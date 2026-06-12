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TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ÉTATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, Oracle
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 14:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, les analystes financiers de Wall Street ont révisé leurs notations et leurs objectifs de cours pour plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, notamment Adobe, Caseys General Stores et Oracle.

POINTS FORTS

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

Voici un résumé des mesures d'analyse concernant les entreprises américaines rapportées par Reuters vendredi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Adobe Inc ADBE.O : Baird abaisse son objectif de cours de 270 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : BMO abaisse son objectif de cours de 285 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : D.A. Davidson abaisse son objectif de cours de 300 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Jefferies abaisse son objectif de cours de 290 $ à 230 $

* Adobe Inc ADBE.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 420 $ à 340 $

* Adobe Inc ADBE.O : Mizuho abaisse son objectif de cours de 270 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 280 $ à 240 $

* Adobe Inc ADBE.O : RBC abaisse son objectif de cours de 350 $ à 285 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen abaisse son objectif de cours de 285 $ à 245 $

* Adobe Inc ADBE.O : Barclays abaisse son objectif de cours de 275 $ à 250 $

* Adobe Inc ADBE.O : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 330 $ à 250 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup passe de « neutre » à « acheter »

* Advanced Micro Devices AMD.O : Citigroup relève son objectif de cours de 460 $ à 575 $

* Arista Networks ANET.N : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 180,00 $ à 190,00 $

* Arrow Financial AROW.O : Piper Sandler initie la couverture avec une recommandation «

surpondérer »; objectif de cours: 43 $

* Avalo Therapeutics AVTX.O : BofA Global Research attribue une note d'achat et un objectif

de cours de 35,00 $

* Boston Scientific Corp BSX.N : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 90 $ à 65 $

* Bread Financial Holdings Inc BFH.N : RBC relève son objectif de cours de 105 $ à 115 $

* Carvana CVNA.N : RBC abaisse son objectif de cours de 92 $ à 85 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : JP Morgan relève son objectif de cours de 719 $ à 975

$

* Caseys General Stores Inc CASY.O : Stephens relève son objectif de cours de 900 $ à 975 $

* Cass Information Systems CASS.O : Piper Sandler attribue une note neutre; objectif de

cours: 52 $

* Cisco Systems Inc CSCO.O : Morgan Stanley relève son objectif de cours de 120,00 $ à 130,00

$

* Coeur Mining, Inc CDE.N : Scotiabank reprend sa couverture avec une note « surperformer le

secteur »; objectif de cours: 27,5 $

* Dana Incorporated DAN.N : Wells Fargo abaisse son objectif de cours de 36 $ à 33 $

* Doordash DASH.O : BTIG abaisse son objectif de cours de 280 $ à 225 $

* Etsy Inc ETSY.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 75 $ à 78 $

* Fedex Corp. FDX.N : Barclays abaisse son objectif de cours de 450 $ à 425 $

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 161 $ à 168

$

* Fortinet, Inc. FTNT.O : Barclays relève son objectif de cours de 115 $ à 155 $

* Fulton Financial Corp FULT.O : Piper Sandler initie la couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 23 $

* Guardant Health GH.O : RBC initie la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 185 $

* Healthequity Inc HQY.O : Raymond James relève son objectif de cours de 100 $ à 115 $

* Inventrust Properties Corp IVT.N : BTIG relève son objectif de cours de 32 $ à 37 $

* Jabil Inc JBL.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 300 $ à 395 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan abaisse son objectif de 99 $ à

82 $

* Kratos Defense and Security Solutions KTOS.O : JP Morgan passe de « neutre » à «

surpondérer »

* Marketaxess Holdings MKTX.O : BofA Global Research relève sa recommandation de «

sous-performance » à « neutre »

* Medallion Financial MFIN.O : Piper Sandler attribue une note « neutre »; objectif de cours:

10,5 $

* MGM Resorts International MGM.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 46 $ à 53 $

* Natera Inc NTRA.O : RBC reprend la couverture avec une note « surperformer »; objectif

de cours de 275 $

* Oceanfirst Financial OCFC.O : Piper Sandler lance sa couverture avec une note « neutre »;

objectif de cours: 19 $

* Oracle Corp ORCL.N : HSBC abaisse son objectif de cours de 345 $ à 316 $

* Oracle Corp ORCL.N : Barclays relève son objectif de cours de 240 $ à 250 $

* Pepsico PEP.O : Piper Sandler abaisse son objectif de cours de 181 $ à 178 $

* Phinia Inc PHIN.N : Keybanc lance la couverture avec une note « surpondérer »; objectif de

cours 105 $

* Qualcomm Incorporated QCOM.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 230 $

* Regency Centers Corp REG.O : BTIG relève son objectif de cours de 79 $ à 85 $

* RH RH.N : Jefferies relève son objectif de cours de 128 $ à 151 $

* RH RH.N : Wells Fargo relève son objectif de cours de 160 $ à 175 $

* Ryman Hospitality Properties Inc RHP.N : BMO relève son objectif de cours de 125 $ à 137 $

* Sailpoint Inc SAIL.O : BofA Global Research passe de « acheter » à « neutre »

* Sunbelt Rentals Holdings Inc SUNB.N : Citigroup relève son objectif de cours de 85 $ à 95 $

* Super Micro Computer Inc SMCI.O : Raymond James abaisse son objectif de cours de 45 $ à 39

$

* Tapestry Inc TPR.N : JP Morgan relève son objectif de cours de 200 $ à 205 $

* Tenax Therapeutics Inc TENX.O : Piper Sandler relève son objectif de cours de 20 $ à 50

$

* Travere Therapeutics, Inc. TVTX.O : Wells Fargo relève son objectif de cours de 50 $ à 65 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan abaisse son objectif de cours de 35 $ à 8 $

* Upstream Bio Inc UPB.O : JP Morgan passe de « surpondérer » à « neutre »

* Williams-Sonoma WSM.N : BofA Global Research réitère sa recommandation d'achat avec un

objectif de cours de 250,00 $

Valeurs associées

ADOBE
218,8000 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
488,4500 USD NASDAQ 0,00%
ARISTA NE
156,320 USD NYSE 0,00%
ARROW FINANCIAL
38,1100 USD NASDAQ 0,00%
AVALO THERAP
13,6700 USD NASDAQ 0,00%
BOSTON SCIENTIFI
47,175 USD NYSE 0,00%
BRD FIN HLDG
101,520 USD NYSE 0,00%
CARVANA-A
67,860 USD NYSE 0,00%
CASEY'S GEN STOR
916,2800 USD NASDAQ 0,00%
CASS INFO SYS
49,4400 USD NASDAQ 0,00%
CISCO SYSTEMS
121,8300 USD NASDAQ 0,00%
COEUR MINING
16,400 USD NYSE 0,00%
DANA
30,070 USD NYSE 0,00%
DOORDASH RG-A
154,5900 USD NASDAQ 0,00%
FEDEX
338,010 USD NYSE +0,03%
FLUTTER ENTMT
110,800 USD NYSE 0,00%
FORTINET
145,0600 USD NASDAQ 0,00%
FULTON FINANCIAL
23,0000 USD NASDAQ 0,00%
GUARDANT HEALTH
130,9000 USD NASDAQ 0,00%
Gaz naturel
3,09 USD NYMEX 0,00%
HEALTHEQUITY
88,9600 USD NASDAQ 0,00%
INVENTRUST REIT
35,020 USD NYSE 0,00%
JABIL
376,580 USD NYSE 0,00%
KRATOS DEF&SEC
58,7800 USD NASDAQ 0,00%
MARKETAXESS HOLD
116,3300 USD NASDAQ 0,00%
MEDALLION FINANC
9,8100 USD NASDAQ 0,00%
MGM RESORTS ITL
47,210 USD NYSE -0,02%
NATERA
219,2300 USD NASDAQ 0,00%
OCEANFIRST BK
18,4000 USD NASDAQ 0,00%
ORACLE
184,000 USD NYSE 0,00%
PEPSICO
143,7300 USD NASDAQ 0,00%
PHINIA
81,900 USD NYSE +0,09%
Pétrole Brent
88,39 USD Ice Europ -0,83%
Pétrole WTI
85,51 USD Ice Europ -1,30%
QUALCOMM
202,9600 USD NASDAQ 0,00%
REGENCY CENT REITRG
80,6900 USD NASDAQ 0,00%
RH
159,510 USD NYSE 0,00%
RYMAN HOSP REIT
121,460 USD NYSE -0,02%
SAILPOINT
14,4200 USD NASDAQ 0,00%
SUPER MICRO
31,9700 USD NASDAQ 0,00%
TAPESTRY
145,380 USD NYSE 0,00%
TENAX THERAPEUT
10,7300 USD NASDAQ 0,00%
TRAVERE THERAPET
48,9100 USD NASDAQ 0,00%
UPSTREAM BIO
6,3800 USD NASDAQ 0,00%
WILLIAMS-SONOMA
218,710 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 14:13:05.

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