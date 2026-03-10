information fournie par Reuters • 10/03/2026 à 16:08

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Adobe, Caseys General Stores, FedEx

Les analystes de Wall Street ont révisé leurs notes et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux Etats-Unis, dont Adobe, Caseys General Stores et FedEx, ce mardi.

FAITS MARQUANTS

* Adobe Inc ADBE.O : TD Cowen réduit le cours cible de 400 $ à 325 $

* Caseys General Stores Inc CASY.O : RBC relève le cours cible de 662 $ à 713 $

* Crocs Inc CROX.O : BTIG initie une couverture avec une note neutre

* FedEx FDX.N : JP Morgan relève le cours cible à 424 $, contre 294 $ auparavant

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Oppenheimer relève le cours cible de 540 $ à 600 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mardi. Les titres sont classés par ordre alphabétique.

* Academy Sports and Outdoors Inc ASO.O : UBS relève l'objectif de cours de 54 $ à 60 $

* Adeia Inc ADEA.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 30 $ à 40 $

* Alector Inc ALEC.O : BTIG relève sa recommandation de neutre à achat

* Amgen Inc AMGN.O : Jefferies initie la couverture avec une note de maintien; objectif de cours 350

$

* Applied Optoelectronics AAOI.O : Rosenblatt Securities relève l'objectif de cours de 125 $ à 140 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 81 $ à 90 $

* Beta Technologies Inc BETA.N : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 33,00 $ contre 34,00 $

* Bioage Labs Inc BIOA.O : Citigroup relève le cours cible de 15 $ à 52 $

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan ajoute le titre à sa liste d'analystes américains ciblés

* Bridgebio pharma Inc BBIO.O : JP Morgan relève le cours cible de 89 $ à 94 $

* Byrna Technologies Inc BYRN.O : B. Riley réduit le cours cible à 31 $ contre 46 $

* Casella Waste Systems Inc CWST.O : UBS réduit le cours cible de 140 $ à 130 $

* CCC Intelligent Solutions Holdings CCC.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 9,00 $

contre 13,00 $

* Celcuity Inc CELC.O : Needham relève le cours cible de 95 $ à 122 $

* Cellectar Biosciences Inc CLRB.O : Maxim Group relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"

* Chewy Inc CHWY.N : Morgan Stanley réduit le cours cible de 51,00 $ à 50,00 $

* Chewy Inc CHWY.N : TD Cowen réduit le cours cible de 48 $ à 39 $

* Citigroup C.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 125 $ contre 135 $

* Climb Bio, Inc. CLYM.O : H.C. Wainwright relève le cours cible à 15 $ contre 11 $

* Coeur Mining, Inc CDE.N : CIBC initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de

cours 40 $

* Corbus Pharmaceuticals Holdings CRBP.O : Oppenheimer relève le cours cible de 53 $ à 57 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 487,00 $ à 510,00 $

* Crowdstrike Holdings Inc CRWD.O : Morgan Stanley relève sa recommandation de "pondération égale" à

"surpondérer"

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève le cours cible de 63 $ à 123 $

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Raymond James relève sa recommandation de "surperformance" à

"achat fort"

* Dianthus Therapeutics Inc DNTH.O : Wedbush relève le cours cible de 55 $ à 80 $

* Dow Inc DOW.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 28 $ à 39 $

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève le cours cible à 81 $, contre 77 $ auparavant

* Everpure, Inc PSTG.N : Northland Capital relève sa note à surperformance

* Federal Signal Corp FSS.N : Keybanc relève la note de "pondération sectorielle" à "surpondérer"

* Figure Technology Solutions Inc FIGR.O : Mizuho réduit l'objectif de cours à 55 $ contre 64 $

* Five Below Inc FIVE.O : Barclays relève le cours cible de 193 $ à 211 $

* Fuelcell Energy, Inc. FCEL.O : Wells Fargo réduit le cours cible de 7 $ à 6 $

* Gilead GILD.O : Jefferies initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 180 $

* Gitlab Inc GTLB.O : Morgan Stanley réduit l'objectif de cours à 29,00 $ contre 38,00 $

* Global Business Travel Group Inc GBTG.N : UBS réduit le cours cible de 11 $ à 10 $

* Grocery Outlet GO.O : Deutsche Bank réduit le cours cible de 10 $ à 7 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : TD Cowen relève le cours cible à 561 $ contre 529 $

* Hewlett Packard Enterprise HPE.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 23,00 $ à 25,00 $

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 32 $

contre 29 $ auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 27 $ contre 26 $

auparavant

* Hewlett Packard Enterprise Co HPE.N : Raymond James ramène l'objectif de cours à 30 $ contre 31 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 23,00 $ contre 12,50

$

* Hims & Hers Health HIMS.N : BofA Global Research relève sa note de sous-performance à neutre

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève le cours cible de 13,25 $ à 24 $

* Hims & Hers Health HIMS.N : Citigroup relève sa recommandation de "vente" à "neutre"

* Hims & Hers Health HIMS.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 28 $ contre 25 $

* Jabil Inc JBL.N : UBS relève l'objectif de cours à 254 $ contre 244 $ auparavant

* Korn Ferry KFY.N : Truist Securities ramène l'objectif de cours de 88 $ à 75 $

* Korn Ferry KFY.N : UBS réduit le cours cible à 65 $ contre 72 $

* Lam Research Corporation LRCX.O : Barclays relève le cours cible de 250 $ à 255 $

* Macrogenics MGNX.O : Barclays relève le cours cible de 3 $ à 4 $

* Maze Therapeutics Inc MAZE.O : Mizuho initie avec une note de surperformance; objectif de cours 97

$

* National Beverage Corp FIZZ.O : UBS réduit le cours cible de 35 $ à 34 $

* Nextpower Inc NXT.O : Glj Research initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours

147,33 $

* Old Dominion Freight Line Inc ODFL.O : JP Morgan relève le cours cible de 168 $ à 182 $

* Oracle Corp ORCL.N : Baird réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 300 $

* Paramount Skydance PSKY.O : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 13,00 $ à 11,00 $

* Progressive Corp PGR.N : BofA Global Research réduit l'objectif de cours de 315 $ à 308 $

* Prudential Financial Inc PRU.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 105 $ contre 124 $

* Qualcomm QCOM.O : BofA Global Research rétablit la note de sous-performance; objectif de cours:

145 $

* Quest Diagnostics Inc DGX.N : Argus Research relève l'objectif de cours de 210 $ à 225 $

* Rivian RIVN.O : TD Cowen relève sa recommandation de "conserver" à "acheter"; relève le cours

cible de 17 $ à 20 $

* Schneider National Inc SNDR.N : Citigroup relève sa recommandation de "vendre" à "neutre"

* Semtech Corp SMTC.O : Oppenheimer relève le cours cible de 81 $ à 100 $

* Southwest Airlines Co LUV.N : Bernstein relève l'objectif de cours de 39 $ à 45 $

* Spyglass Pharma, Inc. SGP.O : H.C. Wainwright initie une couverture avec une note d'achat

* Stem Inc STEM.N : UBS réduit le cours cible de 18 $ à 12 $

* Stratégie MSTR.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 175 $

* Strive Inc ASST.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat; objectif de cours 12 $

* Sunrun Inc RUN.O : UBS réduit le cours cible de 26 $ à 23 $

* Talkspace TALK.O : Barclays réduit son objectif de cours à 5,25 $ contre 5,50 $

* Talkspace TALK.O : Keybanc réduit sa recommandation de "surpondérer" à "pondération sectorielle"

* Target Corp TGT.N : D.A. Davidson relève le cours cible de 120 $ à 140 $

* Ulta Beauty ULTA.O : Deutsche Bank relève le cours cible de 732 $ à 766 $

* Universal Health Services Inc UHS.N : RBC réduit le cours cible à 216 $, contre 245 $ auparavant

* US Physical Therapy USPH.N : Jefferies reprend la couverture avec une note d'achat; objectif de

cours 102 $ contre 110 $

* Vail Resorts MTN.N : Barclays réduit le cours cible à 138 $ contre 140 $

* Vail Resorts MTN.N : Deutsche Bank réduit le cours cible à 146 $ contre 151 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : JP Morgan réduit le cours cible à 156 $, contre 172 $ auparavant

* Vail Resorts Inc MTN.N : Mizuho réduit le cours cible de 202 $ à 200 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Stifel réduit le cours cible de 175 $ à 172 $

* Vail Resorts Inc MTN.N : Truist Securities réduit le cours cible à 217 $ contre 234 $

* Verisk Analytics Inc VRSK.O : Jefferies relève le cours cible de 220 $ à 230 $

$

auparavant

cours 580 $

* Werner Enterprises Inc WERN.O : Citigroup relève sa recommandation de "vendre" à "neutre"

* XPO Inc XPO.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 189 $ à 201 $

* Zscaler Inc ZS.O : Oppenheimer réduit l'objectif de cours à 250 $ contre 280 $