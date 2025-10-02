information fournie par Reuters • 02/10/2025 à 10:30

TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.

FAITS MARQUANTS

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève le prix cible de 330 $ à 390 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève le cours cible à 276 $

contre 243 $

* AIG AIG.Nampgt : Piper Sandler réduit le cours cible à 88 $ contre 96 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 230 $

* American Tower Corp AMT.N : RBC réduit le cours cible à 220 $, contre 260 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC abaisse la note de surperformer à performance sectorielle

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 352 $ à

340 $

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève son objectif de cours à 53 $ contre 51 $

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève le cours cible à 1242 $ contre 1093 $

* Bloom Energy Corp BE.Nampgt : JP Morgan relève le cours cible de 40 $ à 90 $

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.Nampgt : Piper Sandler réduit le prix cible

de 38 $ à 33 $

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.Nampgt : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à

67 $

* Citigroup C.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 104 $ à 115 $

* Coeur Mining Inc CDE.Nampgt : Canaccord Genuity relève le cours cible de 12,5 $ à 21 $

* Corteva CTVA.Nampgt : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.Nampgt : RBC réduit l'objectif de cours à 112 $ contre 113 $

auparavant

* Crown Castle Inc CCI.Nampgt : RBC relève la note de performance sectorielle à

surperformer

* Eastman Chemical Co EMN.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible de 81 $ à 78 $

* Electronic Arts EA.Oampgt : Roth MKM abaisse la note d'acheter à neutre

* Electronic Arts EA.Oampgt : Roth MKM augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.Oampgt : TD Cowen abaisse la note d'acheter à conserver

* Electronic Arts EA.Oampgt : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 $ à 210 $

* Epam Systems Inc EPAM.Nampgt : HSBC réduit le prix cible de 245 $ à 240 $

* EQT Corp EQT.Nampgt : Jefferies réduit le prix cible à 68 $ contre 70 $

* Fair Isaac Corp. FICO.Nampgt : Barclays relève le cours cible de 2000 $ à 2400 $

* Goldman Sachs GS.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 652 $ à 677 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.Oampgt : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 70

$ contre 51 $

* Hecla Mining Co HL.Nampgt : Canaccord Genuity relève le cours cible de 8,75 $ à 13 $

* Insmed Inc INSM.Oampgt : TD Cowen relève le cours cible de 154 $ à 193 $

* ITT Inc ITT.Nampgt : TD Cowen relève le cours cible de 170 $ à 190 $

* JP Morgan JPM.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 269 $ à 282 $

* Kilroy Realty Corp KRC.Nampgt : JP Morgan relève le cours cible de 40 $ à 46 $

* Kimberly-Clark Corp KMB.Oampgt : Piper Sandler réduit le prix cible de 149 $ à 145 $

* Marsh & Mclennan MMC.Nampgt : TD Cowen réduit le prix cible de 252 $ à 213 $

* Mondelez MDLZ.Oampgt : Berenberg abaisse la note d'acheter à conserver et réduit

l'objectif de cours de 81 $ à 70 $

* Morgan Stanley MS.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 136 $ à 138 $

* Newmont NEM.Nampgt : Canaccord Genuity relève le cours cible de 86 $ à 98 $

* Nike Inc NKE.Nampgt : KeyBanc relève la note de pondération sectorielle à surpondération

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.Oampgt : Needham relève l'objectif de cours à 20 $ contre 15

$

* PNC Financial Services PNC.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 219 $ à 230 $

* Republic Services Inc RSG.Nampgt : La CIBC réduit le cours cible de 272 $ à 265 $

* Royal Gold Inc RGLD.Oampgt : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 237 $ à 260 $

* United Natural Foods Inc UNFI.Nampgt : Roth MKM augmente le prix cible de 25 $ à 35 $

* Upstart Holdings Inc UPST.Oampgt : Jefferies réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 73

$

* US Bancorp USB.Nampgt : HSBC relève son objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Waste Connections Inc WCN.Nampgt : La CIBC réduit le cours cible de 215 $ à 206 $

* Waste Management Inc WM.Nampgt : La Banque CIBC réduit le prix cible de 250 $ à 235 $

* Wells Fargo & Company WFC.Nampgt : HSBC relève le cours cible de 79 $ à 89 $

* Williams Companies Inc WMB.Nampgt : La Banque CIBC relève le cours cible de 64 $ à 67 $

* Yum Brands YUM.Nampgt : Piper Sandler relève le cours cible de 155 $ à 157 $

* Zscaler Inc ZS.Oampgt : RBC relève le cours cible de 335 $ à 350 $