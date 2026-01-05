TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Eli Lilly, First Citizens Bancshares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé lundi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Eli Lilly et First Citizens Bancshares.
FAITS MARQUANTS
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies ramène le cours de l'action de "buy" à "hold"; l'objectif de
cours est ramené de 500 $ à 400 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 1 234 $ contre 1 104 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 500 à 2 600
dollars
* IBM IBM.N : Jefferies relève le cours de l'action de "hold" à "buy"; augmente le cours
cible de "$300" à "$360"
* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 300 $
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters lundi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 à 145 dollars
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies passe de "acheter" à "conserver"; le cours cible passe de 500 à 400 dollars
* Aflac Inc AFL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 101 à 105 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : RBC relève le cours cible de 80 $ à 90 $
* Albemarle ALB.N : Jefferies relève le cours cible à 167 $ contre 152 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève le cours cible de 320 à 365 dollars
* Amazon AMZN.O : Jefferies relève le cours cible à 300 $, contre 275 $ auparavant
* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Arista Networks Inc ANET.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 145 à 159 dollars
* Bentley Systems Inc BSY.O : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 48 $
* California Resources Corp CRC.N : RBC reprend la couverture avec une note de surperformance; PT 70
* Corebridge Financial Inc CRBG.N : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 39 $
* Coreweave Inc CRWV.O : Jefferies réduit le cours cible à 120 $ contre 155 $
* CS Disco Inc LAW.N : Jefferies relève le cours cible de 6 $ à 8 $
* CubeSmart CUBE.N : RBC réduit le prix cible de 46 $ à 43 $
* Datadog Inc DDOG.O : Jefferies réduit le cours cible à 180 $, contre 220 $ auparavant
* Datadog Inc DDOG.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 225 $ à 195 $
* Datadog Inc DDOG.O : RBC réduit le prix cible à 175 $ de 216
* Docusign Inc DOCU.O : RBC réduit le prix cible de 95 $ à 70 $
* Dropbox Inc DBX.O : RBC réduit le cours cible de 38 $ à 35 $
* Dynatrace Inc DT.N : Jefferies réduit le cours cible à 55 $ contre 65 $
* Dynatrace Inc DT.N : RBC réduit le prix cible de 64 $ à 56 $
* Eli Lilly LLY.N : Leerink Partners relève le cours cible à 1 234 $ contre 1 104 $
* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de neutre à surpondérer
* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan réduit le prix cible de 64 $ à 60 $
* Evercommerce Inc EVCM.O : RBC passe de "surperformer" à "performer" dans le secteur
* Extra Space Storage Inc EXR.N : RBC réduit le prix cible de 146 $ à 142 $
* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler passe de neutre à surpondérer
* F5 Inc FFIV.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 277 $ à 295 $
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève le prix à surperformer de "sector perform" à "sector perform"
* F5 Inc FFIV.O : RBC relève le prix cible de 315 $ à 325 $
* Figma Inc FIG.N : RBC réduit le cours cible de 65 $ à 38 $
* First Citizens Bancshares FCNCA.O : JP Morgan relève le cours cible de 2 500 $ à 2 600 $
* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler ramène le titre de neutre à surpondéré
* Five9 Inc FIVN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 $ à 21 $
* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 85 $ à 90 $
* Gitlab Inc GTLB.O : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 70 à 55 dollars
* Gitlab Inc GTLB.O : RBC réduit le prix cible de 58 $ à 48 $
* GoDaddy Inc GDDY.N : Jefferies réduit le prix cible à 140 $ de 150
* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird relève le cours de l'action de neutre à surperformer
* Heartland Express Inc HTLD.O : Baird relève l'objectif de cours de 8 à 12 dollars
* IBM IBM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 360 $ contre 300 $ auparavant
* IBM IBM.N : RBC relève le cours cible de 300 $ à 350 $
* J B Hunt Transport Services Inc JBHT.O : Baird relève le cours cible de 173 $ à 215 $
* Jfrog Ltd FROG.O : Piper Sandler relève le cours cible de 60 $ à 70 $
* Kinsale Capital Group Inc KNSL.N : Jefferies ramène l'objectif de cours de 441 à 433 dollars
* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : Jefferies initie avec une note d'achat; objectif 23
* Lumexa Imaging Holdings Inc LMRI.O : JP Morgan initie avec une note de surpondération; PT $23
* MongoDB Inc MDB.O : RBC augmente le prix cible de 450 $ à 500 $
* Motorola MSI.N : Piper Sandler relève la note de neutre à surpondérer
* Motorola MSI.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 465 $ à 443 $
* Netscout Systems Inc NTCT.O : RBC réduit le prix cible à 29 $ contre 31 $
* Netskope Inc NTSK.O : RBC réduit le prix cible de 27 $ à 23 $
* Nutanix Inc NTNX.O : RBC réduit le prix cible de 74 $ à 65 $
* Okta Inc OKTA.O : Piper Sandler relève le cours cible à 100 $, contre 95 $ auparavant
* Okta Inc OKTA.O : RBC relève le prix cible à 108 $, contre 97 $ auparavant
* Oracle Corp ORCL.N : RBC réduit le cours cible de 250 $ à 195 $
* Pagerduty Inc PD.N : RBC passe de surperformance à performance sectorielle; le cours cible est ramené de
17 $ à 15 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Piper Sandler relève le cours cible de 230 $ à 265 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : D.A. Davidson initie avec une note neutre; PT 110
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : JP Morgan réduit le prix cible de 125 $ à 120 $
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Piper Sandler relève le prix cible de neutre à surpondéré
* Pinnacle Financial Partners PNFP.N : Piper Sandler relève le cours cible de 117 à 120 dollars
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre
* Progress Software Corp PRGS.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45$ contre 50
* Protagonist Therapeutics Inc PTGX.O : Truist Securities relève l'objectif de cours à 110 $ contre 88 $
auparavant
* Public Storage PSA.N : RBC réduit le cours cible de 307 $ à 301 $
* Rapid7 Inc RPD.O : RBC réduit le prix cible de 19 $ à 16 $
* Roper Technologies Inc ROP.O : Jefferies réduit le prix cible de 650 $ à 600 $
* Sailpoint Inc SAIL.O : RBC relève le cours cible de 24 $ à 26 $
* Samsara Inc IOT.N : RBC réduit le cours cible de 50 $ à 46 $
* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré
* Sentinelone Inc S.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 17$ contre 20
* ServiceNow Inc NOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 200$ contre 230
* ServiceNow Inc NOW.N : RBC réduit le prix cible à 195 $ contre 240 $
* Sonos Inc SONO.O : Jefferies relève le cours cible à 21 $, contre 19 $ auparavant
* Texas Capital Bancshares Inc TCBI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 100$ contre 105
* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré
* Twilio Inc TWLO.N : Piper Sandler relève le prix cible de 145 à 148 dollars
* Twilio Inc TWLO.N : RBC relève le cours cible de 75 à 100 dollars
* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève le cours cible à 55 $, contre 49 $ auparavant
* Upwork Inc UPWK.O : Jefferies relève le cours cible de 22 à 27 dollars
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève le cours de l'action de neutre à surpondérer
* Varonis Systems Inc VRNS.O : Piper Sandler relève le prix cible de 45 $ à 47 $
* Varonis Systems Inc VRNS.O : RBC réduit le prix cible de 60 $ à 41 $
* Watts Water Technologies Inc WTS.N : RBC initie avec une note de performance sectorielle; PT 288
* Western Alliance Bancorp WAL.N : JP Morgan réduit le prix cible de 105 $ à 100 $
* Workday Inc WDAY.O : RBC réduit le prix cible de 320 $ à 300 $
* Zoom Communications Inc ZM.O : RBC augmente le cours cible de 100 $ à 110 $
* Zscaler Inc ZS.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 280 $ à 260 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC réduit le prix cible de 366 $ à 290 $
* Zurn Elkay Water Solutions Corp ZWS.N : RBC initie avec une cote de rendement du secteur; PT 49
