD NYSE -4,97%
MARRIOTT INTL RG-A
317,7000 USD NASDAQ -0,50%
MARVELL TECH
73,0950 USD NASDAQ -7,07%
MONSTER BEVERAGE
82,2600 USD NASDAQ +1,43%
MURPHY OIL
30,160 USD NYSE +1,86%
ORACLE
154,180 USD NYSE -3,72%
OSHKOSH
156,060 USD NYSE +4,51%
OVINTIV
43,653 USD NYSE +2,81%
PALANTIR TECHNOLOGIES
157,8000 USD NASDAQ +6,79%
PARKER-HANNIFIN
960,000 USD NYSE +0,83%
PENN ENTMT
12,4250 USD NASDAQ -1,39%
PINTEREST RG-A
20,545 USD NYSE -6,61%
PK HTL&RSTS REIT
11,075 USD NYSE +1,42%
POPULAR
138,6800 USD NASDAQ +1,46%
PROCORE TECH
51,590 USD NYSE -8,84%
PULTEGROUP
131,460 USD NYSE +3,46%
Pétrole Brent
67,12 USD Ice Europ +1,22%
Pétrole WTI
63,07 USD Ice Europ +1,91%
RAMBUS
96,2500 USD NASDAQ -15,35%
RESTAURANT BRAND
67,300 USD NYSE +0,52%
REVVITY
102,985 USD NYSE -3,82%
ROBLOX RG-A
64,875 USD NYSE -3,82%
RYL CARIBBEAN CR
329,705 USD NYSE -1,32%
RYMAN HOSP REIT
94,235 USD NYSE -0,42%
SAGIMET BIOSCIENCES
6,5550 USD NASDAQ +5,22%
SALESFORCE
194,285 USD NYSE -7,81%
SCHNDR NATINAL-B
29,225 USD NYSE +2,29%
SEMPRA ENERGY
86,830 USD NYSE +0,71%
SERVICETITAN RG-A
66,9100 USD NASDAQ -10,13%
SIERRA BANCP
36,7200 USD NASDAQ -1,10%
SNAP-A
6,145 USD NYSE -7,80%
SOFI TECH
21,2850 USD NASDAQ -3,60%
SOUTHWEST AIRLIN
50,490 USD NYSE +1,75%
SPROUT SOCIAL RG-A
7,9550 USD NASDAQ -8,35%
STELLAR BANCORP
37,810 USD NYSE +0,99%
SUN CTRY AIRL
18,1300 USD NASDAQ +0,50%
TARGET
111,270 USD NYSE +1,50%
TWIST BIOSCIENCE
46,1600 USD NASDAQ -1,39%
TYRA BIOSCIS
31,2600 USD NASDAQ +0,77%
TYSON FOODS -A-
65,043 USD NYSE -1,03%
UNITED AIRLINES
110,0100 USD NASDAQ +2,48%
VERIZON COMM
46,165 USD NYSE +3,34%
VERTEX RG-A
16,1400 USD NASDAQ -13,69%
VIRIDIAN THERAPT
32,3625 USD NASDAQ -2,52%
WALMART
127,6600 USD NASDAQ +2,90%
WALT DISNEY
104,940 USD NYSE +0,36%
WESTERN DIGITAL
287,6500 USD NASDAQ +6,45%
WILLIAMS COMPANI
68,090 USD NYSE +2,64%
WISDOMTREE
16,090 USD NYSE +0,22%
WOODWARD
372,2850 USD NASDAQ +13,76%
WORKDAY-A
158,2100 USD NASDAQ -8,75%
WYNDHAM HOTELS
72,210 USD NYSE -0,30%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 03/02/2026 à 18:07:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi