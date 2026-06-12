 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 09:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975

$

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Guardant Health GH.O : RBC lance la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de 185 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours

de 99 $ à 82 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 275 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $

* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50

$

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $

Valeurs associées

ADOBE
218,8000 USD NASDAQ -6,25%
BRD FIN HLDG
101,520 USD NYSE +5,26%
CARVANA-A
67,860 USD NYSE +0,86%
CASEY'S GEN STOR
916,2800 USD NASDAQ +0,07%
GUARDANT HEALTH
130,9000 USD NASDAQ +0,15%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
KRATOS DEF&SEC
58,7800 USD NASDAQ +7,22%
MGM RESORTS ITL
47,220 USD NYSE +0,68%
NATERA
219,2300 USD NASDAQ +1,26%
ORACLE
184,000 USD NYSE -9,60%
PEPSICO
143,7300 USD NASDAQ -0,41%
Pétrole Brent
86,40 USD Ice Europ -3,06%
Pétrole WTI
83,77 USD Ice Europ -3,31%
RH
159,510 USD NYSE +7,16%
TENAX THERAPEUT
10,7300 USD NASDAQ +1,71%
UPSTREAM BIO
6,3800 USD NASDAQ +1,59%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 09:34:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
86,54 -2,91%
CAC 40
8 372,06 +2,09%
EXAIL TECHNOLOGIES
101,9 -15,08%
SOITEC
130,25 +1,28%
TOTALENERGIES
74,84 -4,05%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank