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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Chevron, Exxon Mobil
information fournie par Reuters 17/04/2026 à 13:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé vendredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Adobe, Chevron et Exxon Mobil.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit son objectif de cours de 400 à 350 dollars

* Chevron Corp CVX.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de neutre à surperformance

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 060 $ à 1 110 $

* Exxon Mobil XOM.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de sous-performance à neutre

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse sa recommandation de surperformance à

performance de secteur

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters vendredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbott ABT.N : Benchmark ramène son objectif de cours de 145 à 120 dollars

* Abbott ABT.N : Citigroup réduit son objectif de cours à 108 $ contre 136 $

* Abbott ABT.N : Jefferies abaisse son objectif de cours à 135 dollars contre 145 dollars

* Abbott ABT.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 115 $ contre 125 $ auparavant

* Abbott ABT.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 115 $ contre 135 $ auparavant

* Abbott ABT.N : RBC réduit son objectif de cours à 130 $ contre 135 $

* Abbott ABT.N : Stifel réduit son objectif de cours à 120 $ contre 145 $

* Abbott ABT.N : TD Cowen réduit son objectif de cours à 115 $ contre 137 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC réduit le cours cible de 400 $ à 350 $

* Agree Realty Corp ADC.N : BMO abaisse sa recommandation de surperformance à performance de marché

* Alcoa Corp AA.N : Jefferies réduit le cours cible de 85 $ à 82 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 41 $

* Axogen Inc AXGN.O : Leerink Partners augmente l'objectif de cours à 49 $ contre 43 $

* BD BDX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours à 159 $, contre 170 $ auparavant

* Bill Holdings Inc BILL.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 62 $

* Blackstone BX.N : JP Morgan relève le cours cible de 122 à 142 dollars

* BNY BK.N : Barclays relève l'objectif de cours à 149 $ contre 143 $

* BNY BK.N : KBW relève son objectif de cours à 150 $, contre 143 $ auparavant

* BNY BK.N : RBC relève le cours cible de 130 à 142 dollars

* CF Industries CF.N : Barclays relève le cours cible de 120 $ à 130 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : JP Morgan relève le cours cible de 128 $ à 131 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Morgan Stanley réduit son objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 105 $ à 103 $

* Charles Schwab Corp SCHW.N : TD Cowen réduit son objectif de cours de 128 $ à 108 $

* Chevron Corp CVX.N : Exane BNP Paribas relève sa recommandation de neutre à surperformance

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : RBC réduit son objectif de cours de 50 $ à 45 $

* Chord Energy Corp CHRD.O : Roth MKM augmente son objectif de cours de 130 à 140 $

* Citizens Financial CFG.N : KBW relève le cours cible de 70 $ à 72 $

* Citizens Financial CFG.N : Piper Sandler relève le cours cible à 71 $, contre 68 $ auparavant

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan relève le cours cible de 1 060 $ à 1 110 $

* Credit Acceptance Corp CACC.O : Stephens relève le cours cible de 450 $ à 540 $

* Crown Castle Inc CCI.N : BMO relève le cours cible de 91 $ à 100 $

* CSX Corp CSX.O : Benchmark relève le cours cible de 40 $ à 46 $

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel initie la couverture avec une note d'achat

* Definium Therapeutics Inc DFTX.O : Stifel initie une couverture avec un objectif de cours de 30 dollars

* Diamondback Energy Inc FANG.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 225 $ contre 230 $

* Domo Inc DOMO.O : Stephens réduit l'objectif de cours à 8 $ contre 18 $

* Equifax Inc EFX.N : Jefferies ramène le cours cible à 220 $, contre 240 $ auparavant

* Exelon Corp EXC.O : BMO abaisse sa recommandation de surperformance à performance de marché

* Exelon Corp EXC.O : BMO réduit son objectif de cours de 52 $ à 49 $

* Exelon Corp EXC.O : Mizuho abaisse sa recommandation de surperformance à neutre

* Exelon Corp EXC.O : Mizuho réduit son objectif de cours de 51 $ à 48 $

* Exelon Corp EXC.O : Barclays réduit son objectif de cours à 49 $ contre 50 $

* Exelon Corp EXC.O : Barclays abaisse sa recommandation de surpondération à pondération en ligne

* Exxon Mobil XOM.N : Exane BNP Paribas passe de sous-performance à neutre

* fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies réduit son objectif de cours de 2200 $ à 1800 $

* Fastenal Co FAST.O : Barclays relève l'objectif de cours à 45 $ contre 44 $ auparavant

* FirstEnergy FE.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 56 dollars

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO initie la couverture avec la recommandation de "performance de

marché"

* Four Corners Property Trust Inc FCPT.N : BMO initie la couverture avec un objectif de cours de 27 dollars

* Franklin Resources Inc. BEN.N : Barclays relève son objectif de cours de 25 $ à 26 $

* Frontview REIT Inc FVR.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de cours de 20

dollars

* GE Healthcare GEHC.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 96 $ à 88 $

* Global Net Lease Inc GNL.N : BMO abaisse sa recommandation de surperformance à performance de marché

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : RBC initie une couverture avec une recommandation de surperformance

* Golub Capital BDC Inc GBDC.O : RBC initie une couverture avec un objectif de cours de 15 dollars

* Great Southern Bancorp Inc GSBC.O : KBW augmente son objectif de cours de 63 $ à 65 $

* H2O America HTO.O : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 64 dollars

* IBM IBM.N : RBC réduit son objectif de cours de 361 $ à 330 $

* ICU Medical Inc ICUI.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 163 $ contre 178 $

* Immunic Inc IMUX.O : Stifel initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours de 2,5 dollars

* Invesco Ltd IVZ.N : Barclays réduit l'objectif de cours à 24 $ contre 29 $

* J B Hunt Transport Services JBHT.O : Benchmark relève l'objectif de cours de 230 à 250 dollars

* Keycorp KEY.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 23 $ contre 21 $

* Manpowergroup Inc MAN.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 34 $, contre 40 $ auparavant

* Marriott MAR.O : Bernstein relève l'objectif de cours à 400 $ contre 393 $

* Marsh & Mclennan Companies Inc MRSH.N : KBW relève l'objectif de cours de 200 $ à 203 $

* Mastec Inc MTZ.N : Stifel relève son objectif de cours de 335 à 401 dollars

* Meiragtx Holdings Plc MGTX.O : RBC relève son objectif de cours de 16 $ à 24 $

* Merit Medical Systems Inc MMSI.O : Piper Sandler réduit son objectif de cours à 96 $ contre 106 $

* Molina Healthcare Inc MOH.N : Mizuho réduit son objectif de cours à 170 $ contre 180 $

* Netflix Inc NFLX.O : Jefferies abaisse son objectif de cours à 128 $ contre 134 $

* Netflix Inc NFLX.O : JP Morgan réduit son objectif de cours à 118 $ contre 120 $

* Netflix Inc NFLX.O : Piper Sandler augmente son objectif de cours à 115 $ contre 103 $

* Netflix Inc NFLX.O : Pivotal Research augmente son objectif de cours de 95 $ à 96 $

* Netflix Inc NFLX.O : Rosenblatt Securities réduit son objectif de cours de 96 $ à 95 $

* Netflix Inc NFLX.O : Barclays réduit son objectif de cours de 115 $ à 110 $

* Netstreit Corp NTST.N : BMO initie la couverture avec une recommandation de surperformance; objectif de cours de

24 dollars

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada réduit son objectif de cours de 140 $ à 130 $

* Newmont NEM.N : La Banque Nationale du Canada abaisse sa recommandation de surperformance à performance de secteur

* Nisource Inc NI.N : Barclays augmente son objectif de cours de 45 $ à 49 $

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : TD Cowen initie la couverture avec une recommandation de maintien

* Northwest Natural Holding Co NWN.N : TD Cowen initie une couverture avec un objectif de cours de 58 dollars

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Jefferies relève le cours cible de 300 $ à 325 $

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Onto Innovation Inc ONTO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 220 à 350 dollars

* Pepsico PEP.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 170 $ contre 165 $

* Pepsico PEP.O : HSBC relève son objectif de cours de 175 à 176 dollars

* Pepsico PEP.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 172 à 178 dollars

* Philip Morris PM.N : Jefferies ramène l'objectif de cours à 175 $, contre 180 $ auparavant

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO relève sa recommandation de "performance de marché" à "surperformance"

* Postal Realty Trust Inc PSTL.N : BMO augmente son objectif de cours de 21 $ à 23 $

* Solventum Corp SOLV.N : Piper Sandler réduit son objectif de cours de 98 $ à 92 $

* Spire Inc SR.N : TD Cowen initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours de 101 dollars

* T Rowe price Group Inc TROW.O : Barclays réduit son objectif de cours de 94 $ à 87 $

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho relève sa recommandation de sous-performance à neutre

* Texas Instruments Inc TXN.O : Mizuho augmente son objectif de cours de 160 $ à 215 $

* Thor Industries Inc THO.N : BMO réduit son objectif de cours de 125 $ à 120 $

* Travelers TRV.N : JP Morgan relève le cours cible à 329 $, contre 324 $ auparavant

* U.S. Bancorp USB.N : Barclays relève le cours cible de 65 $ à 67 $

* Union Pacific Corp UNP.N : Benchmark relève le cours cible de 260 à 275 dollars

* US Bancorp USB.N : Jefferies relève le cours cible de 55 à 60 dollars

* US Bancorp USB.N : RBC relève le cours cible de 59 $ à 61 $

* Venture Global Inc VG.N : RBC relève le cours cible de 14 $ à 16 $

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : Barclays relève le cours cible de 69 $ à 74 $

* Virtus Investment Partners Inc VRTS.N : Barclays réduit son objectif de cours à 128 $ contre 142 $

* Westamerica Bancorp WABC.O : KBW relève le cours cible à 58 $ contre 55 $

Valeurs associées

ABBOTT LABORATOR
96,830 USD NYSE +1,44%
ADOBE
244,4500 USD NASDAQ -1,49%
AGREE RLTY REIT
79,480 USD NYSE +0,71%
ALCOA-WI
65,630 USD NYSE -6,64%
ALLIANCEBERNSTEIN
38,870 USD NYSE +0,36%
AXOGEN
38,5000 USD NASDAQ +3,02%
BANK OF NY MELLON
135,040 USD NYSE +0,14%
BECTON DICKINSON
158,530 USD NYSE +2,42%
BILL HLDG
38,800 USD NYSE +1,56%
BLACKSTONE
129,060 USD NYSE +0,73%
CF INDUSTRIES HL
112,610 USD NYSE -9,70%
CHARLES SCHWAB
92,270 USD NYSE -0,39%
CHEVRON
184,080 USD NYSE -2,16%
CHIPOTLE MEXICAN
35,825 USD NYSE +2,18%
CHORD ENERGY
123,5800 USD NASDAQ -7,77%
CITIZENS FINL GR
64,450 USD NYSE +0,09%
COSTCO WHSL
999,8900 USD NASDAQ +1,28%
CREDIT ACCEPTANC
527,5600 USD NASDAQ +6,67%
CROWN CASTL REIT
88,690 USD NYSE +2,14%
CSX
43,3200 USD NASDAQ +1,40%
DEFINIUM
22,6800 USD NASDAQ +0,98%
DIAMONDBACK ENG
180,2700 USD NASDAQ -3,42%
DOMO-B
3,8000 USD NASDAQ +11,11%
EQUIFAX INC
196,180 USD NYSE +3,07%
EXELON
47,0200 USD NASDAQ -1,20%
EXXON MOBIL
146,450 USD NYSE -3,55%
FAIR ISAAC
1 072,310 USD NYSE +0,21%
FASTENAL
45,7800 USD NASDAQ +2,37%
FIRSTENERGY
50,100 USD NYSE -0,95%
FOUR CORN REIT
25,650 USD NYSE +2,11%
FRANKLIN RESOURC
27,270 USD NYSE +2,77%
GE HLTC TECH
74,6600 USD NASDAQ +1,99%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE Arca 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD AMEX 0,00%
GE HLTC TECH RG-WI
0,000 USD NYSE 0,00%
GLBL NET LS REIT
9,710 USD NYSE +0,83%
GOLUB CAP BDC
13,6300 USD NASDAQ +2,56%
GREAT SOUTHERN B
68,2900 USD NASDAQ +2,09%
Gaz naturel
2,67 USD NYMEX 0,00%
H2O AMERICA
58,0500 USD NASDAQ -2,31%
IBM
253,470 USD NYSE +0,98%
ICU MEDICAL
129,9600 USD NASDAQ +3,11%
IMMUNIC
1,0000 USD NASDAQ 0,00%
INVESCO
24,800 USD NYSE +3,31%
J.B.HUNT TRANSP
245,0800 USD NASDAQ +2,84%
KEYCORP
21,800 USD NYSE +0,72%
MANPOWERGROUP
31,145 USD NYSE +0,53%
MARRIOTT INTL RG-A
377,9300 USD NASDAQ +4,28%
MASTEC
371,050 USD NYSE +3,65%
MEIRAGTX
10,1200 USD NASDAQ +6,75%
MERIT MED SYS
70,9300 USD NASDAQ +1,18%
MOLINA HEALTHCAR
148,950 USD NYSE +0,07%
NETFLIX
97,3100 USD NASDAQ -9,72%
NETSTREIT REIT
20,885 USD NYSE +2,25%
NEWMONT
116,490 USD NYSE +2,71%
NISOURCE
48,310 USD NYSE +1,25%
NW NAT HLDG
54,035 USD NYSE -0,87%
OASIS PETROLEUM
155,0500 USD NASDAQ +41,86%
ONTO INNOVATION
290,780 USD NYSE +8,86%
PEPSICO
157,6700 USD NASDAQ -0,45%
PHILIP MRRS INT
157,800 USD NYSE +1,00%
POSTAL REIT RG-A
21,260 USD NYSE +7,00%
Pétrole Brent
91,97 USD Ice Europ -6,35%
Pétrole WTI
84,96 USD Ice Europ -8,69%
SJW GROUP
55,0700 USD NASDAQ +0,38%
SOLVENTUM
70,480 USD NYSE +2,33%
SPIRE
92,380 USD NYSE -1,25%
T ROWE PRICE GRP
96,9800 USD NASDAQ +1,28%
TEXAS INSTRUMENT
229,8200 USD NASDAQ +3,01%
THOR INDUSTRIES
80,575 USD NYSE +2,98%
TRAVELERS COS
300,870 USD NYSE +0,69%
UNION PACIFIC
251,100 USD NYSE +0,04%
US BANCORP
56,900 USD NYSE +2,60%
VICTORY CP HLG-A
73,8700 USD NASDAQ +2,53%
VIRTUS INVSTMT
139,910 USD NYSE -0,64%
WESTAMER BANCORP
54,0700 USD NASDAQ +0,67%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 17/04/2026 à 13:12:00.

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