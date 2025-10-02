 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 14:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.

FAITS MARQUANTS

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève le prix cible de 40 à 90

dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de

"performer" à "sectoriel"

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la

surpondération

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève le prix cible de 330 $ à 390 $

* Acuity Inc. AYI.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 380 $ à 435 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel relève le prix cible à 389 $ contre 295 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 276 $ contre 243 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 230 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 270 $ contre 210 $

auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours cible à 220 $, contre 260 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à " performance

sectorielle "

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le prix cible de 49 $ à 44 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley augmente le prix cible à 298 $ contre 240 $

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 352 $ à 340 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : Benchmark relève le cours de l'action de "hold" à

"buy"

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 56 $

* Baker Hughes Co BKR.O : zephirin Group relève l'objectif de cours à 40 $ contre 37 $ auparavant

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève l'objectif de cours à 53 $ contre 51 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* bitcoin Depot Inc BTM.O : B. Riley augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1242 $ contre 1093 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 90 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho passe de surperformant à neutre

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 79 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 118 $ contre 109 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays relève le cours cible de 133 à 136 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 33$ contre 38

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 67 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le prix cible de 95 $ à 130 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondéré à

égal-pondéré

* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 215 à 224 $

* Carlyle Credit Income Fund CCIF.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec

une note d'achat

* Carlyle Credit Income Fund CCIF.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec

PT $6.5

* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James initie une couverture avec une note de

surperformance

* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James initie la couverture avec un objectif de

prix de 60

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65

* Citigroup C.N : HSBC relève le prix cible de 104 à 115 dollars

* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 12,5 $ à 21 $

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley initie une couverture avec une note neutre

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley initie une couverture avec un prix cible de 10

* Corteva CTVA.N : Citigroup passe de "acheter" à "neutre"; baisse le prix cible de 83 $ à 67 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible de 113 à 112 dollars

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Benchmark réduit le prix cible de 53 $ à 43 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 68 $ à 70 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène le cours cible de 81 $ à 78 $

* Edison International EIX.N : Jefferies ramène le cours cible à 57 $, contre 70 $ auparavant

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à 57 $ contre 70 $ Edison

International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à hold contre buy

* Electronic Arts EA.O : Roth MKM réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Electronic Arts EA.O : Roth MKM augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen réduit le prix de l'action de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 à 210 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC réduit le prix cible à 240 $ de 245 $

* EQT Corp EQT.N : Jefferies ramène le cours cible à 68 $, contre 70 $ auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 63 à 64 dollars

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 42

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : zephirin Group relève son objectif de prix de 12 à 14 dollars

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 2400 $ contre 2000 $

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève le prix cible de 2000 à 2400 dollars

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 260 dollars contre 212 dollars

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible à 324 $ de 357 $

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 45 $ contre 47 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève l'objectif de cours de 150 à 195 dollars

* Globe Life Inc GL.N : JP Morgan relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève le cours cible à 677 $ contre 652 $

* Halliburton Co HAL.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 70 $ contre 51 $

auparavant

* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 8,75 $ à 13 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève le prix cible de 23 à 26 dollars

* Hub Group Inc. HUBG.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 40 à 38 dollars

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup réduit le prix cible à 8,5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible à 193 $ contre 154 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Citigroup augmente le prix cible de 65 $ à 75 $

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève le prix cible de 170 $ à 190 $

* JB Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays ramène le cours cible de 145 à 135 dollars

* JP Morgan JPM.N : HSBC augmente le prix cible de 269 $ à 282 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 46 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 149 $ à 145 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Barclays réduit le prix cible à 50 $

contre 55 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Deutsche Bank augmente le PT à 53$ de

43

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Deutsche Bank relève le PT de "hold" à "buy

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 145 $ à 135 $

* Larimar Therapeutics LRMR.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 21 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel relève le cours cible à 27 $ contre 24 $

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen ramène le cours cible de 252 $ à 213 $

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan réduit le prix cible à 93 $ contre 94 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 78 $ contre 71 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est ramené de

81 $ à 70 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 77 $ à 115 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève le cours cible à 138 $ contre 136 $

* MRC Global Inc MRC.N : Susquehanna passe de neutre à positif

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 86 $ à 98 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 300 à 320 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève le cours cible de 132 $ à 142 $

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group augmente le prix cible de 17,5 $ à 22 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Needham relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Oil States International Inc OIS.N : zephirin Group relève le PT à 7,5 $ contre 6 $

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Olin Corp OLN.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Truist Securities augmente le prix cible à 80$ de 56

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 8,5 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 148 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 17 $ contre 11 $

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève le cours cible de 219 à 230 dollars

* Polaris Inc PII.N : Citigroup relève le cours cible de 35 à 60 dollars

* Polaris Inc PII.N : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 101 à 103 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 136 à 133 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : La CIBC réduit le cours cible de 272 $ à 265 $

* Roblox Corp RBLX.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 237 $ à 260 $

* RPC Inc RES.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible à 138 $ de 140

* Ryder System, Inc. R.N : Barclays augmente le prix cible à 220 $ contre 190 $

* State Street Corp STT.N : Truist Securities relève le cours cible à 133 $ contre 125 $

auparavant

* Target Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible à 83 $ contre 102 $

* Terawulf Inc WULF.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible de 12 $ à 14,5 $

* Tidewater Inc TDW.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 45 $ contre 35 $ auparavant

* T-Mobile US TMUS.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $

auparavant

* Turtle Beach Corp TBCH.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat:

objectif de cours de 21 $

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 12,5 $ à 13 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM relève le cours cible de 25 $ à 35 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 73 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève l'objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Verizon VZ.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 46 $ contre 47 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup relève le cours cible de 550 à 575 dollars

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James augmente le prix cible de 13 $ à 22 $

* Waste Connections Inc WCN.N : La Banque CIBC réduit le cours cible à 206 $ de 215 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 250 $ à 235 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève le cours cible de 79 $ à 89 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 93 $ contre 100 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le cours cible de 64 $ à 67 $

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $ contre 155 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève le cours cible de 335 $ à 350 $

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/10/2025 à 14:48:53.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

