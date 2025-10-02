TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.
FAITS MARQUANTS
* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de
surpondération
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève le prix cible de 40 à 90
dollars
* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de
"performer" à "sectoriel"
* Nike Inc NKE.N : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la
surpondération
Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.
* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération
* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève le prix cible de 330 à 390 dollars
* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel relève le cours cible de 295 à 389 dollars
* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 276 $ contre
243 $
* AIG AIG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 96 $
* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 230 $
* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le cours cible à 220 $, contre 260 $ auparavant
* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à "
performance sectorielle "
* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 44 $
* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49,00 $ à 44,00 $
* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 340 $ contre
352 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna augmente le prix cible de 52 $ à 56 $
* Baker Hughes Co BKR.O : Zephirin Group relève l'objectif de cours à 40 $ contre
37 $
* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève l'objectif de cours à 53 $ contre 51 $
* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $
* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible à 1242 $ contre 1093 $
* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 90 dollars
* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho passe de surperformant à neutre
* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 79 $
* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays relève le prix cible de 133 à 136
dollars
* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 33$
contre 38
* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 67 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le prix cible de 95 $ à
130 $
* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le cours de l'action de
sous-pondérée à égale pondération
* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 53 $
* Celanese Corp CE.N : Citigroup relève le cours de l'action de neutre à achat
* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $
* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 60$
contre 65
* Citigroup C.N : HSBC relève le prix cible de 104 à 115 dollars
* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 12,5 $ à 21 $
* Corteva CTVA.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; le prix cible passe de
83 $ à 67 $
* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible de 113 à 112 dollars
* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"
* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24 $
* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG réduit le prix cible de 53 $ à 45 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le cours cible à 70 $ contre 68 $
* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène le cours cible de 81 $ à 78 $
* Edison International EIX.N : Jefferies ramène le cours cible à 57 $, contre 70 $
auparavant
* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à 57 $ contre 70 $
Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à hold contre buy
* Electronic Arts EA.O : Roth MKM réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Electronic Arts EA.O : Roth MKM augmente le prix cible de 185 $ à 210 $
* Electronic Arts EA.O : TD Cowen réduit le prix de l'action de "buy" à "hold"
* Electronic Arts EA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 à 210 dollars
* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC réduit le prix cible à 240 $ de 245 $
* EQT Corp EQT.N : Jefferies ramène le cours cible à 68 $, contre 70 $ auparavant
* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 63 à 64
dollars
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif
de prix de 42
* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec une note de
surpondération
* Expro Group Holdings NV XPRO.N : zephirin Group relève son objectif de prix de
12 à 14 dollars
* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 2400 $ contre
2000 $
* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève le prix cible de 2000 à 2400 dollars
* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 260 dollars
contre 212 dollars
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible à 324 $ de 357 $
* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Barclays augmente le prix cible à 195 $ de 150
* Globe Life Inc GL.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 180 $ contre 160 $
auparavant
* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève le cours cible à 677 $ contre 652 $
* Halliburton Co HAL.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 28 $ contre
27 $
* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 70 $
contre 51 $ auparavant
* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 8,75 $ à 13 $
* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève le prix cible de 23 à 26
dollars
* Hub Group Inc. HUBG.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 40 à 38 dollars
* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup réduit le prix cible à 8,5 $ contre 9 $
* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible à 193 $ contre 154 $
* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $
* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève le prix cible de 170 $ à 190 $
* JB Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays ramène le cours cible de 145 à 135
dollars
* JP Morgan JPM.N : HSBC augmente le prix cible de 269 $ à 282 $
* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 46 dollars
* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 149 $ à 145 $
* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Barclays réduit le prix cible à
50 $ contre 55 $
* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 145 $ à 135 $
* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel augmente l'objectif de cours à 27$ contre 24
* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre
41 $
* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen ramène le cours cible de 252 $ à 213 $
* Metlife Inc MET.N : JP Morgan réduit le prix cible à 93 $ contre 94 $
* Mondelez MDLZ.O : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est
ramené de 81 $ à 70 $
* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève le cours cible à 138 $ contre 136 $
* MRC Global Inc MRC.N : Susquehanna passe de neutre à positif
* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 86 $ à 98 $
* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle
* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 300 $ à
320 $
* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group augmente le PT à 22$ de
17,5
* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Needham relève l'objectif de cours à 20$ contre 15
* Oil States International Inc OIS.N : zephirin Group relève le PT à 7,5 $ contre
6 $
* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays réduit le prix cible de 155 $
à 150 $
* Olin Corp OLN.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter
* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 7$
de 8,5
* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 148 $
* PNC Financial Services PNC.N : HSBC augmente le prix cible à 230 $ contre 219 $
* Polaris Inc PII.N : Citigroup relève le cours cible de 35 à 60 dollars
* Polaris Inc PII.N : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre
* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de
101 à 103 dollars
* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 136 à
133 dollars
* Republic Services Inc RSG.N : La CIBC réduit le cours cible de 272 $ à 265 $
* Roblox Corp RBLX.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 160 $
* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 237 $ à 260 $
* RPC Inc RES.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $
* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible à 138 $ de 140
* Ryder System, Inc. R.N : Barclays augmente le prix cible à 220 $ de 190
* Terawulf Inc WULF.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible de 12 à 14,5
dollars
* Tidewater Inc TDW.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 45 $ contre 35
$
* Uipath Inc PATH.N : BMO relève l'objectif de cours de 12,5 $ à 13 $
* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM relève l'objectif de cours de 25 à 35 dollars
* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 73 $
* US Bancorp USB.N : HSBC relève le cours cible à 63 $ contre 61 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup augmente le prix cible de 550 $ à 575 $
* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 215 $ à 206 $
* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 250 $ à 235 $
* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève le cours cible de 79 $ à 89 $
* Westlake Corp WLK.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 93 $ contre 100 $
* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le cours cible de 64 $ à 67 $
* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $ contre 155 $
* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève le cours cible de 335 $ à 350 $
