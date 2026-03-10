 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, FedEx
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 16:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et FedEx, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève le cours cible de 662 $ à 713 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève le cours cible à 424 $, contre 294 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS relève l'objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 30 $ à 40 $

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen ramène le cours cible à 325 $, contre 400 $ auparavant

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève sa recommandation de neutre à achat

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours 350

$

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 33,00 $ contre 34,00 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève le cours cible de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan relève le cours cible de 89 $ à 94 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley réduit le cours cible à 31 $ contre 46 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : UBS réduit le cours cible de 140 $ à 130 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève le cours cible de 662 $ à 713 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings CCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 9,00 $

contre 13,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève le cours cible de 95 $ à 122 $

* Cellectar Biosciences Inc CLRB.O : Maxim Group relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit le cours cible de 51,00 $ à 50,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 39 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 15 $ contre 11 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours 40 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 53 $ à 57 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 487,00 $ à 510,00 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève le cours cible de 63 $ à 123 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève sa recommandation de "surperformance" à

"achat fort"

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève le cours cible de 55 $ à 80 $

* Dow Inc DOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 28 $ à 39 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève le cours cible à 81 $, contre 77 $ auparavant

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 424 $ contre 294 $ auparavant

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 64 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève le cours cible de 193 $ à 211 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit le cours cible de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 180 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 29,00 $ contre 38,00 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : UBS réduit le cours cible de 11 $ à 10 $

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit le cours cible de 10 $ à 7 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $ contre 529 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 23,00 $ à 25,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 32 $

contre 29 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 31 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 23,00 $ contre 12,50

$

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève le cours cible de 13,25 $ à 24 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève sa recommandation de "vente" à "neutre"

* Hims & Hers Health HIMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 28 $ contre 25 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève l'objectif de cours à 254 $ contre 244 $ auparavant

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 88 $ à 75 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS réduit le cours cible à 65 $ contre 72 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève le cours cible de 250 $ à 255 $

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève le cours cible de 3 $ à 4 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie avec une note de surperformance; objectif de cours 97

$

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS réduit le cours cible de 35 $ à 34 $

* Nextpower Inc NXT.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours

147,33 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le cours cible de 168 $ à 182 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 300 $

* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 13,00 $ à 11,00 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 315 $ à 308 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 124 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif de cours:

145 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève le cours

cible de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève sa recommandation de "vendre" à "neutre"

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Stem Inc STEM.N : UBS réduit le cours cible de 18 $ à 12 $

* Stratégie MSTR.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 175 $

* Strive Inc ASST.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 12 $

* Sunrun Inc RUN.O : UBS réduit le cours cible de 26 $ à 23 $

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit son objectif de cours à 5,25 $ contre 5,50 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit sa recommandation de "surpondérer" à "pondération sectorielle"

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 $ à 140 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 732 $ à 766 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible à 216 $, contre 245 $ auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours 102 $ contre 110 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le cours cible à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 156 $, contre 172 $ auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit le cours cible de 202 $ à 200 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le cours cible de 175 $ à 172 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le cours cible à 217 $ contre 234 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève le cours cible de 220 $ à 230 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 570,00 $ à 596,00 $

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 571 $ à 598

$

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup relève l'objectif de cours à 585 $, contre 575 $

auparavant

* Vertex Pharmaceuticals VRTX.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours 580 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève sa recommandation de "vendre" à "neutre"

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 189 $ à 201 $

* Zscaler Inc ZS.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 280 $

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/03/2026 à 16:08:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

