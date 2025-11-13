La Bourse de Paris inscrit un nouveau record en séance mais termine en baisse

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris a terminé en baisse jeudi, après avoir toutefois battu un nouveau record en séance, les investisseurs oscillant entre le soulagement lié à la fin du "shutdown" aux Etats-Unis et l'incertitude née de l'absence de données statistiques officielles.

L'indice vedette de la Bourse de Paris le CAC 40 a terminé en baisse de 0,11% jeudi, à 8.232,49 points.

Il a toutefois inscrit un nouveau record absolu au début de la séance à 8.314,23 points, franchissant pour la première fois de son histoire la barre des 8.300 points.

La veille, le CAC 40 avait terminé en hausse de 1,04%.

Malgré les niveaux record de certains indices européens, comme Paris ou Madrid, "il y a un peu de fébrilité sur les marchés avec la fin du +shutdown+ aux Etats-Unis et la possibilité ou non d'obtenir les données économiques manquantes", la paralysie budgétaire américaine ayant retardé un certain nombre de publications officielles, explique à l'AFP Charlotte de Montpellier, économiste d'ING.

Le "soulagement" de la levée du blocage budgétaire aux Etats-Unis, "c'est déjà de l'histoire ancienne", résume-t-elle.

Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi la loi mettant fin à la paralysie budgétaire. Après plus de 40 jours d'impasse, une poignée de sénateurs démocrates ont fini par rendre les armes lundi en approuvant avec leurs collègues républicains une nouvelle proposition de loi, qui étend le budget précédent jusqu'au 30 janvier.

L'attention est désormais concentrée sur "les indicateurs économiques américains" à venir, note également Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

"Les 43 jours sans données officielles ont laissé la Réserve fédérale (Fed) et les investisseurs dans le flou quant à l'état du marché du travail et aux tendances de l'inflation", estime-t-il.

"Il y a une certaine confusion vers où on va d'un point de vue économique aux Etats-Unis", poursuit Charlotte de Montpellier. "Or, c'est très important dans le contexte actuel car il y a de nombreuses d'incertitudes sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale américaine", insiste l'économiste.

La dernière réunion de politique monétaire de la banque centrale s'était en effet soldée par une baisse de taux, mais son président Jerome Powell avait semé le doute concernant ses prochaines décisions, affirmant qu'une détente supplémentaire était "loin" d'être acquise.

Les acteurs du marché sont aujourd'hui partagés sur une nouvelle réduction des taux de la Fed en décembre, selon l'outil de veille CME FedWatch, alors qu'ils étaient quasi unanimes un mois plus tôt.

"On sait que ce sont les données (officielles) qui vont faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre", souligne Mme de Montpellier.

Ubisoft demande la suspension de sa cotation

Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a décalé la publication de ses résultats pour le premier semestre, prévus jeudi soir, et demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025" et ce jusqu'à la diffusion de ses résultats "dans les prochains jours", a indiqué l'éditeur, dont l'action a plongé de près de 50% depuis le début de l'année.

Son titre a terminé en baisse de 0,94% à 6,77 euros, peu avant l'annonce.

Euronext CAC40