La Chine prolonge la suspension de droits sur les produits américains, dans un nouvel acte de détente

Vue aérienne du port de Qingdao, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le 3 novembre 2025 ( AFP / STR )

La Chine a annoncé mercredi prolonger d'un an la suspension d'une partie des droits de douanes imposés aux produits américains en pleine guerre commerciale, pour les maintenir à 10% dans un nouveau signe d'apaisement entre les deux premières puissances économiques.

La Chine va aussi "cesser d'appliquer des droits de douanes supplémentaires" imposés depuis mars sur le soja et un certain nombre d'autres produits agricoles américains, mesures qui touchaient durement des milieux favorables au président Donald Trump.

La Chine concrétise là des engagements pris par les présidents chinois et américain Xi Jinping et Donald Trump le 30 octobre en Corée du Sud au cours d'un sommet destiné à dissiper des mois de tensions qui ont crispé l'économie mondiale.

Elle le fait le lendemain de la signature par M. Trump d'un décret abaissant de 20 à 10% une surtaxe douanière infligée à de nombreux produits chinois pour sanctionner ce que les Etats-Unis fustigent comme l'inaction de la Chine contre le trafic de fentanyl.

Cette révision prend effet le 10 novembre, comme les mesures annoncées mercredi par la Chine.

"Les droits de douanes de 24% sur les biens américains restent suspendus, et des droits de douanes de 10 % sur les marchandises américaines restent en vigueur", indique un communiqué publié sur le site du ministère des Finances.

Un café Starbucks à Pékin, le 5 novembre 2025 ( AFP / WANG Zhao )

La Chine avait annoncé en avril des droits de douanes supplémentaires de 34% sur les produits américains en représailles à de nouveaux droits de douanes américains sur les exportations chinoises. Elle les avait abaissés à 10% en mai.

La Chine avait aussi décidé en mars d'appliquer des droits de douanes de 10% à des produits américains comme le soja, le porc ou le boeuf, et des droits supplémentaires de 15% sur le poulet, le blé, le maïs ou le coton.

Elle réagissait là à des droits de douanes décrétés quelques jours auparavant par M. Trump à cause du fentanyl. La Chine est la principale source des précurseurs chimiques utilisés pour produire cet opioïde extrêmement puissant à l'origine d'une grave situation sanitaire aux Etats-Unis.

- Décompression -

Les autorités chinoises ont aussi annoncé mercredi maintenir la suspension de mesures de contrôle des exportations visant des entités américaines, dispositions également instituées en pleine surenchère commerciale.

Elles ont aussi fait savoir qu'elles prolongeaient la suspension de restrictions touchant des dizaines d'entreprises américaines de la défense et de l'aérospatiale. Ces restrictions visaient à bloquer l'accès à des produits à double usage potentiel, civil ou militaire.

Le vice-ministre chinois du Commerce Li Chenggang, lors d'une conférence de presse, le 18 juillet 2025 à Pékin ( AFP / WANG Zhao )

Autre manifestation de décompression, le vice-ministre chinois du Commerce Li Chenggang a rencontré mardi des représentants du secteur agricole américain, et exprimé l'espoir d'une "atmosphère favorable à une coopération pragmatique", a dit son ministère.

M. Trump a soufflé sur les braises de la confrontation commerciale déjà engagée sous son premier mandat (2017-2021) depuis son retour à la Maison Blanche en janvier. Les droits de douanes américains sur les produits chinois ont atteint un taux moyen allant jusqu'à 164% mi-avril, selon un rapport du Congrès.

La Chine a répliqué du tac au tac avec ses propres droits, mais aussi par des restrictions sur les terres rares. La Chine est le premier producteur mondial de terres rares, essentielles pour le numérique, l'automobile, l'énergie ou encore l'armement.

Part de la production mondiale de terres rares magnétiques par pays, dans l'exploitation minière et le raffinage, en 2024 et 2030 (prévisions), selon l'Agence internationale de l'énergie ( AFP / Jonathan WALTER )

M. Trump a poussé ou atténué le feu des tensions commerciales au gré d'un certain nombre de rounds de discussions entre négociateurs américains et chinois, y compris celles préparant le terrain au sommet Trump-Xi la semaine passée, qui a donné le signal d'une détente au moins temporaire.

La Chine a annoncé le même jour suspendre pour un an des restrictions renforcées instaurées peu auparavant sur les terres rares. Ces restrictions avaient provoqué la colère de M. Trump mais aussi l'émoi de l'Union européenne ou encore du Japon, et aggravé la pression sur les chaînes d'approvisionnement.

Les économistes mettent en garde contre la fragilité de la trêve commerciale scellée le 30 octobre.