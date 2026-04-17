A Bruxelles, un show à l'américaine fin juin pour le 250ème anniversaire des Etats-Unis

L'ambassadeur des Etats-Unis en Belgique, Bill White, à Bruxelles, le 17 avril 2026 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Des survols de F-35, un grand feu d'artifice et le concert d'une star américaine, donné devant des milliers de personnes, dont le Premier ministre belge: un des plus grands événements marquant le 250ème anniversaire des Etats-Unis se tiendra à Bruxelles, fin juin, d'après l'ambassadeur de Donald Trump en Belgique.

Ce sera le "plus grand événement, le meilleur, le plus incroyable, extraordinaire, phénoménal et fantastique — en dehors de ceux du président à Washington", assure l'ambassadeur Bill White, lors d'un entretien vendredi avec l'AFP.

Donald Trump a prévu une ribambelle d'actions pour marquer le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis dont la construction d'un projet monumental d'arche au coeur de la capitale américaine.

A Bruxelles, les festivités sont prévues au parc du Cinquantenaire, dans le quartier européen de la capitale belge.

Le 28 juin, des milliers de personnes se réuniront dans cette enceinte -- l'ambassadeur en attend "5.000" -- dont le Premier ministre belge, Bart De Wever, qui doit pour l'occasion "donner un discours".

"Nous aurons le chef de l'Otan, Mark Rutte, qui est un grand ami à moi et nous espérons recevoir Ursula von der Leyen, pour représenter l'UE" ainsi que "des Allemands, des Français, des Italiens...", a-t-il déclaré.

L'ambassadeur, qui se targue de connaître le président américain Donald Trump depuis "près de 35 ans", affirme que des "personnalités de haut niveau" de l'administration américaine ont également été conviées.

D'après lui, l'animation sera confiée à une star américaine "extrêmement connue", un "homme" qui "a vendu 800 millions de tubes" -- dont il refuse, pour l'instant, de donner le nom.

Après un survol d'avions militaires, des "F-35, F-16 et A-400", le diplomate promet un feu d'artifice d'une demi-heure en guise de clou du spectacle dans le parc, sécurisé pour l'occasion.

Sollicités par l'AFP, l'entourage du Premier ministre belge, du chef de l'Otan et de la présidente de la Commission européenne n'ont pas confirmé dans l'immédiat leur présence à cet événement.