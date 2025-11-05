La Bourse de Paris sans direction claire dans un environnement d'aversion pour le risque

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris hésite mercredi, prise entre l'aversion pour le risque et la méfiance des investisseurs quant aux énormes valorisations liées à l'IA et les doutes autour d'une prochaine baisse de taux de la réserve fédérale américaine (Fed).

Le CAC 40 prenait 0,06%, soit un gain de 5,24 points, pour s'établir à 8.072,77 points vers 09H50 heure de Paris. Mardi, l'indice vedette de la Bourse de Paris avait cédé 0,52% pour s'établir à 8.067,53 points.

"Les marchés restent effrayés par les craintes autour des valorisations des actions IA", commente Emma Wall, directrice de la stratégie d'investissement chez Hargreaves Lansdown.

Après avoir pesé sur Wall Street mardi, "l'élan négatif s’est propagé aux marchés asiatiques tôt ce matin" puis aux marchés européens, poursuit-elle.

"Les investisseurs devraient profiter de cette opportunité pour cristalliser leurs gains impressionnants et diversifier leurs portefeuilles", explique Mme Wall.

Par ailleurs, les Etats-Unis sont entrés mercredi dans leur 36e jour de paralysie budgétaire, battant ainsi le record du plus long "shutdown" de l'histoire du pays, au moment où les conséquences néfastes pour des millions d'Américains s'étendent de jour en jour.

Et concernant la trajectoire de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed), l'institution a jeté le doute sur une potentielle prochaine baisse lors de la réunion de décembre.

La dernière baisse de taux en septembre n'avait pas fait l'unanimité des responsables et le président de l'institution Jerome Powell avait prévenu les investisseurs, d'une façon inhabituellement directe, qu'une détente supplémentaire était "loin" d'être acquise à la réunion suivante.

Feu vert pour Bouygues

Le groupe Bouygues a remporté en consortium le contrat pour la réalisation des travaux de génie civil de la centrale nucléaire de Sizewell au Royaume-Uni, qui représentera pour le géant français un montant cumulé de l'ordre 3,3 milliards d’euros, a-t-il annoncé mercredi.

De son côté, Bouygues Telecom a vu son chiffre d'affaires augmenter sur les neuf premiers mois de l'année, toujours porté par l'intégration de La Poste Telecom après son rachat l'année dernière, d'après des résultats financiers publiés mercredi.

Le titre Bouygues prenait 2,37% à 40,12 euros vers 09H50 heure de Paris.

Euronext CAC40