TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Abbvie, BristolMyers Squibb, Diversified Healthcare

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les analystes financiers de Wall Street ont révisé jeudi leurs notations et leurs objectifs de prix sur plusieurs sociétés cotées en bourse aux États-Unis, dont Abbvie, BristolMyers Squibb Co et Diversified Healthcare Trust.

FAITS MARQUANTS

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de

surperformance du secteur PT 280 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une cote

de rendement sectoriel

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève la note de sous-performance à

performance sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie la couverture avec une note de

surperformance sectorielle

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève le prix cible de 200 $ à 230 $

Voici un résumé des actions de recherche sur les sociétés américaines rapportées par Reuters jeudi. Les actions sont classées par ordre alphabétique.

* Abbvie ABBV.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 280 $

* Akamai Technologies Inc AKAM.O : TD Cowen augmente le prix cible de 98 $ à 104 $

* Albemarle ALB.N : Mizuho relève l'objectif de cours à 110 $ contre 92 $

* Amgen Inc AMGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 385 $

* AMN Healthcare Services Inc AMN.N : Jefferies réduit le prix cible de 21 $ à 18 $

* Anaptysbio Inc ANAB.O : JP Morgan réduit le prix cible de 79 $ à 67 $

* Bain Capital Specialty Finance Inc BCSF.N : KBW réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 17 $

* Bellring Brands Inc BRBR.N : TD Cowen abaisse le cours cible à 37 $, contre 45 $ auparavant

* Beyond Meat Inc BYND.O : Jefferies réduit l'objectif de cours à 1,25 $ contre 2,83 $

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* BristolMyers Squibb Co BMY.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 45 $

* Celcuity Inc CELC.O : Jefferies relève le prix cible de 79 $ à 108 $

* Chevron Corp CVX.N : Gerdes Energy Research augmente le prix cible de 1 $ à 171 $

* Chevron Corp CVX.N : Piper Sandler réduit le prix cible à 168 $ contre 169 $

* Cisco CSCO.O : Evercore ISI augmente le prix cible de 74 $ à 80 $

* Cisco CSCO.O : JP Morgan augmente le prix cible de 80 $ à 90 $

* Cisco CSCO.O : Morgan Stanley relève le prix cible à 82 $, contre 77 $ auparavant

* Cisco CSCO.O : Piper Sandler relève l'objectif de cours à 86 dollars, contre 70 dollars auparavant

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : JP Morgan ramène l'objectif de cours à 23 $ contre 37 $

* Cogent Communications Holdings Inc CCOI.O : RBC réduit l'objectif de prix à 23 $ contre 40 $

* Cormedix Inc CRMD.O : Needham réduit l'objectif de cours à 16 $ contre 20 $

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève sa notation de "sous-performer" à "performance sectorielle"

* Diversified Healthcare Trust DHC.O : RBC relève le cours cible de 3 $ à 5 $

* Eli Lilly LLY.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 1165 $

* Ftc Solar Inc FTCI.O : TD Cowen augmente le prix cible de 8 $ à 12,5 $

* Galaxy Digital Inc GLXY.O : Jefferies relève le cours cible de 45 à 48 dollars

* Gilead GILD.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance du secteur PT 140 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : Jefferies réduit le prix cible de 38 $ à 37 $

* Globalfoundries Inc GFS.O : JP Morgan réduit le prix cible de 40 $ à 35 $

* Heartflow Inc HTFL.O : Canaccord Genuity augmente le cours cible de 39 $ à 40 $

* Heartflow Inc HTFL.O : JP Morgan relève le cours cible de 36 $ à 40 $

* Howard Hughes HHH.N : Jefferies relève le cours cible de 96 à 106 dollars

* J&J JNJ.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 230 $

* Kayne Anderson BDC Inc KBDC.N : KBW réduit le prix cible de 16,5 $ à 16 $

* Kinder Morgan Inc KMI.N : RBC augmente le prix cible de 28 $ à 30 $

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets ramène sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Korro Bio Inc KRRO.O : Chardan Capital Markets réduit le prix cible de 25 $ à 7 $

* Legend Biotech Corp LEGN.O : RBC réduit le prix cible de 75 $ à 74 $

* Lifeway Foods Inc LWAY.O : Benchmark initie la couverture avec une note d'achat; PT 35 $

* Lucid Group Inc LCID.O : Benchmark ajuste l'objectif de 70 $ à 30 $ pour tenir compte du regroupement d'actions

* Marriott Vacations Worldwide VAC.N : Jefferies réduit l'objectif de cours à 52 $ contre 76 $

* Merck & Co Inc MRK.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Merck & Co Inc MRK.N : Objectif de prix de la Banque Scotia: 105 $

* Nextracker Inc NXT.O : RBC augmente le prix cible de 93 $ à 96 $

* Open Lending Corp LPRO.O : Canaccord Genuity réduit le prix cible de 7 $ à 2 $

* Oruka Therapeutics Inc ORKA.O : BTIG augmente le prix cible de 56 $ à 63 $

* Pfizer PFE.N : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle; PT 30 $

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit sa recommandation de "achat" à "neutre"

* Potlatchdeltic Corp PCH.O : D.A.Davidson réduit l'objectif de prix de 54 $ à 40 $

* Privia Health Group Inc PRVA.O : JP Morgan relève l'objectif de cours à 33 $ contre 32 $

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de performance du secteur

* Regeneron Pharmaceuticals Inc REGN.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 650 $

* Tenet Healthcare Corp THC.N : JP Morgan relève l'objectif de cours de 200 $ à 230 $

* Transdigm Group Inc TDG.N : RBC relève le cours cible de 1385 $ à 1400 $

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : La Banque Scotia initie une couverture avec une note de surperformance sectorielle

* Vertex Pharmaceuticals Inc VRTX.O : Objectif de prix de la Banque Scotia: 495 $

* Vital Farms Inc VITL.O : Benchmark initie la couverture avec une cote d'achat; PT 60 $

* Xeris Biopharma Holdings Inc XERS.O : Leerink Partners relève l'objectif de 9 $ à 11 $