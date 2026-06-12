Les responsables de la BCE n'excluent pas la possibilité d'une hausse des taux en juillet

Interview de Reuters avec Nagel, président de la Bundesbank allemande, à Francfort

Les responsables de la Banque centrale ‌européenne (BCE) ont laissé vendredi la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en juillet, compte ​tenu du niveau élevé de l'inflation, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour savoir si une telle mesure serait nécessaire.

Comme prévu, l'institut monétaire a relevé ses taux directeurs jeudi pour la première fois ​en près de trois ans, dans l'espoir de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts de l'énergie en lien avec la ​guerre en Iran ne se propage plus largement à ⁠l'ensemble de l'économie de la zone euro.

"Nous gardons toutes nos options ouvertes et sommes prêts ‌à réagir à nouveau si nécessaire", a déclaré vendredi dans un communiqué Joachim Nagel, président de la Bundesbank allemande.

Ulo Kaasik, le nouveau gouverneur de la Banque d'Estonie, ​a quant à lui averti que ‌l'inflation pourrait s'accélérer plus rapidement que prévu dans un contexte d'incertitude exceptionnellement ⁠élevée.

"Compte tenu des divers risques, il est fort probable que la hausse des prix dans la zone euro soit plus rapide que prévu", a-t-il déclaré dans article de blog, ajoutant que la BCE devrait continuer ⁠à s'en tenir à ‌son approche "réunion par réunion" pour décider de sa politique monétaire.

Si les déclarations faites vendredi ⁠sont plutôt prudentes, des sources ont déclaré à Reuters que, pour l'instant, les responsables de la ‌BCE considèrent que le scénario le plus probable est le maintien des taux en ⁠juillet et qu'il faudrait une nouvelle flambée des prix de l'énergie ou une ⁠surprise inflationniste négative pour ‌qu'elle prenne une telle mesure le mois prochain.

Une pause pourrait en juillet toutefois être suivie d'une nouvelle ​hausse en septembre, ont précisé les sources.

Les marchés ‌financiers estiment qu'il y a une chance sur trois pour que les taux soient à nouveau relevés en juillet, mais parient ​sans réserve sur une hausse d'ici septembre.

Le gouverneur de la banque centrale d'Autriche, Martin Kocher, s'est montré particulièrement prudent, compte tenu de la forte chute des prix de l'énergie enregistrée cette nuit ⁠après que, dans un nouveau revirement spectaculaire, le président américain Donald Trump a annoncé jeudi soir un accord de paix avec le régime iranien qui reste encore à concrétiser.

"Il reste six semaines avant la prochaine réunion de fixation des taux, fin juillet", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici là (...) Qui sait quels développements nous attendent".

(Balazs Koranyi à Francfort ; version française Diana ​Mandiá, édité par Augustin Turpin)