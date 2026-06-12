TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle

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Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.
POINTS FORTS
* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $
Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.
* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $
* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $
* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $
* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $
* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $
* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $
* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $
* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975
$
* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $
* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif
de 185 $
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à «
surpondérer »
* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours
de 99 $ à 82 $
* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $
* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif
de cours de 275 $
* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $
* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $
* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $
* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50
$
* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »
* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $
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