TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Acadia Pharmaceuticals, Applovin Corp, Centuri Holdings
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 11:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix pour plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, notamment Acadia Pharmaceuticals, Applovin Corp et Centuri Holdings.

FAITS MARQUANTS

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 740 $ à 800 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 165 $ contre 160 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 420 $ contre 370 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acadia Pharmaceuticals Inc ACAD.O : RBC réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* Acv Auctions Inc ACVA.N : JP Morgan réduit le prix cible de 18 $ à 11 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : JP Morgan augmente le prix cible de 17 $ à 20 $

* Adaptive Biotechnologies Corp ADPT.O : TD Cowen relève le cours cible de 18 $ à 22 $

* Aka Brands Holding Corp AKA.N : Jefferies relève le cours cible de 9 $ à 11 $

* Allstate Corp ALL.N : JP Morgan relève le cours cible à 260 $ contre 254 $

* American Financial Group Inc AFG.N : Piper Sandler relève le cours cible de 130 à 139 dollars

* American Homes 4 Rent AMH.N : Jefferies réduit le prix cible à 42 $ contre 45 $

* Amplitude Inc AMPL.O : Baird réduit le cours cible à 14 $ contre 16 $

* Angi Inc ANGI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 14$ contre 19

* Applovin Corp APP.O : BTIG augmente le cours cible à 705 $ contre 693 $

* Applovin Corp APP.O : Jefferies relève le prix cible à 800 $ contre 760 $

* Applovin Corp APP.O : JP Morgan relève le cours cible de 425 à 650 dollars

* Applovin Corp APP.O : Piper Sandler relève le cours cible de 740 $ à 800 $

* Applovin Corp APP.O : RBC relève le cours cible de 700 à 750 dollars

* Arcbest Corp ARCB.O : Jefferies réduit le cours cible de 95 $ à 90 $

* Arcbest Corp ARCB.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 76 $ contre 87 $

* ARM Holdings Plc ARM.O : JP Morgan relève le cours cible de 175 à 180 dollars

* Assurant Inc AIZ.N : Piper Sandler relève le cours cible à 252 $ contre 248 $

* Avient Corp AVNT.N : Baird réduit le prix cible de 37 $ à 34 $

* Ball Corp BALL.N : Jefferies réduit le prix cible à 64 $ contre 66 $

* Bentley Systems Inc BSY.O : JP Morgan réduit le prix cible à 51 $ contre 56 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 15 $ contre 29 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : Jefferies ramène le prix cible à 25 $, contre 63 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Leerink Partners réduit l'objectif de cours à 15 $, contre 50 $ auparavant

* Biohaven Ltd BHVN.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 75 $ à 30 $

* Boot Barn Holdings Inc BOOT.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 282 $ contre 276 $ auparavant

* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 273 $ contre 292 $ auparavant

* Bumble Inc BMBL.O : Jefferies réduit le prix cible de 6,5 $ à 5 $

* Cadre Holdings Inc CDRE.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 55 $ contre 44 $ auparavant

* Cencora COR.N : Baird relève le cours cible à 395 $ contre 355 $

* Cencora COR.N : Leerink Partners relève le cours cible de 361 $ à 410 $

* Centuri Holdings Inc CTRI.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 20 à 22 dollars

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le cours cible de 85 $ à 91 $

* Champion Homes Inc SKY.N : RBC relève le cours de l'action à "surperformer" de "performer" à "performer"

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève le cours cible de 178 $ à 199 $

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Baird relève la note à surperformance

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : Jefferies relève l'objectif à 200 $, contre 195 $ auparavant

* Charles River Laboratories International Inc CRL.N : JP Morgan relève l'objectif de 160 $ à 165 $

* Chime Financial Inc CHYM.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 19 $ contre 17 $ auparavant

* Chime Financial Inc CHYM.O : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 30$ contre 35

* Choice Hotels International Inc CHH.N : JP Morgan augmente le prix cible de 99 $ à 102 $

* Cinemark Holdings Inc CNK.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 37 $ contre 38 $

* Clearwater Analytics Holdings Inc CWAN.N : JP Morgan réduit le prix cible à 26 $ contre 28 $

* Coherent Corp COHR.N : Jefferies relève le cours cible de 110 à 160 dollars

* Conmed Corp CNMD.N : JP Morgan réduit le prix cible à 52 $ contre 58 $

* Conmed Corp CNMD.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 55 $ contre 68 $

* Corpay Inc CPAY.N : Jefferies relève le cours cible de 300 à 320 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : JP Morgan réduit le prix cible de 400 à 350 dollars

* Corpay Inc CPAY.N : Raymond James réduit le prix cible de 392 $ à 347 $

* Costco Wholesale Corp COST.O : JP Morgan réduit le prix cible de 1050 $ à 1025 $

* Cvrx Inc CVRX.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 9 $ à 11 $

* Design Therapeutics Inc DSGN.O : RBC relève le cours cible de 5 $ à 6 $

* Dine Brands Global Inc DIN.N : Piper Sandler relève le cours cible de 26 $ à 28 $

* Doordash DASH.O : JP Morgan réduit le cours cible à 300 $ contre 325 $

* Doordash DASH.O : RBC ramène le cours cible de 300 $ à 270 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit le cours cible de 19 $ à 14 $

* Douglas Emmett Inc DEI.N : Piper Sandler réduit le cours à neutre de surpondéré

* Duolingo Inc DUOL.O : JP Morgan réduit le prix cible de 465 $ à 300 $

* Duolingo Inc DUOL.O : Needham réduit l'objectif de cours à 300$ contre 460

* Dutch Bros Inc BROS.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 73 $ à 63 $

* Dutch Bros Inc BROS.N : RBC réduit le prix cible de 85 $ à 75 $

* Dynatrace Inc DT.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 60 $, contre 65 $ auparavant

* Dyne Therapeutics Inc DYN.O : RBC relève le cours cible de 23 à 30 dollars

* Elanco Animal Health Inc ELAN.N : Jefferies relève le cours cible de 24 à 25 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : Jefferies ramène le cours cible de 150 à 120 dollars

* Elf Beauty Inc ELF.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 137 $ contre 168 $

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours à 100$ contre 150

* Elf Beauty Inc ELF.N : Piper Sandler abaisse le prix cible de surpondération à neutre

* Emerson EMR.N : RBC réduit le prix cible de 155 $ à 153 $

* Evolus Inc EOLS.O : Mizuho relève le cours cible de 19 à 20 dollars

* Fair Isaac Corp FICO.N : Jefferies ramène le cours cible de 2 150 $ à 2 100 $

* Fair Isaac Corp FICO.N : JP Morgan augmente le prix cible à 1 825 $ contre 1 750 $

* Fastly Inc FSLY.N : Piper Sandler augmente le prix cible de 7,50 $ à 10 $

* Fastly Inc FSLY.N : RBC augmente le prix cible de 7 $ à 9 $

* Figma Inc FIG.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 60 $ contre 65 $

* Fis FIS.N : JP Morgan abaisse le cours cible à 80 $ contre 85

* Fis FIS.N : Raymond James réduit le prix cible à 82 $ contre 88 $

* Fis FIS.N : RBC réduit le prix cible à 86 $ contre 93 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Jefferies réduit le prix cible à 80 $ de 85

* Fortinet Inc FTNT.O : JP Morgan réduit le prix cible à 85 $ de 87 $

* Fortinet Inc FTNT.O : Piper Sandler réduit le prix cible à 85 $ de 90

* Fortinet Inc FTNT.O : RBC réduit le prix cible à 85 $ de 95

* Fortinet Inc FTNT.O : TD Cowen réduit le prix cible à 100 $ de 105

* Freshworks Inc FRSH.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 23 $ à 19 $

* Gaming and Leisure Properties Inc GLPI.O : Jefferies augmente le prix cible de 59 $ à 61 $

* GXO Logistics Inc GXO.N : Deutsche Bank relève le prix cible de "hold" à "buy

* GXO Logistics Inc GXO.N : Deutsche Bank augmente le prix cible de 52 $ à 64 $

* Gxo Logistics Inc GXO.N : Jefferies relève le prix cible de 65 à 68 dollars

* Gxo Logistics Inc GXO.N : JP Morgan relève le prix cible à 67 $, contre 66 $ auparavant

* Hamilton Lane Inc HLNE.O : KBW relève le cours cible de 150 $ à 158 $

* HCA Healthcare Inc HCA.N : JP Morgan relève le cours cible de 370 à 420 dollars

* Hubspot Inc HUBS.N : Canaccord Genuity réduit le cours cible à 600 $ contre 700 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Jefferies réduit le prix cible à 560 $, contre 650 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : JP Morgan réduit le prix cible à 650 $ contre 675 $ auparavant

* Hubspot Inc HUBS.N : Raymond James réduit le prix cible à 525 $ contre 655 $

* Humana HUM.N : Jefferies réduit le prix cible à 253 $ contre 256 $

* Humana HUM.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 272 $ à 265 $

* Invitation Homes Inc INVH.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 31 $ contre 33 $

* Ionq Inc IONQ.N : D.A.Davidson relève le cours cible de 35 à 55 dollars

* Iron Mountain Inc IRM.N : JP Morgan relève le prix cible de 100 à 111 dollars

* Jazz Pharmaceuticals Plc JAZZ.O : RBC relève le cours cible de 151 $ à 155 $

* Kennametal Inc KMT.N : Jefferies relève l'objectif de cours de 22,5 $ à 28 $

* KennedyWilson Holdings Inc KW.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 11 $ contre 13 $

* Klaviyo Inc KVYO.N : Baird relève l'objectif de cours à 40$ contre 39

* Klaviyo Inc KVYO.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 35 $ contre 32 $ auparavant

* Kyndryl Holdings Inc KD.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 45 à 40 dollars

* Legalzoom.Com Inc LZ.O : Jefferies relève l'objectif de cours de 13 à 15 dollars

* Liberty Energy Inc LBRT.N : TD Cowen relève le cours cible de 10 $ à 15 $

* Liberty Media FWONA.O : TD Cowen relève le cours cible de 106 $ à 107 $

* Liberty Media FWONK.O : TD Cowen relève le cours cible de 117 $ à 118 $

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 55 $ à 41 $

* Lineage Inc LINE.O : Piper Sandler ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

* LP Building Solutions LPX.N : RBC réduit le prix cible de 114 $ à 104 $

* LP Building Solutions LPX.N : TD Cowen réduit le prix cible de 97 $ à 91 $

* Lucid Group Inc LCID.O : TD Cowen réduit le prix cible de 22 $ à 19 $

* Lyft Inc LYFT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 30 $ à 32 $

* McKesson Corp MCK.N : Baird relève le cours cible à 927 $ contre 873 $

* McKesson Corp MCK.N : TD Cowen relève le prix cible de 864 $ à 1000 $

* Mercury Systems Inc MRCY.O : JP Morgan relève le cours cible de 68 à 72 dollars

* Miami International Holdings Inc MIAX.N : KBW relève le cours cible de 43 à 44 dollars

* Montrose Environmental Group Inc MEG.N : Needham relève le cours cible de 31 $ à 32 $

* Mosaic Co MOS.N : La CIBC réduit le prix cible de 34 $ à 32 $

* New York Times Co NYT.N : JP Morgan relève le cours cible de 70 $ à 71 $

* Norwegian Cruise Line NCLH.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 28 $ contre 33 $

* ON Holding AG ONON.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 65 à 55 dollars

* Openlane Inc KAR.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 29 $ contre 28 $ auparavant

* Owens Corning OC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 163 $ contre 180 $

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : TD Cowen augmente le prix cible de 65 $ à 97 $

* Pattern Group Inc PTRN.O : JP Morgan relève le cours cible à 21 $, contre 18 $ auparavant

* Paycom Software Inc PAYC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 210 $ contre 225 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : Jefferies réduit le prix cible à 190$ contre 225

* Paycom Software Inc PAYC.N : JP Morgan réduit le prix cible à 220 $ contre 235 $

* Paycom Software Inc PAYC.N : TD Cowen réduit le prix cible de 258 $ à 200 $

* Penumbra Inc PEN.N : Jefferies relève le cours cible de 325 à 335 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : JP Morgan relève le cours cible de 265 à 275 dollars

* Penumbra Inc PEN.N : Truist Securities relève le cours cible de 300 à 312 dollars

* Precision Biosciences Inc DTIL.O : Jefferies ramène le cours cible de 25 $ à 21 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Canaccord Genuity relève l'objectif de 85 $ à 90 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : Jefferies relève le prix cible de 90 $ à 95 $

* Procore Technologies Inc PCOR.N : TD Cowen relève le cours cible de 85 $ à 90 $

* PSEG PEG.N : Jefferies augmente le prix cible de 89 $ à 90 $ et le fait passer de " hold " à " buy "

* T2 Holdings Inc QTWO.N : Raymond James réduit le prix cible à 90$ de 105

* T2 Holdings Inc QTWO.N : RBC réduit le prix cible de 102 $ à 86 $

* Qualcomm QCOM.O : Bernstein augmente le prix cible de 185 $ à 215 $

* Qualcomm QCOM.O : Piper Sandler augmente le prix cible de 175 $ à 200 $

* Qualcomm QCOM.O : TD Cowen relève le prix cible de 185 $ à 205 $

* Regional Management Corp RM.N : Jefferies relève le cours cible de 45 $ à 50 $

* Remitly Global Inc RELY.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23$ contre 25

* Revolution Medicines Inc RVMD.O : Leerink Partners augmente le cours cible à 74 $ contre 67 $

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies relève le prix cible de "hold" à "buy

* Rigel Pharmaceuticals Inc RIGL.O : Jefferies augmente le prix cible de 23 $ à 42 $

* Robinhood Markets Inc HOOD.O : KBW relève le cours cible à 135 $, contre 121 $ auparavant

* Root Inc ROOT.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 127 $ contre 138 $

* Rxsight Inc RXST.O : Jefferies augmente le prix cible à 11 $ contre 9 $

* Rxsight Inc RXST.O : JP Morgan relève le prix cible de 8 à 9 dollars

* RxSight Inc RXST.O : Needham relève le cours cible de 11 à 12 dollars

* Safehold Inc SAFE.N : RBC réduit le cours cible de 20 à 17 dollars

* Scotts MiracleGro Co SMG.N : Jefferies relève le cours cible de 71 à 74 dollars

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24 $

* Sixth Street Specialty Lending Inc TSLX.N : KBW réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 24 $

* Skywater Technology Inc SKYT.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 17 $ contre 12 $ auparavant

* Skywater Technology Inc SKYT.O : TD Cowen augmente le prix cible de 22 $ à 24 $

* Slide Insurance Holdings Inc SLDE.O : KBW relève le cours cible de 19 à 22 dollars

* Snap Inc SNAP.N : Morgan Stanley relève le cours cible de 8,5 $ à 8 $

* Snap Inc SNAP.N : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 10 $ contre 9 $ auparavant

* Sprout Social Inc SPT.O : Baird ramène l'objectif de cours à 15$ contre 23

* Stanley Black & Decker SWK.N : JP Morgan relève le cours cible à 69 $ contre 64 $

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 37 $ contre 24 $ auparavant

* Steven Madden Ltd SHOO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 40 à 50 dollars

* Sun Communities Inc SUI.N : RBC augmente le prix cible de 142 $ à 143 $

* Tko Group TKO.N : Pivotal Research relève le cours cible de 225 $ à 235 $

* Trex Company Inc TREX.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 40 $, contre 71 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 49 $ contre 43 $ auparavant

* Unity Software Inc U.N : Piper Sandler augmente le prix cible à 43 $, contre 32 $ auparavant

* Vici Properties Inc VICI.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 42 $ contre 44 $

* Workiva Inc WK.N : Baird augmente le prix cible de 95 $ à 115 $

* Workiva Inc WK.N : Raymond James augmente le prix cible de 95 $ à 105 $

* Xencor Inc XNCR.O : JP Morgan réduit le cours cible à 18 $ contre 20 $ auparavant

* Xencor Inc XNCR.O : RBC augmente le prix cible de 18 $ à 19 $

* Xplr Infrastructure LP XIFR.N : JP Morgan ramène le cours cible à 11 $, contre 12 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : Jefferies réduit le prix cible à 100 $, contre 110 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : JP Morgan réduit le prix cible à 100 $, contre 115 $ auparavant

* Zimmer Biomet Holdings Inc ZBH.N : JP Morgan ramène le cours de l'action de surpondération à neutre

