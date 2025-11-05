 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-ADM, Pinterest, Ul Solutions
information fournie par Reuters 05/11/2025 à 08:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes en valeurs mobilières de Wall Street ont révisé mercredi leurs notations et leurs objectifs de cours sur plusieurs sociétés cotées aux États-Unis, dont ADM, Pinterest et Ul Solutions.

FAITS MARQUANTS

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 dollars contre 44

dollars

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan passe de surpondération à neutre

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters mercredi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 284 à 289 dollars

* ADM ADM.N : JP Morgan passe de neutre à sous-pondéré; réduit l'objectif de cours de 61 $ à 59 $

* Advanced Micro Devices AMD.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 270 $ à 290 $

* American Homes 4 Rent AMH.N : KBW réduit l'objectif de cours à 37 $ contre 40 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 165 $ à 225 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 180 $ à 215 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : Susquehanna relève l'objectif de cours de 125 $ à 155 $

* Astera Labs Inc ALAB.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 225 $ à 170 $

* Caterpillar Inc CAT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 570 $ à 700 $

* Cava Group Inc CAVA.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 85 $ contre 100 $

* Cava Group Inc CAVA.N : RBC réduit l'objectif de cours de 80 $ à 70 $

* Cava Group Inc CAVA.N : TD Cowen réduit l'objectif de cours à 67 $ contre 80 $

* CDW Corp CDW.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 205 $ à 170 $

* Ceribell Inc CBLL.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 17 $ contre 21 $

* Dave Inc DAVE.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 229 $ à 274 $

* Exelixis Inc EXEL.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 44 $ à 51 $

* Expeditors International of Washington Inc EXPD.N : Baird relève l'objectif de cours à 133 $ contre 128 $

* Flywire Corp FLYW.O : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 18 $

* Gartner IT.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 255 $ contre 260 $

* Global Payments Inc GPN.N : RBC relève l'objectif de cours de 93 $ à 95 $

* Global Payments Inc GPN.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 92 $ à 95 $

* Helios Technologies Inc HLIO.N : Stifel relève l'objectif de cours de 58 $ à 65 $

* Henry Schein Inc HSIC.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 70 à 75 dollars

* Henry Schein Inc HSIC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 77 à 83 dollars

* Hinge Health Inc HNGE.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 61 $ à 65 $

* Iac Inc IAC.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 43 $ contre 45 $

* Kymera Therapeutics Inc KYMR.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 59 $ à 98 $

* Leidos LDOS.N : RBC relève l'objectif de cours de 210 à 230 dollars

* Lumentum Holdings Inc LITE.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 140 $ à 250 $

* Marriott MAR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 294 $ contre 281 $

* Martin Marietta Materials Inc MLM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 725 $ contre 720 $

* Masimo Corp MASI.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 168 $ contre 170 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 80 $ à 84 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : RBC relève l'objectif de cours de 90 $ à 95 $

* Mirum Pharmaceuticals Inc MIRM.O : Baird relève l'objectif de cours de 72 $ à 80 $

* Molson Coors Beverage Co TAP.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 51 $ à 49 $

* NMI Holdings Inc NMIH.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours de 43 $ à 42 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : RBC relève l'objectif de cours de 17 $ à 24 $

* Ormat Technologies Inc ORA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 99 à 111 dollars

* Ormat Technologies Inc ORA.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 95 $ à 100 $

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 225 à 180 dollars

* Paylocity Holding Corp PCTY.O : TD Cowen réduit l'objectif de cours de 192 $ à 172 $

* Pediatrix Medical Group Inc MD.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 26 $ contre 19 $

* Pinterest PINS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 36 $ contre 44 $

* Pinterest PINS.N : RBC réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 45 $

* Primoris Services Corp PRIM.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 145 $ contre 141 $

* Procept Biorobotics Corp PRCT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours de 51 $ à 39 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 77 $ à 86 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : RBC relève l'objectif de cours de 70 $ à 82 $

* PTC Therapeutics Inc PTCT.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 50 $ à 63 $

* Qualys Inc QLYS.O : Canaccord Genuity relève l'objectif de cours de 158 $ à 160 $

* Qualys Inc QLYS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 115 $ à 117 $

* Rapid7 Inc RPD.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 20 $ contre 22 $

* Realreal Inc REAL.O : Keybanc passe de pondération sectorielle à surpondérer

* Sealed Air Corp SEE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 38 $ contre 36 $

* Sealed Air Corp SEE.N : RBC relève l'objectif de cours de 48 $ à 52 $

* Shoals Technologies Group Inc SHLS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 11 $ à 12 $

* Shopify Inc SHOP.O : La CIBC relève l'objectif de cours de 185 $ à 200 $

* Skyworks Solutions Inc SWKS.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 66 $ à 74 $

* Sotera Health Co SHC.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19,5 $ contre 16 $

* Sotera Health Co SHC.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 14 à 16 dollars

* Sotera Health Co SHC.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 15 à 17 dollars

* Sphere Entertainment Co SPHR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 68 à 80 dollars

* Sterling Infrastructure Inc STRL.O : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 355 à 460 dollars

* Taysha Gene Therapies Inc TSHA.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $

* Tempus Ai Inc (Pre-Reincorporation) TEM.O : Canaccord Genuity réduit l'objectif de cours de 110 $ à 95 $

* Teradata Corp TDC.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 24 $ à 25 $

* Toast Inc TOST.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 54 $

* Toast Inc TOST.N : RBC réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 50 $

* Topbuild Corp BLD.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours de 465 $ à 485 $

* Trex Company Inc TREX.N : D.A.Davidson réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 60 $

* Trex Company Inc TREX.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 39 $ contre 58 $

* Uber UBER.N : D.A.Davidson relève l'objectif de cours à 108 $ contre 102 $

* Uber UBER.N : Piper Sandler relève son objectif de cours à 110 $ contre 106 $

* Uber UBER.N : RBC relève l'objectif de cours de 100 à 110 dollars

* Uber UBER.N : TD Cowen relève l'objectif de cours à 114 $ contre 108 $

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan passe de surpondération à neutre

* Ul Solutions Inc ULS.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 70 $ à 84 $

* Ultragenyx Pharmaceutical Inc RARE.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 114 $ contre 123 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 40 $ contre 50 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 65 $ contre 88 $

* Waters Corp WAT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 325 à 360 dollars

* Waters Corp WAT.N : Leerink Partners relève l'objectif de cours de 355 $ à 400 $

* Waters Corp WAT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 345 $ à 390 $

* Wingstop Inc WING.O : BTIG réduit l'objectif de cours de 430 à 400 dollars

* Wingstop Inc WING.O : RBC réduit l'objectif de cours de 315 $ à 300 $

* Xometry Inc XMTR.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 70 $ contre 55 $

* Yum Brands YUM.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 147 $ contre 142 $

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours de 157 à 158 dollars

* Zeta Global Holdings Corp ZETA.N : RBC relève l'objectif de cours de 28 $ à 30 $

* Zoetis Inc ZTS.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 200 $ contre 230 $

Valeurs associées

ABBVIE
216,100 USD NYSE +1,84%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
250,0500 USD NASDAQ -3,70%
AMER HOME REIT RG-A
32,170 USD NYSE +1,31%
ARCHER-DANIELS M
60,130 USD NYSE -0,05%
ASTERA LABS
179,3100 USD NASDAQ -3,95%
CATERPILLAR
547,460 USD NYSE -4,11%
CAVA GROUP
51,655 USD NYSE -1,74%
CDW
141,6600 USD NASDAQ -8,51%
CERIBELL
10,9200 USD NASDAQ -4,21%
DAVE
234,5800 USD NASDAQ -2,30%
EXELIXIS
37,9000 USD NASDAQ -1,99%
EXPEDIT INTL WAS
135,750 USD NYSE +10,75%
FLYWIRE
13,8100 USD NASDAQ +2,83%
GARTNER
226,900 USD NYSE -7,75%
GLOBAL PAYMENTS
80,000 USD NYSE +3,71%
HELIOS TECH
55,490 USD NYSE -2,00%
HENRY SCHEIN
71,6100 USD NASDAQ +10,78%
IAC
32,0000 USD NASDAQ -1,72%
KYMERA THERAP
59,9100 USD NASDAQ +0,32%
LEIDOS HOLDG
199,630 USD NYSE +3,34%
LUMENTUM HLDNGS
188,3600 USD NASDAQ -5,62%
MARRIOTT INTL RG-A
272,2400 USD NASDAQ +4,47%
MARTIN MARIETTA
625,350 USD NYSE +1,06%
MASIMO
149,0100 USD NASDAQ +2,79%
MERCURY SYSTEM
75,7100 USD NASDAQ -2,20%
MIRUM RG REG S-AI
70,9700 USD NASDAQ +0,17%
MOLSON COORS RG-B
43,670 USD NYSE +0,99%
NMI HLDGS
37,5200 USD NASDAQ +1,98%
OCULAR THERAPEUT
10,9000 USD NASDAQ -6,52%
ORMAT TECHNOLOGI
108,700 USD NYSE +0,77%
PAYLOCITY HOLDIN
139,3300 USD NASDAQ -1,05%
PEDIATRIX MEDICA
21,430 USD NYSE +1,71%
PINTEREST RG-A
32,920 USD NYSE -2,37%
PRIMORIS SVCS
128,110 USD NYSE -10,54%
PROCEPT BIOROBOT
35,0200 USD NASDAQ +2,91%
PTC THERAPEUTICS
67,7200 USD NASDAQ -0,31%
QUALYS
121,2100 USD NASDAQ -3,12%
RAPID7
17,8000 USD NASDAQ -4,71%
SEALED AIR
35,770 USD NYSE +5,21%
SHOALS TECH RG-A
9,2400 USD NASDAQ -12,08%
SKYWORKS SOLUTIO
71,9900 USD NASDAQ -5,94%
SOTERA HEALTH
16,4300 USD NASDAQ -1,02%
SPHERE ENTMT RG-A
69,520 USD NYSE +4,73%
STERLING INFRA
382,5700 USD NASDAQ -2,60%
TAYSHA GENE THER
4,2700 USD NASDAQ -13,91%
TERADATA
20,730 USD NYSE -3,98%
THE REALREAL
11,1900 USD NASDAQ -6,05%
TOAST RG-A
35,670 USD NYSE -0,14%
TOPBUILD
418,755 USD NYSE -0,97%
TREX
47,045 USD NYSE -1,92%
UBER TECH
94,740 USD NYSE -5,05%
UL SOLUTIONS RG-A
87,015 USD NYSE +10,69%
ULTRAGENYX PHARM
32,4600 USD NASDAQ -3,02%
UPSTART HLDGS
46,2400 USD NASDAQ -2,69%
WATERS
367,460 USD NYSE +6,27%
WINGSTOP
237,3200 USD NASDAQ +10,86%
XOMETRY RG-A
62,6200 USD NASDAQ +28,61%
YUM BRANDS
149,590 USD NYSE +7,30%
ZETA GLBL HLDG RG-A
16,700 USD NYSE -5,19%
ZOETIS RG-A
124,500 USD NYSE -13,76%
