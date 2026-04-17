Guerre en Ukraine : Moscou renforce sa défense aérienne dans le nord-ouest après des frappes ukrainiennes sur des ports pétroliers

L'Ukraine tenter d'assécher les ressources en hydrocarbures avec lesquelles Moscou soutient et finance son invasion.

( AFP / BEN STANSALL )

Les frappes ukrainiennes sur les ports de Oust-Loug et de Primorsk ont poussé la Russie à renforcer la défense antiaérienne autour des sites critiques dans la région de Leningrad (nord-ouest), au bord de la mer Baltique, a annoncé le gouverneur régional vendredi 17 avril.

"Il a été décidé de renforcer la protection de l'espace aérien de la région contre les attaques de drones", a indiqué le gouverneur Alexandre Drozdenko sur Telegram, à l'issue d'une réunion rassemblant les autorités et des dirigeants d'infrastructures essentielles. Des groupes mobiles supplémentaires de défense antiaérienne vont être déployés autour d'entreprises et infrastructures , a-t-il dit. Ils devraient être composés de réservistes volontaires qui se verront offrir des contrats de trois ans, a-t-il précisé.

Ports critiques pour les exportations pétrolières

Deux ports de la région de Leningrad, Oust-Louga et Primorsk, majeurs pour les exportations russes d'engrais, de pétrole et de charbon notamment, ont été la cible d'attaques répétées de drones ukrainiens ces derniers temps.

Comparé à la même période de 2025, les chargements de pétrole y ont été divisés par deux dans la semaine ayant suivi une attaque de drones le 23 mars, selon des calculs du Centre de recherche sur l'énergie et l'air pur (Crea), groupe d'analyse indépendant situé à Helsinki.

L'Ukraine tenter d'assécher les ressources en hydrocarbures avec lesquelles Moscou soutient et finance l'offensive à grande échelle que l'armée russe mène en Ukraine depuis plus de quatre ans.

Ces attaques se sont multipliées alors que la guerre au Moyen-Orient a provoqué une flambée des prix qui pourrait permettre de renflouer les caisses de l'Etat russe.