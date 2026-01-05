 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Eli Lilly, First Citizens Bancshares
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 09:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Eli Lilly et First Citizens Bancshares.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; l'objectif de

cours est ramené de 500 $ à 400 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 1 234 $ contre 1 104 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 500 à 2 600

dollars

* IBM IBM.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours

cible de "$300" à "$360"

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 300 $

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 145 dollars

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 500 à 400 dollars

* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 101 à 105 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève le cours cible de 80 $ à 90 $

* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 167 $ contre 152 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible de 320 à 365 dollars

* Amazon AMZN.O : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant

* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 145 à 159 dollars

* Bentley Systems Inc BSY.O : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 48 $

* California Resources Corp CRC.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 70

* Corebridge Financial Inc CRBG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 39 $

* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies réduit le cours cible à 120 $ contre 155 $

* CS Disco Inc LAW.N : Jefferies relève le cours cible de 6 $ à 8 $

* CubeSmart CUBE.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 43 $

* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies réduit le cours cible à 180 $, contre 220 $ auparavant

* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 225 $ à 195 $

* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 216

* Docusign Inc DOCU.O : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 70 $

* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible de 38 $ à 35 $

* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit le cours cible à 55 $ contre 65 $

* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le prix cible de 64 $ à 56 $

* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours cible à 1 234 $ contre 1 104 $

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 60 $

* Evercommerce Inc EVCM.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur

* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 146 $ à 142 $

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer

* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 277 $ à 295 $

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève le prix à surperformer de "sector perform" à "sector perform"

* F5 Inc FFIV.O : RBC relève le prix cible de 315 $ à 325 $

* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 38 $

* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 500 $ à 2 600 $

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler ramène le titre de neutre à surpondéré

* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 21 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 90 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 70 à 55 dollars

* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 58 $ à 48 $

* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 140 $ de 150

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird relève le cours de l'action de neutre à surperformer

* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird relève l'objectif de cours de 8 à 12 dollars

* IBM IBM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 300 $ auparavant

* IBM IBM.N : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $

* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève le cours cible de 173 $ à 215 $

* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 $ à 70 $

* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 441 à 433 dollars

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 23

* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT $23

* MongoDB Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 450 $ à 500 $

* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer

* Motorola MSI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 465 $ à 443 $

* Netscout Systems Inc NTCT.O : RBC réduit le prix cible à 29 $ contre 31 $

* Netskope Inc NTSK.O : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 23 $

* Nutanix Inc NTNX.O : RBC réduit le prix cible de 74 $ à 65 $

* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler relève le cours cible à 100 $, contre 95 $ auparavant

* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le prix cible à 108 $, contre 97 $ auparavant

* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 195 $

* Pagerduty Inc PD.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; le cours cible est ramené de

17 $ à 15 $

* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève le cours cible de 230 $ à 265 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT 110

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 120 $

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré

* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 117 à 120 dollars

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50

* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 110 $ contre 88 $

auparavant

* Public Storage PSA.N : RBC réduit le cours cible de 307 $ à 301 $

* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 16 $

* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit le prix cible de 650 $ à 600 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $

* Samsara Inc IOT.N : RBC réduit le cours cible de 50 $ à 46 $

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20

* ServiceNow Inc NOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 200$ contre 230

* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le prix cible à 195 $ contre 240 $

* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $, contre 19 $ auparavant

* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 100$ contre 105

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 148 dollars

* Twilio Inc TWLO.N : RBC relève le cours cible de 75 à 100 dollars

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible à 55 $, contre 49 $ auparavant

* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 27 dollars

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer

* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 47 $

* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 41 $

* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC initie avec une note de performance sectorielle; PT 288

* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 105 $ à 100 $

* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 300 $

* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC augmente le cours cible de 100 $ à 110 $

* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 260 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC réduit le prix cible de 366 $ à 290 $

* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC initie avec une cote de rendement du secteur; PT 49

Valeurs associées

ABERCROMBIE FT RG-A
123,840 USD NYSE -1,59%
ADOBE
333,3000 USD NASDAQ -4,77%
AFLAC
110,230 USD NYSE -0,03%
AKAMAI TECHNOLOG
85,1000 USD NASDAQ -2,46%
ALBEMARLE
143,890 USD NYSE +1,73%
ALPHABET-A
315,1500 USD NASDAQ +0,69%
AMAZON.COM
226,4200 USD NASDAQ -1,91%
ARISTA NE
133,580 USD NYSE +1,99%
BENTLEY SYSTMS RG-B
38,1500 USD NASDAQ -0,04%
CALIFORNIA RES
46,380 USD NYSE +3,76%
COREBRIDGE FINL
30,375 USD NYSE +0,71%
COREWEAVE
79,3200 USD NASDAQ +10,77%
CS DISCO
7,300 USD NYSE -5,87%
CUBESMART REIT
35,395 USD NYSE -1,82%
DATADOG RG-A
133,7700 USD NASDAQ -1,63%
DOCUSIGN
64,8500 USD NASDAQ -5,19%
DROPBOX-A
26,9300 USD NASDAQ -3,13%
DYNATRACE
42,350 USD NYSE -2,28%
ELI LILLY & CO
1 080,030 USD NYSE +0,49%
EQUITABLE HLDG
47,975 USD NYSE +0,68%
EVERCOMMERCE
11,5500 USD NASDAQ -4,62%
EXTRA SP ST REIT
130,970 USD NYSE +0,56%
F5
256,6300 USD NASDAQ +0,54%
FIRST CITIZENS RG-A
2 159,5900 USD NASDAQ +0,62%
FIVE9
18,8000 USD NASDAQ -6,23%
FORTINET
77,8800 USD NASDAQ -1,93%
GITLAB RG-A
36,1800 USD NASDAQ -3,60%
GODADDY RG-A
118,520 USD NYSE -4,47%
Gaz naturel
3,62 USD NYMEX 0,00%
HEARTLAND EXPRES
9,1500 USD NASDAQ +1,33%
IBM
291,320 USD NYSE -1,65%
J.B.HUNT TRANSP
196,7800 USD NASDAQ +1,26%
JFROG
59,5700 USD NASDAQ -4,63%
KINSALE CAPITAL
392,550 USD NYSE +0,39%
MONGODB-A
399,6500 USD NASDAQ -4,77%
MOTOROLA SOLTN
380,940 USD NYSE -0,64%
NETSCOUT SYSTEMS
26,8500 USD NASDAQ -0,78%
NETSKOPE RG-A
16,8850 USD NASDAQ -3,73%
NUTANIX RG-A
50,6000 USD NASDAQ -2,11%
OKTA-A
83,6400 USD NASDAQ -3,27%
ORACLE
195,650 USD NYSE +0,36%
PAGERDUTY
12,380 USD NYSE -5,50%
PALO ALTO NETWORKS
179,3700 USD NASDAQ -2,62%
PRINCIPAL FINANC
89,4200 USD NASDAQ +1,37%
PROGRESS SOFTWAR
41,0700 USD NASDAQ -4,40%
PROTAGONIST THER
87,1800 USD NASDAQ -0,18%
PUBLIC STOR REIT
258,530 USD NYSE -0,39%
Pétrole Brent
60,11 USD Ice Europ -1,13%
Pétrole WTI
56,62 USD Ice Europ -1,17%
RAPID7
14,2500 USD NASDAQ -6,25%
ROPER TECHNOLOGI
434,4900 USD NASDAQ -2,39%
SAILPOINT
18,9500 USD NASDAQ -6,33%
SAMSARA RG-A
33,950 USD NYSE -4,20%
SENTINELONE RG-A
14,635 USD NYSE -2,47%
SERVICENOW
147,450 USD NYSE -3,73%
SONOS
17,4900 USD NASDAQ -0,40%
TEXAS CAP BANC
91,7000 USD NASDAQ +1,28%
TWILIO-A
138,360 USD NYSE -2,73%
UNITY SOFTWARE
44,240 USD NYSE +0,18%
UPWORK
19,8475 USD NASDAQ +0,14%
VARONIS SYSTEMS
32,0350 USD NASDAQ -2,33%
WATTS WATER TECH-A
278,470 USD NYSE +0,90%
WESTERN ALLIANCE
85,430 USD NYSE +1,62%
WORKDAY-A
205,7900 USD NASDAQ -4,19%
ZOOM COM RG-A
83,3200 USD NASDAQ -3,44%
ZSCALER
220,5300 USD NASDAQ -1,95%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
