TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.
FAITS MARQUANTS
* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280
* Abercrombie & Fitch Co ANF.N : UBS réduit le prix cible de 130 $ à 125 $
* Absci Corp ABSI.O : Needham réduit l'objectif de cours à 7$ contre 8
* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie la couverture, l'objectif de prix est de 120
* Addus Homecare Corp ADUS.O : BMO initie la couverture avec une cote de rendement du marché
* Air Products & Chemicals APD.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 300 $ à 285 $
* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen relève le prix cible de 98 $ à 104 $
* Akebia Therapeutics Inc AKBA.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 7 $ à 5 $
* Albany International Corp AIN.N : JP Morgan réduit le prix cible de 63 $ à 45 $
* Albemarle ALB.N : Mizuho augmente l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $
* Albemarle Corp ALB.N : UBS relève l'objectif de cours à 107 $, contre 85 $ auparavant
* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture, objectif de prix 4
* ALX Oncology Holdings Inc ALXO.O : Jefferies initie la couverture avec une note d'achat
* American Healthcare REIT Inc AHR.N : La Banque Scotia relève le prix cible de 47 $ à 55 $
* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385
* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $
* Amphenol Corp. APH.N : Barclays augmente le prix cible de 120 à 143 $
* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible à 67 $ contre 79 $
* Armada Hoffler Properties Inc AHH.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 8 $ à 7 $
* Ati Inc ATI.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle
* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit le cours cible à 16 $ contre 17 $
* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen réduit le cours cible de 45 $ à 37 $
* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit le prix cible de 2,83 $ à 1,25 $
* Beyond Meat Inc BYND.O : Mizuho réduit le prix cible à 1$ de 1,5
* Biohaven Ltd BHVN.N : Citigroup réduit l'objectif de cours à 14$ contre 28
* Bkv Corp BKV.N : Barclays rétablit la couverture avec une note de surpondération; objectif de 32 $
* Block Inc XYZ.N : Truist Securities réduit le prix cible de 74 $ à 67 $
* Booking Holdings Inc BKNG.O : Wedbush relève la note de neutre à surperformer
* Bridgebio Oncology Therapeutics BBOT.O : Oppenheimer réduit l'objectif de 22 $ à 23 $
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture, objectif de prix 40
* Brightspring Health Services Inc BTSG.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de performance du secteur
* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45
* Brixmor Property Group Inc BRX.N : La Banque Scotia réduit son objectif de 31 $ à 30 $
* Broadridge Financial Solutions Inc BR.N : UBS réduit le prix cible de 280 $ à 250 $
* BXP Inc BXP.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 77 $ à 81 $
* Carpenter Technology Corp CRS.N : Keybanc relève le cours à surpondérer de pondération sectorielle
* Celanese Corp CE.N : BMO relève le cours cible de 44 $ à 46 $
* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le cours cible de 79 $ à 108 $
* Celsius Holdings Inc CELH.O : Jefferies augmente le prix cible de 62 $ à 68 $
* Centuri Holdings Inc CTRI.N : UBS relève l'objectif de cours à 24 $ contre 22
* Certara Inc CERT.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix 9
* Cheniere Energy Inc LNG.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 261 $ à 257 $
* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research relève le cours cible de 1 $ à 171 $
* Chevron Corp CVX.N : Mizuho augmente le prix cible de 191 $ à 204 $
* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ de 169 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Deutsche Bank réduit le prix cible à 90$ de 147
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan augmente le prix cible de 94 $ à 100 $
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : JP Morgan relève le prix cible de sous-pondéré à surpondéré
* Circle Internet Group Inc CRCL.N : Needham ramène l'objectif de cours de 250 $ à 190 $
* Cisco CSCO.O : BofA Global Research relève l'objectif de cours de 85 $ à 95 $
* Cisco CSCO.O : Citigroup relève son objectif de cours à 85 $ contre 80 $ auparavant
* Cisco CSCO.O : Evercore ISI relève l'objectif de cours à 80 $, contre 74 $ auparavant
* Cisco CSCO.O : JP Morgan relève le prix cible de 80 $ à 90 $
* Cisco CSCO.O : Melius Research relève le prix cible à 100 $, contre 84 $ auparavant
* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 82 $, contre 77 $ auparavant
* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève le cours cible de 70 à 86 dollars
* Cisco CSCO.O : Rosenblatt Securities relève le cours cible à 100 $, contre 87 $ auparavant
* Cisco Systems Inc CSCO.O : UBS relève le prix cible à 90 dollars, contre 88 dollars auparavant
* Cisco Systems, Inc. CSCO.O : Barclays relève le prix cible de 71 à 76 dollars
* Cogent Biosciences Inc COGT.O : H.C. Wainwright relève l'objectif de cours de 21 $ à 50 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $
* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit le prix cible de 40 $ à 23 $
* Constellation Brands Inc STZ.N : TD Cowen réduit le prix cible de 144 $ à 132 $
* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit le prix cible à 16$ de 20
* Cormedix, Inc. CRMD.O : H.C. Wainwright augmente le prix cible de 17 $ à 18 $
* Crowdstrike CRWD.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 475 $ à 515 $
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 26 à 25 dollars
* Day One Biopharmaceuticals Inc DAWN.O : Wedbush augmente le prix cible à 29$ de 25
* Deere & Co DE.N : Bernstein relève le prix cible à 521 $, contre 487 $ auparavant
* Delek US Holdings Inc DK.N : JP Morgan relève l'objectif de cours à 42 $ contre 35 $ auparavant
* Digi International Inc DGII.O : B. Riley relève l'objectif de cours de 45 $ à 48 $
* Diversified Energy Company Plc DEC.N : Citigroup relève l'objectif de cours de 16 à 17 dollars
* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 à 5 dollars
* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de sous-performance à performance sectorielle
* Doordash DASH.O : Wedbush relève le cours cible de neutre à surperformer
* Draftkings Inc DKNG.O : Mizuho réduit le prix cible de 54 $ à 46 $
* Ecovyst Inc ECVT.N : BMO ramène le cours cible de 14 $ à 11 $
* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165
* Energy Transfer LP ET.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 23 $ à 21 $
* Evolent Health Inc EVH.N : BMO initie la couverture, objectif de prix 55
* Evolent Health Inc EVH.N : BMO initie une couverture et vise un prix de 7 $
* Evolent Health Inc EVH.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Evolent Health Inc EVH.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance
* Fastenal Co. FAST.O : Barclays réduit le prix cible de 45 $ à 44 $
* Fedex FDX.N : BofA Global Research relève l'objectif de prix à 285 $, contre 270 $ auparavant
* Fedex FDX.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 310 $ contre 279 $
* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank réduit l'objectif de cours à 30$ contre 40
* Firefly Aerospace FLY.O : Deutsche Bank relève le cours de l'action de "hold" à "buy"
* Flowers Foods Inc FLO.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 10$ contre 15
* Fluor Corp FLR.N : UBS réduit le prix cible à 52 $ contre 56 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Barclays réduit le prix cible à 325 $ contre 352 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Bernstein réduit l'objectif de cours à 275 $ contre 325
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : BTIG réduit le prix cible à 271 $, contre 321 $ auparavant
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Needham réduit le prix cible à 300 $ de 325
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Oppenheimer réduit le prix cible à 320 $ contre 330 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Stifel réduit le prix cible de 339 $ à 330 $
* Flutter Entertainment Plc FLUT.N : Truist Securities réduit l'objectif de cours à 305 $ contre 335 $ auparavant
* Flywire Corp FLYW.O : Truist Securities augmente le prix cible de 15 $ à 16 $
* FMC Corp. FMC.N : Barclays ramène l'objectif de cours à 16 $ contre 22 $
* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen relève le cours cible de 8 $ à 12,5 $
* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars
* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140
* Global Payments Inc GPN.N : Truist Securities réduit le prix cible de 90 $ à 84 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible à 37 $ contre 38 $
* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible à 35 $ de 40
* Globalfoundries Inc GFS.O : Wedbush augmente le prix cible à 42 $ de 40
* Groupon Inc GRPN.O : Northland Capital réduit le prix cible à 42 $ contre 44 $
* Guardian Pharmacy Services Inc GRDN.N : Raymond James augmente l'objectif de cours à 35$ contre 28
* Harley-Davidson Inc HOG.N : UBS réduit l'objectif de cours à 27$ contre 28
* Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY.O : Deutsche Bank augmente le prix cible à 47 $ contre 36 $
* Hci Group Inc. HCI.N : Oppenheimer ramène le cours de l'action de "surperformance" à "perform"
* Healthcare Services Group Inc HCSG.O : BMO initie la couverture, l'objectif de prix est de 20
* Healthcare Services Group Inc HCSG.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché
* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie la couverture avec un objectif de prix de 100
* Healthequity Inc HQY.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché
* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le prix cible de 39 $ à 40 $
* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan augmente le prix cible de 36 $ à 40 $
* Heartflow Inc HTFL.O : Stifel relève le cours cible de 35 à 40 dollars
* Hecla Mining Co HL.N : La Banque Scotia reprend la couverture avec une cote de rendement du secteur; PT 15 $
* Howard Hughes HHH.N : Jefferies augmente le prix cible de 96 $ à 106 $
* Humacyte Inc HUMA.O : Benchmark réduit le prix cible à 11 $ contre 14 $
* Ingevity Corp NGVT.N : BMO ramène le cours cible de 69 $ à 64 $
* Intellicheck Inc IDN.O : Northland Capital relève sa note à surperformance
* Iqvia Holdings Inc IQV.N : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 260
* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT $230
* Journey Medical Corp DERM.O : Alliance Global Partners relève le PT de 10 à 16 $
* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16 $ à 16,5 $
* Kennametal Inc KMT.N : UBS relève le cours cible à 28 $ contre 21 $
* KimberlyClark Corp KMB.O : Argus Research relève le cours de l'action de "hold" à "buy" (acheter)
* Kimco Realty Corp KIM.N : La Banque Scotia réduit l'objectif de cours à 22 $ contre 23 $
* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC augmente le prix cible de 28 $ à 30 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : BMO ramène le cours cible de 10 $ à 6 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : Deutsche Bank réduit le prix cible de 12 $ à 6 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : JP Morgan réduit l'objectif de 10 $ à 6 $
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : UBS réduit l'objectif de prix à 4,5 $ contre 10
* Kindercare Learning Companies Inc KLC.N : UBS réduit le prix cible à neutre à partir d'achat
* Kinetik Holdings Inc KNTK.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 51 $ à 45 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible d'achat à neutre
* Korro Bio Inc KRRO.O : H.C. Wainwright réduit la note à neutre
* Korro Bio Inc KRRO.O : Piper Sandler réduit le prix cible de 180 $ à 11 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : Piper Sandler réduit sa note de surpondération à neutre
* Korro Bio Inc KRRO.O : Raymond James abaisse le prix cible de "strong buy" à "market perform"
* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit le prix cible de 85 $ à 8 $
* Korro Bio Inc KRRO.O : RBC réduit la performance du secteur de "surperformance" à "performance"
* Legend Biotech LEGN.O : Barclays réduit le prix cible de 94 $ à 90 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $
* Legend Biotech Corp LEGN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 71 $ à 70 $
* Lifestance Health Group Inc LFST.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 8 $
* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie une couverture avec une cote d'achat; PT 35
* Lindblad Expeditions Holdings Inc LIND.O : Deutsche Bank relève l'objectif de 12 $ à 13 $
* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif de 70 $ à 30 $ pour tenir compte du regroupement d'actions
* Lumen Technologies LUMN.N : Raymond James relève l'objectif de cours de 5 $ à 10 $
* Lyft Inc LYFT.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 27 $ contre 24 $
* Macerich Co MAC.N : La Banque Scotia relève le cours cible à 19 $, contre 18 $ auparavant
* Manhattan Associates Inc. MANH.O : Barclays ramène l'objectif de cours à 239 $ contre 244 $
* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 76 $
* McGraw Hill MH.N : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 22 $ contre 18 $
* McGraw Hill Inc MH.N : BMO ramène le cours cible de 25 $ à 21 $
* McGraw Hill Inc MH.N : UBS relève le cours cible de 15 à 16 dollars
* Medpace Holdings Inc MEDP.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 600
* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une cote de rendement supérieur au secteur
* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Baird augmente le prix cible de 8 $ à 29 $
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : BTIG ramène le prix cible d'achat à neutre
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Leerink Partners passe de "surperformer" à "performer" sur le marché
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Leerink Partners réduit le prix cible de 44 $ à 29 $
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Truist Securities réduit le prix cible de "buy" à "hold
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Truist Securities réduit le prix cible de 36 $ à 30,75 $
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Wedbush abaisse le prix cible de "surperformance" à "neutre
* Mersana Therapeutics Inc MRSN.O : Wedbush augmente le prix cible de 13 $ à 27,25 $
* Micron Technology Inc MU.O : Morgan Stanley relève le cours cible à 325 $, contre 220 $ auparavant
* Mosaic MOS.N : Barclays ramène le cours cible à 35 $, contre 42 $ auparavant
* Natera Inc NTRA.O : Stephens relève le cours cible de 197 $ à 235 $
* Neptune Insurance Holdings Inc NP.N : Mizuho relève l'objectif de cours de 23 à 26 dollars
* Nextracker Inc NXT.O : RBC relève le cours cible à 96 $ contre 93 $ auparavant
* Nvidia Corp NVDA.O : Susquehanna relève le cours cible de 210 à 230 dollars
* Nvidia Corp. NVDA.O : Oppenheimer relève le prix cible de 225 à 265 dollars
* Omada Health Inc OMDA.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; PT 27 $
* Omega Healthcare Investors Inc OHI.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 42 $ à 45 $
* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $
* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : Morgan Stanley relève l'objectif de cours à 228 $ contre 216 $
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : TD Cowen relève le prix cible à 255 $, contre 230 $ auparavant
* Palo Alto Networks Inc PANW.O : UBS relève le cours cible de 200 à 230 dollars
* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $
* Phreesia Inc PHR.N : BMO initie la couverture avec une cote de rendement supérieur; PT 32 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $
* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix à neutre à partir d'achat
* Privia Health Group Inc PRVA.O : BMO initie une couverture avec une note de surperformance; PT 30 $
* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan relève le prix cible de 32 $ à 33 $
* Radnet RDNT.O : Barclays relève l'objectif de cours à 86 $ contre 79 $
* Regency Centers Corp REG.O : La Banque Scotia augmente le cours cible de 76 $ à 78 $
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur
* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650
* Simon Property Group Inc SPG.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 173 $ à 186 $
* Sotera Health Co SHC.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif de prix 19
* Soundthinking Inc SSTI.O : Northland Capital réduit le prix cible de 20 $ à 17 $
* Standardaero, Inc. SARO.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 38 $ contre 40 $
* Surgery Partners Inc SGRY.O : UBS réduit le prix cible à 29$ de 34
* Teladoc Health Inc TDOC.N : BMO initie une couverture avec une note de performance du marché; PT 8 $
* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $
* Terns Pharmaceuticals Inc TERN.O : Mizuho relève le cours cible de 32 à 33 dollars
* Toast Inc TOST.N : Truist Securities réduit le prix cible à 43 $ contre 47 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : BMO augmente le prix cible de 1420 $ à 1500 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC augmente le prix cible de 1385 $ à 1400 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : Stifel réduit le prix cible de 1710 $ à 1650 $
* Transdigm Group Inc TDG.N : UBS augmente le prix cible de 1738 $ à 1798 $
* Treehouse Foods Inc THS.N : Truist Securities relève le cours cible de 20 à 22,5 dollars
* Trubridge Inc TBRG.O : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; objectif de prix de 21 $
* Tscan Therapeutics, Inc. TCRX.O : H.C. Wainwright réduit le prix cible de 10 $ à 7 $
* United States Antimony Corp. UAMY.A : H.C. Wainwright augmente l'objectif à 10,25 $ de 8,5 $
* Veeva Systems Inc VEEV.N : BMO initie la couverture avec une note de performance du marché; PT 300
* Ventas Inc VTR.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 74 $ à 80 $
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle
* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495
* Vicarious Surgical Inc RBOT.N : Piper Sandler réduit le prix cible de 7 $ à 5 $
* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie une couverture avec une note d'achat; PT 60
* Vornado Realty Trust VNO.N : La Banque Scotia réduit le prix cible de 40 $ à 38 $
* Wabtec Corp WAB.N : Citigroup augmente le prix cible de 225 $ à 245 $
* Warner Bros Discovery Inc WBD.O : Deutsche Bank relève l'objectif de cours à 26 $ contre 23 $ auparavant
* Waystar Holding Corp WAY.O : BMO initie la couverture avec une note de surperformance; objectif 47
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : Deutsche Bank réduit le prix cible de 25 à 19 dollars
* Webtoon Entertainment Inc WBTN.O : JP Morgan réduit l'objectif de cours à 13$ contre 22
* Welltower Inc WELL.N : La Banque Scotia augmente le prix cible de 182 $ à 214 $
* Wesco International Inc. WCC.N : Barclays augmente le prix cible de 258 $ à 274 $
* Williams Companies Inc WMB.N : Citigroup relève l'objectif de cours à 70 $ contre 65 $ auparavant
* Wynn Resorts Ltd WYNN.O : Mizuho relève l'objectif de cours à 131 $ contre 126 $ auparavant
* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de cours à 11 $ contre 9 $
* Xoma Royalty Corp (PreReincorporation) XOMA.O : Leerink Partners relève le PT à 58 $ contre 55 $
* Zscaler Inc ZS.O : Morgan Stanley augmente le prix cible de 320 $ à 335 $