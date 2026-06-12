TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975

$

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de 185 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 99 $ à 82 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $

* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50

$

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $