TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.
FAITS MARQUANTS
* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré
* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 dollars contre 44
dollars
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan passe de surpondération à neutre
Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 284 à 289 dollars
* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; réduit l'objectif de cours de 61 $ à 59 $
* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 270 $ à 290 $
* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 225 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 180 $ à 215 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 125 $ à 155 $
* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 225 $ à 170 $
* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 570 $ à 700 $
* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 100 $
* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit l'objectif de cours de 80 $ à 70 $
* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 80 $
* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 205 $ à 170 $
* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 21 $
* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 229 $ à 274 $
* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 44 $ à 51 $
* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève l'objectif de cours à 133 $ contre 128 $
* Flywire Corp FLYW.O : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 18 $
* Gartner IT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $
* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève l'objectif de cours de 93 $ à 95 $
* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 92 $ à 95 $
* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 58 $ à 65 $
* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars
* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 77 à 83 dollars
* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 61 $ à 65 $
* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $
* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 59 $ à 98 $
* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours de 210 à 230 dollars
* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 $ à 250 $
* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 294 $ contre 281 $
* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 725 $ contre 720 $
* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 168 $ contre 170 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 84 $
* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $
* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève l'objectif de cours de 72 $ à 80 $
* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 51 $ à 49 $
* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 43 $ à 42 $
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 24 $
* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 à 111 dollars
* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 225 à 180 dollars
* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 192 $ à 172 $
* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre 19 $
* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $
* Pinterest PINS.N : RBC réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 45 $
* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 141 $
* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 51 $ à 39 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 77 $ à 86 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 70 $ à 82 $
* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 50 $ à 63 $
* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 158 $ à 160 $
* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 $ à 117 $
* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $
* Realreal Inc REAL.O : Keybanc passe de pondération sectorielle à surpondérer
* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $
* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève l'objectif de cours de 48 $ à 52 $
* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 $ à 12 $
* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC relève l'objectif de cours de 185 $ à 200 $
* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 74 $
* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 16 $
* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars
* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars
* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 80 dollars
* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 355 à 460 dollars
* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $
* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 110 $ à 95 $
* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 24 $ à 25 $
* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 54 $
* Toast Inc TOST.N : RBC réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 50 $
* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 465 $ à 485 $
* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 60 $
* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 58 $
* Uber UBER.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours à 108 $ contre 102 $
* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 110 $ contre 106 $
* Uber UBER.N : RBC relève l'objectif de cours de 100 à 110 dollars
* Uber UBER.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 114 $ contre 108 $
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan passe de surpondération à neutre
* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 84 $
* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 123 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $
* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 88 $
* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 à 360 dollars
* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 355 $ à 400 $
* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 345 $ à 390 $
* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 430 à 400 dollars
* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 315 $ à 300 $
* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 55 $
* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $
* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 à 158 dollars
* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $
* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 230 $
