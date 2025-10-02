 Aller au contenu principal
TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Absci, Bloom Energy, Corteva
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 17:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Absci, Bloom Energy et Corteva.

FAITS MARQUANTS

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de

surpondération

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève le prix cible de 40 à 90

dollars

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de

"performer" à "sectoriel"

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc passe de la pondération sectorielle à la

surpondération

Ce qui suit est un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Absci Corp ABSI.O : JP Morgan initie une couverture avec une note de surpondération

* Acuity Inc AYI.N : TD Cowen relève le prix cible de 330 $ à 390 $

* Acuity Inc. AYI.N : Oppenheimer augmente le prix cible de 380 $ à 435 $

* Aerovironment Inc AVAV.O : Stifel relève le cours cible à 389 $ contre 295 $

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : BofA Global Research relève le prix cible de 331 à

335 dollars

* Affiliated Managers Group Inc AMG.N : Jefferies relève l'objectif de cours à 276 $ contre 243 $

* AIG AIG.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 88 $ contre 96 $

* Alliancebernstein Holding LP AB.N : BofA Global Research relève le PT à 42 $ contre 41 $

* Alphabet Inc GOOGL.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 285 $ contre 230 $ auparavant

* Alphabet Inc GOOGL.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 270 $ contre 210 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours cible à 220 $, contre 260 $ auparavant

* American Tower Corp AMT.N : RBC ramène le cours de l'action de " surperformance " à " performance

sectorielle "

* Antero Resources Corp AR.N : JP Morgan réduit le cours cible de 49 $ à 44 $

* Apple Inc AAPL.O : Morgan Stanley relève le cours cible de 240 à 298 dollars

* Arthur J. Gallagher & Co. AJG.N : Piper Sandler ramène l'objectif de cours de 352 $ à 340 $

* Axcelis Technologies Inc ACLS.O : Benchmark relève le cours de l'action de "hold" à "buy"

* Baker Hughes Co BKR.O : Susquehanna relève le cours cible de 52 $ à 56 $

* Baker Hughes Co BKR.O : zephirin Group relève l'objectif de cours à 40 $ contre 37 $ auparavant

* Bank of America Corp BAC.N : HSBC relève l'objectif de cours à 53 $ contre 51 $

* Biohaven Ltd BHVN.N : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 47 $ contre 50 $

* bitcoin Depot Inc BTM.O : B. Riley augmente le prix cible de 5,5 $ à 6 $

* BlackRock BLK.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 1 396 $ contre 1 224

$

* BlackRock BLK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 1242 $ contre 1093 $

* Bloom Energy Corp BE.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 40 à 90 dollars

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho passe de surperformant à neutre

* Bloom Energy Corp BE.N : Mizuho augmente le prix cible de 48 $ à 79 $

* BNY BK.N : Truist Securities relève l'objectif de cours à 118 $ contre 109 $

* Boston Scientific Corp. BSX.N : Barclays relève le cours cible de 133 à 136 dollars

* Bowhead Specialty Holdings Inc BOW.N : Piper Sandler réduit l'objectif de cours à 33$ contre 38

* Brookfield Asset Management Ltd BAM.N : JP Morgan augmente le prix cible de 62 $ à 67 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le prix cible de 95 $ à 130 $

* C.H. Robinson Worldwide Inc. CHRW.O : Barclays relève le prix cible de sous-pondération à égalité

de pondération

* Capital One Financial COF.N : Deutsche Bank relève le prix cible de 215 à 224 $

* Carlyle Credit Income Fund CCIF.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec une note

d'achat

* Carlyle Credit Income Fund CCIF.N : Alliance Global Partners initie une couverture avec PT $6.5

* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James initie une couverture avec une note de surperformance

* Carriage Services Inc CSV.N : Raymond James initie la couverture avec un objectif de prix de 60

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de 47 $ à 53 $

* Celanese Corp CE.N : Citigroup augmente le prix cible de neutre à achat

* Centerpoint Energy CNP.N : BMO relève l'objectif de cours à 41 $ contre 39 $

* Chipotle Mexican Grill Inc CMG.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 60$ contre 65

* Citigroup C.N : HSBC relève le prix cible de 104 à 115 dollars

* Coeur Mining Inc CDE.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 12,5 $ à 21 $

* Cohen & Steers Inc CNS.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 68$ contre

66

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley initie une couverture avec une note neutre

* Corsair Gaming Inc CRSR.O : B. Riley initie une couverture avec un prix cible de 10

* Corteva CTVA.N : Citigroup passe de la position d'acheteur à celle de neutre; le prix cible passe

de 83 $ à 67 $

* Corteva CTVA.N : Jefferies réduit le prix cible de 92 $ à 85 $

* Corteva CTVA.N : JP Morgan relève sa note de neutre à surpondérer

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC réduit le prix cible à 112 $ contre 113 $

* Crown Castle Inc CCI.N : RBC relève la note à "surperformer" de "performer" à "sectoriel"

* Dow Inc DOW.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 24 $

* Draftkings Inc DKNG.O : Benchmark réduit le prix cible de 53 $ à 43 $

* Draftkings Inc DKNG.O : BTIG réduit le prix cible à 45 $ contre 53 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Citigroup augmente le prix cible de 68 $ à 70 $

* Eastman Chemical Co EMN.N : Jefferies ramène le cours cible de 81 $ à 78 $

* Edison International EIX.N : Jefferies ramène le cours cible à 57 $, contre 70 $ auparavant

* Edison International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à 57 $ contre 70 $ Edison

International EIX.N : Jefferies réduit le prix cible à hold contre buy

* Electronic Arts EA.O : Roth MKM réduit le prix cible à neutre à partir d'achat

* Electronic Arts EA.O : Roth MKM augmente le prix cible de 185 $ à 210 $

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen réduit le prix de l'action de "buy" à "hold"

* Electronic Arts EA.O : TD Cowen relève l'objectif de cours de 183 à 210 dollars

* Encompass Health Corp EHC.N : UBS relève le cours cible de 140 à 150 dollars

* Epam Systems Inc EPAM.N : HSBC ramène le cours cible à 240 $, contre 245 $ auparavant

* EQT Corp EQT.N : Jefferies ramène le cours cible à 68 $, contre 70 $ auparavant

* Equitable Holdings Inc EQH.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 63 à 64 dollars

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec un objectif de prix de 42

* Essential Utilities Inc WTRG.N : Barclays initie une couverture avec une note de surpondération

* Expro Group Holdings NV XPRO.N : zephirin Group relève son objectif de prix de 12 à 14 dollars

* Fair Isaac Corp. FICO.N : Barclays relève l'objectif de cours à 2400 $ contre 2000 $

* First Solar Inc FSLR.O : Jefferies relève l'objectif de cours à 260 $ contre 212 $ auparavant

* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG ramène le cours cible à 324 $, contre 357 $ auparavant

* Franklin Resources Inc BEN.N : BofA Global Research relève le prix cible à 22 $ contre

19 $ auparavant

* Freeport-Mcmoran FCX.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 47 $ à 45 $

* Ftai Aviation Ltd FTAI.O : Barclays relève le cours cible de 150 à 195 dollars

* Globe Life Inc GL.N : JP Morgan relève le cours cible de 160 à 180 dollars

* Goldman Sachs GS.N : HSBC relève le cours cible à 677 $ contre 652 $

* Halliburton Co HAL.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 28 $ contre 27 $

* Halozyme Therapeutics Inc HALO.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 70 $ contre 51 $

auparavant

* Hecla Mining Co HL.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 8,75 $ à 13 $

* Helmerich and Payne Inc HP.N : Susquehanna relève le prix cible de 23 à 26 dollars

* HF Sinclair Corp DINO.N : UBS relève le cours cible de 58 à 63 dollars

* Hub Group Inc. HUBG.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 38 $, contre 40 $ auparavant

* Huntsman Corp HUN.N : Citigroup réduit le cours cible à 8,5 $ contre 9 $

* Insmed Inc INSM.O : TD Cowen relève le cours cible à 193 $ contre 154 $

* Interactive Brokers Group Inc IBKR.O : Citigroup relève le prix cible de 65 $ à 75 $

* Invesco Ltd IVZ.N : BofA Global Research relève l'objectif de cours à 25 $ contre 23 $ auparavant

* ITT Inc ITT.N : TD Cowen relève l'objectif de cours de 170 $ à 190 $

* JB Hunt Transport Services Inc. JBHT.O : Barclays ramène l'objectif de cours de 145 à 135 dollars

* JP Morgan JPM.N : HSBC augmente le prix cible de 269 $ à 282 $

* Kilroy Realty Corp KRC.N : JP Morgan relève le cours cible de 40 à 46 dollars

* Kimberly-Clark Corp KMB.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 149 $ à 145 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Barclays réduit le prix cible à 50 $ contre 55 $

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Deutsche Bank augmente le PT à 53$ de 43

* Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX.N : Deutsche Bank relève le PT de "hold" à "buy

* Landstar System, Inc. LSTR.O : Barclays réduit le prix cible de 145 $ à 135 $

* Larimar Therapeutics LRMR.O : Oppenheimer réduit le prix cible de 26 $ à 21 $

* Levi Strauss & Co LEVI.N : Stifel relève le cours cible à 27 $ contre 24 $

* Lincoln National Corp LNC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 41 $

* Marsh & Mclennan MMC.N : TD Cowen ramène le cours cible de 252 $ à 213 $

* Metlife Inc MET.N : JP Morgan réduit le prix cible à 93 $ contre 94 $

* Moelis & Co MC.N : JP Morgan augmente le prix cible à 78 $ contre 71 $

* Mondelez MDLZ.O : Berenberg passe de "acheter" à "conserver"; l'objectif de cours est ramené de

81 $ à 70 $

* Monopar Therapeutics Inc. MNPR.O : Oppenheimer augmente le prix cible de 77 $ à 115 $

* Morgan Stanley MS.N : HSBC relève le cours cible à 138 $ contre 136 $

* MRC Global Inc MRC.N : Susquehanna passe de neutre à positif

* Newmont NEM.N : Canaccord Genuity relève le cours cible de 86 $ à 98 $

* Nike Inc NKE.N : KeyBanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle

* Norfolk Southern Corp. NSC.N : Barclays relève l'objectif de cours de 300 à 320 dollars

* Northern Trust Corp NTRS.O : Truist Securities relève le cours cible de 132 $ à 142 $

* Oceaneering International Inc OII.N : zephirin Group augmente le prix cible de 17,5 $ à 22 $

* Ocular Therapeutix Inc OCUL.O : Needham relève l'objectif de cours à 20$ contre 15

* Oil States International Inc OIS.N : zephirin Group relève le prix cible à 7,5 $ contre 6 $

auparavant

* Old Dominion Freight Line, Inc. ODFL.O : Barclays réduit le prix cible de 155 $ à 150 $

* Olin Corp OLN.N : Citigroup réduit le prix cible à neutre de "acheter

* Palvella Therapeutics Inc PVLA.O : Truist Securities augmente le prix cible à 80$ de 56

* Patterson-UTI Energy Inc PTEN.O : zephirin Group réduit l'objectif de prix à 7 $ contre 8,5 $

* Paychex Inc PAYX.O : Citigroup réduit l'objectif de cours à 135 $ contre 148 $

* Planet Labs Pbc PL.N : Wedbush relève l'objectif de cours à 17 $ contre 11 $

* PNC Financial Services PNC.N : HSBC relève le cours cible de 219 à 230 dollars

* Polaris Inc PII.N : Citigroup relève le cours cible de 35 à 60 dollars

* Polaris Inc PII.N : Citigroup augmente le prix cible de vente à neutre

* Principal Financial Group Inc PFG.O : JP Morgan relève l'objectif de cours de 101 à 103 dollars

* Prudential Financial Inc PRU.N : JP Morgan ramène l'objectif de cours de 136 à 133 dollars

* Republic Services Inc RSG.N : La CIBC réduit le cours cible de 272 $ à 265 $

* Roblox Corp RBLX.N : BMO augmente le prix cible de 150 $ à 160 $

* Royal Gold Inc RGLD.O : Canaccord Genuity relève le cours cible de 237 $ à 260 $

* RPC Inc RES.N : zephirin Group réduit l'objectif de cours à 6 $ contre 7 $

* RPM International Inc RPM.N : Mizuho réduit le prix cible à 138 $ de 140

* Ryder System, Inc. R.N : Barclays augmente le prix cible à 220 $, contre 190 $ auparavant

* Scotts Miracle-Gro Co SMG.N : UBS réduit le prix cible à 62$ de 68

* State Street Corp STT.N : Truist Securities augmente le prix cible de 125 $ à 133 $

* T Rowe price Group Inc TROW.O : BofA Global Research relève le prix cible de 91 $ à 97 $

* Target Corp TGT.N : Truist Securities réduit le prix cible de 102 à 83 $

* Terawulf Inc WULF.O : Rosenblatt Securities augmente le prix cible à 14,5 $ de 12

* Tidewater Inc TDW.N : zephirin Group relève l'objectif de cours à 45 $ contre 35 $

* T-Mobile US TMUS.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 300 $ contre 280 $ auparavant

* Turtle Beach Corp TBCH.O : B. Riley initie une couverture avec une note d'achat: PT $21

* Uipath Inc PATH.N : BMO augmente le prix cible de 12,5 $ à 13 $

* United Natural Foods Inc UNFI.N : Roth MKM relève le cours cible de 25 $ à 35 $

* Upstart Holdings Inc UPST.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 56 $ contre 73 $

* US Bancorp USB.N : HSBC relève l'objectif de cours à 63 $ contre 61 $

* Verizon VZ.N : Deutsche Bank ramène le cours cible à 46 $ contre 47 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Citigroup relève le cours cible de 550 à 575 dollars

* Victory Capital Holdings Inc VCTR.O : BofA Global Research relève le prix cible de 83 $

à 84 $

* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Raymond James augmente le prix cible à 22 $ de 13 $

* Waste Connections Inc WCN.N : CIBC réduit le prix cible de 215 $ à 206 $

* Waste Management Inc WM.N : La Banque CIBC réduit le prix cible de 250 $ à 235 $

* Wells Fargo & Company WFC.N : HSBC relève le cours cible de 79 $ à 89 $

* Westlake Corp WLK.N : Citigroup ramène l'objectif de cours à 93 $ contre 100 $

* Williams Companies Inc WMB.N : La CIBC augmente le cours cible de 64 $ à 67 $

* Yum Brands YUM.N : Piper Sandler relève le cours cible à 157 $ contre 155 $

* Zscaler Inc ZS.O : RBC relève le cours cible de 335 $ à 350 $

