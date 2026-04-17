 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Souveraineté technologique: l'UE donne l'exemple en confiant un gros contrat à des Européens
information fournie par AFP 17/04/2026 à 15:16

L'UE cherche à réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs étrangers en matière de technologies ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'UE cherche à réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs étrangers en matière de technologies ( AFP / Nicolas TUCAT )

L'UE, en pleine offensive pour développer sa souveraineté en matière technologique, a montré l'exemple en attribuant vendredi un important contrat informatique à des fournisseurs européens, via un appel d'offres qui incluait pour la première fois des critères en ce sens.

Ce contrat de services à distance (cloud) d'une valeur de 180 millions d'euros, a été attribué à l'opérateur public luxembougeois Post Telecom associé à ses partenaires CleverCloud et OVHcloud (filiale du français OVH), ainsi que l'entreprise allemande StackIT, Scaleway (filiale du groupe français Iliad), et enfin l'opérateur historique belge Proximus, associé notamment à S3NS (une coentreprise du français Thales et de Google Cloud) et à Mistral (une autre société hexagonale).

Un changement de taille pour l'UE, qui faisait jusqu'à présent très largement appel aux groupes américains Amazon et Microsoft.

Il s'agissait du premier appel d'offres incluant des critères de souveraineté organisé par l'UE pour ses services informatiques, offrant un exemple concret de la volonté du bloc de réduire sa dépendance à l'égard d'acteurs non-Européens, qui s'est encore renforcée ces derniers mois sur fond de tensions avec les Etats-Unis autour de la régulation du numérique.

Cependant ces critères n'excluaient pas en tant que telle la participation de sociétés étrangères, comme le démontre la présence d'une coentreprise de Google parmi les bénéficiaires du contrat.

La Commission européenne doit présenter des propositions sur la souveraineté technologique, qui pourraient favoriser le recours à des fournisseurs européens pour les contrats publics dans les services cloud ou l'intelligence artificielle, à l'image de son soutien au "Made in Europe" dans certaines filières industrielles comme l'automobile.

Washington s'inquiète d'une telle possibilité, qui priverait les géants américains de juteux contrats.

Dans un entretien à l'AFP début avril, l'ambassadeur américain auprès de l'UE Andrew Puzder a prévenu qu'entraver les activités des fournisseurs américains ne ferait que priver les Européens "de l'expérience et des innovations développées aux Etats-Unis", et fragiliserait les investissements sur le continent, affaiblissant ainsi l'Europe face à la Chine.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 17 avril 16:05

    M...de! Le cave se rebiffe! et les tenanciers américain menacent. Ils vont répliquer façon puzzle?

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des passantes marchent devant une peinture murale dans une rue de Téhéran, le 19 avril 2026 ( AFP / ATTA KENARE )
    Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:40 

    Voici les derniers développements lundi en lien avec la guerre au Moyen-Orient, à moins de deux jours de l'expiration du fragile cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis. . Saisie d'un cargo iranien: Pékin s'inquiète "Nous exprimons notre inquiétude devant ... Lire la suite

  • Journée de la marque Volkswagen à Pékin
    Les ventes de VE bondissent en Europe après la flambée des prix de l'essence
    information fournie par Reuters 20.04.2026 09:30 

    Les ventes de voitures entièrement ‌électriques sur les principaux marchés automobiles européens ont bondi de près d’un tiers ​au premier trimestre 2026, montrent les données publiées lundi par l'association professionnelle E-Mobility Europe et le cabinet d'études ... Lire la suite

  • Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu à Paris, le 16 avril 2026. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Popularité : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu reculent
    information fournie par Boursorama avec Media Services 20.04.2026 09:24 

    Le président retombe à son niveau du mois de septembre. Quant au Premier ministre, il chute à son plus bas niveau depuis sa nomination. Après un regain de popularité ces derniers mois, la cote d'Emmanuel Macron est repartie à la baisse (-1 point) en avril, alors ... Lire la suite

  • Mohammad Rashid (d) devant sa maison, surmontée d'un bunker récemment construit, dans le village de Kasaliyan, près de la frontière avec le Pakistan, le 6 avril 2026 en Inde ( AFP / Tauseef MUSTAFA )
    A la frontière de l'Inde et du Pakistan, des bunkers, des larmes et toujours la peur
    information fournie par AFP 20.04.2026 09:16 

    La surprise et l'effroi ont été tels que Mohammad Rashid n'a pas hésité longtemps. Après les violents combats qui ont opposé l'Inde et le Pakistan l'an dernier, cet habitant du petit village indien frontalier de Kasaliyan a décidé d'équiper sa maison d'un bunker. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank